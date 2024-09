Huawei lanserer sin nye Watch GT 5-serie

På lanseringsarrangementet i Barcelona 19. september utvidet Huawei sin portefølje av smartklokker med de nye modellene Watch GT 5 og Watch GT 5 Pro. Disse klokkene kan skilte med et bredt spekter av funksjoner og et elegant design som passer både aktive brukere og de som ønsker seg et stilig hverdagsalternativ. Det som skiller seg mest ut med begge klokkene er lang batteritid, imponerende materialer og en omfattende liste over funksjoner. Les videre for å få en kjapp oversikt over hva som tilbys.

Stilig design med flere størrelser og farger

Huawei Watch GT 5 og Watch GT 5 Pro leveres i en rekke forskjellige størrelser og materialvalg, noe som gir brukerne muligheten til å velge en klokke som best gjenspeiler stilen og behovene deres. Watch GT 5 er lansert i to størrelser, 46 mm og 41 mm, og tilbys i sort, blått og gull, med fluoroelastomer, Milanese eller vevde tekstilremmer, avhengig av variant. Pro-modellen leveres i størrelsene 46 mm og 42 mm og er tilgjengelig i fargene sort, titan eller hvit, med en rem i fluoroelastomer og en keramisk hvit varant.

Huawei Watch GT 5 og GT 5 Pro er utstyrt med to knapper: en hjemknapp i form av en roterende krone og en sideknapp for smidig navigering. Disse knappene gjør det enkelt å navigere mellom funksjoner og menyer.

Materialvalgene i husene varierer avhengig av modell. Watch GT 5 46mm har en rustfri stålkasse, mens 41mm-modellen er laget av samme materiale. Watch GT 5 Pro skiller seg ut med sine luksuriøse materialvalg: 46 mm-modellen har et hus i en titanlegering, mens 42 mm-modellen er laget av nanokrystallinsk keramikk, noe som gir et elegant og slitesterkt design.

Tilgjengelige alternativer:

Watch GT 5, 46 mm: Svart eller blå med fluoroelastomer eller vevd rem.

Svart eller blå med fluoroelastomer eller vevd rem. Watch GT 5, 41 mm: Svart, blå eller gull med fluoroelastomer- eller Milanese-rem.

Svart, blå eller gull med fluoroelastomer- eller Milanese-rem. Watch GT 5 Pro, 46 mm: Svart eller titani.

Svart eller titani. Watch GT 5 Pro, 42 mm: Hvit keramikk.

Omfattende funksjoner og lang batteritid

De nye klokkene er også spekket med avanserte funksjoner. Begge modellene er utstyrt med en 1,43-tommers AMOLED-fargeskjerm (1,32 tommer på de mindre modellene) og støtter en rekke sensorer, inkludert optisk pulsmåler, barometer og gyroskop. I tillegg har Pro-modellene en dybdesensor som gjør dem perfekte for dykking ned til 50 meter.

Klokkene støtter både Android og iOS og har Bluetooth 5.2, som gir jevn smidig. Navigasjon er basert på GNSS-systemer med støtte for GPS, GLONASS, Galileo og BDS.

På helsefronten tilbyr klokkene blant annet EKG, SpO2, blodtrykksmåling, stressnivå, pusteøvelser, deteksjon av arteriell stivhet, helseringer, hudtemperatur, menstruasjonskalender med mer.

En av de største fordelene med disse klokkene er den imponerende batteritiden. Watch GT 5 Pro 46mm leverer opptil 14 dagers batteritid ved normal bruk, mens 42mm-modellen tilbyr opptil 7 dager. Watch GT 5 46mm har en tilsvarende batteritid på opptil 14 dager, mens den mindre 41mm-modellen holder det gående i opptil 7 dager.

Tilgjengelighet og priser

Huawei Watch GT 5 og GT 5 Pro er tilgjengelig for bestilling nå. Prisene varierer avhengig av modell og materialvalg:

Watch GT 5, 46 mm (svart): 3 290 kroner

Watch GT 5, 46 mm (blå): 3 599 kroner

Watch GT 5 Pro, 46 mm (svart): 4 899 kroner

Watch GT 5 Pro, 46 mm (titan): 5 999 kroner

Watch GT 5, 41 mm (blå): 3 299 kroner

Watch GT 5, 41 mm (gull): 3 599 kroner

Watch GT 5 Pro, 42 mm (keramisk hvit): 6 990 kroner

Vi i TechRadar har mottatt Pro-modellen for testing og kommer til å laste opp vår fullstendige anmeldelse av den snart, så følg med på nettsiden i løpet av uken som kommer for å lese mer om den nye klokken.