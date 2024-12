Neste Apple Watch Ultra kan få en livreddende iPhone-funksjon

En ny rapport hevder at neste Apple Watch Ultra vil få satellittilkobling

Selv om det ikke er en helsefunksjon, kan den ekstra tilkoblingen være livreddende

Det betyr også at vi burde få en neste generasjons Apple Watch Ultra i 2025

Selv om Apple ikke hadde en neste generasjons Apple Watch Ultra å vise frem i 2024, kan denne pausen være spesielt verdt ventetiden. Apple Watch Ultra 2 kommer riktig nok nå i svart – og ser faktisk ut som Batmans klokke – men først neste generasjon kan få en ny livreddende funksjon, ifølge en ny melding.

Bloombergs Mark Gurman melder nå at Apple Watch Ultra 3 – sannsynligvis ankommet i september 2025 – vil få satellittkapasitet, akkurat som iPhone, for å la «smartklokkebrukere sende tekstmeldinger utenfor nettet» når ingen andre nettverk, som mobil eller Wi-Fi, er tilgjengelig.

Dette gir mening som neste utviklingstrinn for Apple Watch Ultra, som allerede er robust bygget med lang batteritid og utmerket sporing, noe som gjør den til den perfekte eventyrklokken. Si for eksempel at du er på en flerdagers fottur gjennom et område uten mobildekning. Hvis du trenger å ringe etter hjelp eller bare sende tekstmeldinger til noen mens du er på tur, vil dette gi deg den livlinen.

Siden iPhone 14 har Apples årlige lanseringer konsekvent rommet de grunnleggende satellittilkoblingsfunksjonene. Enten du har en iPhone 16, en iPhone 15 eller til og med en 14, kan du bruke satellittilkobling til å kontakte nødtjenester via Emergency SOS via satellitt, søke hjelp fra veihjelpsselskaper og til og med iMessage-kontakter via satellitt.

Å ha muligheten til å ta en av disse satellittkommunikasjonene rett fra håndleddet kan være livreddende og enda mer nyttig enn å ha den bakt inn i en iPhone, spesielt siden du kanskje ikke alltid har iPhone med deg. Bloombergs rapport bemerker dette i så fall vil gjøre Apple Watch Ultra til den første hovedstrøms smartklokken med denne funksjonen og vil redusere behovet for å kjøpe en frittstående satellittkommunikasjonsenhet fra for eksempel Garmin.

Apple Watch Ultra har siden oppstarten kommet som én modell med Wi-Fi og mobiltilkobling. Det vil også styrke funksjonene på «Pro»-nivået og bedre representere prisen og befeste statusen som den beste smartklokken på markedet.

Apples satellittilkobling på iPhone går fra Globalstar Inc.-satellitter, og rapporten bemerker at Apple har fortsatt å utvide dette partnerskapet og til og med investert «omtrent 1,5 milliarder dollar i GlobalStar for å styrke infrastrukturen» i november i år. Dermed er det sannsynlig at Apple vil ta i bruk de samme satellittene hvis de la til denne funksjonaliteten til Apple Watch Ultra.

I samme rapport bemerker Bloomberg at Apple fortsatt jobber med en neste generasjons helsefunksjon for Apple Watch. Blodtrykksfunksjonalitet har vært antydet en stund og kan komme så tidlig som i 2025. Funksjonen beskrives som å kunne «overvåke om Apple Watch-brukere har høyt blodtrykk», i likhet med Apples tilnærming til søvnapnédeteksjon.

Hvis Apple klarer å klargjøre denne funksjonaliteten, sammen med satellitttilkobling for Apple Watch Ultra, kan det innlede en større oppgraderingssyklus eller i det minste bedre lokke folk som allerede har investert i kategorien. I år, i 2024, slanket Apple konstruksjonen til Apple Watch Series 10 og utvidet samtidig skjermen, og Apple Watch Ultra 2 ble relansert i et nytt, svart fargealternativ. Likevel passet Apple også på helsen ved å rulle ut Sleep Apnea Detection, men du trengte ikke å få en ny Apple Watch for å få tilgang til den.

Både satellitttilkobling og en ny helsefunksjon som blodtrykksovervåking vil bidra til å forbedre det totale funksjonssettet for Apple Watch, og vi er spent på den potensielle implementerinen av en av de mest nyttige iPhone-funksjonene i Apples mest påkostede klokke.