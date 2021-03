Beste dashbordkamera 2021

Er du på jakt etter det beste dashbordkameraet til kjøretøyet ditt? Uansett om du kjører personbil, varebil eller lastebil, vil du finne et velegnet kamera nedenfor. Vi har gjennomgått og rangert alle de beste dashbordkameraene.

Det er mange grunner til å gå til anskaffelse av et dashbordkamera. De festes på frontruten, og gjør ferdselen i trafikken tryggere ved å fange opp alt som skjer mens du sitter bak rattet. Det kan være godt å ha dokumentasjon dersom det skulle oppstå tvil om situasjoner – og det kan være moro å fange opp uventede øyeblikk og publisere dem på YouTube. Skulle det inntreffe en ulykke, kan et dashborkamera dessuten by på uvurderlig materiale.

Det er mye man kan ta med i betraktningen når man vurderer å gå til anskaffelse av et dashbordkamera. Mange innstegsmodeller kan gjøre opptak i Full HD, mens du med de beste får 4K-oppløsning. Det er kanskje ikke alle som trenger så høy oppløsning, men andre er kanskje opptatt av å få med seg alle detaljer, som for eksempel registreringsnumre.

Noen dashbordkameraer har en linse nummer to, som kan gjøre opptak bakover i kupeen, mens andre kan pares med et annet kamera som filmer ut av bakruten. De beste modellene byr også på nattsyn, noe som er nyttig hvis du kjører mye i mørket – og hos oss er det jo mørkt det meste av vinterhalvåret.

Det finnes også flere gode og rimelige dashbordkameraer på markedet. Dette er kameraer som gjerne gir deg en pålitelig opptaksløsning til en rimelig penge, samtidig som du får hendelsesdeteksjon, som automatisk lagrer materiale fra før, under og etter en ulykke.

Enkelte dyrere modeller sporer GPS-posisjonen din og loggfører G-krefter ved ulykkestilfeller, mens du med andre modeller trådløst kan lagre opptak til smarttelefonen din. Enkelte støtter dessuten integrasjon med Alexa, slik at du får enkel og berøringsfri samhandling med kameraet.

I denne guiden viser vi deg gode alternativer, uansett budsjett, kjøretøy og behov.

1. Nextbase 622GW Det mest avanserte dashbordkameraet på markedet Videokvalitet: 4K | Synsfelt: 140 grader | GPS-sporing: Ja | Minne: MicroSD-kort (ikke inkludert) Alexa og what3words integrert Super videokvalitet Krever SD-kort med stor kapasitet Svak mobil-app

622GW er ikke en erstatning for den rimeligere 522 GW, men heller en ny flaggskipmodell. Her er det store forbedringer innenfor bildekvalitet, stabilisering og geolokasjonstjenesten what3words, der et kjøretøy kan kartfestes innenfor en radius på tre meter.

Velger du bildekvaliteten 4K ved 30fps, får du en nærmest filmatisk presentasjon, med sylskarpe, detaljrike bilder, selv ved svak belysning. Dette gjør det enklere å oppfatte registreringsnumre eller detaljer det ellers er vanskelig å oppfatte, eksempelvis ved en ulykke.

Et innebygget polariseringsfilter foran på kameraet kan roteres for å redusere gjenskinn fra frontruter. Her er også digital bildestabilisering for første gang tatt i bruk i et dashbordkamera, slik at for eksempel dårlig eller hullete veibane ikke skal skape for kraftig risting i bildet.

Som sin lillesøster 522GW, kan også dette kameraet stemmestyres via Alexa Skills, men dette krever en ledsagerapp på mobilen for å kunne fungere, og den kunne absolutt vært bedre. Tross 2,4 GHz + 5G Hz Wi-Fi, har kameraet fortsatt problemer med å koble seg til telefoner for overføring av opptak.

Heldigvis er den 3-tommers berøringsskjermen sylskarp og brukervennlig, mens what3words-tjenesten er godt integrert med Nextbases EmergencySOS-funksjon.

2. Nextbase 522GW Det beste for de fleste Videokvalitet: 1440p | Synsfelt: 140 grader | GPS-sporing: Ja | Minne: MicroSD-kort (ikke inkludert) 2 895 kr Les mer hos Elkjop Amazon Alexa integrert Rimelig priset Ikke førsteklasses bildekvalitet Ikke inkludert SD-kort

Dashbordkameraet Nextbase 622GW (over) er et av de mest avanserte man får tak i, men lillesøsteren 522GW er et supert alternativ, ettersom det gir deg mye for pengene. Den høye oppløsningen på 1440p og dens vidvinkelobjektiv sikrer et godt basisnivå, men her får du også en rekke tilleggsfunksjoner.

På baksiden har du en responsiv, tretommers skjerm, og du kan benytte den integrerte Alexa-funksjonaliteten til stemmestyring. Denne integreringen er under utvikling, slik at du vil kunne be kameraet om å starte og stanse opptak, beskytte opptak eller å sende materiale til mobilen.

Dette er kanskje mer en gimmick enn noe av stor nytteverdi, så det er godt at man har et brukervennlig brukergrensesnitt. Videoer kan enkelt deles via Bluetooth og WiFi, og du kan koble kameraet direkte til nødetatene, i tilfelle du er satt ut av spill etter en ulykke.

Vi setter pris på brukervennligheten ved kameraene til Garmin, og deres nye, diskrete dashbordkameraer bygger videre på deres action-kameragrensesnitt. De byr dessuten på massevis av funksjoner som gjøre dem til ypperlige assistenter på veien.

Etter vår mening er det den nyeste og dyreste 66W-modellen man burde satse på. 180-graderskameraet får med seg alt som skjer langs veien, men det blir en viss fortegnelse i bildenes ytterkanter.

Garmin har også implementert en G-kraftsensor, som sørger for automatisk opptak og lagring ved ulykker.

Dessuten kan brukerne betjene 66W med stemmestyring, men vi opplevde dette systemet som litt klønete å bruke ute på motorveien.

Bildekvaliteten er stort sett strålende, og ytelsen ved svak belysning er svært god, men det mest forlokkende med dette kameraet er likevel den beskjedne størrelse. Det er lite og diskret, og koster ikke for mye.

Med Garmins første dashbordkamera med to objektiver kan du få med deg alt som skjer både utenfor og i bilen. Det er praktisk for drosjesjåfører og andre som gjerne vil holde et øye med passasjerene.

Dash Cam Tandem har et utrolig kompakt design. Det har et magnetisk klips-feste, og kan enkelt installeres under bakspeilet, og like enkelt fjernes når det ikke er i bruk. Men hvis du vl at kameraet skal få med seg alt av eventuelle hendelser, og i verste fall ulykker, er det lurt å få det profesjonelt installert, slik at det kan gjøre opptak hele tiden.

Garmin Drive-appen (for Android og iOS) står sentralt i kontrollen av kameraet. Her kan du ta en gjennomgang av opptakene uten å måtte ta ut MicroSD-kortet av kameraet. Bildekvaliteten er stort sett meget god, særlig fra frontkameraet. Det bakovervendte kameraet sliter i svak belysning, men du ser passasjerene relativt godt i sort-hvitt. Du kan også velge å se bilder fra begge kameraene samtidig.

Opptakene utstyres med et tidsstempel, kjøretøyets hastighet og sted. Her kan du også benytte stemmestyring til enkle instrukser, noe som gir deg berøringsfri kontroll

Det eneste problemet vi opplevde, var at appen ikke var så intuitiv, og den koblet seg ikke automatisk opp via WiFi da vi skulle gjennomgå opptakene. Ellers er dette et godt, men litt dyrt alternativ for alle som vil holde et øye med bilen, både innvendig og utvendig.

Garmins lille Dash Cam Mini er utviklet for å være brukervennlig og skjult. Dette kompakte kameraet skjules enkelt bakenfor bakspeilet, slik at utsikten til veibanen ikke blir forstyrret.

Dash Cam Mini er skapt for å være enkelt, med bare to knapper. Den ene slår av mikrofonen, den andre lagrer videoklipp på farten. Du har heler ingen skjerm til forhåndsvisning av materiale. I stedet må du laste ned Garmin Drive App på mobilen, koble deg til kameraets innebygde WiFi og se forhåndsvisningen slik at du kan justere plasseringen.

Det er fra appen du ser på, redigerer og eksporterer klipp, noe som gjør det enkelt å hente ut materiale fra kameraet. Du kan også justere innstillingene (blant annet kan bildekvaliteten senkes til 720p) og fjernstyre kameraet. Oppsettet er enkelt og pålitelig, og hvis du ikke vil sitte i bilen og sortere klippene, kan du ta kameraet ut av festet og holde liv i det med den ekstra USB-kabelen.

Når du har installert Dash Cam Mini, gjør det opptak hele tiden, der nye opptak overskriver de eldre på MicroSD-kortet. Selv om kameraet har svakere oppløsning enn mange av konkurrentene, er likevel opptakene i Full HD klare og detaljrike, med en eksponering tilpasset ulike forhold. Synsvinkelen på 140 gir et bredt og ufortegnet bilde av veibanen foran deg.

Her er det dessverre ikke GPS eller nattmodus, og du må kjøpe og installere en egen kabel for å kunne gjøre parkeringsovervåkning. Hendelsesdeteksjonen lagrer opptak automatisk, men den gikk likevel klipp av et par kraftige nedbremsinger. Uansett er Dash Cam Mini er god løsning for deg som er ute etter et rimelig og ukomplisert dashbordkamera.