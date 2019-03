Beste actionkamera 2019: 10 kameraer for GoPro-generasjonen

Hvis du er på jakt etter et godt action-kamera, så har du kommet til riktig sted. Action-kameraer er ulike alle andre kameraer. De er designet for å kunne plasseres på hjelmer, surfebrett, biler og annet utstyr, og de er små, robuste og enkle i bruk. De har også objektiver som kan fange verden i høy oppløsning.

Den beskjedne størrelsen og den dramatiske bildevinkelen har gjort disse kameraene populære blant ekstremsportentusiaster, som fanger eventyrene sine på film ved å feste slike kameraer på seg selv og på utstyret sitt. De brukes også i TV-produksjoner i situasjoner der det er umulig å bruke vanlige kameraer.

Samtidig trenger du ikke være adrenalinavhengig eller være fotograf for et TV-program for å ha nytte av dem. Actionkameraer kan også ha sin plass for oss vanlige dødelige, og spesielt når man man gjør ting utendørs eller vil fange spennende øyeblikk.

Men hvem er det som lager det beste actionkameraet? GoPro er uten tvil markedslederen, og det var faktisk dem som fant opp hele produktsegmentet. De er imidlertid ikke alene, og det finnes en rekke rivaler der ute som ønsker å friste deg.

Når det kommer til nøkkelfunksjoner støtter de fleste av dagens modeller 4K (men noen gjør det bedre enn andre) og du får høye bilderater slik at opptakene dine blir jevne. De alle beste er også utstyrt med god bildestabilisering.

Actionkameraer er hovedsakelig laget for å fange video, men de beste kameraene kan også ta greie stilbilder. Bare ikke forvent deg noe bedre enn et typisk kompaktkamera.

Andre funksjoner du kan vurdere om du trenger er innebygget Wi-Fi, GPS og berøringsskjerm. Alt dette vil trekke prisen opp, og mens de er uvurderlige i enkelte situasjoner så kan du fint gjøre gode opptak uten dem.

Før vi gir oss i kast med listen over de beste action-kameraene du kan kjøpe akkurat nå, må vi kort nevne at GoPro nettopp har annonsert tre nye action-kameraer.

Den nye toppmodellen GoPro Hero7 Black erstatter Hero6 Black, og tar samtidig over førsteplassen på vår liste. Samtidig anbefaler vi faktisk nå at du unngår sistnevnte. Det er ikke det at Hero6 Black er et dårlig kamera – faktisk er det veldig bra – men prisen ligger bare noen få kroner under Hero7 Black, og den nye toppmodellen gir deg mye mer for pengene.

Er du ute etter å spare penger, kan du eventuelt se til andreplassen på listen vår der du finner forgjengeren Hero5 Black, og det finnes selvfølgelig gode alternativer lenger ned også.

De beste action-kameraene i 2018

1. GoPro Hero7 Black

Den nye kongen av action-kameraer

Vekt: 118 g | Vanntett: 10 m | 4K video: opptil 60 fps | 1080: opptil 240 fps | 720: opptil 240 fps | Stillbilde: 12 MP | Batteritid: 1-3 timer

Flott 4K-video

HyperSmooth imponerer stort

Sliter med stemmekommandoer

Upålitelig skjerm

På papiret er Hero7 Black utstyrt med omtrent de samme spesifikasjonene som Hero6 Black, men det byr likevel å en rekke forbedringer. Den viktigste av disse er GoPros nye bildestabiliseringsteknologi HyperSmooth. Den imponerer stort, og gjør at du nærmest får den samme stabiliteten som en slingrebøyle ville gitt. TimeWarp er en annen ny funksjon, som kombinerer timelapse (som du fortsatt kan gjøre separat) med HyperSmooth, og resultatet blir hyperlapse som blir stabil selv når du er i bevegelse. Brukergrensesnittet har også fått en overhaling, og alt dette til sammen gjør at Hero7 Black er det beste action-kameraet du kan kjøpe akkurat nå.

2. Yi Technology 4K+ Action Camera

Gir deg mest for pengene.

Vekt: 93g | Vanntett: nei (krever ekstrautstyr) | 4K video: opptil 60fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: opptil 2 timer

Skarp 4K/60fps-video

Omfattende og brukervennlig app

Fester følger ikke med

Ikke vanntett

Hvis du oppholder deg mye i vann eller du må vite akkurat hvor du var og hvor fort du forflyttet deg da du filmet en video, så kjøp GoPro Hero6 Black. Hvis du derimot er mer opptatt av å spare penger enn få tilgang til funksjoner du ikke trenger, er Yi Technology 4K+ et av de enkleste og best designede kameraene du får tak i. Alle som vurderer å kjøpe et actionkamera bør ta en titt på dette – du får mye av det samme som i et GoPro-kamera, og på noen måter er det til og med bedre.

3. GoPro Hero7 Silver

GoPro's mid-range marvel

Weight: 118g | Waterproof: 10m | 4K video: Up to 30fps | 1080: up to 60fps | 720: up to 60fps | Stills resolution: 10MP | Battery life: 1-3hrs est

Easy to use

Pleasing 4K video

Limited image capture control

Artefacts easily seen in images

Hero7 Black troner på toppen av GoPros produktserie, og mens Silver-versjonen ikke har alle de samme triksene oppi ermet så gir deg deg likevel veldig mye til en svært god pris. Du får stabilisert 4K-video, det er vanntett ned til 10 meter, og du får berøringsskjerm på baksiden og stemmekontroll så du kan styre de fleste av funksjonene uten å løfte en finger. Hero7 Silver er et glimrende valg for førstegangskjøpere.

4. GoPro Hero5 Black

Hvis du ikke absolutt må ha det nyeste og beste, er dette fortsatt et godt valg.

Vekt: 118g | Vanntett: 10m | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: 1-3 timer

Stemmestyring

Fantastisk 4K-kvalitet

Berøringsskjermen er fiklete å bruke

Lite utstyr inkludert

Hero5 Black har kanskje havnet i skyggen av nye Hero6 Black, men det har fortsatt mye å by på. Du kan filme i 4K med opptil 30 fps, videomaterialet blir utrolig stabilt, og muligheten til å ta bilder i RAW-format gir deg stor fleksibilitet. Det er også vanntett ned til 10 meter uten beskyttelseshus, det er enkelt å bruke, og berøringsskjermen, stemmekontrollen og GPS-en gjør det til et av de mest funksjonsrike kameraene på markedet. Ikke minst har GoPro nettopp kuttet rundt 1000 kroner fra prisen, og det gjør Hero5 Black til et enda mer fristende alternativ.

5. YI 4K Action Camera

Actionkamera med 4K til en rimelig penge.

Vekt: 94g | Vanntett: nei (vanntett hus som ekstrautstyr) | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: opptil 2 timer

Detaljert 4K-materiale

Større berøringsskjerm enn GoPro

Ingen stemmestyring

For enkelt å slå av og på

Hvor ofte tar du med deg actionkameraet under vann? Hvis svaret er «ikke så ofte», så kan YI 4K Action Camera være for deg. Det er riktignok mulig å få tak i et vanntett kamerahus som ekstrautstyr, men selve kameraet er ikke vanntett. Til gjengjeld får du en stor og brukervennlig berøringsskjerm, et stort batteri og rask filoverføring. Det mangler kanskje enkelte finesser som korreksjon for linseforvrengning og bildestabilisering, men YI 4K Action Camera er likevel et flott tilskudd til enhver eventyrers utstyrsbag.

6. GoPro Hero (2018)

Det enkle er ofte godt nok

Vekt: 118 g | Vanntett: 10 m | 4K-video: nei | 1080: opptil 60 fps | 720: nei | Stillbilder: 10 MP | Batteritid: opptil 2 timer

Enkelt å bruke

God HD-kvalitet

Ingen eksponeringskontroll

1440p-opptak i 4:3

Hvis det frister med et GoPro-kamera men du synes prisen blir for stiv, så kan denne enklere utgaven være det rette valget. Du får ikke 4K, men kvaliteten i Full HD er til gjengjeld flott. Dette er et kamera for passer for nybegynnere og de som bare har lyst til å fange det de gjør på video, uten å tenke på hvilke bilderater eller oppløsing de bør bruke. Du får kameraer med bedre spesifikasjoner til omtrent samme pris, men da får du ikke det rafinerte designet og de finpussede kontrollene til Hero.

7. TomTom Bandit

Rist-for-å-redigere-funksjonen kan friste brukere bort fra GoPro.

Vekt: 190g | Vanntett: med medfølgende linsedeksel | 4K video: opptil 15fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 16MP | Batteritid: 3 timer

Smarte redigeringsfunksjoner

Enkelt å feste og posisjonere

Tungt sammenlignet med konkurrentene

Krever ekstra deksel for å være vanntett

Sylinderformede actionkameraer har kanskje gått litt av moten takket være GoPro og de firkantene kameraene deres, men TomTom Bandit går mot strømmen. Faktisk byr Bandit på funksjoner andre produsenter burde lære av hvis de skal klare å holde følge med denne nykommeren. TomTom drar nytte av årevis med utvikling av GPS-enheter, og har bygget inn en hel rekke sensorer som måler både plassering, fart og G-krefter. Disse registrerer når det skjer spennende ting, og dermed markeres videomaterialet automatisk. Når du er ferdig med å filme og finner frem mobilen, er det bare et raskt rist som skal til før den tilhørende appen klipper videoen din ferdig og klar til opplasting. Det kunne ikke vært enklere.

8. Olympus TG-Tracker

Den neste generasjonen av sensorutstyrte actionkameraer er her.

Vekt: 180g | Vanntett: 30m | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 7,2MP | Batteritid: 3 timer

Fullstappet med sensorer

Brukervennlig

Tungt sammenlignet med konkurrentene

Ingen automatisk redigering i appen

Det futuristiske designet og den ultravide 204 graders linsen til TG-Tracker er iøyenfallende, og av videooppløsninger får du 4K med 30 fps, 1080p med 60 fps, og imponerende 720p med 240 fps. Dette kameraet er klart for alt, og har til og med en liten LED-lampe innebygget. Likevel er det alle sensorene som gjør at TG-Tracker virkelig skiller seg ut. Her finner du nemlig både GPS, kompass, akselerasjonssensor, barometer og termometer, og alt dette får plass i et veldig kompakt kamerahus. Informasjonen kan også vises over videoavspillingen, så alle kan se nøyaktig hvor ekstrem du er. I tillegg er kameraet vanntett ned til 30 meter, det byr på innebygget bildestabilisering, og kan tåle temperaturer ned til 10 minusgrader.

9. Yi Lite Action Camera

Billig og morsomt å bruke

Vekt: 72 g | Vanntett: nei (deksel som ekstrautstyr) | 4K-video: opptil 20 fps | 1080: opptil 60 fps | 720: opptil 120 fps | Stillbilder: 16 MP | Batteritid: 1-2 timer

Flott Full HD-video

Enkelt å bruke

Ingen stemmestyring

4K 15/20 fps blir hakkete

Alle kameraene i Yis action-kameraserie er billige, og dette er det billigste av dem alle. Det støtter faktisk 4K, men bilderaten er treg og kvaliteten blir hakkete. Det som derimot blir bra, er Full HD-opptak opp til 60 fps. Du får også brukervennlig navigering på berøringsskjermen, en brukbar app, og alle de grunnleggende funksjonene du har bruk for. Dermed er Yi Lite et imponerende kamera for nybegynnere.

10. Sony FDR-X3000R

Actionkamera med ekstern skjerm.

Vekt: 114g | Vanntett: 60m (med medfølgende hus) | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 8,2MP | Batteritid: 1-2 timer

Bildestabilisering

Ekstern skjerm

Dyrt

Videovisning faller tidvis ut

Dagens actionkameraer lover 4K med 30 fps, men Sonys siste tilskudd til markedet lover mer enn høye oppløsninger og bilderater. FDR-X3000Rs største trekkplaster er bildestabiliseringen de kaller Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS), og den fungerer i alle oppløsninger og opptaksmoduser. Med på kjøpet får du også et vanntett hus – en sjeldenhet i actionkameramarkedet – og du får ikke minst med en ekstern skjerm i smartklokkeformat. Fra den kan du styre kameraet på avstand, og følge med på videostrømmen i sanntid.

Vurder også:

DJI Osmo Pocket

En lommevennlig gimbal fra DJI som gjør opptak i 4K

Vekt: 116g | Vanntett: N/A | 4K-video: opptil 60fps | 1080p: opptil 120 fps | 720: N/A | Stillbildeoppløsning: 12 MP | Batteritid: opptil 2 timer

3 590 kr View at Dustin home

Kompakt gimbalstabilisering

Opptak i 4K opptil 60 fps

Lyden blir ikke alltid like god

Tilleggsutstyr må kjøpes ved siden av

DJI Osmo Pocket er strengt tatt ikke et action-kamera, men den retter seg mot det samme publikumet. Den er ikke like robust som de andre produktene på denne listen, men Osmo Pocket har et smart triks i ermet i form av en innebygget gimbal. Dette er en innretning som er men å motvirke uønskede bevegelser, og hjelpe deg til å fange superjevne opptak.

GoPro Hero7 Black løser dette med smart bildestabilisering, men det er ingenting som kan erstatte dedikert maskinvare. Osmo Pocket har en treakset gimbal, men er likevel bare 12 cm høy. Sensoren på 1/2.3 tommer kan levere bilder på 12 MP og 4K-video med opptil 60 bilder per sekund. Hvis jevne videoopptak er førsteprioritet, er denne verdt en kikk.