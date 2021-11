Test: GoPro Hero 10 Black

Hero 10 Black gjenoppfinner ikke actionkameraet. Men det er en mye mer brukervennlig og foredlet versjon av forgjengeren, og det er det mest allsidige actionkameraet på markedet i dag. De nye bildehastighetene i sakte film og de kablede modiene for dataoverføring er nyttige, mens det kjappere grensesnittet og de små forbedringene i bildekvaliteten gjør kameraet til en vanntett følgesvenn på alle eventyr. Konkurrentene lokker imidlertid med større sensorer og mer for pengene.

Hero 10 Black gjenoppfinner ikke actionkameraet. Men det er en mye mer brukervennlig og foredlet versjon av forgjengeren, og det er det mest allsidige actionkameraet på markedet i dag. De nye bildehastighetene i sakte film og de kablede modiene for dataoverføring er nyttige, mens det kjappere grensesnittet og de små forbedringene i bildekvaliteten gjør kameraet til en vanntett følgesvenn på alle eventyr. Konkurrentene lokker imidlertid med større sensorer og mer for pengene.

Kort sammendrag

GoPro Hero 10 Black er det nyeste tilskuddet i en lang rekke actionkameraer i Hero-serien som har holdt det gående siden 2005. Dette er det kraftigste og mest velpolerte GoPro-kameraet så langt, takket være dets nye GP2-prosessor, men det utgjør bare en liten oppgradering sammenlignet med forgjengeren Hero 9 Black.

Av og til gjør GoPro-kameraene store fremskritt. GoPro Hero 5 Black var vanntett uten å trenge etui, mens Hero 7 Black introduserte HyperSmooth-stabilisering. Tross sitt slagkraftige navn, er ikke GoPro Hero 10 Black er ikke en slik modell. Men det videreforedler (og fikser) de fleste funksjonene vi møtte i Hero 9 Black, samtidig som det tilføyer en mengde nye fotomodi og er mer brukervennlig.

Hero 10 Black bygger på den samme 23 MP 1/2,3"-sensoren som sin forgjenger og er vanntett ned til 10 meter. Men det er GP2-prosessoren som er nøkkelen til de fleste av de nye egenskapene. Viktigst av disse er noen nye fotomodi, inkludert de nye alternativene 5K/60p, 4K/120p og 2,7K/240p. De to sistnevnte er morsomme modi for sakte film, som er perfekte for klipp i sosiale medier eller sekundærkameraopptak – særlig ettersom GoPros fornyede Quik-app mer enn gjerne gjør en stor del av redigeringen for deg.

(Image credit: Future)

Blant de øvrige forbedringene har vi et mye mer responsivt grensesnitt for berøringsskjermen (et svakt punkt for Hero 9 Black), en ny og praktisk modus for kablet dataoverføring samt enkelte forbedringer av bildekvaliteten, inkludert lokal tonekartlegging og forbedret støyreduksjon ved svak belysning. Det medfølger sikkert visse forbedringer av videokvaliteten, men likevel begrenses Hero 10 Black av sin relativt lille bildesensor.

Noe som likevel er viktigere for de aller fleste, er at HyperSmooth 4.0 fremdeles er den beste videostabiliseringsteknologien for actionkameraer som finnes, mens alle som driver med vannsport vil sette pris på det nye og effektive hydrofobe (vannavstøtende) belegget på den herdede linsbeskyttelsen.

Det er synd at Hero 10 Black ikke er blitt oppgradert med en større sensor, som i Insta360 One R 1-modellen. GoPros nylige satsing på webkameraer og direktestrømming fortsetter å gi begrensninger når det gjelder oppløsning (fremdeles bare 1080p) og plattformstøtte (selv om det nå er mulig å direktestrømme med HyperSmooth-stabilisering).

Tross sine relativt konservative oppgraderinger, foredler GoPro Hero 10 Black på en god måte de fremskrittene i bildekvalitet som GoPro Hero 9 Black bød på. Dette er blitt det kraftigste og mest brukervennlige actionkameraet man får kjøpt – selv om det kanskje ikke gir deg mest for pengene.

GoPro Hero 10 Black - pris og lanseringsdato

GoPro Hero 10 Black kom på markedet i september 2021, og finnes tilgjengelig hos en rekke norske forhandlere, som Elkjøp, Komplett.no, Proshop og NetOnNet. Prisen ble ved lansering lagt på 5790 kroner.

Hvis du heller kjøper dette actionkameraet via de offisielle nettsidene til GoPro, får du en viss rabatt om du velger et GoPro-abonnement. Den veiledende prisen på nettsiden er 4899 kroner. Da medfølger også en Dual Battery-lader og et ekstra batteri.

(Image credit: Future)

Med tanke på at du ikke forplikter deg til å fornye abonnementet, er dette trolig den beste måten å kjøpe Hero 10 Black på for de fleste. Inkludert i GoPro-abonnementet får du ubegrenset skylagring for videoer og fotoer i full kvalitet, automatisk opplasting, full tilgang til Quik-appens redigeringsverktøy, 50 % rabatt på alt tilbehør (opptil 10 enheter årlig), støtte for direktestrømming og erstatning for ødelagte kameraer (mot en avgift, avhengig av kamera).

GoPro vil fortsette å selge de gjenværende modellene i sitt kamerasortiment til deres nåværende priser, uten at modellene utgår.

Design

Nytt og hardere linsedeksel med vannavstøtende belegg

Den bakre berøringsskjermen og menyer er svært responsive

Ellers fysisk identisk med Hero 9 Black

Fysisk sett er GoPro Hero 10 Black nesten identisk med sin forgjenger. Den eneste utvendige forskjellen fra Hero 9 Black er den nye modellens flotte blå logoer foran og på siden.

GoPro har imidlertid gjort et par subtile justeringer, og den viktigste for alle vannsportentusiaster er det nye (gjennomsiktige) linsedekselet. Det har fått et vannavstøtende belegg, og dette fungerer meget godt. Vi holdt Hero 10 Black og dens forgjenger under springen, og det nye linsedekselet var langt bedre egnet til å avstøte vann, og det kom ingen dråper som eventuelt kunne forstyrre sikten.

(Image credit: Future)

Dette linsedekselet har angivelig også bedre beskyttelse mot riper. Dette var det vanskeligere å få testet på vår testenhet – selv om vi fikk gjort en utilsiktet test da vår hodemonterte GoPro fikk seg en luftetur etter en kraftig zipline-landing og landet i en haug med taggete trespon. Det ga ingen tydelige merker på linsen. Akkurat som på Hero 9 Black er linsedekselet både avtagbart og utbyttbart, noe som er flott om det skulle komme til skade.

Hero 10 Black er faktisk fem gram lettere enn sin forgjenger, selv om vi ikke klarer på peke på hvor GoPro har oppnådd denne vektnedgangen, og det gir heller ingen praktiske fordeler. Akkurat som tidligere har kameraet foldbare «fingre» i basen, slik at det lett kan festes til tilbehør. Disse dukket først opp på Hero 8 Black, og innebærer at du ikke må fikle med et ekstra etui for å kunne feste kameraet til hjelmen.

(Image credit: Future)

Hvis du ikke har god kjennskap til Hero 9 Black, kan du få denne lille oversikten over de andre designmessige egenskapene Hero 10 Black har arvet. Her er det en 1,4" LCD-skjerm forsiden (for vloggere), og den er ifølge GoPro blitt litt smidigere når det gjelder å gjengi bevegelser – takket være høyere bildefrekvenser, som igjen er mulig på grunn av GP2-prosessoren (som vi kommer tilbake til senere). Men denne skjermen er så liten at vi faktisk ikke klarte å skille den fra dens forgjenger.

Langt mer merkbar er den forbedrede berøringsskjermen på 2,27 tommer på baksiden. GoPro hevder at den har «forbedret berøringfølsomhet», men den virkelige forskjellen stammer fra kraften i GP2-prosessoren. Den trege skjermen på baksiden av Hero 9 Black var en av våre største innvendinger mot den modellen, og selv om den ble forbedret av en nylig fastvareoppdatering, er den fremdeles betydelig langsommere enn berøringsskjermen på Hero 10.

Hero 9 Black burde ha hatt denne ytelsen fra starten av. Etterfølgeren har kortere oppstartstid, og kommer vanligvis i gang på under fem sekunder, sammenlignet med åtte sekunder for Hero 9 Black. Hero 10 Black har en mobiltelefonaktig hurtighet som gjør det mye morsommere å bruke enn den ofte frustrerende forgjengeren.

(Image credit: Future)

Åpner du sideluken på Hero 10 Black, finner du det samme batteriet på 1720 mAh som i forgjengeren. Akkurat som den 1,4-tommers skjermen på forsiden var også dette en forbedring som kom med Hero 10 Black. Når du oppgraderer fra en enda eldre GoPro-modell, må du være oppmerksom på at dine eldre 1220 mAh-batterier ikke vil fungere her.

Ved siden av batteriluken finner du et kortspor for microSD og en USB-C-port. Sistnevnte benyttes ved opplading, men den kan også benyttes ved direkte overføring av bilder, noe som skjerm omtrent 50 % fortere enn trådløs overføring. Dette er en ganske enkel prosess med Android-mobiler, som bare krever enn USB-C-til-USB-C-kabel, mens iPhone-brukere trenger en Apple Lightning-til-USB-adapter, samt en standard USB-A-til-USB-C-kabel.

Alt i alt er altså GoPro Hero 10 Black et robust kamera i lommeformat som er vanntett ned til 10 meter, som oppleves som noe mer velpolert enn forgjengeren.

Funksjoner og egenskaper

Samme sensor på 23,6 MP og 1/2,3" som Hero 9 Black

Den nye GP2-prosessoren har åpnet for betydelige forbedringer av fotomodiene

Nå er det mulig å strømme direkte med HyperSmooth-stabilisering

I 2020 kom GoPro Hero 9 Black med en ny bildesensor. Denne sensoren hadde samme størrelse som i de tidligere GoPro-modellene (1/2,3"), men den hadde høyere oppløsning, slik at det var det første GoPro-kameraet som kunne spille inn 5K-video. Hero 10 Black har den samme bildesensoren, men setter den i tospann med en ny GP2-prosessor, som igjen åpner for noen nye, nyttige egenskaper.

GP2-brikken er den første store prosessormessige oppgraderingen GoPro har kommet med på fire år. Dette har virkelig vært etterlengtet. GP1 kjempet hardt for å oppfylle de økende kravene fra de to skjermene til Hero 9 Black og den mer høyoppløste sensoren. GP2 står bak de aller fleste forbedringene som er kommet i Hero 10.

Og hvilke forbedringer er så dette? Foruten de allerede nevnte, er det noen nye bildefrekvensmodi som gjør kameraet mer allsidig til action. Du ser en sammenfatning av de nye modiene i tabellen nedenfor. De aller morsomste er modiene for sakte film – inkludert en etterlengtet 4K/12op-modus.

GP2-forbedringer: Hero 10 Black vs Hero 9 Black GoPro Hero 10 Black GoPro Hero 9 Black Video (opptil) 5,3K/60p 5K/30p Video (opptil) 4K/120p 4K/60p Video (opptil) 2,7K/240p 2,7K/120p Foto (opptil) 23 MP 20 MP Stabilisering HyperSmooth 4.0 HyperSmooth 3.0 Frame grabs 19,6 MP fra 5K 4:3 video 12 MP fra 4K 4:3 video

De største videomessige forbedringene er disse modiene med høy bildefrekvens, men det er også gjort andre forbedringer. GoPro har gjort en del algoritmisk triksing, og den nye GP2-brikken gir lokal tonekartlegging – en HDR-behandlingsteknikk som bedrer det dynamiske omfanget – til både foto og video.

I teorien bedrer dette kontrasten i spesifikke områder i videoen (snarere enn globalt, over hele bildet) for å kunne gjengi mer detaljerte teksturer. På lignende måte oppgir GoPro at de har forbedret sin «3D-støyreduksjon» for å øke ytelsen til Hero 10 Black ved svak belysning (for eksempel i skogen, skumringen eller innendørs).

Og hvordan fungerer dette? I en sammenligning side om side med Hero 9 Black, med de samme innstillingene, og da så vi en merkbar forbedring i defineringen av små detaljer (for eksempel trær og gress) på Hero 10 Black. Hvis man ser nøye etter, arter forgjengerens bilder seg litt skitne ved sammenligning. Dette oppdages kanskje bare av folk som nistirrer på piksler, og den forbedrede støyreduksjonen var mindre åpenbar. Forskjellen er alt annet enn dramatisk.

Noe som trolig er langt mer nyttig er de siste GP2-relaterte forbedringene: bedre horisontutjevning i kameraet og HyperSmooth 4.0. Muligheten for automatisk horisontutjevning som holder filmmaterialet på riktig nivå selv om du gynger fra side til side var tidligere bare tilgjengelig via GoPros app. Med Hero 9 Black kom en innebygget versjon, men utjevningen i Hero 10 Black er langt kraftigere. Her korrigeres bilder som er inntil 45 grader skråstilt, en økning fra 27 grader.

Dette er en flott funksjon for blant andre mountainbike-syklister eller skikjørere som vil ha jevne bilder som ikke gir seerne bevegelsessyke. En annen bonus på denne fronten er HyperSmooth 4.0, som også gir stabiliseringens høyeste nivå til Hero 10 Blacks mest krevende modi (5,3K/30p, 4K/60p og 2,7K/120p). Konkurrenter som Insta360 One R 1-modellen kan ha trumfet GoPro med sine større sensorer på 1 tomme, men etter våre erfaringer er HyperSmooth fremdeles den beste formen for stabilisering blant alle actionkameraer.

Og endelig, hvis du har vurdert å benytte en GoPro til direktestrømming, har Hero 10 Black kommet med enda en oppgradering her. Nå kan du strømme med HyperSmooth 4.0-stabilisering.

(Image credit: Future)

Dessverre er det fremdeles mange begrensninger når det gjelder direktestrømming med en GoPro, men det kommer an på hvilken plattform du foretrekker. Med Twitch fungerer det bare for iOS, mens YouTube krever at du har en kanal med minst 1000 abonnenter, og du er begrenset til å opprette en privat strømmelenke du kan sende til venner hvis du er GoPro-abonnent. Men med tilskuddet HyperSmooth gjør det til et langt mer anvendelig verktøy for deg som vil skape actionfylte videosendinger med massevis av bevegelse.

Naturligvis har GoPro Hero 10 Black også arvet alle de spesielle opptaksmodiene vi ser i Hero 9 Black. Disse omfatter TimeWarp 3.0 (en av våre favorittmodi, som lager en stabilisert timelapse-film) og «Power Tools», som først ble testet ut i GoPro Labs. Denne gruppen funksjoner, som fortsatt oppleves som litt «beta», gir deg noen modi som sammen er temmelig nyttige.

En av våre favoritter, «Hindsight», bufrer hele tiden videoen, slik at du kan spille inn de foregående 15 eller 30 sekundene av den når du trykker på utløseren. Dermed går du aldri igjen glipp av når hunden din gjør noe festlig. Verktøyet «Power Tool» byr på noe som kalles «scheduled capture», der du for eksempel kan stille inn din GoPro til å fange opp soloppgangen. Det er ikke nødvendigvis en funksjon i verdensklasse, men den understreker uansett allsidigheten til Hero 10 Black. Vi vil understreke at flere av disse funksjonene også er tilgjengelige i den eldre Hero 8 Black – hvis du har lastet ned den oppgraderte fastvaren.

Ytelse

Uforandret batteritid betyr at det er lurt å ha med seg reserver

De innebygde mikrofonene er de samme som Hero 9 Black

Ny sakte film-modus er en fin bonus

Selv om GP2-prosessoren i Hero 10 Black gjør det til en mer velpolert og morsomt kamera enn forgjengeren, er enkelte sider ved ytelsen fremdeles typisk GoPro.

En av disse er dessverre batteritid og overoppheting. Hero 10 Black har det samme batteriet som Hero 9 Black. Med sine 1720 mAh er det større enn i alle de eldre GoPro-modellene. Men mye av denne kapasiteten tappes av Hero 10 Blacks mer krevende skjermer og modiene med høy bildefrekvens.

I vår batteritest spilte kameraet kontinuerlig inn i 4K/30-klipp med HyperSmooth på og skjermens lysstyrke på 50 %. Vi klarte å få 72 minutters innspilling i denne testen, der vi måtte ta to pauser på grunn av overoppheting, der kameraet slo seg av på grunn av belastningen.

(Image credit: Future)

Dette er faktisk noe mindre enn vi fikk med Hero 9 Black, og det ligner resultatet for Hero 8 Black. Dermed gjelder fortsatt det gamle GoPro-knepet: ha med deg et ekstra batteri eller to. I en virkelighetsnær test besøkte vi en fornøyelsespark, og der ga vår fulladede Hero 10 Black oss tre og en halv time før batteriet gikk tomt. Det var en krevende ettermiddag for kameraet, med mange menysveip og endring av bildehastigheter, men slik er det med typiske utedager for en GoPro.

En annen tradisjonell GoPro-svakhet er lyden, som heller ikke er forbedret fra Hero 9 Black. Mikrofonene gir oss akseptabel lydkvalitet i rolige omgivelser, mens stemmeisolering og håndtering av vindstøy er overlegen sammenlignet med eldre GoPro-modeller. Men hvis du vil være sikker på at lyden matcher videokvaliteten, anbefaler vi deg å skaffe Media Mod-tilbehøret og enten kobler på en lavaliermikrofon (mygg) eller et trådløst alternativ som Rode Wireless Go II.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

På plussiden har vi Hero 10 Blacks nye modi for sakte film (4K/120p og 2,7K/240p), som er morsomme å bruke, og som vil gi fart i videoene du lager til sosiale medier. Som alltid reduseres kvaliteten kraftig når du gjør opptak i disse modiene, særlig om du befinner deg i noe annet enn i sterkt sollys, med det gir deg stor fleksibilitet – særlig i kombinasjon med horisontutjevning og HyperSmooth-stabilisering. Disse er nok de fremste grunnene til å oppgradere fra en eldre GoPro.

Videoer og bildekvalitet

GoPro har gjort noen endringer i standardinnstillingene for video på Hero 10 Black. Produsenten har tydeligvis vokst fra den karakteristiske fargemettede stilen som de har holdt seg til tidligere, i stedet for en mer naturlig stil.

Nå kan du faktisk velge mellom tre fargeinnstillinger.Tidligere kunne du bare velge mellom en «GoPro»-profil, som ga friske og kraftfulle farger og en «flat» som du selv kan gradere etterpå. Men nå finnes det også en «Natural» profil, som er den nye standarden. Vi digger den.

GoPro har også senket «skarpheten» til middels som standard (et annet fornuftig trekk) , men vi gjorde ofte heller opptak på «lav», med bithastigheten innstilt på «høy» (eller 100 Mbps), for å sikre maksimal bildekvalitet. Sammenlignet med opptak fra Hero 9 Black med de samme innstillingen var resultatene temmelig like, men med subtile forbedringer som trolig skyldes den nye lokale tonekartleggingen.

Hero 9 Black hadde allerede gjort store fremskritt innenfor områder som detaljer sammenlignet med eldre GoPro-modeller, med den nye sensoren, og det er lite trolig at du vil merke noen forskjell om du ikke myser tett på pikslene. 5K/60p-modusen er flott å ha, selv om det ikke er ideelt for actionsekvenser på grunn av den mer begrensede stabiliseringen som er tilgjengelig. Men det er morsomt med den nye mulighetene for sakte film.

Det er utvilsomt fremdeles en mykhet i videoer ved langsommere bildehastigheter på 120p og 240p (særlig sistnevnte), men å alternativt spille inn 4K/120p og 2,7K/240p løfter dette fra å være litt morsomt til å faktisk bli nyttig. GoPros HyperSmooth er fremdeles det beste du finner i et actionkamera, mens forbedringene i horisontutjevningen er en annen kjærkommen bonus.

Bilde 1 av 3 GoPro Hero 10 Black tilbyr tre "visninger" för stillbilder – dette er «Linear»... (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 ... mens dette er "Wide", som gir et mer fisheye-aktig preg. Til slutt, for å komme tettere på (om enn på bekostning av bildekvaliteten) har man ... (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 ... visningen «Narrow«, som tilsvarer et 27 mm-objektiv. (Image credit: Future)

På den andre siden er det ikke mange som kjøper GoPro for å ta stillbilder. Selv om Hero 10 Black kan være en passende vanntett avløser for mobiltelefonen, har det havnet litt bakpå på dette området, sammenlignet med konkurrentene.

I godt lys er resultatene ganske skarpe og fargesterke, mens SuperPhoto kan bidre til å løfte frem høylysene fra områder som himmelen. Men økningen i oppløsning på 3 MP fra Hero 9 Black vil ikke merkes for de fleste. I krevende scener, blant annet ved svakt lys, kan det rett og slett ikke konkurrere med bildebehandlingen du får fra navn som Apple, Google og Samsung.

Du kan faktisk fotografere i raw-format, men dette er bare tilgjengerlig i vidvinkelvisningen, og skyggeinnhentingen er begrenset med en sensor på 1/2,3".

Den kanskje mest fornuftige fremgangsmåten for GoPro-fotografering er at man rett og slett godtar en kvalitet som ligger under mobilnivå og heller glede deg over det behagelige med «frame grabs», der du nå kan hente litt forbedrede stillbilder på 15,8 MP fra 5,3K-video (eller 19,6 MP fra 5K 4:3-video). Dette er en type bilder du sannsynligvis ikke vil kunne få fra mobiltelefonen.

Burde jeg kjøpe GoPro Hero 10 Black?

(Image credit: Future)

Kjøp det hvis ...

… du vil ha det mest velpolerte og allsidige GoPro-kameraet noen sinne

Hero 10 Black utgjør ikke et seismisk sprang av den typen GoPro av og til tar, men det er likevel en grei oppgradering fra forgjengeren. Berøringsskjermen og den gjennomgående brukervennligheten er vesentlig forbedret, mens de nye bildehastighetene gjør det til en ypperlig arbeidsgamp til sosiale medier.

… du liker å spille inn i sakte film

Selv om det med Hero 10 Black bare er gjort små forbedringer av videokvaliteten, er de morsomste oppgraderingene de nye mulighetene for langsom film. Særlig 4K/120p-modus er ideell til familieaktiviteter eller lignende. Dette er et viktig fortrinn sammenlignet med tidligere GoPro-modeller.

… du trenger et robust og vanntett vloggekamera

Hvis du vil spille inn mange videoer med kameraet, og dessuten liker å dra til steder med dårlig vær eller stor risiko for leire og gjørme, kan Hero 10 Black være din perfekte vloggevenn. Frontskjermen er nyttig for innramming av motiver, mens Media Mods gir deg en mikrofon av høyere kvalitet.

Ikke kjøp det hvis ...

… du vil ha skikkelig filmatisk video

Selv om det er mulig å klemme ut noen utmerkede videoklipp fra Hero 10 Black med de rette innstillingene, er videoene ofte preget av vidvinkel uten tiltalende bokeh. Hvis du vil ha et mer filmatisk utseende, burde du skaffe deg et kompakt APS-C eller et fullformatkamera.

… du er på jakt etter et actionkamera på tilbud

Hero 10 Black er mye forskjellig, men billig er det ikke. Det er også forståelig, ettersom det er det mest funksjonsspekkede og brukervennlige actionkameraet som finnes. Men hvis du bare er ute etter et prisgunstig alternativ som likevel kan spille inn video i 4K, finnes det andre gode modeller på markedet.

… du allerede har GoPro Hero 9 Black

For dem med eldre GoPro-modeller som Hero 6 Black eller eldre burde Hero 10 Black utgjøre en enorm oppgradering. Men situasjonen er mer komplisert for eiere av flaggskipet fra 2020. Selv om vi har stor glede av den bedrede brukervennligheten og mulighetene for sakte film med Hero 10 Black, er det stort sett det samme actionkameraet som Hero 9 Black.