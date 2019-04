Beste TV i 2019: Hvilken storskjerm er best for deg?

Det skjedde enormt mye på TV-markedet i fjor. Nye modeller flyttet grensene for hva vi anser som toppytelse, mens forventningene til mellomklasse- og budsjettmodeller også har endret seg kraftig.



Uavhengig om du trenger ny TV til drømmehjemmekinoen, noe å se på Dagsrevyen med, eller et oppsett til en fotballkamp eller to, så er sannsynligheten stor for at man med nytt apparat ender opp med å bruke en god slump tid foran fjernsynet.

TV-er kan være noen av de største investeringene man gjør for hjemmet, og det siste man vil gjøre er å investere i noe som ikke passer en.

Det er enormt mange egenskaper å forholde seg til, og med nye teknologier introdusert over en lav sko, er valg av TV noe som i økende grad blir vanskelig. En helt ny toppmodell kan inneha så mange nye teknologier og egenskaper at det kan være vanskelig å vite hva en skal se etter. Det årlige våpenkappløpet fra de største produsentene gjør det vanskelig å holde seg oppdatert.

Du kan for eksempel skaffe deg en TV stappfull av teknologi, uten at alt faktisk er essensielt. Viasat Ultra HD støtter eksempelvis HDR10, men bryr seg ikke med den mer avanserte Dolby Vision-teknologien. Det gjør heller ikke 4K-klare Xbox One X.

Hvis du primært er en Viasat Ultra HD- og Xbox One X-bruker, trenger du antageligvis ikke bry deg med å punge ut for en TV som støtter Dolby Vision.

Er du forvirret? Slapp av, TechRadar tar på seg jobben som guide. Våre tips om hvordan man finner de beste TV-ene på markedet vil også hjelpe deg med å skille de billigste panelene fra de beste 4K-skjermene. Vi kommer til å hjelpe deg med å finne en fantastisk flatskjerm, uten at du trenger å kaste bort timevis på å sammenligne spesifikasjoner.

Hvis du er på utkikk etter en kjøpeguide som tar for seg TV-er som kun støtter den nye Ultra HD-oppløsningen, så kan du prøve vår 4K-TV-guide, som tar for seg de beste TV-ene i dette segmentet. Hvis det som derimot står på agendaen er å finne en billig flatskjerm, anbefaler vi å ta en titt på vår oversikt over de aller billigste 4K-TV-ene for øyeblikket.

Du er derimot på helt riktig sted hvis du er på utkikk etter det beste av det beste, uten betingelser eller vilkår.

4K OG UHD Den korte historien er som følger: «4K» og «UHD» refererer til det samme, hvilket er en oppløsning på 3840 x 2160. Forskjellen ligger i hvilke bransjer som tok begrepene i bruk først, og av hvilke grunner. 4K var opprinnelig et navn på et format for høyoppløselig digital kinofilm. I tilknytningen til digitaliseringen av norske kinoer var det for eksempel mye snakk om 2K versus 4K. Da TV-er etterhvert begynte å komme med en lignende oppløsning (litt lavere i høyden, 4K-navnet kom opprinnelig av at bildet inneholdt over 4000 såkalte linjer), var ikke TV-bransjen klar for å markedsføre sitt eget navn på teknologien, og Ultra High Definition, eller «UHD», TV-bransjens navn på oppløsningen, ble dermed hengende etter. På folkemunne og i markedsføringsøyemed ble altså «4K» nærmest enerådende. Her i Techradar bruker vi først og fremst begrepet «4K», siden dette er mest brukt av folk flest, men om «UHD»-begrepet sniker seg inn, så kan man berolige seg med at man nå vet at begge to betyr det samme: en oppløsning på 3840 x 2160.

«Så, burde jeg kjøpe TV nå, eller burde jeg vente?»

Dette er et spørsmål som går igjen. Som det meste annet av teknologi er TV-er noe som kontinuerlig og gradvis blir bedre — hvilket betyr at, ja, om du venter et år, vil større og bedre TV-er være tilgjengelig for mindre penger.

Likevel, i det siste har det vært et oppsving i den teknologiske fremgangen, i det produsenter har hastet mot å ta i bruk nye fremvisningsstandarder, inklusive 4K, Wide Colour Gamut og HDR.

De aller fleste TV-produsentene støtter nå disse nestegenerasjonsteknologiene, men i mange tilfeller må du lese det som står med liten skrift.

Så lenge ditt neste TV-kjøp støtter disse teknologiene (en tommelfingerregel er å se etter Ultra HD Premium-sertifikasjon), så regner vi med at du ikke kommer til å angre om et halvårs tid, når neste runde TV-er er på vei.

OK, men la oss si at du har lyst til å høre om fremtidens TV-apparater. Hvis det er tilfellet, ville vi ikke vært rare skribentene om vi utelot den nye HDMI 2.1-standarden, en nyhet som ikke bare støtter UHD2 (7680 x 4320) i 60 bilder per sekund, samt vanlig UHD (3840 x 2160) i 120 bilder per sekund, men som også muliggjør bruken av en hel del gaming-spesifikk teknologi over HDMI.

Dette er helt klart kul teknologi, men med mindre gaming virkelig er i fokus, så tror vi at du kommer til å være fornøyd om du kjøper nå.

1. Samsung QLED Q9FN (2018)

Verdens beste TV? Det kan godt være!

75-tommer: Samsung QE75Q9FN | 65-tommer: Samsung QE65Q9FN

22 990 kr View at NetOnNet

Spektakulær HDR-bildekvalitet

Kraftig og balansert lyd

Bra smartsystem

Knapp innsynsvinkel

Etter en noe skuffende debut i 2017 har Samsungs QLED-teknologi sårt trengt et svar på tiltale i 2018. Det overrasket oss derfor ikke at Samsung satte alle kluter til med den nye Q9FN QLED-serien.

Ikke uventet har Samsungs nåværende flaggskip både bedre lysstyrke og livligere farger enn fjorårets tilsvarende modell. Samsungs 2018-paneler tar i bruk et helt nytt lyssystem for å få bukt med kontrastproblemene fjorårsmodellen slet med: «Full Array Local Dimming» fremfor sidestilte LED-baklys. Dette panelet jobber i tospann med Samsungs QLED Quantum Dot-teknologi, og lager bilder som er av de aller mest lyssterke og fargerike vi har sett fra den sørkoreanske produsenten.

Gjør disse egenskapene Samsung Q9FN til den beste TV-en på markedet? Nei, men gitt at den også har teknologi som HDR10+ og Q HDR EliteMax — hvilket Samsung fremhever som den beste HDR-opplevelsen man kan få via deres produkter, og som finnes utelukkende i Q9FN — så gjenstår det pent liten tvil i våre hoder om hvorvidt dette er den beste TV-en Samsung har laget.

2. LG C8 OLED-serien (2018)

Glimrende bilder til en rimelig penge gjør at OLED er tilbake på toppen

55-tommer: LG OLED55C8 | 65-tommer: LG OLED65C8

13 990 kr View at NetOnNet

Glimrende kontrastfylte bilder

Nydelig ultratynt design

Førsteklasses operativsystem

Har noe mindre lysstyrke sammenlignet med LCD

Svakere høyttalere sammenlignet med dyrere LG OLED-modeller

Et av de aller beste kjøpene man kan gjøre i 2018 er LG C8 OLED – tilgjengelig i både 55- og 65-tommersversjon. Den figurerer helt i toppsjiktet fordi den kombinerer et imponerende bilde med et drøss funksjoner, et attraktivt design og en smartplattform vi ikke har sett maken til. Det ovennevnte gjør den til en av de beste TV-ene vi til dags dato har sett. Den er ikke like lyssterk som en LCD-TV, men de dype sortfargene utgjør en stor forskjell i det dynamiske omfanget i bildet. Den klarer også å produsere levende og nydelige farger, for ikke å nevne en makeløs mengde detaljriktom om man fôrer den med 4K-innhold.

Det finnes andre OLED-TV-er verdt å se på fra i år (se for eksempel Sonys A1 og AF8 OLED, eller LGs egne E8 og W8 OLED-modeller), men vi synes OLED C8 tilbyr veldig mye for prisen.

Samsung Q900R QLED TV

3. Samsung Q900R QLED TV (2018)

En 8K LCD-LED TV for historiebøkene

65-tommer: Samsung QE65Q900RATXXU | 75-tommer: Samsung QE75Q900RATXXU | 85-tommer: Samsung QE85Q900RATXXU

8K-bildene er stortartede

Utrolig lysstyrke og farger

Grensesprengende oppskalering

Forutsigbar dyr pris

8K-TV-en vi har ventet på? Siden det per nå ikke er rare mengdene 4K-materiale tilgjengelig kan man kanskje lure på om Samsung har vært litt tidlig ut med denne modellen. Likevel er dette verdens første faktiske 8K-TV, og selv om man lett kan være kritisk om man snakker om Samsung Q900R, så er den likevel et produkt som dytter oss inn i en ny æra med bildekvalitet på TV-fronten.



Bildene man får om man ser på 8K-materiale er utrolige. De ser ut som virkeligheten – bare bedre. Det som dog er enda viktigere, gitt at de store mengdene med 8K antageligvis lar vente på seg, er at 85Q900R gjør at alt av dagens lavoppløselige kilder tar seg bedre ut enn de gjør på noen annen TV.



Hvorvidt 8K kommer til å være like relevant på små skjermer gjenstår å se, men har man stort nok rom og stort nok budsjett er Q900R en blendende visjon for fremtiden, som samtidig også er verdt å kjøpe. I Norge kan man få modeller på 65, 75 og 85 tommer, mens prisen varierer (i skrivende stund) mellom 50 og 150 tusen – ikke helt passende riktig alle lommebøker, men med såpass stort spenn i valgene kan disse TV-ene likevel passe for noen og enhver.

4. Sony Bravia AF9 OLED (2018)

LG er ikke den eneste OLED-produsenten i byen – AF9 er Sonys storeslem

65-tommer: Sony Bravia KD-65AF9 | 55-tommer: Sony Bravia KD-55AF9

Imponerende oppskalering

Audio+ lydsystem

Android Oreo smartplattform

Slank på baksiden

AF9 er Sonys OLED-flaggskip av andre generasjon, og kommer på banen på et perfekt tidspunkt – nå som Samsung og LG nettopp har gjort vesentlige oppgraderinger med Samsung Q9GN QLED og LG E8 OLED har Sony sporenstreks fyrt tilbake med sin egne helt fenomenale OLED-TV.



Bedre enn A1E som kom før den, og utvilsomt Sonys beste OLED-satsning til dags dato. Tilmed et sterkt innspill når den beste toppmodellen skal kåres på slutten av året.



Selv om vi opplevde enkelte problemer (mest irriterende var at vi mistet detaljer i svart når vi brukte Dolby Vision og Netflix Calibrated-modusen), småplukk man må regne med når man bruker en såpass ambisiøst TV som dette. Hvis du kan leve med det noe idiosynkratiske designet, og har dyp nok lommebok til å betale for den, så er dette en UHD-TV man blir glad i.

5. Panasonic FZ950 OLED (2018)

Denne gjennomførte Panasonic 4K HDR OLED-TV-en er forbilledlig

55-tommer: Panasonic TX-55FZ950E | 65-tommer: Panasonic TX-65FZ950E

39 990 kr View at NetOnNet

Framifrå 4K-bildekvalitet

Effektiv HDR-ytelse

Elegant og smart plattform

Ingen støtte for Dolby Vision eller Dolby Atmos

FZ950 er en lekker OLED som setter ytelse i førersetet. Behandlingen av farger er førsteklasses, og HDR-delen matcher hvilken som helst av rivalenes. Faktisk er nok dette den beste bildekvaliteten vi har sett på en 4K-TV med OLED-teknologi til dags dato.

FZ950 er ikke en komplett pakke. Støtte for Dolby Vision og Atmos mangler, men modellen vinner mer enn den taper. Vi mistenker at du vil sette pris på det sofistikerte basale i denne smarte plattformen, kvaliteten i spillmodusen (med lav responstid), og den rene skjære musikaliteten i Technics-lydplanken.

6. LG E8 OLED-serien (2018)

En mikroskopisk prosessor utgjør en enorm forskjell for OLED-serien

55-tommer: LG OLED55E8 | 65-tommer: LG OLED65E8

22 490 kr View at Dustin home

Fantastisk bildekvalitet

Nydelig design som ser dyrere ut enn det er

Veldig bra operativsystem

Enkelte problemer med bildestøy

Er ikke like lyssterk som LCD

Etter å ha hatt fokus på å forbedre selve OLED-skjermteknologien så mye som det har latt seg gjøre, så har LG i 2018 valgt å se nærmere på programvaren som hjelper disse panelene med å være så gode som mulig – dette fokusskiftet har gitt overraskende og imponerende resultater ved å forbedre, og til og med fjerne mange av de få gjenværende irritasjonsmomentene vi fant hos de allerede framifrå 2017-modellene.

OLED65E8 mister litt av trykket i lyden sammenlignet med forgjengeren, og i år er det hard konkurranse i Samsungs nye LCD-flaggskip Q9FN, men alt den voksende skaren av OLED-fans trenger å høre er antageligvis at OLED65E8 er en av de bedre OLED TV-ene LG noensinne har laget.

7. Sony Bravia XE90-serien (2017)

Dette er HDR-flatskjermen vi har ventet på

65-tommer: Sony KD-65XE9005 | 55-tommer: Sony KD-55XE9005

Full-LED med lokal dimming

Førsteklasses håndtering av bevegelse

Elegant design som ikke er overlesset

HDR-materiale virker litt lyssvakt



OK, så du har ikke lyst på A1 OLED fra Sony, eller den fantastiske, men dyre, ZD9. Hva skal du da kjøpe? Ta en titt på XE90-serien. Med et superklart UHD-bilde, kraftig SDR («standard dynamic range») til HDR-konvertering, og et sømløst full-LED baklys, tilbyr Sony noe helt nytt med XE90. Vi elsket den konsekvent gode bildekvaliteten, det iøynefallende energiske brede fargerommet, og HDR som ikke sliter på øynene — du får gnistrende lyse områder uten det normalt medfølgende ubehaget.



Gitt den høye, men rettferdige, prisen på denne modellen så er de få negative aspektene som småplukk å regne. XE90 anbefales på det sterkeste, og fikk, vel fortjent, vår «Best i klassen»-utmerkelse.

Philips 803 OLED

8. Philips 803 OLED

Den beste 4K-TV-en målt i hvor mye man får for pengene

55 tommer: Philips 55OLED803 | 65 tommer: Philips 65OLED803

Fantastisk bildeytelse

Ambilight på tre sider

Ser ut som en designer-TV

Bare to HDMI-innganger som kan brukes til alt

Philips har med sin andre generasjon OLED-TV-er og sin nye P5 Perfect Processing Engine klart ytterligere å forbedre de levende og kontrastfylte bildene som fjorårets Philips 9002 OLED klarte å produsere.



Philips 803 er en bent frem kapabel 4K-TV og som lillebroren til Philips' flaggskip, 903-modellen, er den også en hel del billigere – nei, man får ikke Bowers & Wilkins-høyttalere, men den reduserte prisen gjør at 803 plasserer seg nærmere rekkevidde.



Dette er en av de mest lovende OLED-TV-ene man finner på markedet per nå, og man får også med på kjøpet Philips' Ambilight-system som er kompatibelt med Philips' Hue (smartlys for hjemmet). Programvaren og det eksterne står ikke alltid i stil med kvaliteten på selve panelet, der man får kun to HDMI-innganger som takler UHD, og ingen Dolby Vision. Likevel er dette som småplukk å regne når man vet hva slags kvalitet man får med selve OLED-bildet.

Les hele anmeldelsen: Philips 803 OLED

9. Samsung Q8DN QLED TV (2018)

Samsung’s 2018 QLED TVs continue to impress

65-inch: Samsung QE65Q8DN | 55-inch: Samsung QE55Q8DN

Extremely bright HDR pictures

Exceptional contrast

Good smart TV system

Limited viewing angle

Some mild backlight blooming

Selv om den helt klart er et steg ned fra Samsungs enerådende Q9FN er Q8DN likevel en fantastisk TV. Fenomenalt lyssterk, fargerik og ekstremt skarp – den har alt den trenger for å gjøre et skikkelig inntrykk ved bruk av dagens beste bildekilder.



Det er verdt å nevne at dette er en fantastisk TV til bruk med HDR-innhold, siden det direktebelyste panelet klarer å lure ut hele 2100 målte nits med lys fra et 10 % hvitt HDR-vindu. En slik mengde lysstyrke er ikke å finne hos andre TV-er til lignende pris, og vil garantere at TV-en leverer i det øverste sjiktet når det gjelder HDR-lysstyrke, med spektakulær effektivitet.



Hvorfor er den ikke høyere på listen? Hvis man ser på TV-en fra krapp innsynsvinkel vil fargemetningen synke og lyslekkasje bli mer synlig. Samtidig er Samsungs såkalte Auto motion-prosesseringssystem i overkant aggressiv, hvilket fører med seg såpass mange distraherende bieffekter at det blir et lite komfortabelt bilde å se på. Heldigvis virker det ikke som om bildet er gelébasert om man – som vi foretrekker å gjøre – slår av prosesseringen.



Et annet aber er at denne modellen, sammenlignet med den generelle Samsung-standarden, er noe kjedelig. Den er dypere enn de fleste andre TV-er på baksiden, føttene den står på er to vanlige støtter snarere enn en fjong sentral blokk og alle tilkoplingene sitter bakpå selve TV-en fremfor i en sentral koplingsboks.



Dette er selvsagt småplukk, og bildekvaliteten er likevel helt i toppsjiktet for LED-LCD-baserte TV-er. Likevel er dette årsaken til at Q8DN befinner seg nede på niendeplass på vår liste.



Les hele anmeldelsen: Samsung Q8DN QLED TV

