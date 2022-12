Beste TV-merke 2022: Her er verdens beste TV-produsenter

Techradars liste over beste TV-merke akkurat nå

«Hvilket TV-merke skal jeg velge?»

Om du lurer på dette, har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår oversikt over de beste TV (Åpnes i ny fane)-merkene akkurat nå. Hos oss finner du alltid en oppdatert liste over merker som gjør det best i test og gir deg mest for pengene.

Vi tester alt fra lyd- og bildekvalitet, programvare, til funksjoner og byggkvalitet. Hvis du er ute etter en av de beste OLED-TVene (Åpnes i ny fane), kan du for eksempel velge LG, Sony eller Panasonic, men hvis du fristes mer av QLED, er Samsung (Åpnes i ny fane) et mer opplagt valg. Er du derimot ute etter en billig TV (Åpnes i ny fane), kan det være lurt å se på merker som Philips eller Hisense.

Dette er vår oppdaterte liste over de beste TV-merkene på markedet akkurat nå.

De beste TV-merkene i 2022

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

1. Samsung Best på det meste Grunner til å kjøpe + QLED og hybridteknologien QD-OLED + 8K-TV Grunner til ikke å kjøpe - Få rimelige modeller

Samsung er verdens ledende produsent av TVer. (Image credit: Samsung)

Samsung er et merke TV-merke det skal godt gjøres å ikke ha hørt om, med tanke på at det er dette merket det selges flest TVer av i hele verden. Dessuten står de bak en rekke andre fremragende teknologiprodukter. Det er gode grunner til at dette sørkoreanske selskapet når så mange brukere. De tilbyr nemlig et bredt utvalg av modeller i ulike prissjikt – med gjennomgående høy kvalitet.

Samsung tilbyr mange LED- og LCD-baserte TVer, med mange nye 4K-modeller (Åpnes i ny fane) hvert år. De holder seg for det meste til sin egen kvanteprikkvariant av LED-formatet (QLED) når det gjelder de dyrere modellene. Med høye kontrastnivåer og en lysstyrke på tusenvis av nits, gir disse TVene strålende bilder.

OLED-TVene byr på hard konkurranse, men nyvinninger som Samsungs Ultra Viewing Angle-teknologi og litt snillere priser bidrar til at Samsung beholder overtaket. Fra 2022 byr Samsung også på OLED, nærmere bestemt en hybrid ved navn Samsung S95B QD OLED (Åpnes i ny fane), som kan bidra til at Samsung styrker dominansen ytterligere.

Samsung fører også an i å utvikle og tilby 8K-teknologien, med suverene QLED-flaggskip med ultrahøy oppløsning. Det er likevel en god stund til denne typen TVer kan bli allemannseie, for prisen er stiv.

Samsung er også den eneste store TV-produsenten som kan skilte med en egen taleassistent, nemlig Bixby. Bruken av den er imidlertid ikke særlig utbredt, og den er sjanseløs mot kraftigere saker som Amazon Alexa AI og Google Assistant. Men den er installert i alle de beste Samsung TV-ene (Åpnes i ny fane), noe som kan gi en enkel navigering i selskapets eget Tizen-grensesnitt.

2. LG En OLED-forkjemper Grunner til å kjøpe + OLED-teknologi + WebOS smart platform Grunner til ikke å kjøpe - Ikke støtte for HDR10+

LG er den fremste eksponenten for OLED-TVer. (Image credit: LG)

Hvis du har latt deg friste av en OLED-TV, er det LG du kan takke for dette. Produsenten lager OLED-paneler både til eget bruk og for konkurrentene. De har gjort det mulig for OLED å igjen bli et relevant og etterspurt format etter å ha slitt en tid.

Betyr det at LG faktisk lager de beste OLED-TVene (Åpnes i ny fane)? Muligens. Deres OLED-modeller topper jevnlig våre oversikter over de beste OLED-TVene, i tillegg til at de er blitt tilgjengelige i flere formater – helt fra 42" til 83".

Hvorfor velge en OLED-TV fra LG? Da får du utrolig livaktige farger, sterke kontraster, nydelige tunge svartnivåer og LGs ledende smartplattform webOS, som holder det hele i hop. LG har også en tendens til å servere litt «saftigere» farger sammenlignet med for eksempel de mer nedtonede modellene fra Panasonic.

Samsung og Panasonic støtter på sin side HDR10+, noe LG ikke gjør, men blant de beste LG-TVene (Åpnes i ny fane) finner du utstrakt støtte for både Dolby Vision og Dolby Atmos.

3. Hisense Det beste billige TV-merket Grunner til å kjøpe + Rimelige 4K/HDR- og QLED-TVer + Laser-TV-projektorer med Dolby Vision HDR Grunner til ikke å kjøpe - Utfordringer med bildebehandlingen

(Image credit: Hisense)

Hisense er et navn som gjerne dukker opp når man er på jakt etter en billig TV. Dette billigmerket tilbyr 4K/HDR-TVer og QLED-modeller til en rimeligere penge enn de store konkurrentene. Dermed er de også langt mer tilgjengelige for de fleste av oss. I 2022 kom merket dessuten med Mini-LED-modeller.

Problemer med bildebehandlingen er ikke helt ukjent når det gjelder Hisense, ettersom disse TVene ikke helt har kraften til å opprettholde den jevne flyten i bildene. Av og til tar de noen snarveier i forsøket på å skape førsteklasses TV-opplevelser.

Men det står ikke til å nekte for at TVene fra Hisense gir svært mye for pengene. De står også bak noen av de første projektorene som byr på Dolby Vision HDR. Hisense tilbyr dessuten også gode OLED-TVer.

4. Sony TVer som mener alvor med lyden Grunner til å kjøpe + Flott bildekvalitet og nydelig design + Imponerende lydteknologi Grunner til ikke å kjøpe - Ganske dyre saker

Sonys TVer er kjent for flott design og god lyd. (Image credit: Sony)

Sony skaper i sannhet noen fantastiske TVer, med OLED-modeller som A90J og A80K, som byr på fabelaktig bildekvalitet og et vakkert design. Men med et merke som er så tungt inne i musikk, er det naturlig at Sonys TVer virkelig leverer på det lydmessige. Med Sonys proprietære system Acoustic Surface Audio+ plasseres elementer strategisk, slik at lyden kommer fra selve TV-skjermen. Denne løsningen er unik, og gir en langt mer direkte lydopplevelse enn den konkurrentene kan by på uten bistand fra eksterne høyttalere.

Akkurat som Samsung, tok også Sony i 2022 det store spranget til hybride QD-OLED-modeller. Disse serverer enda bedre lysstyrke enn de nyeste OLED-modellene, sammen med et utvidet fargespekter og enda bredere synsfelt enn OLED-skjermene har prestert så langt.

5. TCL Et populært billigmerke Grunner til å kjøpe + Rimelige TVer + Kvaliteten kan konkurrere med mellomsjiktet Grunner til ikke å kjøpe - Prosessorkraft og bildekvalitet ikke helt på høyden

TCL utforsker stadig nye markedssegmenter. (Image credit: TCL)

Har du hørt om TCL? Selv om de kanskje ikke har så stor markedsandel her i Norge, har de an andel på rundt 10 % av det globale markedet. Denne kinesiske produsenten vinner stadig terreng, og ligger bare bak Samsung og LG når det gjelder antall apparater.

Akkurat som Hisense, spesialiserer de seg på rimelige TVer og håper å ta de riktige snarveiene uten at det i for stor grad går ut over seeropplevelsen. Dermed kan de skilte med modeller som gir svært mye for pengene.

I 2021 kom de faktisk også med den rimeligste 8K-TVen så langt, så de er åpenbart villige til å tøye grenser i jakten på større markedsandeler. De leverer dessuten enorme TVer på 98 tommer.

6. Panasonic Et merke med kinopreg Grunner til å kjøpe + Imponerende kinokvalitet + Kraftfull lydopplevelse Grunner til ikke å kjøpe - Få modeller tilgjengelig i Norge

Panasonic satser på å servere deg kinoopplevelser hjemme. (Image credit: Pansonic)

Er su nysgjerrig på en TV fra Panasonic? Det er kanskje ikke alle modellene fra dette Japanske merket som er tilgjengelige i Norge, men de har virkelig skapt noen fantastiske modeller, som JZ2000, med spesiallaget OLED-panel og svimlende kontraster. De beste modellene fra Panasonic kan by på kinomessige opplevelser, både takket være flotte skjermer og HCX Pro Intelligent-prosessoren. De støtter et bredt spekter av HDR-formater, med svært god fargegjengivelse.

Med sine OLED-modeller satser Panasonic også på kinomessig lyd, og med mange ulike oppsett tilgjengelig kan du havne i en virkelig høy prisklasse med et Dolby Atmos-system på 140 W. Da veier TVen så mye at du trenger 2–3 personer for å få den på plass i hjemmet. Ettersom Panasonic er såpass involvert i kameraproduksjon som de tross alt er, har de også utviklet en HLG Photo Mode til sine nyere TVer.

7. Philips Det eneste TV-merket med Ambilight Grunner til å kjøpe + Ambilight-teknologi + OLED-TVer med glimrende lydkvalitet

Philips er alene om den oppslukende Ambilight-teknologien. (Image credit: Philips)

Philips er et TV-merke med mange gode kvaliteter. Med de avanserte OLED-TVene konsentrerer de seg om lykvaliteten, der det er Bowers & Wilkins som står for lyden i de innebygde lydplankene i deres mest avanserte modeller. Med støtte for både HDR10+ og Dolby Vision er ikke Philips akkurat noen sinke på HDR-fronten heller.

Det mest spesielle med Philips er likevel Ambilight-teknologien, der farger fra skjermen projiseres på veggen bak TVen. Det gir en ekstra dyp innlevelse i det som vises på skjermen. Philips leverer apparater med Ambilight på både tre og fire sider.

Tross all denne spennende teknologien, har ikke Philips lagt seg i det prismessige toppsjiktet.

Spørsmål og svar om TV-merker

Hvilket TV-merke er det beste? Det er dusinvis av merker på markedet, men vi anbefaler vanligvis bare en håndfull merker overfor våre lesere. Blant dem er Samsung, LG, Sony, Panasonic, TCL, Philips og Hisense. Hver av dem har forskjellige produktserier, tilbud og styrker. Selv om de fleste TV-merker produserer en blanding av billige TV-er, mellomklassemodeller og avanserte TV-er, så det er alltid en rekke modeller å velge mellom.

Hvilke TVer har høyest kvalitet? De beste TV-merkene er naturligvis dem som lager de beste TV-modellene. Typisk vil deres dyreste modeller ha en rekke førsteklasses egenskaper. LG kan skilde med svært gode OLED-modeller, noen av dem med 8K – noe Samsung også produserer, men da gjelder det QLED-teknologi. Hisense leker seg med flere formater, som QLED, ULED, OLED og laserteknologi, men de har en meget konkurransedyktig pristilnærming som også innebærer at det er tatt noen snarveier sammenlignet med mer avanserte modeller fra Sony eller Panasonic.

