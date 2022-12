Samsung TV vs LG TV: Hvilket merke er best?

Hvis du sliter med å velge mellom en Samsung-TV og en LG-TV, kan vi hjelpe deg. Disse to ledende TV-produsentene kommer begge med en rekke nyvinninger, har opplevd både nedturer og oppturer, og har hele tiden flere modeller i oversikten over de beste TVene (Åpnes i ny fane) på markedet.

Det viktigste skillet mellom Samsungs og LGs TVer var lenge bruken av QLED- og OLED-teknologi. Samsung hadde QLED mens LG holdt seg til OLED. Men nå er ikke skillet lenger like tydelig.

Samsung kom i 2022 med sin første OLED-TV på et tiår – en modell du kan lese om i vår test av Samsung S95B QD-OLED (Åpnes i ny fane). LG hevder på sin side å satse tungt på QNED-TVer med kvanteprikkteknologi. Det kan du les om i vår artikkel «Hva er QNED? (Åpnes i ny fane)».

Selv om begge produsentene utforsker nye områder, er det både store likheter og ulikheter mellom deres produkter på TV-fronten.

Denne sammenligningen av Samsung og LG-TVer burde kunne bidra til at det blir lettere for deg å avgjøre hvilket merke som passer best for deg. Men når det gjelder de spesifikke modellene fra hvert av merkene, kan du ta en titt på våre guider over beste LG-TV (Åpnes i ny fane) og beste Samsung-TV (Åpnes i ny fane).

Samsung TV vs LG TV – en oversikt

Samsung og LG er to enorme teknologiprodusenter som lager noen av de beste smart-TVene på markedet, både til en rimelig penge og til ganske stive priser. De benytter også ulike typer paneler, avhengig av prisleie.

Begge produsentene er sørkoreanske, og begge henvender seg til et globalt publikum, men en solid tilstedeværelse i det norske markedet, i langt større grad en for eksempel TCL, Panasonic og Philips. De kommer også begge med mange nye modeller hvert år.

Med tanke på hvor mange ulike TV-modeller Samsung og LG lanserer hvert år, er det vanskelig å sammenligne prisene direkte. De leverer alt fra 32-tommere til 85-tommere, i 8K, 4K eller enda lavere, og strekker seg fra under 3000 kroner til rundt 100 000 kroner. Dermed gir begge merkene deg egentlig det du er ute etter, uansett hvilken størrelse, oppløsning og budsjett du tenker deg.

LGs smart-TV-plattform WebOS. (Image credit: LG)

Samsung TV vs LG TV – smart-TV-plattform

Både Samsung og LG har utviklet sine egne smart-TV-plattformer, og hver av dem har sin egen vri.

LG har ført an me webOS, et nedstrippet og minimalistisk smart-TV-grensesnitt, siden 2014. Det gjør bruk av en horisontal menylinje der man finner de oftest benyttede appene, strømmetjenestene og kildene, med brukerdefinerbar plassering, slik at du kan velge hvilke apper som skal plasseres hvor.

Samsungs Tizen-plattform er ikke så veldig ulik, og den kan også sies å være inspirert av LGs plattform. Men den har ikke like imponerende søkealgoritmer som LGs programvare ThinQ AI.

Men hva med taleassistenter? LGs OLED- og Super UHD-modeller leveres med innebygget Google Assistant og begrenset kompatibilitet med Alexa-styrte enheter. Samsung gjør bruk av sin egen (ikke alltid helt patente) assistent Bixby, men bare til TV-modeller i topp- og mellomsjiktet. Du kan velge å bruke Google Assistant eller Alexa via tredjepartsprodukter.

(Image credit: Samsung)

Samsung TV vs LG TV – panelteknologi

Våre dagers marked for førsteklasses TVer fordeler seg på to typer paneler, nemlig OLED og QLED

OLED står for «organic light-emitting diode», og er et TV-panel som sender ut sitt eget lys, i stedet for at lys fra en annen kilde må skinne gjennom det. Dette muliggjør utrolig tynne TV-skjermer og muligheten til å regulere lysstyrken til pikslene individuelt. OLED-skjermer er kjent for sterke farger, dype svartnivåer og lav lysstyrke.

Det er ofte snakk om «innbrenning» av bilder på OLED-skjermer, men mye av dette er dårlig dokumentert. Du må nok belaste TVen temmelig hardt for at dette skal kunne bli et problem.

Alle OLED-skjermer produseres av LG Display, så det er LG du skal takke for de gode bildene, selv om du skulle ha en Sony OLED.

QLED er på sin side en proprietær teknologi utviklet av Samsung. QLED gjør bruk av et filter av kvanteprikker som forsterker farker og kontraster og har en mengde dimmesoner som bidrar til å variere lysstyrken på ulike områder av skjermen – men de kan ikke håndtere hver enkelt piksel individuelt. QLED-TVer er også langt mer lyssterke enn OLED-modeller (her snakker vi om tusenvis av nits kontra hundrevis), men dette kan gi problemer med å vise bilder som både er lyse og mørke.

Kort fortalt passer OLED godt til videoformater med høy kvalitet og gode kontraster i mørklagte rom, mens Samsungs modeller har svakere kontraster, men kompenserer for dette med en lyssterk skjerm med trøkk i bildene.

(Image credit: Dolby)

Samsung TV vs LG TV – formater

De to produsentene har valgt ulike formater for «high dynamic range» (HDR), der LG forsyner sine beste TV-modeller med OLED og Super UHD, mens Samsung foretrekker HRD10+ i sine beste modeller.

Begge formatene gjør bruk av det som kaler dynamiske metadata for å skreddersy skjermbildet til innholdet som vises. Bilder av mørke kjellere eller godt opplyste oppholdsrom får stor ulikhet i lysstyrke, kontrast og bildebehandling.

Dolby Vision er det mest avanserte av disse formatene, med 12-bits fargespekter i stedet for 10-bits HDR10+, og det er også mer utbredt. Både Google Chromecast med Google TV og Apple TV 4K gjør bruk av Dolby Vision.

Det foretrukne HDR-formatet blir bare en bekymring i det høyere prissjiktet, men har du tenkt å bruke mye penger på en TV, burde tenke grundig over hvilke tjenester de trolig vil få HDR-innhold på.

Det er også verdt å nevne at Panasonic ikke har etablert noen lojalitet til det ene eller andre HDR-formatet. Selv den rimelige modellen Panasonic GX800 LED TV støtter både Dolby Vision og HDR10+.

(Image credit: LG)

Samsung-TV vs LG-TV – hvilken burde du velge?

Under pandemien hadde begge disse TV-produsentene vanskeligheter med forsinket produksjon og sviktende etterspørsel.

Samsung er markedslederen, og kan sementere denne posisjonen med sine nye QD-OLED-modeller, altså kvanteprikk/OLED-hybrider, som kan utfordre LGs OLED-teknologi.

Begge selskapene konsentrerer seg om sine nåværende skjermteknologi, og de kommer ikke til å slutte å støtte noen av de nye modellene de sender ut på markedet. Hvilken modell du velger, handler uansett mer om smak enn om kvalitet.

Men hvis du er ute etter den mest imponerende bildekvaliteten, uansett pris, er det ingenting som slår LGs OLED-skjermer når det gjelder farge og kontrast (les eksempelvis vår anmeldelse av TVen LG C2 OLED (Åpnes i ny fane). Men de beste TVene fra Samsung kan virkelig lyse opp rommet, pikseltettheten er høyere (kanskje unødvendig høy). Ta gjerne en titt på vår anmeldelse av Samsung QN900B Neo QLED 8K TV (Åpnes i ny fane).

Men hvis du er fornøyd med den TVen du har, men tenker på å oppgradere om noen år, kan situasjonen ha forandret seg i vesentlig grad til da.