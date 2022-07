Test: Samsung S95B QD OLED TV

(opens in new tab)

Samsung S95B: Kort sammendrag

Samsung S95B er her. Etter å ha snakket ned OLED-teknologien i årevis, har Samsung selv kommet med en OLED-TV. Samsung har så langt beskrevet denne TVen som akkurat det – en OLED-modell – men egentlig er den mer enn bare det. Denne skjermen rommer faktisk en helt ny type OLED-teknologi. Denne teknologien kombinerer de selvutstrålende egenskapene til OLED med lysstyrken og det potensielle fargespekteret til QLED.

Plattformen til denne teknologien er nærmest ufattelig banebrytende. Skjermen er ikke tykkere enn 4,1 centimenter på det tykkeste, men stort sett tynn som et drikkeunderlag. Med S95B har Samsung gjort en solid innsats for å skape en fantastisk TV, med deres nyeste AI-inspirerte bildeprosessor, et omfattende redesignet Tizen-system, de nyeste gaming-egenskapene og tross det ultraslanke designet også et smart objektsporingssystem for lyden.

Men det som utmerker seg aller mest ved denne TVen er utvilsomt selve bildekvaliteten. Selv om Samsungs iver etter å vise hva den nye teknologien kan utrette har medført noen problemer med forhåndsinnstillingene, kan man med noen justeringer oppnå en kombinasjon av lysstyrke, svartnivåer, kontrast og fargegjengivelse vi så langt ikke har sett maken til. Dette er noe for seg selv.

I denne testen har vi tatt for oss 65-tommersutgaven Samsung 65S95B.

Samsung S95B: pris og lanseringsdato

Lansert i juni 2022

Samsung 55S95B 55": 24 990 kroner

Samsung 65S95B 65: 34 990 kroner

Når man ser på TV-markedet som en helhet, ser ikke den veiledende prisen til Samsung 65S95B 65" på 34 990 kroner akkurat lav ut. Likevel vil vi hevde at den faktiske er ganske rimelig med tanke på hva du får, nemlig en helt ny TV-teknologi. De første utgavene av OLED-, plasma- og LCD-TVer på markedet kostet vesentlig mer.

65S95B koster ikke så veldig mye mer enn «vanlige» OLED TVer i toppklassen. Den har faktisk også lagt seg et par tusen kroner lavere enn Samsungs 2022-modell 65QN95B, en 4K mini-LED-modell. Dette kan tyde på at Samsung anser sistnevnte som en overlegen teknologi sammenlignet med den nye Quantum Dot OLED-tilnærmingen til 65S95B.

65S95B er tilgjengelig i det norske markedet.

Samsung S95B: Funksjoner og egenskaper

Quantum Dot OLED-skjerm

AI-drevet Neural Quantum Processor

OTS-lydsystem

Den fremste egenskapen til QS95B er dens Quantum Dot OLED-panel. Denne nye tilnærmingen til TVers maskinvare gjør nytte av et blått OLED-element til å selvopplyse hver piksel. Lyset fra disse sendes deretter gjennom røde og grønne kvanteprikklag for å skape det endelige bildet.

Dette betyr at til forskjell fra vanlig OLED-teknologi, er det ikke involvert noe hvitt i fargeprosessen. Denne renere RGB-tilnærmingen skulle, i hvert fall på papiret, gi S95B en mer rikholdig fargegjengivelse og høyere lysstyrke enn vanlige OLED-skjermer kan – og samtisdig beholde, og til og med kanskje bedre, svartnivåene, den lokale kontrasten og synsfeltet OLED-teknologen er kjent for.

Bildevisningen til S95B drives av Samsungs Neural Quantum-prosessor. Denne bygger på oppsamlet kunnskap fra flere nevrale nettverk for å optimalisere måten alle typer innhold vises på denne 65-tommeren. Erfaringen tilsier at denne prosessoren skulle være spesielt velegnet til oppskalering av HD-innhold til skjermens iboende 4K-oppløsning. Dessuten skulle den kunne oversette de ekstreme lysnivåene og fargespektrene i dagens HDR-kilder til denne skjermens unike egenskaper.

Som de fleste Samsung-modellene i våre dager, støtter S95B det «vanlige» HDR10-formatet, det live-strøm-vennlige HLG-formatet og Samsungs hjemmelagde HDR10+. Samsung har imidlertid valgt å fortsette å ikke støtte formatet Dolby Vision HDR, selv om sistnevnte har langt mer innhold tilgjengelig enn HDR+.

På baksiden finner man separate tilkoblinger, i stedet for den samleboksen Samsung leverer med noen av sine dyrere modeller. Her finner man gledelig nok fire HDMI-porter som alle støtter 4K ved 120 Hz, variabel oppdateringsfrekvens og automatisk modus for lav forsinkelse tilgjengelig for gamere på Xbox Series X, PS5 og PC med de nyeste skjermkortene fra Nvidia og AMD. Disse banebrytende HDMI-ene flankeres av tre USBen, Bluetooth og WiFi.

Smartfunksjonene er tilgjengelige gjennom Samsungs nyeste Tizen OS, og byr på markedets bredeste støtte for strømmeapper.

Lydsystemet til S95B fortjener mer oppmerksomhet enn de fleste andre innebygde systemer for TV-lyd. I tillegg til støtten for Dolby Atmos, får du her Samsungs teknologi Object Tracking Sound, der høyttalerne som er fordelt rundt i TVen forener krefter med avansert prosessorkraft for å plassere lydeffekter mer presist i lydbildet.

HDMIene til S95B støtter også eARC, som gir tapsfri Dolby Atmos-overføring til kompatible lydplanker og AV-mottagere. Takket være merkets egenskap Q Symphony, kan TVen samarbeide med mange nye lydplankemodeller fra Samsung for å gi et større lydbilde og flere lydkanaler en lydplankene klarer alene.

Poengsum for funksjoner og egenskaper: 4.5/5

Samsung S95B: Bildekvalitet

Enestående fargegjengivelse

Uovertrufne lokale kontraster og svartnivåer

Perfekt synsfelt

Klarer Samsungs S95B QD OLED på første forsøk å utkonkurrere den veletablerte OLED-teknologien? Ja, i bunn og grunn. Selv om det ikke skjer helt uten betingelser og forbehold.

Det er lenge siden en ny TV-modell umiddelbart har gjort et så sterkt inntrykk som S95B da den startet opp. Det var som å få et slag i ansiktet – på en god måte – av den fantastiske lysstyrken og kontrastene.

De skarpe høylysene i ellers mørke bilder så utrolig rene og intense ut, noe som får stjernehimmelen og nattlige bylandskaper til å fremtre langt mer naturlig enn på alt annet enn Samsungs egne, utrolig dyre MicroLED-skjermer.

Dette skyldes delvis den ekstra lysstyrken QD OLED-teknologien later til å skape, men også at de selvlysende QD OLED-pikslene kan plassere sitt skarpeste høylys rett ved siden av bildets mørkeste punkt uten at de svekker hverandre.

S95B har et lysmessig overtak over OLED-teknologien, og dette viser seg over hele skjermen så vel som i de små høylysene. Og disse fordelene er enda tydeligere når det gjelder skjermbildet som helhet. Solstenkede scener og skarpt opplyste interiører fremstår med større livaktighet og trøkk på Samsungs QD OLED-debutant.

Det må nevnes at Samsungs førsteklasses Mini-LED-modeller kan gi en råere lysstyrke enn S95B. Men selv ikke deres utrolig små LED-enheter og den store mengden dimmesoner kan by på små og skarpe høylys mot svarte bakgrunner uten å måtte dempe høylysene for å unngå lyslekkasje. Så når det gjelder ren kontrast, er S95B helt overlegen blant alle TVer som er i nærheten av fornuftig priset.

S95B overgår også Mini-LED ved å by på usedvanlige detaljnivåer, selv i de mørkeste skyggepartiene.

Nøkkelspesifikasjoner Tilgjengelige størrelser: 55" og 65"

Skjermtype: Quantum Dot OLED

Oppløsning: 4K

HDR-støtte: HDR10, HDR10+, HLG

Lydformater: Dolby Atmos, Dolby Digital

Smart TV: Samsung Tizen

HDMI-porter: Fire v2.1

Selv om det var lysstyrken og den lokale kontrasten til S95B som først vekket oppmerksomheten, tok det ikke lang tid å oppdage at den mest fremtredende egenskapen er fargegjengivelsen. Scener i HDR-filmer man har sett haugevis av ganger før, fremsto plutselig med en helt annen dybde og livaktighet i fargegjengivelsen. Særlig de skarpe røde og gule tonene spretter ut av skjermen med en intensitet man ikke er vant til fra TVer som gjør nytte av hvitt lys.

Dette betyr ikke at bildet virker ubalansert (så lenge du er litt forsiktig med bildeinnstillingene). Faktisk kan bildene fra S95B se mer overbevisende ut, ettersom eliminasjonen av det hvite bildeelementet gir en mer virkelighetsnær fremstilling av det filmskaperne opprinnelige har sett på sine produksjonsskjermer.

Noen av Samsungs førsteklasses mini-LED-modeller kan også by på solid fargegjengivelse og metning, men den pikselorienterte lyshåndteringen til S95B leverer med konsekvente resultater her. Samsungs mini-LED-TVer kan også by på bredere synsfelt enn de fleste LCD-modellene, men S95B gir et synsfelt som nesten virker uendelig.

Det må understrekes at egenskapene til S95B på dette området ikke er så enestående som det kan virke. LGs nye G2-modeller har EX-paneler og kjøleribbe klarer eksempelvis en maksimal lysstyrke på 970 nits i standardmodus, mot 1060 med S95B.

S95B gir bare i underkant av 10 % mer lysstyrke enn LGs G2 i alle modi. Selv om denne forskjellen ikke er revolusjonerende, er den likevel tydelig i hvert eneste bilde fra denne Samsung-modellen. . Samsung har dessuten bestemt seg for å tyne den nye skjermens kapasitet temmelig kraftig med sine forhåndsinnstillinger.

Og her kommer vi til et av de få problemene med Samsungs QD OLED-debut.. Du må nemlig gå ganske dypt inn i bildeinnstillingene for virkelig å få det beste ut av denne TVen.

Dens Dynamic-modus er nesten galskap. Den viser helt klart for ekstrem QD OLED-teknologien kan være, men supermettede farger og tvungen lysstyrke. Men den viser også hvor unaturlig og ubalansert det kan bli, i den grad at det svekker den oppslukende opplevelsen.

Standard-modusen byr på en langt bedre bildegjengivelse, men også her må det gjøres enkelte justeringer. Den forhåndsinnstilde bevegelseshåndteringen er i overkant hardhendt, og byr på en rekke uønskede bivirkninger. Dermed må du velge Custom, og redusere elementene Judder og/eller Blur Reduction betraktelig for å oppnå mer naturlige resultater.

Med 4K-innhold og HD-innhold av god kvalitet er det lurt å slå av støyreduksjonen, slik at bildet virker mer naturlig og mindre prosessert.

I standardmodusen opplever man også det velkjente «hoppet» i den generelle lysstyrken i sterkt opplyste scener. Hvis du synes dette er distraherende, kan du eliminere problemet ved å deaktivere TVens Contrast Enhancer-behandling. Det frarøver imidlertid bildet noe av den slagkraften, livligheten og lysstyrken man finner så tiltrekkende med denne TVen.

Filmmaker Mode er en enkelt snarvei til å få bilder i henhold til mer etablerte videostandarder. Men mange innehavere av S95B vil nok oppleve denne innstillingen som litt flat og kjedelig, og særlig hvis de allerede har blitt vant til de blendende bildene i standardmodusen.

Det var overraskende av Samsungs Movie-innstilling ga helt andre resultater enn Filmmaker Mode. Her er bildet merkbart lysere og mer slagkraftig, slik at det ble en fin mellomting mellom modiene standard og Filmmaker. Dermed kan dette være den beste løsningen for mange filmentusiaster.

Movie-modusen sliter minst med det som later til å være et utstrakt problem med S95B, nemlig hudtoner. I standardmodusen kan ansikter ofte virke overmettede eller inneha for mye gult eller grønt. Movie-modusen er mer behersket, slik at dette problemet trolig ikke oppstår. I denne modusen kunne man fint aktivere Contrast Enhancer og få enda mer slagkraft i bildet. Men denne innstillingen skaper et annet problem, nemlig at farger i lyse områder kan bli litt utvasket.

Ved å veksle mellom Colour Space-innstillingene, kan man dramatisk endre hvordan hudtone fremstår i bilder. Som med Contrast Enhancer er forandringene så store at en mer finkornet justeringsmetode hadde vært et kjærkomment trekk fra Samsung.

Selv om du trolig vil måtte tilbringe mer tid enn ønskelig med bildeinnstillingene til S95B, er det verdt å tenke på at bildet er så fantastisk i utgangspunktet at du lettere oppdager svakheter, og at dine forsøk på å forbedre bildet kan sesnde deg ut i en evig spiral der den ene justeringen leder til den neste og at du aldri kommer helt i mål.

Vi må til slutt i dette avsnittet nevne Smart Calibration-funksjonen til S95B. Her kan du kalibrere TVen med mobiltelefonen. Resultatene her ligger nærmest Filmmaker Mode, men det er uansett et nyttig verktøy å ha i tankene.

Poengsum for bildekvalitet: 4.5/5

Samsung S95B: Lydkvalitet

OTS fungerer godt

Låter stort sett rent og detaljert

Mangler bass og trøkk i storslagne filmøyeblikk

Noe vi ser nærmere på i neste avsnitt, er den utrolig slanke formen til S95B. Det er etterlatt utrolig lite plass til noe så dagligdags som høyttalere.

Likevel klarer S95B å dra fordel av Samsungs system Object Tracking Sound (OTS) på en usedvanlig god måte. Det meste av tiden later stemmer og retningsbestemte lyder til å komme fra rett sted.

Stemmene låter dessuten klare og troverdige. Til forskjell fra Samsungs Mini-LED-modeller og vanlige LED TVer, later den til å presse lyden utover i rommet, slik at den ikke lyder som om den er klemt inne mellom skjermen og veggen bakenfor den.

Men når handlingene tar seg opp på skjermen, begynner også begrensningene til S95B å bli åpenbare. TVen er ikke høylytt nok til å gi full tyngde til den filmatiske trøkken fra den store skjermen. Det er heller ikke noe særlig bass å høre, og det lille som høres, kan dessuten virke uklart og forvrengt under press.

Og som med så mange andre lydsystemer uten tilstrekkelig kraft, har lyden fra S95B en tendens til å klappe sammen under de heftigste og mest monumentale filmøyeblikkene.

Poengsum for lydgjengivelse: 3.5/5

Samsung S95B: Design

Utrolig tynn skjerm

Sentralt montert bordstativ

Solcelledrevet fjernkontroll

Noe som er kledelig for en TV som benytter en helt ny skjermteknologi, er at S95B virkelig ser futuristisk ut. Skjermen er usedvanlig tynn, nesten som to kredittkort som ligger oppå hverandre. Dette er trolig den tynneste TVen siden LGs OLED-TV «Wallpaper».

Denne slankheten er nesten skremmende. Når du fester det kraftige stativet, merker du at skjermen bøyer og vrir seg på en faretruende måte. Det hele virker fortsatt litt ustabilt når monteringen er fullført.

Man kan naturligvis ikke få plass til høyttalere, tilkoblinger, prosessorer og lignende elementer inn i en så tynn skjerm som på S95B. Derfor har den en tykkere seksjon nederst, som gir skjermen en største tykkelse på 4,1 cm. Selv denne «hjernen» er mindre enn på andre supertynne OLED- og LED-modeller.

S95B leveres med to fjernkontroller. Den ene er en standardvariant i plast, med massevis av knapper, og den er svært brukervennlig. Den andre er en «smart» variant med et beskjedent antall knapper og et innebygget solcellepanel som gjør at du ikke trenger å bytte batterier.

Poengsum for design: 4.5/5

Samsung S95B: Smart TV og menyer

Utmerket app-støtte

Lite intuitivt menysystem

Omfattende bildejusteringer

Samsung har omarbeidet sitt Tizen-baserte Smart-TV-grensesnitt i 2022. Slik det ser ut nå, hadde det vært bedre om de hadde latt det være.

Hjemmesiden har nå tatt over hele skjermen, i stedet for å begrense seg til et par ryddige rekker med apper nederst på skjermen. Dette valget gir flere umiddelbare lenker til innhold, men det kan også oppleves overveldende.

De nye menyene er temmelig trege å navigere i når du akkurat har slått på TVen. Dessuten har det nye grensesnittet flere merkelige og ulogiske navigeringsruter.

Det er heller ikke særlig nyttig at det nye skjermbildet er fullt av kuratert innhold som ikke later til å være noe de fleste seerne vil være interessert i.

Samsung byr imidlertid på en lang rekke justeringsmuligheter. Her får du profesjonelle kalibreringsverktøy samt Smart Calibration-systemet vi nevnte i avsnittet om bildekvaliteten. Samsungs TV Plus-samling av strømmede TV-tjenester du ikke finner på de vanlige plattformene er blitt mer nyttige, takket være god kuratering. Samsung har også begynt utrullingen av sin Game Hub, der man får tilgang til en rekke strømmetjenester for spill via et kjapt responderende grensesnitt.

Av trådløse overføringsformater støtter S95B Bluetooth og det uvanlige Wi-Fi DLNA, samt Airplay 2. Her får du også spørsmål om du vil knytte deg til andre smart-enheter i nærheten. Dette er usedvanlig proaktivt.

S95B støtter talestyring via Bixby, Google Assistant og Alexa.

Poengsum for Smart TV og menyer: 3.5/5

Samsung S95B: Gaming

Ny game-hub

Kjapp responstid

Støtte for 4K/120 Hz og VRR

S95B er for det meste en sensasjonelt god gaming-skjerm. Som nevnt, har den fire HDMI-porter, der alle støtter de nyeste gaming-egenskapene med 4K ved 120 Hz og variabel oppdateringsfrekvens. Sistnevnte inkluderer støtte for AMD Freesync og Nvidia G-Sync, men G-Sync er ikke offisielt oppgitt, av en eller annen grunn.

De fantastiske fargene og kontrasten, og den gode lysstyrken (til OLED å være) får HDR-spill til å ta seg utrolig fargesterke, slagkraftige og «levende» ut. Dette overgår faktisk med god margin LGs mektige G2.

Men av og til er det som om S95B blir for kraftfull. Noen farger blir for mettet, slik at de mister noen av detaljene. Dette er vanskelig å bøte på uten å gå ned på kontrasten, noe som igjen berøver bildet noe av den deilige slagkraften. Lyshåndteringen er også litt mer ustabil ved gaming enn ved bruk av videokilder. Det er samtidig mindre distraherende, merkelig nok, noe som trolig skyldes spillenes hurtige vekslinger.

Til sammenligning byr LG G2 OLED på en mer behersket og velbalansert opplevelse med spill. Så der Samsung tar premien for trøkk, er G2 mer konsekvent og presis, noe mange gamere kanskje setter større pris på.

Den raskeste responstiden til S95B er på bare 9 ms, noe som er en usedvanlig lav forsinkelse til å være en TV.

Poengsum for gaming: 4.5/5

Samsung S95B: Verdi for pengene

Billigere enn Samsungs beste 65-tommers 4K Mini-LED-TV

Billigere enn LGs 65-tommers G2 OLED

Likevel en toppmodell

Ettersom man kan få 65-tommers TVer til under 10 000 kroner, er det ingen tvil om at S65B med en veiledende pris på rundt 35 000 kroner befinner seg det øvre sjiktet av markedet. Men prisen er likevel vesentlig lavere enn vi hadde ventet oss ved presentasjonen av en helt ny teknologi.

Den er faktisk billigere enn Samsungs egen QE65QN95B (4K Mini-LED), men marginalt dyrere enn LGs OLED65G2. Begge disse modellene er solide flaggskip.

Prisen sammenlignet med QE65QN95B antyder at Samsung selv betrakter S95B som underordnet Mini-LED-teknologien, men det er ikke nødvendigvis slik vi opplever det. Mange seere foretrekker OLED fremfor LCD.

Samung har også lykkes temmelig godt på første forsøk med denne nye teknologien, og derfor virker prisen enda mer gunstig.

Hvis du vanligvis foretrekker OLED, burde du virkelig ta en titt på S95B. Tilnærmingen med QD OLED gjør flere ting – mer lysstyrke og større fargevolum – som de aller beste OLED-modellene ellers ikke klarer. Samsung nøler ikke med å fremheve disse egenskapene.

Hvis du tenker at du heller vil foretrekke et mindre intenst og dramatisk bilde, kan Sony A90J eller LG G2 OLED være ypperlige alternativer. Sony lager naturligvis også sin egen 65A95K QD OLED TV, men den koster 7000 kroner mer.

Poengsum for verdi for pengene: 5/5

Burde jeg kjøpe Samsung S95B?

Samsung S95B Egenskaper Bemerkning Vurdering Funksjoner Samsungs nye Quantum Dot-panel er paret med en AI-drevet Neural Quantum-prosessor og har fire HDMI 2.1-porter. 4.5/5 Bildekvalitet Den nye panelteknologien leverer usedvanlig, mini-LED-aktig lysstyrke, uovertrufne svartnivåer og større fargekraft. 4.5/5 Lydkvalitet Samsungs Object Tracking Sound skaper et troverdig lydbilde, men filmlyden mangler bass. 3.5/5 Design En futuristisk og usedvanlig slank utforming med en ny, solcelledrevet fjernkontroll. 4.5/5 Smart TV og menyer Det omarbeidede, Tizen-baserte Smart TV-grensesnittet tar opp for mye skjermplass og kan være langsomt å navigere i. 3.5/5 Gaming Samsungs nye Game Hub er inkludert, og den byr på støtte for 4K/120 Hz og VRR med liten signalforsinkelse. 4.5/5 Verdi for pengene Overraskende rimelig med tanke på at S95B gjør nytte av banebrytende panelteknologi og er fullpakket med funksjoner. 5.5/5

Kjøp den hvis ...

… du vil ha kraftigere OLED-bilder

Quantum Dot OLED-teknologien i S95B har svartnivåene og de lokale kontrastene til OLED, men byr på større lysstyrke og mye større fargerikdom.

… du tar gaming på alvor

I tillegg til å støtte 4K/120 Hz og variabel oppdateringsfrekvens, har S)%B utrolig rask responstid og en ny, maskinvarestøttet Game Hub.

Ikke kjøp den hvis ...

… du misliker innstillinger

Skal du få det beste ut av S95B, krever det manuelle justeringer. Hvis dette er noe som plager deg, er det bedre å se på en OLED med et mer gjennomarbeidet oppsett, som LGs G2.

… du er svært begeistret for Dolby Vision

S95B håndterer HDR godt, men det er likevel synd at Samsung ikke gir støtte for Dolby Vision HDR på én eneste av sine modeller.

Du kan også vurdere ...

Selv om den «bare» gjør bruk av vanlig RGBW OLED-teknologi, løfter kjøleribbelaget og den nye generasjonens lyssterke panel i OLED65G2 LGs OLED-modell til nye lyssterke høyder. Den imidlertid er ikke like lyssterk og slagkraftig som S95B, men den er likevel imponerende med utrolig raffinement og balanse.