Test: Samsung QN95B Neo QLED 4K TV

Samsung tok for første gang i bruk mini LED-belysning i 2021, med spektakulære resultater. Samsung QN95B Neo QLED TV kan skilte med solide forbedringer av kontrast, kontroll av bakgrunnsbelysning, oppskalering, farger og HDR-vennlig lysstyrke. Hvis du er ute etter en TV som gir deg mer HDR-trøkk enn andre modeller, er det ingen 4K-TVer som slår denne. Den er spesielt godt egnet hvis du skal ha en TV til et rom med mye lys.

Kort oppsummering

Designmessig viderefører Samsung QN95B Neo QLED forgjengerens såkalte uendelighetstema. Som den fantastiske Samsung QN95A (opens in new tab) har den en utrolig smal ramme rundt skjermen og en bakside som er like slank som fronten, noe som gir en slående monolittisk virkning. Designet gir et banebrytende inntrykk.

Bildekvaliteten er fantastisk, og av og til nesten urovekkende bra. Den forbedrede bakgrunnsbelysningen og kontrollen over bakgrunnsbelysningen medfører vesentlige forbedringer i bildekvaliteten sammenlignet med den allerede imponerende QN95A-modellen. Her er det for eksempel mindre lyslekkasje, større lysstyrke og bedre detaljering i skyggeområdene.

Med denne modellen er bildekvaliteten også konsekvent bedre når det gjelder gaming og videokilder. Selv om lyden ikke er like overveldende god som bildekvaliteten, bidrar likevel Object Tracking Sound-teknologien til at lyd og bilde står godt til hverandre.

Kan noe i det hele tatt gå galt med en slik TV? Dessverre. Samsungs nye utgave av Tizen-systemet er et solid feiltrinn. Her er det blitt unødvendig komplisert, og det er gjort en rekke lite nyttige designforandringer.

Likevel er de bildemessige forbedringene så uimotståelige at litt lidelse på smart-fronten og enda mer lidelse i lommeboken ikke er nok til å dempe fristelsen.

Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig i formatene 55", 65", 75" og 85"

55-tommeren har en veiledende pris på 26 990 kroner, mens 65-tommeren er satt til 36 990 kroner. 75-tommeren koster 47 990 kroner, mens 85-tommeren er satt til 64 990 kroner.

QN95B er Samsungs flaggskip på 4K-fronten. Dermed er den et av merkets mest sentrale produkter i 2022. Dermed finnes den tilgjengelig i flere størrelser i hele verden.

Med flaggskipstatusen til QN95B følger det også en temmelig offensiv prising. Med en veiledende pris på 36 900 kroner er 65-tommeren hele 10 000 kroner dyrere enn LGs 65-tommer OLED65C2. Den er imidlertid bare 4000 kroner dyrere enn LGs nye, førsteklasses modell OLED65G2, som er utstyrt med kjøleribbe. Salget vil vise om Samsung har lagt prisen for høyt.

Samsung QN95B har et minimalistisk design. (Image credit: John Archer)

Design

Mini-LED-skjerm med ultratynn ramme

Monolittisk og minimalistisk utforming

One Connect-som festes til baksiden av stativet

Samsungs uendelighetsdesign videreføres med de nye QN95B-modellene. Den minimalistiske designtilnærmingen er faktisk blitt ytterligere raffinert ved at baksiden er blitt enda slankere enn på 2021-modellen. Rammen rundt skjermen er så slank at du nesten ikke ser den når du betrakter TVen rett forfra. Den monolittiske formen, med en bakside som er nesten like flat som fronten, er slående å se på. Den egner seg utrolig godt til å henge på veggen.

Hvis du heller vil sette den på et møbel, leveres den med et solid metallstativ. Det kan være ganske kronglete å montere stativet, med massevis av skruer involvert, og flere øyeblikk der man virkelig har hjertet i halsen.

Den minimalistiske utformingen til QN95B underbygges av fraværet av porter. Her er det bare én, og den kobles til en ekstern One Connect-boks. Man unngår virkelig kabelspaghetti når man kan koble alt til TVen via én eneste kabel. Det skaper et ryddig inntrykk.

One Connect-boksen er blitt slankere og lettere enn forgjengeren. Den kobles på en pen og ryddig måte til baksiden av det vinklede partiet som knutter skjermen til stativplaten.

Blant tilkoblingene finner du fire HDMI-porter. Alle kan håndtere de nyeste gaming-egenskapene, som 4K ved 120 Hz og variable oppdateringsfrekvenser. VRR-støtten omfatter også Freesync Premium Pro (OLED-skjermer begrenser seg ennå til Freesync Premium), samt Nvidia G-Sync, selv om det ikke foreligger offisielle opplysninger om dette. QN95B støtter en oppdateringsfrekvens på opptil 144 Hz, på linje med de fleste førsteklasses PC-skjermer.

QN95B leveres med to fjernkontroller. Den ene er en standardvariant i plast med massevis av knapper, mens den andre er en langt mer elegant smartvariant med færre knapper. Sistnevnte har også et solcellepanel på baksiden, slik at du ikke vil måtte bytte batterier.

Samsung QN95B har en ny versjon av Tizen-grensesnittet. (Image credit: John Archer)

Smart TV (Tizen)

Samsungs Tizen-system er (dessverre) redesignet

Omfattende app-støtte

Ikke Freeview Play

Samsung har fullstendig ommøblert smart-grensesnittet til sine 2022-modeller. Vi skulle ønske at de hadde latt være. Vi skal ikke skrive om alt som har plaget oss med det nye Tizen-grensesnittet her, for denne TVen har andre kvaliteter det er mye hyggeligere å lese om.

Men for å gi en liten smaksprøve, har vi blant annet mye å utsette på overgangen fra en tidligere kompakt og oversiktlig hjemmemeny, der bare en eller to rader med ikoner var lagt over bildets nedre kant, til en heldekkende hjemmeskjerm der det du ser på er redusert til et lite vindu. Man bombarderes av en overveldende mengde alternativer, og den øverste tredelen av skjermen er mer eller mindre overlatt til annonser. Her er det sat av hylleplass til uinteressant B-innhold, men det mangler plass til viktige strømmeplattformer og man kan ikke selv justere hyllenes oppsett og rekkefølge. Det er også lagt opp til noen hårreisende ulogiske navigasjonsruter mellom menyene for oppsett og innhold.

Noe som er langt mer positivt, er at Samsung fortsetter å støtte de aller fleste strømmeplattformene. Dessuten er systemene for talegjenkjennelse gode, slik at du får enkle snarveier til TVens smart-apper, innhold og oppsett.

Bildekvalitet

Banebrytende HDR-avspilling

Fantastisk kontroll over kontraster og bakgrunnsbelysning

Utrolig livaktige farger

Her må vi begynne med noen ord om teknologien som ligger bak QN95B. Bakgrunnsbelysningen er av typen mini LED, en teknologi som erstatter de store LED-enhetene de fleste LCD-TVer har gjort nytte av, og som omfatter langt mindre enheter. Dermed er det plass til utrolig mange flere av dem på skjermen, slik at kontrollen over lyset, i hvert fall i teorien, blir langt bedre enn med en tradisjonell LCD-TV.

QN95B har imidlertid hverken endret antallet mini LED-enheter eller antallet dimmesoner (720) fra forgjengeren fra 2021. Dette kan ved første øyekast virke litt skuffende. Men det er verdt å merke seg at 720 separat styrte dimmesoner faktisk er temmelig mye i LED-TVenes verden. Derfra er man heller vant til et tosifret enn et tresifret antall.

Dimmesonene leder oss videre til det vi oppfatter som den viktigste nye bildemessige egenskapen til QN95B, nemlig systemet Shape Adaptive Light Control. Det gjør det mulig for dimmingen å øke eller senke lysets intensitet i hver eneste dimmesone, noe som skaper rom for rikere nyanser i bildet. Hvis en sone er lys i midten og har mørke kanter, vil det nye systemet håndtere dette bedre enn tidligere.

Dette fungerer bemerkelsesverdig godt. Lyslekkasjen rundt spesielt lyssterke objekter er praktisk talt eliminert. Samsungs første mini LED-TV (fra 2021) var allerede god på dette området, men QN95B er på et helt nytt nivå. Og dette slår spesielt positivt ut når det gjelder gaming, slik vi opplevde det. Her er lyslekkasjen like fraværende som i videomodus, noe som gir en langt mer oppslukende opplevelse av spillene.

Den nye og slankere One Connect-boksen. (Image credit: John Archer)

Den forbedrede kontrollen over lyset gir også bedre gjengivelse av detaljer i skyggepartiene. Med forgjengeren QN95A kunne skyggepartiene virke ganske tomme og ensartede unntatt i Filmmaker-modusen. Men med QN95B gir selv standardinnstillingen for det meste svært god gjengivelse av detaljer i skyggepartiene, med dype svartnivåer, noe som igjen gir en langt mer livaktig opplevelse.

I denne modusen hender det imidlertid fremdeles at noen av detaljene forsvinner i de mørkeste scenene, men dette skjer nå svært sjelden – langt sjeldnere enn med QN95A-modellene fra 2021.

Samsungs AI-baserte system for maskinlæring er igjen blitt forbedret, slik at QN95B kan bygge sin kunnskap på hele 20 nevrale nettverk for bildeanalyse. Den har en egen prosessor som velger de beste måtene å håndtere bildene på i ethvert gitt scenario.

Med den ekstra prosessorkraften i QN95B er bildebehandlingen økt fra 12 til 14 bits (mens panelet fremdeles er 10-bits). Vi tror den forbedrede detaljeringen i skyggepartiene delvis skyldes dette.

Det har også innvirkning på skjermens nydelige fargehåndtering. Rikholdige og kraftige fargevalører tar seg nå mer naturlige og balanserte ut enn med QN95A, selv i standard-modus. Her får du dessuten lys- og skyggenivåer du ikke ville tro var mulig uten selv-utstrålende skjermteknologi.

Behandlingen av farger og kontraster gir også utrolig hvasse bilder. Samsung har alltid vært kjent for gode detaljer og teksturer i ekte 4K-bilder, men dette har tidligere gitt overdreven kornethet, støy og doble kanter. Med QN95B er skarpheten beholdt, men den oppleves langt mer organisk enn med QN95A.

(Image credit: John Archer)

At vi har kommet så langt uten å snakke om lysstyrken, vitner om hvor god bildekvaliteten til QN95B er. Dette er imidlertid en av de fremste kvalitetene til denne TVen, og noe som trolig vil heve denne modellen over mange av konkurrentene i 2022.

Vi målte en maksimal lysstyrke på enorme 2882 nits i et hvitt HDR-vindu som dekket 10 % av skjermen i Dynamic-modus. Dette synker til 2200 nits i den langt mer anvendelige og behagelige standardmodusen, og til 2015 i Filmmaker-modusen. Dette er uansett astronomiske tall i våre dagers TV-virkelighet. De mest lyssterke OLED-modellene har eksempelvis en maksimal lysstyrke på rundt 1000 nits.

Den enorme lysstyrken QN95B har til rådighet gjør underverker med HDR-innholdets vidstrakte lysspekter. Dermed unngår man tap av detaljer i de mest lyssterke partiene.

Midt oppi all denne lysstyrken er det fort gjort å glemme å tenke på at QN95B kan skape noen av de dypeste og reneste svartnivåene vi noen gang har opplevd på en LCD-TV, takket være den forbedrede mini LED-teknologien og den lokale dimmingen.

Spillytelse

Som gaming-skjerm rager QN95B skyhøyt over forgjengeren QN95A. Den nevnte reduksjonen i lyslekkasje oppnås sammen med langt bedre kontrast i skyggepartier, i tillegg til langt mer livlige farger. Samsung ser ut til å ha overtalt AMD til en større fleksibilitet i Freesync Premium Pro-kravene, slik at bildene blir langt mer slagkraftige enn med forgjengeren.

Spillmodusen har redusert signalforsinkelsen til bare 10,4 ms, noe som er ypperlig. Via den nye Game Dashboard-menyen gir Samsung deg også muligheten til å øke signalforsinkelsen for å gi litt bedre bevegelseshåndtering i spill som ikke krever så rask responstid.

Tross Samsungs teknologi for å gi brede synsfelt, vil det gi langt mer lyslekkasje å se på TVen fra en skrå vinkel. I standardmodusen kan det komme små, uønskede høylys i enkelte detaljer, og ellers mørke bilder kan bli litt lysere enn de burde – og dermed eksponere støy som burde ha forblitt skjult.

Selv om QN95B støtter formatene HDR10, HLG and HDR10+, nekter dessverre Samsung fremdeles å omfavne Dolby Vision. Dette er tilgjengelig på både de nyeste Xbox-konsollene i tillegg til PC, 4K Blu-ray og massevis av strømmeinnhold.

Skjermen later til å bruke litt mer tid enn enkelte andre modeller på virkelig å bli varmet opp. Særlig gamere vil kunne oppleve en viss utsmøring, selv i 120 Hz, en god stund etter at apparatet er blitt slått på.

(Image credit: John Archer)

Lydkvalitet

Som du vil vente deg av et Samsung-flaggskip i 2022, er QN95B utstyrt med en førsteklasses utgave av Samsungs Object Tracking Sound-system (OTS). Her er det plassert høyttalere hele veien rundt TVen, slik at det skapes et større lydbilde der effektene får en mer presis plassering.

Som vi håpet da OTS først ble avduket, har Samsung endelig koblet systemet opp mot den innebyggede Dolby Atmos-dekodingen.

Som ventet gir denne kombinasjonen av høyttalerplasseringen til OTS og Dolby Atmos svært god lydgjengivelse fra QN95B. Lydbildet virker større, og lydeffektene er presist plassert innenfor dette lydbildet. Det er til og med en viss vertikalitet i lydgjengivelsen, men du kan ikke vente at du får en ekte surroundopplevelse med lyd ovenfra.

Lyden later til å komme fra et lite stykke foran skjermen, slik at den ikke er så innadvendt som med QN95A. Høyttalerne er følsomme og får frem selv små detaljer svært godt. Tale gjengis med autoritet og kontekst, og den plasseres presist nok til at du forbinder den med talerens munn.

Bassen oppleves imidlertid som en anelse for begrenset og komprimert, tross rekken med store elementer som er rettet ut fra TVens bakside. Når det gjelder kraft i lyden, har denne TVen helt klart mer å gå på.

Det må imidlertid nevnes at QN95B kan kobles sammen med en lydplanke fra Samsung, slik at de to enhetenes høyttalere kan forene krefter og gi et større og langt er detaljert lydbilde.

Burde jeg kjøpe Samsung QN95B Neo QLED TV?

(Image credit: John Archer)

Kjøp den hvis …

… du vil ha de mest lyssterke og slagkraftige bildene

Med en ekstrem lysstyrke og det fargesterke fargesystemet Quantum Dot, byr QN95B på en overveldende demonstrasjon av hvor mye HDR kan gjøre for bildekvaliteten.

… du er en ivrig gamer

Med sine fire fullverdige HDMI 2.1-porter som støtter 4K/120 Hz og variable oppdateringsfrekvenser, nytt Game Dashboard og kjapp responstid, gir QN95B deg en fantastisk gaming-opplevelse.

… du ikke vil at TVen skal spolere interiøret

Med en fabelaktig tynn ramme, slank bakside, monolittisk form og en Ambient-modus som kan vise kunstverk eller fotografier på skjermen når du ikke ser på noe på TVen, kan QN95B løfte interiøret, heller enn å forstyrre det.

Ikke kjøp den hvis …

… du elsker Dolby Vision

Ingen TV fra Samsung støtter den ekstra farge- og kontrastytelsen Dolby Vision kan piffe opp HDR-bilder med.

… du vil ha et nyttig og fleksibelt smart-system

Samsungs nye Tizen-grensesnitt er for øyeblikket et langt skritt i gal retning. Her bombarderes du med innhold og valgmuligheter du ikke ønsker deg, samtidig som at mulighetene for brukertilpasning er fjernet.

… du har ikke så god råd

65-tommeren av QN95B har en veiledende pris på 36 990 kroner. Dette er mye å betale for en 65-tommers TV, uansett hvor god den er.