Vi tester Samsung QN95A Neo QLED 4K-TV

Tominuttersanmeldelse

Samsung QN95A er selskapets nye Neo QLED 4K TV-flaggskip i 2021, og den første modellen som har Mini LED-bakgrunnsbelysning. Noe som ikke må forveksles med Micro LED, som er en helt annerledes type selvutstrålende skjermteknologi. Mini LED utnytter en nyutviklet bakgrunnsbelysning som er mye mindre og langt mer effektiv. Det gir tynnere skjermer og en kraftig økning i dimbare soner.

Resultatene snakker for seg selv, med overlegne SDR og HDR-bilder som utnytter dype svartvalører og skarpere høylys. Og alt dette uten punktfortegning eller tap av detaljer i skyggepartiene. Ved bruk av kvanteprikkteknologi skapes mettede og nyanserike farger, og ved hjelp av Filmmaker Mode blir dessuten bildegjengivelsen svært nøyaktig.

I fjor nedprioriterte Samsung 4K-linjen for å markedsføre sine 8K-modeller. Det samme er ikke tilfellet i år. QN95A er utstyrt med imponerende funksjoner og egenskaper, og på toppen får du en omfattende og veldesignet smartplattform der du får adgang til alle de populære strømme-appene. Her er det også en rekke banebrytende gaming-egenskaper som innehavere av de nyeste konsollene vil kunne glede seg over.

QN95A aser flott ut. Og ikke bare det. Takket være Object Tracking Sound Plus (OTS+) låter den også fantastisk. Her er kraftig 4.2.2.-kanalslyd på en eller annen mirakuløs måte klemt inn i dette ultraslanke TV-skroget. Dette er nok en triumf for Samsungs industridesign, med en minimalistisk og likevel elegant utforming, et stativ i massivt metall og en nesten innfatningsfri skjerm.

Med tanke på de imponerende lydegenskapene, er det synd og skam at det ikke følger med støtte for Dolby Atmos. At Samsung fremdeles nekter å omfavne Dolby Vision er også en kilde til vedvarende frustrasjon.

Alt i alt er imidlertid denne modellen en super nyhet, og en braklansering av Mini LED-teknologien.

Pris og tilgjengelighet

Samsung QN95A er Neo QLED 4K TV-flaggskipet i 2021. Den leveres i formatene 55", 65" og 75". Modellen vi har tatt for oss i denne testen er 65-tommeren QE65QN95A, en TV med en veiledende pris i Norge på kr. 29 999. Tilgjengeligheten er for øyeblikket temmelig begrenset.

(Image credit: Stephen Withers)

Design

Minimalistisk design med nesten ingen ytterkanter

Slim One Connect-boks

4 HDMI-porter og eARC

Samsung QN95A følger opp den minimalistiske designlinjen fra fjoråret, med en tynn skjerm og nesten ingen ytterkant. Med tanke på at det på baksiden av skjermen befinner seg en Mini LED-bakbelysning og åtte høyttalere, er det et mirakel at Samsung har klart klemme inn alt dette i et skrog som bare er 15 millimeter dypt.

Stativet er enkelt å montere, og det kompletterer den gjennomførte estetikken. Det er også ganske tungt, og gir robust og stabil støtte. Hvis du heller vil veggmontere QN95A, skjer dette med en «No Gap»-brakett, og med én kabel fra den smarte One Connect-boksen foregår installasjonen enkelt. Oppsettet blir ryddig og stilig.

One Connect-boksen er blitt enda slankere og langt mer elegant. Den reduserte størrelsen gjør den mer diskret, og det blitt enklere å skjule selve boksen. Den teksturerte, matte overflaten er et annet kjærkomment tilskudd. De glinsende forgjengerne tiltrakk seg fort flekker og fingermerker.

Boksen rommer fire HDMI-innganger, der en av dem (HDMI 3) støtter eARC. Alle HDMI-inngangene kan håndtere opptil 40 Gbps, som betyr at de håndterer 4K/120 Hz, VRR og ALLM. Selv om dette ikke er fullverdige HDMI 2.1-koblinger, tilbyr de likevel på tilstrekkelig båndbredde. Dermed er dette en ypperlig TV for gamere som vil få fullt utbytte av sine nye konsoller.

Når det gjelder de øvrige fysiske tilkoblingsmulighetene, er utvalget temmelig standard, med to USB 2.0-innganger, koblinger for kabel- og satellitt-kringkastere, et CI-spor, en optisk digital utgang og en Ethernet-port. Det er også et godt utvalg av trådløse tilkoblingsmetoder, som Wi-Fi, Bluetooth og støtte for Apple AirPlay 2.

QN65A leveres med to kontroller: en vanlig svart plastsak og den nye, elegante fjernkontrollen Solar Cell i metall. Denne forenklede tryllestaven ligger komfortabelt i hånden og har alle hovedkontrollene, i tillegg til egne knapper for noen av de mest populære strømmetjenestene. Nytt av året er er et solcellepanel på baksiden som lader opp batteriene – noe som gjør enheten litt mer miljøvennlig.

(Image credit: Samsung)

Smart TV (Tizen OS)

Intuitivt og responsivt brukergrensesnitt

Integrert Bixby og Alexa

Ikke Freeview Play

Samsung QN95A gjør bruk av smart-TV-plattformen Tizen, og byr LGs webOS på saftig konkurranse med tanke på brukergrensesnitt, respons og funksjonalitet. Nederst finner du en startknapp, og du får en lag nummer 2 over, der du får hurtig adgang til ekstra innhold. Navigasjonen er superenkel, selv om du foretrekker stemmestyring.

App-støtten er mildt sagt omfattende, der du får tilgang til alle de store strømmetjenestene. Det betyr at du blant annet kan velge mellom Netflix, Amazon, Now TV, Disney Plus, Apple TV Plus, Rakuten og YouTube.

Valgmulighetene er til tider overveldende, men med Samsungs Universal Guide får du hjelp til å finne innholdet du leter etter gjennom et brukervennlig grensesnitt. Veiledningen gjør bruk av AI-maskinlæring for å analysere seervanene dine, og setter opp en egen side med brukertilpasset innhold i henhold til din smak.

Digital Butler gir deg enkel og rask oppkobling ved å skanne automatisk etter enheter i nærheten og vise deg hvilke som er tilgjengelige gjennom lett begripelig grafikk. Bixby og Alexa er integrert, og du kan dessuten få tilgang til Siri via Apples AirPlay 2. Her får du også appen SmartThings, som gjør oppsettet raskt og enkelt.

(Image credit: Stephen Withers)

Bildekvalitet

Lyse og fargesterke bilder

Eksepsjonell lokal dimming

AI-forsterket bildebehandling

Samsung QN95A er en Neo QLED-TV, og den første modellen fra denne produsenten til å romme en bakgrunnsbelysning av typen Mini LED. Dette er et nyutviklet mikrolag som inneholder LED-enheter som er betydelig mindre enn tidligere generasjoners varianter. Disse LED-punktene eliminerer den beskyttende polstringen og linsen rundt selve dioden, noe som gir en tynnere skjerm og flere dimbare soner.

Samsung har tidligere benyttet maksimalt 480 soner, men vi talte 792 soner på 65-tommeren. Dette økte antallet soner krever større prosesseringskraft og bedre algoritmer, og begge deler er implementert i denne TVen. Quantum Matrix-systemet er utviklet for å koordinere de ekstra sonene, mens egenskapen Black Detail Boost gir enda bedre gjengivelse av detaljer i skyggepartier.

Den nye Neo Quantum-prosessoren øker prosessorkraften gjennom å utnytte «multiintelligent» dyplæring. I stedet for å benytte ett enkelt nevralt nettverk, kombinerer denne prosessoren opptil 16 for å skape et nevralt analyseverktøy til oppskalering og behandling av video. All denne ekstra kraften gir deg best mulig seeropplevelse, uavhengig av hva du ser på.

QN95A støtter utvidet dynamisk område i form av HDR10, HLG (hybrid log-gamma), og HDR10+ Adaptive. Sistnevnte utnytter dynamiske metadata til tilpasning av tonenivåer scene for scene. Til dette er det også kommet en sensor som muliggjør tilpasning av ytelsen basert på bakgrunnsbelysningen i rommet ditt. Dessverre har ikke Samsung integrert støtte for Dolby Vision.

Du kan velge mellom flere bildemodi, med Standard som … nettopp, standard. Purister kan velge Filmmaker Mode, som er utviklet for nøyaktig bildegjengivelse, akkurat slik film- og serieskaperne har forestilt seg det. Resultatet er imponerende, med naturlig fargegjengivelse, rene hvite høylys, dype svartvalører og massevis av detaljer i skyggepartiene.

(Image credit: Stephen Withers)

Samsung QN95A utnytter alle disse ekstra sonene til fulle, som sammen med de imponerende dimmealgoritmene gir de tyngste svartvalørene og de lyseste høylysene uten å skape punktfortegning eller tape detaljer i skyggepartiene. Uansett om det er SDR eller HDR, er bildene denne TVen skaper en fryd. Kvanteprikkteknologien gir mettede og detaljerte bilder.

Den avanserte prosesseringen byr på imponerende oppskalering, og klemmer ut hver eneste piksel av innhold med lavere oppløsning. Men når du bytter til ekte 4K, viser denne TVen virkelig hva den er god for. Her er detaljnivået fabelaktig.

Alle strømmeappene tar seg flott ut, med detaljerte 4K-bilder og imponerende HDR der dette er tilgjengelig. Det eneste skuffende er fraværet av Dolby Vision. Mini LED-teknologien demonstrerer virkelig de gode HDR-egenskapene.

Filmen First Man demonstrere på en ypperlig måte dimmealgoritmer i aksjon. I en scene blir skjermen helt svart, før månens skarpt belyste overflate gradvis dukker opp i romfartøyets vindu. Dette er en krevende scene, men QN95A håndterer den på en overbevisende måtene.

QN95A håndterer dessuten det utvidede fargespekteret i HDR10 lekende lett, særlig takket være den høyere lysstyrken fra kvanteprikkteknologien. De overdrevent kraftige, overmettede fargepalettene i Guardians of the Galaxy 2 og Pan strutter nærmest ut av skjermen.

QN95A leverer en lysstyrke på opptil 2000 nits i bildemodusen Dynamic, og over 1600 nits i den mer sannferdige Filmmaker-modusen. Dette betyr at TVen ikke engang trenger tone-mapping for å gjengi mye av HDR-innholdet. Og når tone-mapping først benyttes, gjøres dette med stor presisjon, slik at detaljene beholdes både i de mørke og de lyse partiene i bildet.

Denne Samsung-modellen er like imponerende når det gjelder håndtering av bevegelse.

(Image credit: Stephen Withers)

Gaming

4K/120Hz, VRR, ALLM, Freesync og G-Sync

9,2 ms signalforsinkelse

Game Bar

Samsung QN95A har et LCD-panel. Dette betyr at det ikke er noen fare for at bildet kan brennes inn i skjermen ved lange spilløkter. Her får du en rekke egenskaper rettet mot gamere med nytt utstyr, blant annet VRR (variable refresh rate), avspilling i 4K/120 Hz og støtte for AMD Freesync Premium Pro og Nvidia G-Sync.

En annen nyttig egenskap er ALLM, som automatisk oppdager en konsoll som er i bruk og velger Game-modus, men en signalforsinkelse på bare 9,2 ms. Game Motion Plus er utviklet for å jevne ut bevegelsene uten å øke forsinkelsen i vesentlig grad, og du får dessuten støtte for de ultrabrede bildeformatene 21:9 og 32:9, noe du finner i flere PC-spill.

Det er faktisk så mange spillrettede funksjoner her at Samsung har skapt en egen Game Bar for at du skal beholde oversikten. Denne nyttige egenskapen dukker opp når en spillkilde oppdages, slik at du straks får opp viktige opplysninger som HDR, bildefrekvens, VRR og så videre. Du får også opp de viktigste justeringene og innstillingene.

Alt dette gir deg en responsiv og inspirerende spillopplevelse, med svært lav signalforsinkelse og helt uten skjermriving. Bildene er skarpe og detaljerte, med silkemyke og tydelige bevegelser. Med den nye Dynamic Black Equaliser kan du justere de mørkere delene av bildet, slik at du kan oppdage farer som lurer i skyggene.

(Image credit: Stephen Withers)

Lydmessig ytelse

4.2.2-kanals lydsystem

Flott, oppslukende lydbilde

Ikke Dolby Atmos-dekoding

Samsung QN95A er virkelig imponerende på lydfronten, takket være nye Object Tracking Sound Plus (OTS+). Dette integrerer sømløst åtte høyttalere i ytterkanten av det slanke TV-kabinettet, og skaper et 4.2.2-kanalers system med 70 W effekt. Resultatet er et utrolig stort og oppslukende lydbilde, takket være nye høyttalere øverst.

Men OTS+ gir deg ikke bare flere kanaler. De analyserer også lydsignaler, og plasserer lydene i samsvar med posisjoner på skjermen. Og dette fungerer faktisk, der det skaper en engasjerende opplevelse med bedre retningsfølelse og innlevelse. Dessuten sikrer høyttalerne i midten tydelig dialog, og høyttalerne nederst byr på behagelig tyngde i bunnen.

Men det er frustrerende at selv med åtte høyttalere, har ikke Samsung funnet plass til Dolby Atmos-dekoding. Men QN95A kan sende Atmos via ARC fra sine egne apper til en kompatibel lydplanke eller AV-mottager. Siden Samsung QN95A også støtter eARC kan den sende uforringet lyd tilbake via HDMI til en kompatibel lydplanke eller AV-mottager.

Burde jeg kjøpe Samsung QN95A?

(Image credit: Samsung)

Kjøp den hvis …

… du ønsker deg suveren HDR-ytelse

Fordelene ved Mini LED er åpenbare, med det økte antallet kontrollerbare soner og overlegne dimme-algoritmer, med svart tyngde og skarpe høylys.

… du ønsker deg en omfattende smart-plattform

Samsungs smart-plattform er overlegen, med alle de store strømmetjenestene og massevis av nyttige egenskaper. Alt er pakket inn i et veldesignet og brukervennlig grensesnitt.

… du vil ha gode gaming-egenskaper

Samsungs TVer har lenge vært et førstevalg for gamere, og QN95A fortsetter denne tradisjonen med 9,2 ms signalforsinkelse, støtte for alle de nye funksjonene og en nyttig Game Bar for rask adgang til alle innstillingene.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha Dolby Vision

Samsung vil nok hevde at HDR-ytelsen er så overlegen at det ikke er behov for Dolby Vision. Dette formatet benyttes imidlertid av de fleste strømmetjenestene, og støttes av andre TV-produsenter.