Til tross for det beskjedne utseendet føles Galaxy S24 Plus som en flaggskiptelefon. Den har en bedre skjerm, litt bedre batteritid og mer RAM enn sitt søsken standardstørrelse, mens Samsungs serie med AI-funksjoner – som er tilgjengelig i samme grad i hele Galaxy S24-serien – reduserer gapet mellom Plus og den dyrere S24 Ultra. Du får ikke sistnevntes titanramme og overlegne kamera her, men Galaxy S24 Plus tilbyr en sammenlignbar smarttelefonopplevelse til en mer tilgjengelig pris.

Samsung Galaxy S24 Plus: Kort oppsummert

Det gikk rykter om at Samsung Galaxy S23 Plus var den siste Plus-mobilen i Samsungs mangeårige flaggskipserie Galaxy S. Hvis etterfølgeren – Samsung Galaxy S24 Plus – ikke hadde blitt presentert på Galaxy Unpacked 2024, ville vi neppe ha gått glipp av et litt rart mellombarn i mobilserien.

Selv om de gir oss Galaxy Ultra-telefoner til en lavere pris, har Samsungs Galaxy Plus-telefoner tidvis hatt en litt merkelig størrelse. En telefon som ikke var stort mer enn en forvokst versjon av basismodellen. I år har imidlertid Galaxy S24 Plus mer å skilte med. Skjermen er bedre enn den du finner på Samsung Galaxy S24 i standardstørrelse. Samtidig har den mange AI-funksjoner som Samsung fremhever som hovedsalgsargumentet for Samsung Galaxy S24 Ultra.

Spesielt har Galaxy S24 Plus QHD+ skjermteknologi. Dette er en funksjon som tidligere var reservert for Galaxy S23 Ultra. Den har også fått en tilpasset Snapdragon 8 Gen 3-brikke (eller Samsungs egen Exynos 2400, avhengig av din region), der kunstig intelligens har fått en sentral rolle. Skjermoppgraderingen betyr at Pluss 6,7-tommers skjerm er skarpere og mer detaljert enn basismodellen S24s FHD+-versjon. Dette er nok til at Plus virkelig skiller seg ut fra de rimeligere basismodellene. Samtidig løfter AI-funksjonene hele Galaxy S24-serien til et nytt og bedre nivå.

Galaxy AI er paraplybetegnelsen for Samsungs samling av AI-drevne funksjoner, som spenner fra sanntids tekst- og samtaleoversettelse (men ennå ikke på norsk) til generativ bilderedigering. I Norge er det foreløpig bilderedigering, Circle to Search og muligheten til å endre tonen på tekstene som virkelig rører seg nå. Men AI er uforutsigbar, så hvem vet hvilke spennende og kanskje til og med nyttige funksjoner vi vil se i fremtiden. Uansett er det godt å se at Samsung har valgt å fordele de ulike AI-funksjonene likt på hele Galaxy S24-serien.

På den fysiske oppgraderingsfronten har Galaxy S24 Plus marginalt smalere rammer og en litt flatere design enn forgjengeren, selv om den sterkere Armor Aluminium-rammen er den mest merkbare endringen. Telefonens batteri på 4 900 mAh er også litt større. Det betyr ikke at den virkelige batteritiden er forbedret i forhold til Galaxy S23 Plus (sannsynligvis på grunn av den nyere telefonens mer krevende programvare). Likevel er Galaxy S24 Plus objektivt sett kongen av batteritid i Galaxy S24-serien.

Hvis du leter etter den beste kameratelefonen, er Galaxy S24 Ultra veien å gå, men den nye Plus-modellen har fortsatt anstendig, om ikke banebrytende, fotograferingsmaskinvare. Telefonen beholder forgjengerens vidvinkelobjektiv på 50 MP (ƒ/1.8), 12 MP ultravidvinkel (ƒ/2.2), 10 MP teleobjektiv (ƒ/2.4, 3x optisk zoom) og 12 MP selfie-kamera (ƒ/2.2), selv om det nevnte tillegg av Galaxy AI har gitt oss flere nye AI-drevne redigeringsfunksjoner.

Alt i alt er Samsungs nyeste Plus-telefon en bedre telefon enn fjorårets S23 Plus. Den burde få potensielle Galaxy S24 Ultra-kjøpere til å tenke på om de skal kjøpe Plus eller kaste ekstra penger etter Ultra-versjonen.

Samsung Galaxy S24 Plus: Pris og tilgjengelighet

Fra 14 490 kroner

Tilgjengelig hos norske forhandlere

Samsung Galaxy S24 Plus ble avduket under Samsungs Galaxy Unpacked-arrangement 17. januar 2024. Telefonen kan bestilles i et utvalg av syv Samsung Galaxy S24-farger (mer om disse senere).

Galaxy S24 Plus ble lansert i Norge med en pris på 14 490 kroner for grunnkonfigurasjonen (12 GB RAM / 256 GB lagringsplass) og stiger til 15 990 kroner for modellen med 12 GB RAM / 512 GB lagringsplass.

Når det gjelder prisen på telefonen sammenlignet med resten av Galaxy S24-serien, starter den vanlige Galaxy S24 på 11 490 kroner, mens Galaxy S24 Ultra startet på 17 990 kroner.

Hos flere forhandlere kan man allerede få alle disse modellene til vesentlig reduserte priser sammenlignet med lanseringsprisen.

Verdi: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: Spesifikasjoner

Her tar vi en titt på hovedspesifikasjonene til Samsung Galaxy S24 Plus og hvordan den kan sammenlignes med de andre modellene:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 specifications comparison Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Mål 147 x 70.6 x 7.6 mm 158.5 x 75.9 x 7.7 mm 162.3 x 79.0 x 8.6 mm Vekt 167 g 196 g 232 g Ramme Enhanced Armor Aluminum Enhanced Armor Aluminum Titan Skjerm 6,2-tommer AMOLED 1Hz til 120Hz 6,7-tommer AMOLED 1Hz til 120Hz 6,8-tommer AMOLED 1Hz til 120Hz Oppløsning 2340 x 1080 3088 × 1440 3088 × 1440 Prosessorbrikke Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Lagerplass 128GB / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Hovedkamera 50MP 50MP 200MP Ultra-wide kamera 12MP 12MP 12MP Tele-kamera 10MP, 3X optisk zoom 10MP, 3X optisk zoom 10MP, 3X og 10X optisk zoom Selfie-kamera 12MP 12MP 12MP Batteri 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh Lading 25W kablet, 15W trådløs 45W kablet, 15W trådløs 45W kablet, 15W trådløs Farger Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsung.com eksklusive farver Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Samsung Galaxy S24 Plus: Design

Litt flatere kanter og smalere rammer

Ny ramme av forsterket aluminium

For andre år på rad legger Samsungs nyeste Galaxy Plus-modell vekt på fornuftige innvendige oppgraderinger fremfor dramatisk estetisk design. Det betyr likevel ikke at Galaxy S24 Plus ser identisk ut som forgjengeren.

Den måler 158,5 x 75,9 x 7,7 mm og veier 196 g. Årets Plus-telefon har litt smalere rammer, litt flatere kanter (tenk iPhone 15 Pro og Galaxy Z Fold 5) og en mer holdbar Armour Aluminium-ramme enn Galaxy S23 Plus. Dette er viktige endringer – speilrammen til S23 Plus var en fingeravtrykkmagnet – og det er faktisk litt vanskelig å skille Galaxy S24 Plus fra forgjengeren når man ser på de to telefonene ved første øyekast.

Galaxy S24 Plus har fortsatt Gorilla Glass Victus 2 på fronten, noe som ikke ville vært noe problem hvis Galaxy S24 Ultras Gorilla Armor ikke var så mye mer effektiv til å redusere riper. Det er irriterende at vår testenhet av Galaxy S24 Plus fikk noen flekker på skjermen mens den var i lommen og arbeidsvesken, så vi vil foreslå å kjøpe en kompatibel skjermbeskytter (eller kanskje et etui) hvis du kjøper denne telefonen.

Når det gjelder fargene på Samsung Galaxy S24, leveres Galaxy S24 Plus i Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange, Sapphire Blue og Jade Green. De tre sistnevnte fargene er eksklusive og kun tilgjengelige hvis du kjøper direkte fra Samsungs nettbutikk.

Design: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: Skjerm

QHD+-skjerm for første gang i en Plus-modell

Forbedret lesbarhet utendørs

Ny maksimal lysstyrke på 2600 nits

For første gang er skjermen på Samsungs Galaxy Plus-modell bedre enn skjermen som benyttes på basismodellen. Galaxy S24 Plus har tatt i bruk en 6,65-tommers dynamisk AMOLED 2X-skjerm med QHD+-teknologi som gir forbedret skarphet og detaljer sammenlignet med skjermen til den mindre Galaxy S24. Tidligere har QHD+-skjermer vært forbeholdt Samsungs Ultra-telefoner, og selv om forskjellene her ikke er så merkbare, er det godt å se at Samsung gir Galaxy S24 Plus den best mulige skjermen.

De andre skjermoppgraderingene deles mellom Galaxy S24 og S24 Plus. Begge telefonene får en ny maksimal lysstyrke på 2600 nits samt forbedret utendørs synlighet takket være Samsungs Vision Booster-funksjon. Oppdateringshastighetene deres er også forbedret. Du får nå 1-120 Hz i stedet for 48-120 Hz.

Sistnevnte funksjon gjør gaming på Galaxy S24 Plus til en fornøyelse (mer om det senere), mens Vision Booster sørger for at synligheten til innhold streamet via plattformer som YouTube og Netflix ikke påvirkes av direkte sollys. Vi ble positivt overrasket over hvor enkelt det var å se en ny episode av Masters of the Air på en lokal parkbenk.

De vanlige fordelene med AMOLED-skjermteknologi når det gjelder farge, anti-forvrengning og vidvinkel er også tilstede og korrekte på Galaxy S24 Plus, og alle funksjonene ovenfor gir sammen for å levere den største, kuleste og klareste Galaxy S Plus-skjermen til dags dato.

Skjerm: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: Kameraer

Samme trippelkameraoppsett som Galaxy S23 Plus

Opptil 8K video ved 30 fps

AI-evnene er imponerende, men også potensielt problematiske

Hvis vi opplever én stor skuffelse med Galaxy S24 Plus, må det være det mangelen på endringer i kameraets maskinvare. Telefonen beholder forgjengerens 50 MP vidvinkelobjektiv (ƒ/1.8), 12 MP ultravidvinkel (ƒ/2.2), 10 MP teleobjektiv (ƒ/2.4, 3x optisk zoom) og 12 MP selfie-kamera (ƒ/2.2). Det er ikke nødvendigvis en ulempe. Galaxy S24 Plus' generelle fotograferingsevne er objektivt imponerende hvis du ikke forventer den aller beste kameratelefonen. Men en 200 MP hovedsensor i stil med S23 Ultra ville ikke ha vært feil her.

Likevel er bilder tatt med Galaxy S24 Pluss 50 MP vidvinkelobjektiv konsekvent lyse, detaljerte og naturlige. Telefonens nye og forbedrede bildebehandling gjør opp med forgjengerens tendens til å gjøre bildene for skarpe, og mens Galaxy S24 Plus noen ganger kan gå den andre veien, med bilder som av og til virker for myke, er resultatene mye mer konsistente denne gangen.

Galaxy S24 Plus støtter også det nye bildeformatet Ultra HDR, som sikrer at nøyaktige farger bevares i selv de mest kontrastfylte scenene. Bilder som deles på Instagram beholder denne HDR-informasjonen, så Galaxy S24 Plus er et godt valg for fans av sosiale medier.

Telefonens evne til å håndtere kontrast er ikke like imponerende i nattmodus, hvor visse farger lysnes opp kunstig og litt for mye (blått er den største synderen). Når det er sagt, er nattmodus (som alltid) en utmerket funksjon. Det samme er portrettmodus, som har blitt oppgradert til å inkludere forgrunnsuskarphet så vel som den allestedsnærværende bakgrunnsuskarphet, eller «bokeh»-effekt, på Galaxy S24 Plus.

Nye fotomodi inkluderer matmodus og dobbelt opptak. Sistnevnte er spesielt smart, ettersom du kan ta opp videoer med hvilken som helst kombinasjon av Galaxy S24 Plus' fire objektiver, noe som er en fordel for kreatører i innholdsskapende sosiale medier.

Samsung har brukt AI i de fleste av årets kamerarelaterte Galaxy-oppgraderinger, med en rekke nye redigeringsverktøy for å hjelpe deg med å komponere og redigere bilder. Redigeringsforslag benytter for eksempel Galaxy AI til å foreslå passende bildejusteringer, mens Generative Edit kan fylle ut deler av bildets bakgrunn med passende innhold. Instant Slow-mo kan generere ekstra bilder for å legge til flere detaljer (eller en illusjon av flere detaljer) til videoer, mens Super HDR viser naturtro forhåndsvisninger allerede før utløseren trykkes ned.

Generative Edit er spesielt imponerende, selv om det reiser noen ubehagelige spørsmål om autentisitet, skjønnhetsstandarder og verdien av fotografier som sannhetsvitner i 2024. Men hvis og når du har lyst til å slette noen forbipasserende fra et søtt bilde av din elskede hund, vil du uten tvil være takknemlig for at Galaxy S24 Plus gir deg det alternativet.

Kamera: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: Ytelse

(Image credit: Peter Hoffmann)

Snapdragon 8 Gen 3-brikke i USA, Exynos 2400 andre steder

Større dampkammer og støtte for strålesporing

Fenomenale høyttalere

il stor fortvilelse for Samsung-fans over hele verden har Samsung nok en gang delt prosessorbrikken i sine nyeste Galaxy-telefoner. Situasjonen ikke er nok så ille som den var for Galaxy S22-serien, der Snapdragon 8 Gen 1 overgikk Exynos 2200 med god margin.

Spesielt avhenger brikken i Galaxy S24 Plus av regionen der du kjøper telefonen. Kunder i USA får en tilpasset versjon av Qualcomms nylig utgitte Snapdragon 8 Gen 3, mens man i Europa og andre regioner får Samsungs nye Exynos 2400. Her i Norden er det den Exynos-utstyrte versjonen av Galaxy S24 Plus vi har testet, og det føles ikke på noe tidspunkt som en annenrangs prosessorbrikke.

Hvis du er interessert i ytelsestester, oppnådde vår Exynos-utstyrte Galaxy S24 Plus en single-core Geekbench 6-poengsum i 2002, en multi-core-score på 6732 og en maskinlærings-Geekbench ML-poengsum på 423. Til sammenligning får S24 Plus med Snapdragon 8 Gen 3 – som våre kolleger i USA har testet med de samme Geekbench-programmene – en enkeltkjernescore på 2272, en flerkjernescore på 7083 og en maskinlæringsscore på 694 (med Geekbench ML). Alle testene ble utført med telefonene i standardmodus i stedet for lysmodus, som prioriterer batterilevetid og kjøleeffektivitet fremfor prosessorhastighet.

Demed er det små forskjeller i ytelse, og etter vår mening har de liten eller ingen innvirkning på ytelsen til Galaxy S24 Plus i den virkelige verden. Selv om Snapdragons maskinlæringspoeng er betydelig høyere enn Exynos, spiller det ingen rolle i hverdagen. For Galaxy AI foregår via skybasert prosessering – i stedet for prosessering på enheten.

I fremtiden vil maskinlæringsytelsen uten tvil få større betydning, men foreløpig trenger ikke alle som kjøper en Exynos-versjon av Galaxy S24 Plus å bekymre seg for de litt bedre referanseresultatene til Snapdragon 8 Gen 3.

Apropos gaming, Galaxy S24 Plus drar nytte av et dampkammer (kjølesystem) som er 1,9 ganger større enn i Galaxy S23 Plus, noe som forbedrer varmeavledningen betydelig. Alle de tre Galaxy S24-telefonene støtter også strålesporing, og faktisk kan Galaxy S24 Plus godt sette sitt preg på topplisten over gode gamingmobiler.

Vi brukte noen timer med mobilversjonen av EA Sports FC 24 på Galaxy S24 Plus, og opplevelsen var flytende og deilig. Samtidig fikk vi leke oss i en time før mobilen ble merkbart varmere. Til sammenligning ga FIFA 23 på fjorårets Galaxy S23 Plus en varmere mobil etter omtrent 30 minutters spilling. Det hele støttes av stereohøyttalere som låter utmerket.

Ytelse: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: Programvare

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy AI muliggjør flere funksjoner som forbedrer opplevelsen

Syv år med OS-oppdateringer og syv år med sikkerhetsoppdateringer

One UI føles fortsatt overkomplisert

Du har sikkert lagt merke til det store markedsføringsløftet for AI-funksjonene i Galaxy S24 Plus – og for den vanlige Galaxy S24 og Galaxy S24 Ultra. Funksjonene er en forbedring av smarttelefonopplevelsen i stedet for en revolusjon, men AI gjør fortsatt S24 Plus til en mer allsidig telefon enn de fleste.

Funksjonene som tilbys her spenner fra Live Translate (dvs. sanntidsoversettelse av toveissamtaler) til Note Assist, som bruker AI til å oppsummere og strømlinjeforme tekst i Samsung Notes. Transcript Assist gjør noe lignende med stemmeopptak, mens Googles Circle to Search-funksjon lar deg søke etter innhold på nettet ved å tegne en sirkel rundt bildet av et objekt eller en tekst.

Sistnevnte fungerer spesielt godt. Vi klarte å identifisere en rekke planter, klokker, gensere og møbler vi snublet over på Internett – selv om dette egentlig bare er en mer brukervennlig versjon av Google Lens. Live Translate er også imponerende, men det fungerer bare ikke på norsk ennå, så du må vente litt før du reiser verden rundt med en universaloversetter i lomma.

Chat Assist har som mål å bidra til en «perfekt samtaletone for å sikre kommunikasjonslyder som tiltenkt». Det er opp til hver enkelt om du synes det treffer blink. Generelt fungerte de profesjonelle og uformelle innstillingene ganske naturlig, og sosial og høflig var noen ganger midt i blinken og andre ganger helt skivebom. Med emoji-innstillingen ble det ganske fullt av emojis til å begynne med. Men etter en tid ble det faktisk færre emojier. Kanskje fordi vi aldri valgte å bruke noen av dem.

Selv om Galaxy AI ikke er helt i mål, vil funksjonene sannsynligvis bare bli bedre med tiden. Det er ingen tvil om at Galaxy S24 Plus og søsknene leder an i denne spennende nye verdenen med AI.

Når det gjelder dommen over Galaxy S24 Plus-programvaren mer generelt, er historien den samme som den har vært de siste årene. OneUI er fullpakket med funksjoner og tilbyr nesten uovertrufne tilpasningsmuligheter, men den er også unødvendig kompleks og kronglete. Det er så mange menyer på Samsungs nyeste Galaxy-telefoner at det er lett å gå seg vill, men du blir belønnet for innsatsen din med detaljert kontroll over nesten alt.

Det er også noen flotte nye funksjoner i One UI 6.1, spesielt en ny og forbedret versjon av Samsung DeX, som lar deg koble Galaxy S24 Plus til en skjerm eller TV og bruke den som en stasjonær PC.

Samsung forplikter seg nå også til syv år med OS-oppdateringer og syv år med sikkerhetsoppdateringer for Galaxy S24 Plus og resten av serien, noe som er en stor forbedring i forhold til de fem årene som har vært normale for Samsung. Dette plasserer S24-serien på nivå med Google Pixel 8 og foran Apples nyeste iPhone-modeller. Du vil derfor kunne bruke Galaxy S24 Plus til minst 2031.

Programvare: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: Batteri

4900 mAh batteri er en mindre oppgradering

45 W kablet lading, 15 W trådløs lading

Galaxy S24 Plus har et 4 900 mAh batteri. Det innebærer er en økning på 200 mAh sammenlignet med S23 Plus med 4 700 mAh. Dessverre resulterer ikke den økte størrelsen i mye (om noen) merkbar forbedring i batteritiden, men Galaxy S24 Plus er fortsatt en fenomenalt utholdende telefon, som overgår den vanlige Galaxy S24 med en viss margin i denne sammenhengen.

Under testingen varte Galaxy S24 Plus godt over halvannen dag med moderat bruk, selv med alltid-på-skjermen aktivert. Når telefonen brukes mer intensivt, holder den opptil 15-16 timer på en lading.

Galaxy S24 Plus kan lades med 45W-kabelen og 15W trådløst. Du får (som alltid med Samsung) ingen lader i esken. I våre tester ble Galaxy S24 Plus ladet til 36 % på 15 minutter og til 68 % på 30 minutter. Telefonen nådde full lading på litt over en time. Det er ikke den beste ladehastigheten, men Samsung kommer i nærheten. Ideelt sett burde ikke lading fra 0-100 % ta mer enn en halvtime. Her kan Samsung lære noe av OnePlus, som har hatt den funksjonen i flere år.

Batteri: 5 / 5

Burde du kjøpe Samsung Galaxy S24 Plus?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Plus vurdering Egenskaper Merknader Karakter Verdi Galaxy S24 Plus er betydelig billigere enn Galaxy S24 Ultra, men det er fortsatt en veldig dyr telefon. 4 / 5 Design ​ 101 / 5,000 Translation results Translation result Telefonens tynne rammer og flatere sider ser bra ut, men mangelen på Gorilla Armor-glass er skuffende. 3 / 5 Skjerm Galaxy S24 Plus-skjermen er stor, lyssterk, utendørsvennlig og like god som på Galaxy S24 Ultra. 5 / 5 Programvare Samsungs Galaxy AI-funksjoner er et verdifullt tilskudd. Men vi skulle fortsatt ønske at One UI var mer oversiktlig og brukervennlig. 3 / 5 Kameraer Galaxy S24 Plus-kameraene er objektivt sett fine, men vi savner noen maskinvareoppgraderinger. 3 / 5 Ytelse Til tross for den regionbaserte forskjellen i brikkesett, er Galaxy S24 Plus en fenomenalt kraftig telefon. 5 / 5 Batteri Telefonens klasseledende batteritid og raske lading gjør den til en batterimester. 5 / 5

Kjøp den hvis ...

Du vil ha ultraspesifikasjoner til en lav pris

Galaxy S24 Plus er billigere enn Galaxy S24 Ultra, men du får fortsatt en like kraftig prosessorbrikke, samme mengde RAM, samme lademuligheter, samme maksimale lysstyrke, samme variable oppdateringsfrekvens og enda bedre batteritid.

Du er fan av store telefoner

Hvis du er på jakt etter en Samsung-telefon med stor skjerm som ikke vil tynge deg ned, er Galaxy S24 Plus så mobil som 6,7-tommers telefoner kan bli.

Du vil ha klasseledende batteritid

Galaxy S24 Plus er blant de beste Android-mobilene når det gjelder batteritid. Hvis batteritid er din primære bekymring, er dette telefonen du burde satse på.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha den beste kameramobilen

Kameraene i Galaxy S24 Plus er på ingen måte dårlige, men de på Galaxy S24 Ultra er i en klasse for seg. Hvis du vil ha det beste, velger du det beste.

Du vil ikke bruke mye tid på å bli kjent med telefonen

Hvis du aldri har brukt Samsungs programvare OneUI før, vil Galaxy S24 Plus ta litt tid å bli vant til.

Samsung Galaxy S24 Plus: Alternative valg

Som du sikkert har lest nå, er Samsung Galaxy S24 Plus en kraftig, allsidig og holdbar telefon. Men det er andre alternativer der ute også ...

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra kan gjøre alt Galaxy S24 Plus kan gjøre, men den har også bedre kameraer og et mer eksklusivt design. Men den er også veldig dyr.

Apple iPhone 15 Plus

Hvis du ikke er interessert i AI-funksjoner og foretrekker Apples mer tilgjengelige programvare iOS, er iPhone 15 Plus en telefon som nesten tilsvarer Galaxy S24 Plus.

Google Pixel 8 Pro

Googles Pixel 8 Pro har samme størrelse og pris som Galaxy S24 Plus, men dens Google-baserte programvare og AI-funksjoner er enklere.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Plus Google Pixel 8 Pro Pris ved lansering: 14 490 kr 17 990 kr 13 490 kr 8.499 kr. Skjerm: 6,7 tommer AMOLED 6,7 tommer AMOLED 6,7 tommer OLED 6,7 tommer OLED Kameraer: 50MP wide, 12MP ultra-wide, 10MP tele (3x) 200MP wide, 12MP ultra-wide, 50MP telephoto (5x), 10MP telephoto (3x) 50MP wide, 12MP ultra-wide 50MP wide, 48MP ultra-wide, 48MP telephoto (5x) Prosessor: Samsung Exynos 2400 / Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Apple A16 Bionic Google Tensor G3 Batteri: 4,900mAh 5,000mAh 4,383mAh 5,050mAh