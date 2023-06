Førsteinntrykk: Apple Vision Pro – som å være iført fremtiden

30 minutter med Apples nye romlige Reality Platform var alt som trengtes for å overbevise oss om at dette er fremtiden for utvidet og virtuell virkelighet. Selv om det koster skjorta og vel så det.

Kanskje det var øyeblikket da en virtuell sommerfugl med store anstrengelser landet på vår forlengede finger, eller kanskje det var hoggtennene i kjeften på en dinosaur som var bare centimetre unna ansiktet vårt, eller kanskje da en fjellklatrer balanserte barbeint på en tynn line som var strukket over en bred kløft … Det var faktisk alle disse opplevelsene med Apples fantastiske romlige headset Apple Vision Pro som overbeviste oss at vi akkurat hadde opplevd den virkelige fremtiden til VR.

Det er fort gjort å tanke at man må gå av seg den første fascinasjonen før man kan gjøre seg en nøktern og saklig vurdering av et nytt produkt. Ved denne gjennomgangen var inntrykkene ennå ferske fra Apples nylige lansering av deres første AR/VR-headset under WWDC 2023. Presentasjonen var god, men det var likevel vanskelig å formidle inntrykkene fra denne enheten gjennom en presentasjon med 2D-video.

Tenk bare på alle disse Meta Quest-lanseringene der Meta-boss Mark Zuckerberg og hans kolleger vandrer omkring i metaverset. De klarer ikke på noen måte å formidle opplevelsen av hvordan det er å faktisk bruke et Meta Quest Pro. Du må rett og slett prøve det selv. Det samme gjelder HTC Vive Pro.

Vi har også prøvd disse, og de har absolutt sine gode sider. Men de har også klare begrensninger, som at det visuelle ikke alltid holder mål. Utenfra- og inn-effekter som gjennomgangsvideo er kornete eller gjengivelsen av hendene dine er for tegnefilmaktige. Headsettene veier ofte for mye eller er ubehagelige å ha på seg i mer enn 15 minutter. Men hva med Vision Pro?

Materialer og design

Romlig lyd leveres gjennom høyttalerne på hver side av hodet ditt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Med Apple Vision Pro, et prosjekt som det har tatt flere år å utvikle (og det synes!), har ikke Apple forsøkt å finne en middelvei eller inngå kompromisser. Her har de satset tungt, og ikke spart noe på komponenter, design eller materialer. Resultatet er et blandet-virkelighet-headset som både er velkjent og egenartet.

Det ser faktisk ut som et par dyre slalåmbriller, men foran sitter det en enestående stykke glass. I oppslukende modus, med et kaleidoskop av regnbuefarger, ser fronten ut som Siris (kusine (ja, Siri er integrert, men vi har ennå ikke testet det). I gjennomgangsmodus vises øynene dine – eller kanskje bare en video av dem, for det er ikke mulig å se tvers gjennom enheten. Denne egenskapen har fått navnet «EyeSight». Det minner litt om noen som var iført disse gamle røntgenbrillene (som bare var tøys).

Resten av enheten er dekket av stoff og og har en ramme i børstet aluminium (som føyer seg nydelig sammen med glassfronten) samt en bred mesh-stropp som sikrer at enheten sitter godt rundt hodet.

På innsiden finner man ikke bare én, men to Apple-brikker, nemlig veletablerte M2 og den helt nye R1 – der den ene håndterer prosesseringen mens den andre sikrer at den romlige opplevelsen er førsteklasses.

Man kan få vite mye om enheten gjennom diverse presentasjoner, men det er selve bruken vi ønsker å fortelle mest om her.

Apple Vision Pro: Pris og tilgjengelighet

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple avduket headsettet Vision Pro 5. juni 2023, under WWDC 2023. Det får en pris på 3499 dollar i USA og er klart til levering i løpet av 2024. Tilgjengelighet og priser i øvrige markeder gjenstår å få bekreftet, men Apple sier at dette kommer i 2025.

Apple Vision Pro: Oppsett

Detalj av Apple Vision Pros Digital Crown (til venstre) og mesh-stroppen. (Image credit: Apple)

Til forskjell fra de vanlige førsteinntrykkene, der man kan leke seg litt med den nyeste teknologien, var Apples omtrent 30 minutter lange demonstrasjon av Vision Pro en veiledet opplevelse. Vi fikk lov til å bruke headsettet, men med strenge begrensninger. Dette bidro likevel til å gi oss vår beste AR/VR-opplevelse noensinne.

Før vi kunne festet det 453 gram tunge headsettet på hodet, måtte synet sjekkes. Med opplysningene fra synstesten kunne Apple velge den rette Zeiss-optikken til Vision Pro-brillene vi skulle benytte. Med tiden blir et bredt utvalg av linser tilgjengelige for fremtidige brukere av Vision Pro.

Ved hjelp av vår egen iPhone ble ansiktet skannet (omtrent som ved bruk av Face ID), i tillegg til ørene, for å sikre den romlige lydopplevelsen.

Etter å ha unnagjort dette, ble vi ført inn i et rom der representanter for Apple veiledet oss i bruken av Apple Vision Pro.

I rommet befant det seg et enslig Vision Pro-headset. Vi la umiddelbart merke til en liten kabel som snek seg bort til en liten og kompakt batterienhet (som har omtrent to timers batteritid). Enheten så ut som baksiden til den første iPhone-modellen som kom på markedet. Vi merket oss også en ekstra stropp fra den ene siden av headsettet til den andre. Dette skulle vise seg å gi uvurderlig støtte ved bruk.

Vi fikk ikke lov til å fotografere oss selv iført Vision Pro-headsettet – eller å ta noen bilder i det hele tatt.

Vi kommer igang

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Da vi løftet opp headsettet, opplevde vi at det virket mindre og lettere enn konkurrerende utstyr fra Meta og HTC. Å utelate batteriet fra selve headsettet er et lite typisk trekk av Apple, men det viser seg likevel å være smart. Med bare marginalt høyere vekt, kunne Vision Pro ha blitt mindre komfortabelt å være iført.

Vi plasserte Vision Pro på neseryggen og festet stroppen bak hodet. Med en stor ring på baksiden strammet vi stroppen så Vision Pro satt tett til ansiktet, men ikke for stramt. Ved også å stramme remmen som går over toppen av hodet, fikk vi plutselig en meget god passform.

Så begynte den interessante delen.

Systemet startet opp med Macs klassiske «hello» i 3D-skrift foran øynene våre. Dette snedige trekket knyttet denne nye enheten til Apples ikoniske produkthistorie.

Apple Vision Pro styres for det meste ved hjelp av gester og øyesporing. For at dette skulle fungere, måtte vi gjennom en kort rutine for oppsettet. Vi måtte holde hodet i ro, slik at blikket kunne kartlegges gjennom en serie hvite flekker som svevde foran oss – én om gangen. Dette gjorde vi to ganger. Så holdt vi hendene opp foran ansiktet. Systemet rikholdige kameraoppsett registrerte dem på få sekunder. Mens dette pågikk, oppfattet vi en svak glød som omga hendene.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Så ble alt klart

Apple Vision Pro kan vise omgivelsene en video av øynene dine – og det er jo ikke rart i det hele tatt … (Image credit: Apple)

Vi nevnte at Vision Pro har glimrende gjennomgangssyn? I stedet for en begrenset eller kornete gjengivelse av omgivelsene på utsiden, fikk vi opp et bilde som var nesten like godt som når man ser gjennom et vindu. I vår korte test, opplevde vi at dette bildet kunne fases inn og ut – og helt bort. Apple gjør med vilje at du kan se omgivelsene og menneskene rundt deg, med mindre du er i fullstendig innlevelsesmodus.

Vision Pro er utstyrt med et par knapper. Den ene, som befinner seg oppe til venstre, er for å fange opp 3D-bilder og -video. Dette har vi ikke testet ennå. På motsatt side finner vi enhetens Digital Crown. Ja, den er akkurat som den digitale kronen på Apple Watch, bare større. Da vi først fikk høre at den var integrert i Vision Pro, var skepsisen til å ta og føle på. Selv om det kunne virke merkelig å låne et slikt element fra lille Apple Watch til et VR-headset, viste dette seg å være en ypperlig måte å forsterke gestkontrollene på.

Vi trykket inn den digitale kronen for å komme inn i headsettets hovedgrensesnitt (du kan også holde den inne for å sentrere dette grensesnittet på nytt). De tilgjengelige appene ligger langs horisontale linjer i et oppsett som kan minne om en krysning av ikonene på iPad og i iOS. Det tok noen øyeblikk å oppfatte at de faktisk reagerte på blikket vårt.

En av representantene fra Apple forklarte hvordan vi kunne styre Vision Pro med blikket, mobinert med knipebevegelser og horisontale og vertikale drag. Ved å bruke en app som for eksempel Photos, knep vi pekefinger og tommelfinger sammen for å åpne den. For å skrolle i et vinde, kniper man, før man trekker hånden til høyre, til venstre, opp eller ned. Hånden kunne like gjerne hvile i fanget som befinne seg i luften for at enheten skulle kunne fange opp gestene.

Batterienheten til Apple Vision Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi lærte oss fort å bruke disse gestene for å åpne og lukke vinduer, velge bilder og skrolle gjennom åpne faner i Safari. Med litt veiledning, kunne v fort flytte forskjellige app-vinduer (som meldinger, der vi uten veiledning unne sende en melding, samt bilder og Safari) omkring i rommet for å kunne skape det største skrivebordet vi noensinne har sett.

For noen år siden sate vi pris på vårt første opplevelse med Microsoft Hololens. den representerte et stort fremskritt innenfor blandet virkelighet, men synsfeltet var altfor trangt og geststyringen ineffektiv.

I sterk kontrast til dette, er synsfeltet til Apple Vision Pro like stort som rommet som omgir deg. Grensesnittet så ut til å fylle hele rommet.

I bildeappen betraktet vi de fire meter store bildene og panoramaene som nærmest omsluttet oss fullstendig. Endelig har Apple funnet et fornuftig bruksområde for alle de panoramabildene vi har drevet og tatt i årevis.

En av de merkeligere opplevelsene var en FaceTime-samtale med en talsperson for Apple. Samtalevarselet dukket opp helt øverst i den virtuelle skjermen, nesten utenfor synsfeltet. Vi rettet blikket opp dit og gjorde en knipebevegelse for å kunne åpne samtalen. Der ble vi møtt av en merkelig utseende «Persona»-avatar. Dette er en 3D-gjengivelse av et ansikt du kan skanne med Vision Pro og benytte i dine Vision Pro-baserte FaceTime-samtaler. Som representanten fra Apple sa, viser avataren hvilken vei hun ser, ansiktsuttrykket og munnbevegelser som synkroniseres med personens tale. Det virket ikke akkurat menneskelig, og det var vel den delen av denne lille prøvesmakingen vi satte minst pris på.

Men hun viste meg hvordan vi kunne samarbeide via FaceTime i et Freeform-prosjekt. Dette var en imponerende demonstrasjon av samarbeid i 3D-rommet.

Apple Vision Pro Personas ser akkurat så merkelige ut som man kunne tenke seg. (Image credit: Future)

Fantastiske skjermer

Eyesight-varsel! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bildegjengivelsen er jevnt over fantastisk, takket være de to microLED-skjermene. Ifølge Apple gir de til sammen 23 millioner piksler med bilder. Uansett hvilken vei vi så, og om vi beveget oss helt ut i ytterkantene, opplevde vi aldri at bildet ble fortegnet eller svekket. Vi så en og annen lyslekkasje, særlig i mørke bilder, men aldri mens vi var fullt oppslukt av en eller annen opplevelse. Apple sier at de regner med å ha bedre tilpassede tiltak mot lyslekkasje før Vision Pro kommer på markedet.

Alle fotografiene, der de fleste var tatt med en iPhone, så flotte ut. Demonstrasjonsbildene så utrolig naturtro ut. Med Vision Pro kan vi gjenoppleve øyeblikk slik vi aldri har sett dem før.

Så tok det virkelig av.

Apple oppfordret oss til å åpne Environments – som er som 360-graders fotografier eller bakgrunner. Ved hjelp av Digital Crown styrte vi innlevelsesnivået. Så så vi ned på de virtuelle hendene våre. De hvilte på knærne – men de var borte. Der dukket de ekte hendene og underarmene opp foran den oppslukende bakgrunnen. Det var en slående effekt.

Underhold meg

Vision Pro vil utvilsomt få mange bruksområder. Det kan bli et suverent produktivitetsverktøy, der man kan bruke fysisk tastatur og mus sammen med et enormt, virtuelt skrivebord, og underholdningspotensialet er åpenbart enormt.

Apple instruerte oss til å starte opp et 30-sekunders 3D-klipp fra Avatar 2, som ble lastet in på en stor skjerm som ble liggende og sveve i møterommet. Filmen var nydelig, fargesterk og forlokkende. 3D-effekten var ganske god. Så valgte vi Cinema Environment. Rommet forsvant i svart, og det så plutselig ut som om Avatar 2 ble vist på et gigantisk filmlerret. Dette bedret absolutt den opplevde 3D-effekten.

Det er helt opplagt en forskjell på å se på en film og det å befinne seg midt i den.

Apples Immersive Video er Apples egen fri på oppslukende VR-opplevelser. Gjennom noen korte klipp sto vi bare en meter fra Alicia Keyes som sang i et lite studio, vi ble sendt på flukt over fjell og skyskrapere og i balansegang på en tynn line over en kløft. I den siste av disse sekvensene var vi ikke alene. Sammen med oss, med armene ut til siden, sto en barbeint kvinne og balanserte varsomt på linen. Dette var både spennende og skremmende.

Dette er noe annet

Tro oss, dette er faktisk ganske skremmende … (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vår siste Vision Pro-opplevelse i denne omgang ble av den uforglemmelige sorten. Vi åpnet en app ved navn Encounter Dinosaurs og så en vegg foran oss bli delt i to slik at et forhistorisk landskap kom til syne. Vi fikk øye på en liten sommerfugl på en av klippene. Apple-representanten ba oss om å holde frem en finger. Da vi gjorde det, kom sommerfuglen til liv og flagret i vår retning, før den landet på fingeren. Wow!

Sommerfuglen fløy sin vei, før en liten dinosaur kravlet ut fra en fjellsprekk. Så gjorde den romlige lydopplevelsen det klart at noe stort var på vei fra venstre, like bak kontorveggen. En diger, rødbrun dinosaur dundret frem. Den så seg omkring, før den rettet blikket direkte mot oss. Så gikk den i vår retning, og vi krøp instinktivt bakover i sofaen. Apple-representanten ba oss om å reise oss og konfrontere dinosauren. Den lille batteripakken måtte plukkes opp for at dette skulle kunne gjøres.

Vi sto der og kunne se hele kontoret som omga oss, og gikk rundt kaffebordet. Dinosauren fulgte vaktsomt hver eneste bevegelse. Snart var ansiktet vårt bare desimetre fra den fryktinngytende kjeften. Det var fantastisk – en dinosaurelskers drøm. Så trakk dyret seg tilbake til klippene og veggen lukket seg bak dinosauren mens den utstøtte et siste brøl.

Apple Vision Pro med batterienheten. (Image credit: Apple)

Tidlig vurdering

Apple har laget det første virkelig fristende VR-headsettet. Det tar seg vakkert ut, og det gjør det meste riktig når det gjelder opplevelser i AR og VR. Allerede nå, flere måneder før lanseringen, er dette det mest intuitive VR-grensesnittet vi har prøvd. Øye-/hånd-sporingen er allerede fantastisk. Romlige fotografier og særlig videoer kan forandre hvordan vi forholder oss til minner.

Det finnes likevel noen ulemper og hindre.

EyeSight-skjermen som viser brukerens øyne for omgivelsene er trolig et feilgrep, og det samme gjelder de merkelige Persona-avatarene. Det er dessuten smertelig dyrt, og det kan bli enda dyrere om man må kjøpe den tilhørende Zeiss-optikken ved siden av. Apple kan få slite med å rettferdiggjøre et utlegg av en slik størrelsesorden med mindre man vil kunne oppleve veldig mye mer med dette utstyret. Og det kan det hende man kan når enheten blir tilgjengelig for kjøperne neste år. Da kan man kanskje prøve ut utstyret selv i enhver Apple Store.

Å oppleve noe på egenhånd kan få mange til å bestemme seg for å sette Apple Vision Pro øverst på ønskelisten. Kan det overta hegemoniet etter de populære Meta Quest or HTC Vive? Det spørs i hvor stor grad folk er klare for å kvitte seg med titusenvis av kroner for å sikre seg VR-opplevelser på høyeste nivå.