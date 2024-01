Samsung lanserer sine nye Galaxy S24, Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra

Kjappe fakta (Image credit: Future / Philip Berne) Priser:

Galaxy S24: 11 490 kroner

Galaxy S24 Plus: 14 490 kroner

Galaxy S24 Ultra: 17 990 kroner

Forhåndsbestilling – 17 januar.

I butikk - 23 januar.

Etter et langt år med forventninger og en ustoppelig ryktebølge, er endelig de etterlengtede flaggskiptelefonene fra Samsung her. Under det store Galaxy Unpacked-arrangement 17. januar 2024 presenterte selskapet Galaxy S24-serien i all dens prakt. Den består av standardmodellen Galaxy S24, samt Galaxy S24 Plus og toppmodellen Galaxy S24 Ultra. Teknologiverdenen har ventet spent på disse innovative mobilene, som sies å flytte grensene for hva som er mulig innen mobilteknologi – med en haug med avanserte AI-funksjoner og andre førsteklasses spesifikasjoner.

Gikk du glipp av selve lanseringen og er nysgjerrig på de nye mobiltelefonene fra Samsung, kan du lese videre her. Nedenfor samler vi alt du trenger å vite om de nye mobilene, inkludert utgivelsesdato, pris, samt deres mest imponerende funksjoner og spesifikasjoner. Salgsdatoer og priser finner du i boksen til høyre.

Samsung Galaxy S24

Lagring på 128 GB eller 256 GB

Pris fra 11 490 kr

Raffinert, mer holdbart design

Kraftige, nye AI-funksjoner

Suveren programvarestøtte

Slik ser den nye Samsung Galaxy S24 ut. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Standardmodellen i Samsungs Galaxy S-serie er alltid en etterlengtet mobil for alle som vil ha en kompakt flaggskipmodell. I likhet med sine søsken i serien har Galaxy S24 et litt forskjøvet design sammenlignet med forgjengeren, med en mer kantete strukturert Armour Aluminium-ramme, som gir et sterkere og bedre ergonomisk grep. Mobilen har en 6,2-tommers skjerm som kan skifte fra 1 Hz til 120 Hz i oppdateringsfrekvens og har en oppløsning på 2340 x 1080. Skjermen har tynnere rammer og forbedret lysstyrke sammenlignet med forgjengeren, noe som gjør den til en utmerket mobil for mediekonsumering.

Den nye funksjonaliteten fokuserer på AI, samlet under begrepet «Galaxy AI», og inkluderer praktiske verktøy som sanntidsoversettelse, generativ utfylling av beskårede bilder og Chat Assist. Disse avanserte AI-funksjonene understøttes av enten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 eller Samsungs Exynos 2400, med sjenerøse mengder RAM og lagring. Du får 8 GB RAM og muligheten til å velge mellom 128 eller 256 GB lagring. Dessverre er lagringsalternativet på 512 GB ikke tilgjengelig i Norge.

Samsung Galaxy S24 får også en forbedret batterikapasitet på 4000 mAh og en oppgradert kameraopplevelse med 2x optisk zoom og intelligente redigeringsverktøy, drevet av Galaxy AI. For eksempel lar disse AI-fotofunksjonene deg flytte rundt objekter i bilder, justere størrelsen på elementer i bilder, fjerne objekter fullstendig og mye mer. Når det gjelder selve maskinvaren, er kameraoppsettet solid, med et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP telekamera, supplert med et selfie-kamera på 12 MP.

Et ekstra lite pluss er at Samsung sørger for å matche Pixel 8-serien med imponerende syv generasjoner med OS- og sikkerhetsoppdateringer.

Samsung Galaxy S24 Plus

Lagring 256 GB eller 512 GB (12 GB RAM)

Pris fra 14 990 kroner

Perfekt mellomting mellom Galaxy S24 og Galaxy S24 Ultra

Slik ser den nye Samsung Galaxy S24 Plus ut. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S24 Plus er en perfekt mellomting mellom standardmodellen Galaxy S24 og det dyreste søskenet Galaxy S24 Ultra. Hvis du vil ha noe litt større og kraftigere enn standardmodellen, men ikke har lyst til å satse på den ekstra-alt-opplevelsen som Galaxy S24 Ultra tilbyr, er Plus-modellen utvilsomt den du burde satse på.

La oss begynne med designet. Galaxy S24 Plus er en mellomstor mobil med målene 158,5 x 75,9 x 7,7 mm og en vekt på 196 gram. Den har et flatt og kantete design med en ramme laget av Armour Aluminium, som gjør den slitesterk og behagelig å holde.

Skjermen er lik den du får på Ultra-modellen, med en 6,7-tommers AMOLED-skjerm med oppdateringsfrekvens på 1-120 Hz og en oppløsning på 3 088 x 1 440. Disse spesifikasjonene samsvarer med dem du får på Ultra-modellen, der den eneste forskjellen er størrelsen som avviker med 0,1 tomme. Så det vil ikke være noen merkbare forskjeller i skjermkvalitet mellom Plus- og Ultra-modellene.

… og baksiden! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

På innsiden finner man en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy eller en Exynos 2400 for Galaxy, avhengig av region. Dette er supplert med 12 GB RAM, som er et steg opp fra standardmodellen og dens 8 GB og igjen matcher den Ultra-modellen. Selv lagringen tar et steg opp i forhold til standardmodellen, slik at du kan velge mellom 256 eller 512 GB lagringsplass.

Kameraoppsettet består av et hovedkamera på 50 MP, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera med 3x optisk zoom – samt et 12 MP selfie-kamera. Som med alle andre modeller i Galaxy S24-serien, er kameraets maskinvare forbedret med en haug med avanserte AI-funksjoner som løfter mobilfotograferingen til helt nye høyder.

Endelig har batteriet en kapasitet på 4.900 mAh, som matches med tilkoblet lading på 45W og trådløs lading på 15W. De tilgjengelige fargealternativene er Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, samt de tre Samsung-eksklusive fargene Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Lagring 256 GB, 512 GB eller 1 TB (12 GB RAM)

Pris fra 17 990 kr

Flott, ny AI-programvare

Syv år med store OS- og sikkerhetsoppdateringer

Like fullpakket med funksjoner som alltid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S24 Ultra bygger på den fantastiske toppmobilen vi så i fjor fra Samsung. Den er solid i både størrelse og pris. Dette er mobiltelefonen for deg som vil ha alt og litt til. For å gjøre flaggskipmodellen enda bedre, har Samsung hentet inspirasjon fra Google til å legge inn en haug med avanserte AI-funksjoner (som vi nevnte tidligere) og hele syv år med store OS- og sikkerhetsoppdateringer.

Designmessig ser telefonen identisk ut som forgjengeren, med den forskjellen at rammen nå er laget av titan med Gorilla Glass Victus 2 brukt til andre deler. Dette gjør at den allerede store mobiltelefonen føles enda tyngre og mer omfangsrik, men samtidig blir den mye mer holdbar. Når det gjelder fargealternativene er Galaxy S24 Ultra tilgjengelig i fire forskjellige farger: Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Yellow, samt tre ekstra farger som er eksklusive via Samsungs offisielle nettside: Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green.

Image 1 of 3 Galaxy S23 Ultra (vesntre) vs. Galaxy S24 Ultra (høyre) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (over) vs. Galaxy S24 Ultra (under) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (vänster) vs. Galaxy S24 Ultra (höger) (Image credit: Future / Philip Berne)

Mobilen er tilgjengelig med tre ulike lagringsalternativer på 256 GB, 512 GB eller 1 TB og koster fra 17 990 kroner. Dette betyr at årets flaggskip fra Samsung er blitt en del dyrere, da Galaxy S23 Ultra kostet fra 15 990 kroner ved lansering. Skal du ha modellen med mest lagringsplass, må du ut med heftige 22 490 kroner, så det er virkelig en dyr enhet.

Skjermen til Galaxy S24 Ultra er i toppklasse, men den er ikke den beste på markedet – verken når det gjelder lysstyrke eller oppdateringsfrekvens. Her får du en 6,8-tommers AMOLED-skjerm med oppdateringsfrekvenser på 1-120 Hz og en oppløsning på 3.088 x 1.440.

På innsiden av alle Galaxy S24 Ultra-modellene finner man en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 spesiallaget for Galaxy. Mens både Galaxy S24 og Galaxy S24 Plus får både et Qualcomm- og et Exynos-brikke, avhengig av regionen, har Samsung valgt å bruke de raskere Qualcomm-brikkene i alle Ultra-modeller.

Kameraoppsettet består av et hovedkamera på 200 MP, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera, 3X og 10X optisk zoom og et selfie-kamera på 12 MP. Denne massive maskinvaren er selvfølgelig akkompagnert av de nye og avanserte AI-funksjonene du finner på andre modeller i Galaxy S24-serien.

Sammenligning av spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Mål 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Vekt 167g 196g 232g RAM Herdet Armor Aluminium Herdet Armor Aluminium Titan Skärm 6,2-tums AMOLED, 1 Hz till 120 Hz 6,7-tums AMOLED, 1 Hz till 120 Hz 6,8-tums AMOLED, 1 Hz till 120 Hz Upplösning 2 340 x 1 080 3 088 × 1 440 3 088 × 1 440 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy / Samsung Exynos 2400 för Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy / Samsung Exynos 2400 för Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy RAM 8 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) Lagring 128 GB / 256 GB (UFS 4.0) 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) Huvudkamera 50 MP 50 MP 200 MP Ultravidvinkelkamera 12 MP 12 MP 12 MP Telekamera 10 MP, 3X optisk zoom 10 MP, 3X optisk zoom 10 MP, 3X och 10X optisk zoom Selfiekamera 12MP 12MP 12MP Batteristørrelse 4 000 mAh 4 900 mAh 5 000 mAh Lading 25 W kablet, 15 W trådløs 45 W kablet, 15 W trådløs 45 W kablet, 15 W trådløs Farger Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Eksklusive farger, Samsung.com Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Sammenligning av priser og lagring

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra RAM 8 GB 12 GB 12 GB Lagring 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Pris fra 11 490 kroner fra 14 490 kroner fra 19 490 kroner

AI-funksjoner

Som vi kort har nevnt et par ganger i denne artikkelen, leveres de nye Galaxy S24-telefonene med en haug med AI-funksjoner. Disse nye avanserte funksjonene fra Samsung er samlet under navnet «Galaxy AI» og inkluderer blant annet verktøy for enklere kommunikasjon, Google-søk og kameraverktøy.

Hvis du vil lese mer om Galaxy AI og hvilke funksjoner og verktøy den faktisk inkluderer, har vi skrevet en litt mer dyptgående artikkel her. I den kan du lese om AI-verktøy som Live Translate, Interpreter, Android Auto, Search with Google, Generative Edit og mye mer.

Vi i TechRadar-teamet er for tiden i full gang med å teste alle Samsungs nye telefoner, så hvis du er interessert i å lese våre grundige vurderinger av disse modellene, følg med på nettsiden vår og i sosiale medier i løpet av de kommende ukene.