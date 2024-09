Meta Connect 2024: De 6 største nyhetene fra en fullpakket keynote

Selv om det ikke startet i tide, gikk det unna da Meta-sjef Mark Zuckerberg gikk på scenen på Meta Connect 2024 for å holde åpningsinnlegget – og det var absolutt en begivenhetsrik presentasjon. Zuck og gjengen viste frem en rekke AI-verktøy – inkludert nye kjendisstemmer og live-oversettelse for Meta AI, ny maskinvare i form av Quest 3S samt en futuristisk AR-brilleprototype og AI-oppdateringer for Ray-Ban Meta Smart Briller.

Du finner et sammendrag av alt som ble presentert i livebloggen vår fra Meta Connect, inkludert kommentarer fra vår skribenten Lance Ulanoff, som var til stede under arrangementet. Nedenfor finner du en rask gjennomgang av de seks største nyhetene som Meta avduket under deres Connect-keynote.

1. En sniktitt på AR-brillene Orion

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Den største overraskelsen på Meta Connect var da Mark Zuckerberg viste frem Metas første helt holografiske AR-briller, kalt Orion. Disse brillene har en velkjent form, lik Ray-Ban Meta Smart Glasses, men er litt tykkere.

Det er mye teknologi innebygd i dem, inkludert en ny skjermarkitektur. Brillene er helt gjennomsiktige, og du styrer dem ved hjelp av et håndbevegelsesbasert nevralt nettverk som krever et armbånd.

I flere demonstrasjoner så vi Orion-brillene brukes til gaming og til å åpne vinduer som overlapper det du ser i den virkelige verden. Vi fikk også et raskt glimt av videosamtaler med personlige avatarer.

Alt i alt var Orion-prototypen imponerende, både fra det vi så fra de forhåndsinnspilte demoene og folk som testet dem. Mange nevnte brillenes letthet og Mark Zuckerberg snakket entusiastisk om alt arbeidet som er lagt ned i dem. En magnesiuminnfatning brukes for å holde brillene lette – i hvert fall på dette stadiet av utviklingen – og i stedet for glasslinser har de silisiumkarbid, som projiserer lys i skjermene. De er fortsatt noen år unna å bli en realitet og Meta nevnte at de må jobbe videre for å kunne holde prisen relativt lav, men vil komme med tidlige utviklersett til noen få utvalgte.

2. Meta Quest 3S er offisielt

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det har gått rykter lenge, men nå har Meta offisielt avduket Quest 3S. Det er nå inngangspunktet til Quest-serien med mixed reality-headset, og med tanke på posisjonen har den en overkommelig pris fra 3 995 kroner for modellen med 128 GB.

På utsiden ligner Quest 3S på Quest 3, men den har en redesignet front, spesielt når det gjelder kameramodulen. Målet er å levere «blandet virkelighet av høy kvalitet» til massene – til en rimeligere pris. I vår tidlige testing viste den innebygde Qualcomm-prosessoren seg kraftig nok til å kjøre Horizon OS og gjorde spill som Batman: Arkham Shadow og multi-vindus multitasking til en lek.

Vi ser frem til å bruke mer tid med Quest 3S, men i mellomtiden kan du lese vårt førsteinntrykk av Meta Quest 3S for å få en innsikt i det som ser ut til å være et spennende og rimelig headset.

3. Du kan nå chatte med Meta AI og til og med «chatte» med kjendiser

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Meta avduket noen store Meta AI-oppdateringer på Meta Connect 2024, inkludert introduksjonen av stemme til AI-chatboten. Men ikke hvilke som helst stemmer – kjendiser som John Cena, Keegan-Michael Key og Kristen Bell. Nå kan du ha realistiske, menneskelige samtaler med telefonen din i apper som Facebook, Instagram DM, WhatsApp og Messenger. Dette bringer Meta AI opp på nivå med de andre store AI-selskapene som OpenAI, Google og Apple, som alle har introdusert stemmemoduser til sine AI-produkter.

(Image credit: Ray-Ban / Meta)

Selv om de ikke er like monumentale som prototypen av Orion-brillene, avduket Meta en lang liste med oppdateringer til sine Ray-Ban Smart Glasses. For det første vil de nå tilby håndfri tilgang til å spille av favorittsangene dine, lydbøker eller til og med podcaster via tjenester som Spotify eller Audible. Og i stedet for å be om en bestemt sang, kan du be om en popsang av Taylor Swift eller kanskje en klassisk folkesang. Meta AI sikter mot mer naturlige samtaler.

I tillegg til sangforespørsler vil disse smarte brillene kunne håndtere noen oversettelsesforespørsler før utgangen av året. Du kan se på noe skrevet på spansk, fransk eller italiensk og be Meta AI om å oversette det. Vi testet dette i demohallen og det fungerte. Ray-Ban Meta Smart Glasses vil også få visuelle påminnelser, linser som veksle til solbriller raskere, og Meta AI for video. Alle disse funksjonene ventes å komme før 2025.

5. Meta AI-oversettelser for Instagram Reels

(Image credit: Facebook)

Et nytt AI-oversettelsesverktøy for Instagram og Facebook Reels gjør det mulig for innholdsskapere å nå et bredere publikum takket være automatisk dubbing og leppesynkronisering. AI-funksjonen blir for tiden testet i USA og Latin-Amerika, men Meta håper å utvide disse oversettelsesverktøyene til flere språk i fremtiden.

Dette vil tillate deg å se videoer fra hele verden og høre dem på ditt eget språk uten behov for undertekster – dette kan være en revolusjonerende AI-funksjon for alle som bruker videoinnhold på Instagram eller Facebook.

6. AI-bildegenerering på Facebook og Instagram

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Meta legger til sine Imagine-funksjoner på Facebook og Instagram for å konkurrere med noen av de beste AI-bildegeneratorene på markedet. Det kan minne om Apples Image Playground eller Xs Grok LLM, som lar deg lage bilder av alt du kan forestille deg.

Det vil bygges inn i Metas sosiale medieplattformer, slik at du enkelt kan dele disse AI-genererte bildene med vennene dine, samt lage innlegg for feedene og historiene dine, og føye en helt ny dimensjon til Facebook- og Instagram-kontoene dine.