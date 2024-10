iPad mini 7 er offisielt her – og den er skapt for Apple Intelligence

Litt mer enn tre år etter iPad mini (2021) har Apple endelig gjenopplivet det lille nettbrettet ved å avduke den nye iPad mini 7 – og den er utstyrt med en A17 Pro-brikke for Apple Intelligence.

Den nye brikken er ikke den eneste nyheten ved det 8,3-tommers nettbrettet. Apple har introdusert to nye farger – blå og lilla – sammen med stjerneskinn og stellargrå, og har også utvidet lagringsmulighetene.

iPad mini 7 starter med 128 GB lagringsplass, og er nå også tilgjengelig i alternativer med 256 GB og 512 GB. Brettet kjører selvfølgelig også det nyeste iPadOS 18. Du kan allerede bestille iPad mini 7, med priser som starter på 6 990 kroner (for Wi-Fi-modellen) og 9 090 kroner for Wi-Fi- og Cellular-modellen.

En annen stor fordel med mini 7 er at den støtter Apple Pencil Pro, noe som gjør den til en fristende liten digital notatbok for kreative brukere. Apple sier at A17 Pro-brikken – som fikk sin debut i iPhone 15 Pro og 15 Pro Max – dobler hastigheten til nettbrettets nevrale motor sammenlignet med mini 6 og gir en raskere CPU og GPU.

Som tidligere har iPad mini 7 et bakre kamera på 12 MP, men denne gangen er det oppgradert med Smart HDR 4-behandling. Den støtter nå også Wi-Fi 6E for raskere trådløs tilkobling.

iPad mini 7 (over) er tilgjengelig i fire forskjellige farger – lilla, stellargrå, stjerneskinn og blå (Image credit: Apple)

Men de største programvareforbedringene kommer fra støtte for Apple Intelligence, som vil bli fullstendig lansert «senere denne måneden», i hvert fall i enkelte regioner, som USA. Den inkluderer nye AI-drevne skriveverktøy i apper som Mail, Notes og tredjepartsapper, samt bildebehandlingstriks som Apples Clean Up-verktøy.

Hvis du har ventet tålmodig på iPad mini 7, kan du endelig bestille en nå fra Apple Store. Vi skal snart gi vår fulle vurdering av hvor det lille nettbrettet rangerer på topplisten vår over de beste iPad-modellene.

Verdt å vente på?

(Image credit: Apple)

Med tanke på at vi var nær ved å gi opp håpet om at Apple skulle lansere en ny iPad mini, er det veldig hyggelig å endelig se en oppdatering til det lille nettbrettet – og den nye modellen har alt vi kunne ha bedt om.

Den største fordelen er den nye A17 Pro-brikken, som ikke bare fremtidssikrer den for fremtidige iPadOS-oppdateringer, men også for Apple Intelligence. Selv om du sikkert ikke har vært spesielt imponert over Apple Intelligence-funksjonene så langt og kanskje ikke egentlig ikke bryr deg om dem, har det i det siste vært vanskelig å anbefale å investere i en iPad mini 6, med tanke på dens noe utdaterte spesifikasjoner.

Støtten for Apple Pencil Pro er også en kjærkommen bonus. Den forrige iPad mini (2021) støtter Apple Pencil, men Pencil Pro tilbyr store fordeler for digitale skapere, inkludert en sensorring og støtte for haptisk tilbakemelding. Den eneste ulempen er at den ikke følger med nettbrettet og koster hele 1799 kroner.

Selv om Apple lover «heldags batterilevetid» med iPad mini 7, har vi ennå ikke hatt en sjanse til å teste det nye nettbrettet selv for å se hvor lenge batteriet faktisk varer. Det var en åpenbar svakhet med den forrige modellen, så vi gleder oss til å teste denne modellen.

På papiret har iPad mini 7 en god sjanse til å bli det beste 8-tommers nettbrettet du kan kjøpe, og det er godt å se at Apple holder seg til dette mindre formatet.