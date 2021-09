Test: iPad mini (2021)

Nye iPad mini 2021 kalles også iPad mini 6. Den er en kraftfull enhet med en hvass, liten skjerm, støtte for 5G-tilkobling og en flott og kompakt utforming som gjør den enkel å ta med seg i en veske eller i en stor lomme. Den passer nok ikke like godt for enhver, men dette er unektelig det beste lille nettbrettet på markedet.

Kort oppsummering

Det viktigste med iPad mini (2021) er dens beskjedne størrelse. Akkurat som iPhone 13 mini vektlegger dette brettet en nedskalert utforming som kommer til å bli populær blant mange brukere med ytelse og spesifikasjoner i toppklassen.

Tenk på den som en nedskalert iPad Air 4 med en kraftigere prosessor inni. Den har lignende utforming som iPad Air 4, men med rette kanter og en USB-C-port på nedre kant – og ingen hjem-knapp.

Den 8,3 tommer lille skjermen er hvass og tilstrekkelig lyssterk til utendørsbruk, og duger dessuten til alt du trenger den til innendørs. Apple kaller dette et «all-screen design», men de to brede rammene tatt i betraktning er dette en ganske frisk påstand.

Men disse rammene gjør denne utgaven av iPad mini enkel å holde, så det er ikke nødvendigvis negativt å ha dem der. Du kan velge mellom fire farger, nemlig stellargrå, rosa, lilla og stjerneskinn.

Apple har sikret at iPad mini utmerker seg på spesifikasjonsfronten. Dette skyldes i fremste rekke den nye A15 Bionic-prosessoren, som har imponert oss med sin ytelse i testperioden.

Her kan man velge mellom lagringsplass på 64 GB eller 256 GB. Dessuten er 5G også tilgjengelig på iPad mini for første gang. Det betyr at du kan knytte deg til den nye generasjonens kommunikasjonsnettverk hvis du velger mobilversjonen og har en leverandør som støtter dette.

Endringene som er gjort siden iPad mini 2019 er ikke så store, men med den sjette generasjonen av iPad mini er det likevel gjort forbedringer på en rekke områder. Det er ikke den absolutt beste iPad-modellen, men den er utvilsomt det beste nettbrettet for deg som er på jakt etter en liten enhet.

Lanseringsdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Nye iPad mini (iPad mini 6) ble avduket sammen med iPhone 13-serien ved Apples lanseringsbegivenhet 14. september. Den kom i butikker over hele verden 24. september, og den er dermed også tilgjengelig i Norge.

Du kan bestille enheten direkte fra Apples nettsider, eller fra en lang rekke forhandlere.

Nedenfor ser du alle prisene for de nye iPad mini-modellene – for både 64 GB og 256 GB, Wifi eller WiFi + mobilalternativet. Det er verdt å merke seg at 2019-utgaven av iPad mini ble levert i varianter med lagringsplass på 32 GB og 128 GB, slik at lagringsplassen er blitt fordoblet i 2021-utgaven.

Nye iPad Mini (2021) – priser Tilkobling og lagring Norske veiledende priser Wi-Fi & 64 GB 5990 kroner LTE & 64 GB 7790 kroner Wi-Fi & 256 GB 7790 kroner LTE & 256 GB 9590 kroner

Design

Nye iPad mini er ikke helt mini når det gjelder enhendig bruk, men den er merkbart enklere å bruke enn til og med iPad Air 4 på grunn av sin beskjedne størrelse. Dette later til å være et perfekt kompromiss når det gjelder formfaktor – mellom iPhone 13 Pro Max og et større nettbrett som iPad Air 4.

Nettbrettet har målene 195,4 x 134,8 x 6,3 mm (mindre enn forrige generasjon av mini), og er dermed et av de minste nettbrettene vi ha hatt i hendene. Det er en hyggelig opplevelse for alle som ikke trenger en stor skjerm til videotitting og lignende.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Utformingen er mer beslektet med iPad Air 4 eller den nye iPhone 13 enn med den forrige mini-modellen. Designet er kantete og oppleves førsteklasses. På baksiden er det en effekt av børstet metall.

Nettbrettet leveres i fire ulike farger, nemlig stellargrå, lilla og rosa, samt en kremlignende valør som Apple har gitt navnet stjerneskinn. I denne testen er det den lilla modellen vi har brukt.

Tonene i lilla og rosa er sprekere enn alternativene for iPad mini 2019 eller iPad Pro 2021. Vi anbefaler deg å velge en av disse variantene fremfor den konservative stellargrå hvis du er ute etter et litt mer iøynefallende design.

IPad mini veier 293 gram (en smule mindre enn 2019-modellen), og er enkel å dytte ned i en veske – og til og med i en stor jakkelomme – uten at du merker noe til den ekstra vekten.

Apple har flyttet knappene litt på nye iPad mini, og du vil nå finne volumknappene i øvre kant, oppe til høyre. På eldre modeller finnes disse på høyre kant.

Det finnes heller ikke noen hjem-knapp på iPad mini 2021. I stedet finner du en strømbryter i øvre kant, til venstre. Det er også her du finner Touch ID-sensoren som gjør at du kan benytte fingeravtrykket til å låse opp enheten.

Vi anbefaler deg å registrere fingre på begge hendene, slik at låseknappen alltid er innenfor rekkevidde, uansett om du bruker nettbrettet i stående eller liggende posisjon.

(Image credit: TechRadar)

På nettbrettets nedre kant finner du USB-C-porten. Den benyttes både til opplading av enheten og til tilkobling av tilbehør. iPad mini støtter en mengde forskjellig tilbehør, som for eksempel Apple Pencil, men den er likevel ikke like funksjonell som iPad Pro 2021, som har Thunderbolt-kontakt.

På høyre kant finner man ladekontakten for Apple Pencil (2. generasjon) samt SIM-sporet. Vær oppmerksom på at Apple Pencil ikke følger med når du kjøper nettbrettet, slik at det vil koste deg mer hvis du vil ha pennen.

iPad mini har også fått oppgraderte stereohøyttalere, og de ga høy og klar lyd ved musikklytting eller videotitting på nettbrettet.

Skjerm

iPad mini har en 8,3-tommers Liquid Retina-skjerm som gir god bildekvalitet.

Apple kaller dette et «helskjermdesign», men det vil vi påstå at ikke er tilfellet, ettersom skjermen har brede ytterkanter. Disse rammene er ikke nødvendigvis et problem, ettersom de gjør det enkelt å holde i nettbrettet uten å berøre skjermen. Det er uansett langt fra et «all-screen»-utseende.

(Image credit: TechRadar)

Oppløsningen er på 2266 x 1488, noe som gir 326 piksler per tomme. Det er bra til å være et nettbrett, men det er ikke den beste oppløsningen vi har opplevd på en slik enhet. Det merkes spesielt godt ved videotitting at oppløsningen ikke er like hvass som på enkelte Android-modeller eller på iPad Pro 2021.

Du vil trolig ikke oppfatte dette som et problem, ettersom skjermen er passelig lyssterk og gir god bildekvalitet. Til forskjell fra 120 Hz iPad Pro-serien har iPad mini en standard oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Dermed får du ikke en supersmidig opplevelse når du blar i sosiale medier eller spiller spill.

Hvis du er på jakt etter et nettbrett med liten skjerm, kommer denne til å passe deg svært godt. Vi hadde gjerne sette en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, men det er ikke et stort problem.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

iPad mini 2021 drives av Apples nye A15 Bionic-brikke. Dette er den samme brikken som i iPhone 13-serien, og den er tilstrekkelig kraftig til å kjøre alle apper eller spill du finner i App Store, og dessuten til multitasking.

Den er ikke like kraftig som iPad Pros M1-brikke, men vi opplevde den som mer enn god nok til alt vi ville gjøre med iPad mini. Hvis du trenger kraft på høyeste nivå, vil du kanskje heller foretrekke iPad Pro-serien, men de fleste av oss vil være tilfredse med det vi får servert her.

Vi vet ennå ikke RAM-verdien for iPad mini, men i våre tester var det uansett mer enn nok til hverdagslig bruk.

Ytelsestesten Geekbench 5 ga enheten en flerkjernet poengsum på 4700, som er omtrent som for iPhone 13. Det er betydelig bedre enn iPad mini, som oppnådde 2680, men ikke i nærheten av nivået til iPad Pro 2021, som fikk 7297.

Poengsummen for iPad Pro 2021 er oppsiktsvekkende høy, og vi ventet oss aldri at iPad mini skulle ha noe å stille opp med mot M1-brikken. gjennomsnittsbrukeren trenger nok ikke så kraftig ytelse, selv om de benytter kraftsultne apper.

Du får kjøpt dette nettbrettet med lagringsplass på 64 GB eller 256 GB. Som vanlig har det ikke støtte for microSD, så du binder deg til den lagringsplassen du velger i utgangspunktet, i tillegg til naturligvis å kunne benytte skylagring. Hvis du har planer om å lagre mye media, er det nok lurt å velge modellen med 256 GB.

Men litt mer proffe brukere vil fort oppdage at heller ikke 256 GB er nok. Nye iPad Pro tilbyr lagringsplass på opptil 1 TB, så det kan være lurt å overveie den modellen om du har tenkt å fylle brettet med apper og media.

For første gang tilbyr iPad mini 5G-tilkobling – selv om brettet ikke er kompatibelt med mmWave 5G.

(Image credit: TechRadar)

Det bakre kameraet på iPad mini er en vidvinkel på 12 MP med blender på f/1.8 og digital zoom på opptil 5x. Det er bra, men det erstatter ikke mobilkameraet hvis du bruker det til opplevelser av AR (utvidet virkelighet), eller til apper som også er avhengige av kameraet på baksiden. Ellers vil det være tilfredsstillende slik det er.

På forsiden av nettbrettet finner du en ultravidvinkel på 12 MP med 122 graders synsfelt og en blender på f/2.4. Dette er et svært effektivt kamera for videosamtaler, og vi gjenkjente kamerakvaliteten fra enhetens bakside.

Apple har også tatt med sin Center Stage-funksjon fra iPad Pro 2021 til iPad mini. Den gjør at kameraet kan spore deg når du deltar i videosamtaler og passe på at du alltid er midt i bilderammen.

Vi opplevde dette som velfungerende, og det er spesielt nyttig når en annen kommer inn i bilderammen og du vil at også de skal være med i videoen.

Bildeeksempler

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Programvare

(Image credit: TechRadar)

iPad mini leveres med iPadOS 15, og Apples nettbrettoptimaliserte operativsystem fungerer godt på Apples mindre skjerm.

iPadOS 15 byr på oppdateringer som widgets til startskjermen, noe som er kjærkomment på nye iPad mini. Her e3r det også kommet en ny måte å aktivere delt skjerm på med bare ett trykk, noe som er en fin forbedring.

Både iPad mini 2015 og iPad mini 2019 kan oppgraderes til iPadOS 15, så det er trolig at du vil få mange år med programvareoppdateringer hvis du kjøper dette nettbrettet. Det er ikke garantert, men Apple pleier ikke å skuffe oss på dette området.

Batteritid

(Image credit: TechRadar)

Förvänta dig inte superlång batteritid från iPad mini 2021, men den är tillräckligt bra för att hålla en hel dag med vanlig användning. Vi vet ännu inte storleken på batteriet inuti iPad mini eftersom Apple inte avslöjar dessa detaljer, även om vi inte skulle bli förvånade om en driftig person öppnar upp surfplattan och avslöjar hemligheten inom kort.

Apple uppskattar att du får upp till 10 timmars användning när du surfar på webben eller tittar på video via Wi-Fi, och vi fann att det var ungefär rätt. Din iPad mini håller sannolikt inte så länge om du använder surfplattan med full ljusstyrka och byter mellan flera appar - vi fick cirka åtta timmars batteritid med mer intensiv användning.

Så batteritiden är okej, men det kommer inte att skada dig. Vi fann att saker som att skissa med Apple Pencil också drag batteritid snabbare, och det kommer sannolikt att sjunka ännu snabbare om du också använder mobilanslutningar.

En USB-C-laddare och kabel ingår i lådan för laddning av din surfplatta. Det finns 20 W snabbladdning här, som vi fann kunde ladda surfplattan ganska snabbt, men det tar fortfarande över en och en halv timme att ladda plattan helt.

I våra tester laddade iPad mini från noll till 17 % på 15 minuter, och efter en halvtimme var den upp på 36 %.

Det finns ingen trådlös laddning här, och iPad mini är inte kompatibel med företagets MagSafe-tillbehör som fungerar med en mängd olika iPhone-modeller.

Burde du kjøpe iPad mini 2021?

(Image credit: TechRadar)

Kjøp den hvis …

… du vil ha en førsteklasses liten enhet

Det er kanskje en selvfølge, men iPad minis viktigste egenskap er størrelsen. Hvis du vil ha et nettbrett du kan legge i en veske, eller bare foretrekker å ha en mindre enhet i hånden, er dette et utmerket valg.

… du trenger kraftig ytelse

Selv om iPad mini 2021 ikke kan matche ytelsen til iPad Pro 2021, byr den på kraftig hverdagsytelse og håndterer enkelt ulike oppgaver.

… du har en eldre iPad

iPad mini kan være det perfekte valget hvis du vil oppgradere fra en eldre iPad-modell. Her er det nok ikke tilstrekkelig med nyheter til at du burde oppgradere fra iPad mini 2019, men hvis din iPad er eldre enn det, kan den nyeste minimodellen være et godt valg.

Ikke kjøp den hvis ...

… du trenger alle de heftigste spesifikasjonene

iPad Pro 2021 og dens M1-brikke er ikke noe for enhver, men hvis du er på jakt etter ytelse i toppklassen og rikelig med lagringsplass burde du heller ta en titt på den enheten enn på iPad mini.

… du trenger god batteritid

iPad mini har god batteritid, men den er ikke den beste du får i et nettbrett. Hvis du heller vil ha et nettbrett med solid kondis, er en større iPad eller et Android-nettbrett et supert valg.

… du har en ny iPad

iPad mini kan skilte med mange av de beste funksjonene som har debutert på andre iPad-modellene de senere årene, bare i et mindre fysisk omfang. Hvis du allerede har en av disse iPad-modellene, er nok ikke iPad mini noe for deg.

Testet i september 2021