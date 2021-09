Førsteinntrykk: iPhone 13 Pro Max

Forandringene som er gjort fra iPhone 12 Pro Max til iPhone 13 Pro Max er minimale, men sistnevnte er utvilsomt en av de heftigste mobilene på markedet i 2021. Hvis du vil ha det absolutt beste fra Apple, er dette mobiltelefonen for deg.

Med iPhone 13 Pro Max er det ikke gjort så mange endringer siden fjorårets iPhone 12 Pro Max, men hvis du oppgraderer fra iPhone 11 Pro Max, vil du merke store forandringer.

Her er det en ny skjerm på 120 Hz, et forbedret kameraoppsett på baksiden, ekstra lagringsalternativer og en helt ny prosessor. Sistnevnte later til å være Apples kraftigste så langt, med bakgrunn i testene vi har gjort så langt.

Vi er i gang med den fullstendige gjennomgangen av iPhone 13 Pro Max, så du er velkommen tilbake når vi har gjort oss godt kjent med Apples nyeste toppmodell.

iPhone 13 Pro Max – lanseringsdato og pris

iPhone 13 Pro Max ble avduket 14. september, og er å få kjøpt fra direkte Apple og fra forhandlerne.

Dette er den dyreste iPhone-modellen på markedet for øyeblikket. Den rimeligste varianten av denne mobiltelefonen har en lagringskapasitet på 128 GB, og en veiledende pris på 13 490 kroner.

Modellen med 256 GB koster i utgangspunktet 14 790 kroner, 512 GB-varianten 17 090 kroner mens alternativet med lagringsplass på 1 TB er priset til 19 390 kroner, Dette er ikke første gang vi ser en mobiltelefon som kan by på 1 TB, men det er første gang fra Apple. Og den koster flesk.

Design og skjerm

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Max er en stor smarttelefon med en 6,7-tommers Super Retina XDR-skjerm, og det kan by på problemer å få et behagelig grep om den hvis du har små hender. Du ønsker deg bare denne modellen hvis du vil ha den største skjermen du kan få på en iPhone. Den måler 160,8 x 78,1 x 7,7 mm og er bemerkelsesverdig tung med sine 240 gram.

Designet til mobilen føles virkelig førsteklasses, med bakside i glass og kanter i rustfritt stål. Glasset på baksiden har en matt overflate som oppleves som mer eksklusiv enn glasset på iPhone 13 og iPhone 13 mini.

Apples Ceramic Shield-beskyttelse ble introdusert på fjorårets iPhone-modeller og er tilbake på årets. Apple oppgir at deres mobiler med Ceramic Shield er fire ganger mer slagbestandige enn iPhone-modeller uten dette materialet. Det skulle bety at din nye iPhone ikke burde gå i stykker ved første dult. Men vi anbefaler likevel ikke at du tester denne påstanden til det ytterste.

Skjermens oppløsning er på 2778 x 1284, noe som gir 458 piksler per tommer. Dette er ikke den beste oppløsningen på en smarttelefon, men denne skjermen er super på alle måter, med høy lysstyrke og slagkraftige farger.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Den utvilsomt største oppdateringen på skjermfronten er introduksjonen av en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz, hvilket innebærer at skjermbildet kan oppdateres 120 ganger i sekundet. Denne frekvensen er variabel, og dermed er den faktiske frekvensen avhengig av hva du gjør på mobilen.

Hvis du for eksempel spiller et spill, vil skjermen oppdateres 120 ganger i sekundet, slik at du får en supersmidig spillopplevelse. Når du leser en e-bok, der det er relativt lite bevegelse på skjermen, kan oppdateringsfrekvensen gå helt ned i 1 Hz for å spare batteri.

Dette er en egenskap vi har sett på flere Android-mobiler de senere årene. Det er flott å se at iPhone 13-serien også tar i bruk denne funksjonen. Den er imidlertid bare tilgjengelig på denne mobilen og på iPhone 13 Pro. Mange Android-modeller, også i midtsjiktet, har skjermer på 90 Hz eller 120 Hz, så her har Apple litt å ta igjen. I vår fullstendige gjennomgang vil vi si mer om hvordan skjermteknologien oppfører seg.

Skjermhakket (utstansingen øverst) er her fremdeles, men det er 20 % mindre enn på forgjengerne til iPhone 13 Pro Max. Denne forskjellen er det lite trolig at du vil merke deg med mindre du sammenligner denne enheten side om side med de eldre modellene.

MagSafe var sammen med Ceramic Shield en ny egenskap i fjor, og den er her fremdeles, slik at du kan koble en trådløs lader magnetisk til mobilen, samt tilbehør som etuier og gimbaler.

Kamera og batteri

(Image credit: TechRadar)

Kameraoppsettet til iPhone 13 Pro Max romer en vidvinkel på 12 MP f/1.5, et teleobjektiv på 12 MP f/2.8 og en ultravidvinkel på 12 MP f/1.8 med synsfelt på 120 grader. I tillegg er det en 3D LiDAR-skanner som brukes dom dybdesensor.

På papiret er disse kameraene litt annerledes enn kameraene på iPhone 12 Pro Max, og med bakgrunn i vår kortvarige testing virker forskjellene fra fjorårets kameraer små.

Det er imidlertid kommet noen nye og spennende fotofunksjoner, blant annet en makromodus som fungerte godt i våre tester. Her er et eksempel på hva vi fikk til med makromodus på bare noen korte øyeblikk:

(Image credit: TechRadar)

Det er også kommet nye videofunksjoner, som Cinematic Mode, som sikrer at motivets hovedperson alltid er i fokus, med uskarp forgrunn og bakgrunn, slik at man skaper et «sug» i bildet.

Kameraoppgraderingene på iPhone 13 Pro Max ser veldig spennende ut så langt. Vi vil grave enda dypere i dem i vår fullstendige gjennomgang.

Vi vet ennå ikke hvor stort batteri iPhone 13 Pro Max har, men Apple forsikrer oss om at denne mobilen kan skilte med samme batteritid som sine forgjengere.

Her får du hurtigladerteknologi på opptil 20 W (noe som avhenger av hvilken type lader du bruker), og du kan også lade opp telefonen trådløst. Du får fremdeles ikke reversert lading, en funksjon mange Android-mobiler kan by på. Den gjør at du kan lade opp hodetelefoner eller smartklokker med kraften fra mobilbatteriet.

Spesifikasjoner og ytelse

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Max drives ab Apples egen A15 Bionic-prosessor, og selv om vi ennå ikke har hatt anledning til å presse prosessoren til dens grenser, men vi lot oss imponere av dens ytelse i iPhone 13, en telefon vi har blitt svært godt kjent med.

iPhone 13 Pro Max har dessuten mer RAM – 6 GB sammenlignet med iPhone 13s 4 GB. Dermed regner vi med at kraften er i toppklasse. iPhone 13 Pro har også 6 GB RAM.

Som nevnt kan du velge mellom 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB lagringsplass. Vi antar at 128 GB vil begrense deg hvis du planlegger å bruke denne mobilen i noen år. I motsatt ende av skalaen er 1 TB utrolig dyrt. Dermed kan 256 GB eller 512 GB være gode valg for de fleste.

Tidlig vurdering

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Max byr ikke på så mange endringer i forhold til iPhone 12 Pro Max, men de oppgraderte spesifikasjonene og de nye egenskapene man får her er spennende. Hvis batteriet og kraften er på det nivået Apple hevder, kan dette være en av de mest imponerende mobiltelefonene vi noen gang har sett.

De nye kamerafunksjonene og skjermen på 120 Hz er de mest fremtredende forbedringene, men de er likevel ikke så overveldende oppgraderinger at du vil vurdere å bytte ut din iPhone 12 Pro Max med denne. Men hvis du har en iPhone 11 Pro eller Pro Max (eller en eldre iPhone), og du dessuten har dype nok lommer, er det utrolig fristende å kjøpe seg en iPhone 13 Pro Max.