Enkelte lenker leder til artikler på engelsk.

Da WWDC 2021 gikk av stabelen i juni, begynte hele arrangementet med den offisielle presentasjonen av iOS 15, Apples operativsystem for iPhone-serien. Du kan nå laste ned den offentlige betaversjonen. Vi har testet iOS 15 og har noen førsteinntrykk å fortelle deg om.

Ettersom Apple har presentert et arrangement 14. september, kan selskapet være klare til å presentere sin nye iPhone-serie sammen med lanseringsdatoen for iOS 15. Tidligere har vi gått gjennom de nye funksjonene til macOS Monterey, watchOS 8 og iPadOS 15. Her presenterer vi alle de anvendbare funksjonene som er tilkjennegitt, både under hovedinnlegget og på Apples nettsider, at vil inngå i iOS 15.

Vil du teste det nye iOS 15? Betaversjonen for utviklere ble sluppet rett etter WWDC 2021, men i slutten av juni ble det sluppet en betaversion for alle som har en iOS 15-komaptibel mobiltelefon. Dette er altså ikke den endelige programvaren, men en versjon i en rekke betaversjoner der det gradvis vil legges til nye funksjoner.



Den endelige versjonen forventes lansert sammen med iPhone 13, med alle funksjonene på plass.



Med iOS 14 fikk vi widgeter og forbedringer i iMessage og Snarveier, men det var ikke en feilfri lansering, på tross av aldri så mange forbedringer vi fikk i operativsystemet til både iPhone og iPad.

Dette året ser det ut til å handle om finjustering til iOS 15, med forbedringer over hele fjøla. Det vil i seg selv gjøre dette til en bedre lansering enn den forrige.

Siste nytt Den første offentlige betaversjonen ble sluppet tidligere enn planlagt i slutten av juni, med flere funksjoner kort etterpå. Alle med en iOS-kompatibel mobiltelefon kan teste ut det nye systemet.

Rett på sak

Hva er det? Den neste store oppdateringen til iOS

Den neste store oppdateringen til iOS Når blir den lansert? Trolig etter Apples arrangement 14. september

Trolig etter Apples arrangement 14. september Hvor mye koster den? Som alltid vil iOS-oppdateringen være gratis

iOS 15 – lanseringsdato

Apple har annonsert et arrangement 14. september, der vi kan få se en lansering av iOS 15 sammen med iPhone 13 rett etter arrangementet.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHdSeptember 7, 2021 See more

Siden slutten av juni har det fantes en offentlig betaversjon hvem som helst med en iOS-kompatibel mobiltelefon kan teste ut. Betaversjonen for utviklere var ikke like finjustert, mens de offentlige betaene oftest ikke er like plaget med bugs. Derfor er den langt mer stabil for de fleste brukere når de skal prøve den ut på sine mobiler. Pass på å sikkerhetskopiere enheten din for sikkerhets skyld før du oppdaterer til iOS 15. Her kan du følge får veiledning til hvordan du skaffer betaversjonen av iOS 15 til din mobiltelefon.

Apple har bekreftet at iOS 15 vil bli sluppet i sin helhet i løpet av høsten, noe som kan bety et par dager etter arrangementet den 14. september – gitt at Apple holder seg til samme skjema som tidligere år.

Selv om vi snakker om iOS 15 her, kommer trolig iPadOS 15 til å følge det samme mønsteret.

iOS 15 – hvilke enheter støttes?

Som hoveddelen i iOS 15-siden til Apple sier, så skal oppdateringen komme til iPhone 6S og senere modeller.

iOS 15 støttede enheter (Image credit: TechRadar)

Forbedringer i FaceTime

FaceTime SharePlay (Image credit: Apple)

Apple flotter seg denne gangen med nye funksjoner i FaceTime i iOS 15, fokuset er å gjøre opplevelsen mer komfortabel og levende.



Romlig lyd er også på vei, hvilket betyr at man får 3D-lyd som gir inntrykk av at samtalepartnerne sitter i samme rom som en selv.



En Stemmeisolasjon-funksjon gjør at lyden fokuserer kun på stemmen din, og blokkerer uønsket støy. Man får også noe Apple kaller «Wide Spectrum», som er litt mindre spisset, og tillater lyd fra deg og miljøet rundt.

Nytt er også at man kan få rutenettfremvisning i en gruppesamtale sammen med portrettmodus. Bakgrunnen blir nå uskarp og fokuset er helt og holdent på deg.

Nå kan man også lage såkalte FaceTime-lenker, en funksjon som genererer lenker, slik at man enklere kan planlegge samtaler, på samme måte som man kan med for eksempel Google Meet.

SharePlay er også nytt i iOS 15. Her kan man dele musikk, se på TV-serier og filmer samtidig som man også kan dele skjermen, slik at man for eksempel kan vise en samtalepartner hvordan man bruker en app.

Man kan også bruke SharePlay på AppleTV, noe som bør fungerer godt om man vil dele en film. Tjenester som har støtte for SharePlay i iOS er blant andre Disney+, Twitch, ESPN og TikTok.

SharePlay kommer imidlertid ikke til å være klart for lansering samtidig som iOS 15. Apple kommer i stedet til å slippe funksjonen ved en fremtidig lansering av iOS 15 – kanskje iOS 15.1.

Meldinger

(Image credit: Apple)

En annen stor forbedring som kommer i iOS 15 er at gruppesamtaler nå får muligheten til å samle deltakere i såkalte collages, slik at man enklere kan sortere forskjellige bilder.



Apple nevnte også en funksjon ved navn Shared with You i News-appen, som viser hva dine venner har valgt å dele med deg. Dette kan eksempelvis være lenker, og de kan med enkelhet kopieres inn i en Meldinger-chat. Dette er også tilgjengelig i Safari, Apple Music og en hel rekke andre apper.

Man får også tilgang til å dele statuser, som ligger tett opptil lignende funksjonalitet i kommunikasjonsapper som WhatsApp.

Du kan også stilne varsler i gruppechatter, hvis du ønsker det. Du kan også velge tidsperioder, for eksempel en time eller en dag.

Varsler

(Image credit: Apple)

Etter mange små forbedringer i årene som har vært har varsler nå fått en totalrenovering i iOS 15. Nytt i år er et sammendrag av varsler, der man kan planlegge når varsler får lov til å dukke opp, eller la Apples egne maskinlæringsalgoritmer gjøre jobben.

Dette ser ut til å erstatte det gamle Varslingssenteret, og skal kunne tilby en bedre oversikt over alle varslene du får på din iPhone.

Ikke forstyrr-modusen har også blitt forbedret. Nå vises dette for venner og familie om de også har modusen påslått.

En ny funksjon i varselsammendraget er såkalte Fokus, som gir deg anbefalinger når man har låst skjerm, slik at man får tilgang til enkelte apper, avhengig av kalenderen din og hvor du befinner deg i verden.

Safari får nytt design i iOS 15 (Image credit: Apple)

Apples nettleser har fått en stor designendring til iOS, der du nå kan installere tillegg.

Adressefeltet er nå lagt i bunnen, og gester gjør det enkelt å veksle mellom de ulike fanene og gå tilbake til fullskjermmodus. Du kan også dra med fingertuppen for å oppdatere nettleservinduet, omtrent slik du oppdaterer mailboksen eller Twitter-meldinger.

Det er også skapt en ny hjem-skjerm som du kan tilpasse etter eget forgodtbefinnende, hvor du også kan velge dine egne bilder.

Live Text

(Image credit: Apple)

Craig Federighi viste også frem en funksjon der han tok et bilde av en tekst, hvilket telefonen markerte og deretter kopierte inn i et dokument. Det ble også demonstrert at denne teksten kunne oversettes. Dette er med andre ord en direkte konkurrent til Google Lens, og ser ut til å være svært kjekk å ha hvis du har som vane å ta bilder for å huske på ring, eller titt og ofte er på ferie.

Bilder

(Image credit: Apple)

Bilder dukker nå også opp i Spotlight-søk, slik at om du er på utkikk av et spesifikt bilde av en spesifikk person, så kan du finne dette simpelthen ved å søke etter vedkommende.



Forbedringer er også å finne i såkalte intelligente bilder som Apple kaller «Minner», som automatisk lager lysbildefremvisninger og karuseller med bildesamlinger akkompagnert av musikk (den viser til og med frem hvilken musikk som blir spilt.)

Andre funksjoner

(Image credit: Apple)

Apple Wallet får også nyvinninger i iOS 15, bilnøkler (CarKey) får nå støtte for U1, noe som gjør at man kan låse opp bilen (eller til og med åpne bakluka, slik at du får tilgang til bagasjerommet.)

Andre funksjoner

(Image credit: Apple)

Som vist i sammendraget av alle iOS 15-funksjonene, så er forstørrelsesglasset nå tilbake når du markerer tekst, noe som gjør det langt enklere å se bokstaver og ord du ønsker å gjøre forandringer på.

Vær-appen har nå fått nytt design, og drar nytte av Dark Sky-oppkjøpet i fjor. Nå får man mer detaljerte og nøyaktige værmeldinger, og man får tilgang til høyoppløselige værkart, slik at man kan få et skikkelig innblikk i de lokale bygene.

Du kan få varsler hvis det ventes regn eller snø den nærmeste timen. Du kan velge å ignorere notiser fra bestemte steder du har valgt i appen, slik at du kan kontrollere antallet varsler du får og hvilke steder du får dem fra.





(Image credit: Apple)

Apple har også pusset litt på Kart-appen i iOS 15, og blant tingene som har blitt lagt til finner vi nye detaljer i kommersielle områder og bygg. Bedre innsikt i topografisk høyde og en ny fargepalett er også på plass, nå skal blant annet landemerker være mer fremtredende.

Kjører man bil kommer det nå til å se litt annerledes ut når man plotter inn ruter fra et sted til et annet. Nytt i år er at det skal bli enklere å få innsikt i store kryss og kommende trafikksituasjoner.

Du kan nå også lage favorittruter, slik at du kan fininnstille pendleveien, og til og med inkludere strekker på for eksempel T-bane. Kart-appen vil følge med på hvor langt du er på vei, og forsikre deg om at du kommer deg av på riktig stopp.

(Image credit: Apple)

Widgeter har også fått en rekke forbedringer i år. Nye varianter finner man i form av Hvor er?, Game Center, Mail, med flere.

Selv om kontrollsenteret ikke har fått nytt design, får du raskere tilgang til apper som blant annet Fokus. Dessuten er det kommet et nytt design til Siri-fjernkontrollen til Apple TV.

Mailforbedringer for iOS 15. (Image credit: Apple)

Siden snarveier nå også er tilgjengelig på macOS Monterey betyr det at alle snarveier du lager eller redigerer nå kan synkroniseres mellom en iPhone med iOS 15 og macOS, slik at du kan fortsette arbeidet på en Mac.

(Image credit: Apple)

Det finnes også en lang rekke mindre funksjoner som er blitt oppdaget av brukere i løpet av betatestingen.

Du kan nå bruke DualSense- eller Xbox-kontrolleren når du spiller spill i iOS 15, slik at det blir mye enklere å sjekke hvilke kontroller som støtter berøringsskjermen på iPhone.

Når du velger dato og tid for å stille inn en alarm eller sette opp et varsel i kalenderen din, kan du nå skrolle tiden som i tidligere iOS-lanseringer. Nå kan du velge mellom å skrolle eller å skrive inn datoen og klokkeslettet du vil legge inn.

Med dra- og slippfunksjonen i iOS 15 kan du velge et foto og for eksempel deretter slippe det i en e-post. Det gjør det mye enklere p dele bilder og filer mellom apper.