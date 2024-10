iPhone SE 4 kan få en overraskende (og rask) nyhet til å være en Apple-enhet

iPhone SE 4 er en av de mest omtalte enhetene i Apples økosystem akkurat nå, og den kommende lanseringen tidlig neste år kan bety en viktig omstart for Apples rimeligste telefon. Ferske nyheter fra journalisten Mark Gurman har allerede avslørt detaljer om enheten, og nå har nyhetssiden 9to5Mac bidratt med sine egne detaljer om hva du kan forvente, inkludert en oppdatert design og flere forbedringer.

Med henvisning til sine egne «pålitelige kilder», hevder 9to5Mac at iPhone SE 4 vil ha en A18-brikke, bedre kameraer og Apples eget 5G-modem. For å styrke troverdigheten til kildene, nevner nettstedet at de "informerte oss på forhånd om nøyaktige detaljer rundt iPhone 16."

Ifølge disse kildene vil iPhone SE 4 få et betydelig mer moderne design, nærmere bestemt med et lignende chassis som iPhone 14, med flate sider og en rammeløs OLED-skjerm (selv om den vil mangle Dynamic Island). Kilden sitert av 9to5Mac sier at skjermens oppløsning vil bli på 1170 x 2532 piksler, det samme som iPhone 14. Den vil også få Face ID, noe som betyr slutten for hjemknappen og Touch ID.

Innvendig ser enheten ut til å få en A18-brikke med en 5-kjerners GPU og 8 GB minne, noe som betyr at iPhone SE 4 vil bli kompatibel med Apple Intelligence. Dette vil plassere den på nivå med iPhone 16 når det gjelder ytelse.

(Image credit: Frederik Lipfert, Unsplash)

Foruten designet nevner 9to5Mac også andre elementer som er hentet fra tidligere Apple-telefoner. iPhone SE 4 sies å få samme hovedkamera på 48 MP og 12 MP selfie-kamera som iPhone 15. Det bakre med høyere oppløsning kan muliggjøre 2x zoombilder med 12 MP oppløsning. Det meldes imidlertid at iPhone SE 4 kun vil få ett bakre kamera og dermed mangle ultravidvinkel og teleobjektiver.

En av de mest interessante detaljene i denne rapporten er imidlertid at iPhone SE 4 kan bli den første iPhone-modellen til å bli utstyrt med Apples eget 5G-modem, noe som også tidligere er meldt av DigiTimes. Apple har angivelig jobbet med denne komponenten i årevis, men har hatt problemer med å få den til å oppnå ønsket ytelse. Nå hevder imidlertid 9to5Mac at komponenten er klar og vil støtte 5G, Wi-Fi, Bluetooth og GPS. Modemet sies også å «betraktelig redusere batteriforbruket», spesielt i strømsparemodus. At denne komponenten først kommer til iPhone SE 4, før noen flaggskipmodeller, beskrives som «et slags eksperiment».

Så når kan vi vente å se iPhone SE 4? I følge 9to5Mac vil det skje våren 2025 (mars-mai), noe også andre nyhetssider har hevdet. DigiTimes meldte nylig at «Apple har begynt å kjøpe OLED-paneler» til bruk i enheten, noe som indikerer at selskapet forbereder lanseringen av iPhone SE 4 i løpet av de kommende månedene. Hvis dette viser seg å være riktig, betyr det at det ikke er lenge til vi ser den største oppdateringen i iPhone SE-historien.

