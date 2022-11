iPhone SE 4: Alt vi ønsker oss

Det er trolig en god stund til vi får se en iPhone SE 4. Tross alt kom iPhone SE 3 (Åpnes i ny fane), best kjent som iPhone SE 2022, så sent som i mars 2022. SE har så langt ikke vært en modell som har kommet med årlige oppgraderinger.

Men ettersom vi har brukt iPhone SE 2022 temmelig mye, har vi naturligvis gjort oss noen tanker om hva vi ønsker oss av iPhone SE 4. Den nåværende modellen er nemlig langt fra perfekt. Vi ønsker oss flere gode kandidater til vår liste over de beste iPhone (Åpnes i ny fane)-modellene, og derfor trenger vi nye oppgraderinger. Med dette i tankene, har vi satt opp en ønskeliste nedenfor over hva vi ønsker oss av den neste versjonen.

Men før du kommer så langt, vil du finne våre antagelser om mulig lanseringsdato og pris, sammen med andre nyheter og rykter. Det er ikke så mye vi vet ennå, men noen rykter er det jo. Etter hvert som det begynner å svirre flere rykter, vil vi oppdatere denne artikkelen. Kom gjerne innom her med jevne mellomrom.

Latest news Uoffisielle renderinger (Åpnes i ny fane) som viser en mulig utforming av iPhone SE 4 har dukket opp. Denne mobilen ser nesten identisk ut med iPhone XR.

Rett på sak

Hva er dette? Den neste rimelige iPhone-modellen

Den neste rimelige iPhone-modellen Når kommer den? Ikke før i 2023, og trolig senere

Ikke før i 2023, og trolig senere Hva vil den koste? Vent deg en pris i mellomsjiktet

iPhone SE 4 – lanseringsdato og pris

Det er vanskelig å si når iPhone SE 4, ettersom denne serien skiller seg fra de fleste andre mobiltelefoner ved at det ikke kommer en ny modell hvert år. iPhone SE 3 kom på markedet i mars 2022, dens forgjenger iPhone SE 2 (Åpnes i ny fane) ble avduket i april 2020 og originalmodellen kom så tidlig som i mars 2016.

Dermed er det sannsynlig med en lansering i mars eller april – men året er det verre med. Men det svirrer likevel noen rykter. Ross Young, en kilde med en god merittliste, hevder at vi kan få se den så snart som i 2023 (Åpnes i ny fane), men han har selv på et tidligere tidspunkt nevnt 2024.

Når det gjelder prisen, er det ingen håndfaste nyheter, men vi venter oss det samme prisnivået som for iPhone SE 2022. Den fikk en lanseringspris i Norge på fra 5890 kroner. Men ettersom ryktene peker mot kraftige forbedringer, kan vi kanskje vente oss et prishopp.

Nyheter og lekkasjer

iPhone SE 4 vil muligens bety en stor endring for denne serien, ettersom lekkeren Ross Young (Åpnes i ny fane) hevder at skjermen vil bli på 5,7–6,1 tommer. Det vil være en økning fra bare 4,7 tommer på den nåværende modellen, men det later til at den vil holde seg til LCD.

Senere er opplysningene blitt mer spesifikke (Åpnes i ny fane). Nå er det sagt at det trolig vil bli brukt en skjerm på 6,1 tommer, og at den kommende iPhone SE 4 heller vil få et skjermhakk til selfiekameraet de brede ytterkantene den nåværende modellen har.

Det betyr trolig at man også vil få Face ID, men det er også mulig at Apple vil videreføre Touch ID og bare legge sensoren i en knapp på siden i stedet for foran.

Vi har sett at det har dukket opp uoffisielle renderinger (Åpnes i ny fane) som angivelig viser den kommende telefonens design. De stemmer godt med opplysningene over, i tillegg til at de minner veldig mye om iPhone XR (Åpnes i ny fane). Du kan se noen av disse bildene nedenfor.

I tillegg til å dele disse renderingene, hevder kilden at iPhone SE 4 vil få en skjerm på 6,1 tommer og leveres i fargene Midnight (svart), Starlight (hvit) og Product RED.

En tidligere lekkasje fra den samme kilden (Åpnes i ny fane) antydet at iPhone SE 4 kan få et nålehullkamera i stedet for et skjermhakk. Men selv om iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane) har fått denne endringen, ville det overraske oss om neste utgave iPhone SE fikk den samme.

Lekkeren Ross Young har tidligere antydet at den mest sannsynlige størrelsen var 5,7" (Åpnes i ny fane), så på disse punktene er ikke kildene veldig konsekvente med sine lekkasjer om iPhone SE 4. Dermed tar vi alle disse påstandene med en klype salt.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.January 17, 2022 See more

Ellers har Min-Chi Kuo, en analytiker med en utmerket merittliste når det gjelder opplysninger om Apple, også sagt – via en melding som ble snappet opp av MacRumors (Åpnes i ny fane) – at man kan vente seg en større skjerm, og at iPhone SE 4 vil få 4 GB RAM (det samme som iPhone SE 3 har), men Kuo har tidligere kommet med en spådom om 3 GB RAM, så ta også dette med en klype salt.

iPhone SE 4 vil helt sikkert støtte 5G, for det gjør også SE 3. Den vil trolig også få en ny prosessorbrikke, men hvilken det blir vil avhenge av når den er planlagt lansert.

Det vi ønsker oss av iPhone SE 4

Vi har ennå svært få sikre opplysninger om iPhone SE 4, men vi vet langt mer om hva vi ønsker oss av den – blant annet dette:

1. Nytt design

Designet til iPhone SE 2022 er ikke bare gammelt – det stammer fra oldtiden. Selv mange av de billigste billigmodellene ser friskere ut.

Dermed har vi et inderlig ønske om en oppfriskning av designet til iPhone SE 4. Dette burde Apple kunne få til enkelt. De har massevis av mobiltelefoner med et mer moderne design de tross alt kan kopiere. Den gode nyheten er at det er flere tegn som tyder på at Apple faktisk vil gjøre akkurat dette.

2. Større lagringsplass i basismodellen

Basismodellen av iPhone SE 3 har en lagringskapasitet på bare 64 GB. I 2022 er dette rett og slett ikke nok, særlig med tanke på at prisen er i mellomsjiktet og at den mangler microSD-spor.

Til basismodellen av iPhone SE 4 ser vi gjerne at lagringsplassen blir på 128 GB. Og at dette kan skje uten at prisen økes.

3. Lavere pris

Når vi er inne på dette med prisen, koster iPhone SE 2022 mer enn iPhone SE 2020. En prisøkning er dermed ikke bare uønsket, men vi ser helst at startprisen senkes, slik at vi igjen får en iPhone som faktisk er billig.

Med utsikter til en større skjerm og trolig et nytt design, vil trolig ikke dette skje, men vi lever i håpet.

4. Større skjerm

iPhone SE 3 er virkelig liten med sin skjerm på 4,7 tommer. Det er unektelig for litem selv for oss som liker kompakte mobiltelefoner. Dermed ser vi gjerne at iPhone SE 4 blir større.

Den gode nyheten er at ryktene peker mot en skjerm på 5,7–6,1 tommer på den kommende modellen. Det vil være en betydelig økning, men fortsatt ganske kompakt. Med et nytt design og en slankere ramme, trenger faktisk ikke fotavtrykket å bli så mye større.

5. Flere kameraobjektiver

iPhone SE 3 har bare ett kameraobjektiv på baksiden. Selv for en mobiltelefon i mellomsjiktet er ikke dette tilstrekkelig. Kameraet er i seg selv helt greit, men det gir også begrensninger, som bare en vidvinkel. Til iPhone SE 4 ønsker vi oss derfor et ekstra objektiv, slik at man enten får en ultravidvinkel eller en telelinse.