Test: iPhone SE (2020)

Tominuttersanmeldelse

iPhone SE 2020 er konstruert med ett mål for øyet: å lage en ny iPhone til den laveste prisen noen gang. Det har man lykkes med. Til en pris på rundt 5500 kroner kan du skaffe deg en helt ny mobil fra Apple. Og det er dessuten en av de beste iPhone-modellene som noen sinne er skapt.

Telefonens design skulle være velkjent for enhver som har brukt en iPhone den senere tiden. Med mindre du ikke har tatt i en mobil fra Apple siden 2013. Den 4,7-tommers rammen er vi godt vant med, med ramme øverst og nederst, og en hovedknapp med integrert fingeravtrykksleser.

Dene må nå betraktes som en «liten» iPhone, med tanke på alle de nyere modellene, som gjerne er langt større. Den er både lettere og enklere å ha i lommen enn hva som helst fra iPhone 11-serien.

Den er behagelig vannavstøtende, men med det litt gammelmodige designet følger det også noen ulemper. Det er ingen klassisk lydutgang på bunnen, og ettersom skjermteknologien er litt gammeldags (den er hentet fra iPhone 8), kan skjermen for eksempel slite når du forsøker å se video og bilder i skarpt lys.

I det utvendige har nok Apple tatt med seg designet fra iPhone 8, men det er en annen sak med innmaten. Det mest opplagte er den nye A13 Bionic-brikken, som gir deg hastighet til det aller meste. Ytelsen er langt bedre enn for de tidligere 4,7-tommers modellene. Det er ikke helt på høyde med fjorårets nye iPhone-modeller, men det er heller ikke langt unna.

(Image credit: TechRadar)

Denne A13-brikken har også forbedret kameraytelsen, og det til tross for at det ikke er skjedd noen vesentlige endringer i sensorens spesifikasjoner siden iPhone 8. iPhone SE 2020 har bare ett kameraobjektiv.

Det tar anstendige, lyssterke bilder som vil kunne glede de fleste, selv om det ikke når opp til fargegjengivelsen eller klarheten du får med for eksempel iPhone 11 Pro Max.

Portrettmodus fungerer ikke like godt som på telefoner som er utstyrt med en egen sensor for dybde og presise bokeh-effekter. Dermed kan portrettene få noen litt merkelige overganger i kantene. Men alt i alt er kameraet ganske imponerende i de fleste situasjoner – spesielt med tanke på prisen.

Batterikapasiteten er vel egentlig den viktigste svakheten ved iPhone SE 2020. Den vil slite med å holde ut hele dagen om du ikke er av den typen som bruker telefonen svært lite.

Med tanke på alle de tilgjengelige energikrevende appene som kan gi deg maksimalt utbytte for kraften fra A13-brikken, skulle vi gjerne ha sett at batteriet kunne holde ut hele dagen. Selv om prisen er lav.

Men ikke la det forstyrre inntrykket av at iPhone SE 2020 bygger videre på forgjengerne, men samtidig er en helt ny modell. Det er skåret ned på noe, men ikke på mye, og den koster mindre enn du kanskje hadde trodd.

Den når nok ikke de høyeste toppene når det gjelder kraft eller ytelse, kompenserer den i rikt monn for dette ved å være den billigste iPhonemodellen Apple noen gang har lansert. Og dessuten er den proppfull av nyttig og forbedret maskinvare. Dermed er den nye modellen av iPhone SE et glimrende valg hvis du må holde budsjettet – eller bare finne den enkleste veien inn i Apples økosystem.

(Image credit: TechRadar)

iPhone SE – pris og lanseringsdato

iPhone SE 2020 lanseres fredag 24. april, og før det kan den forhåndsbestilles. Prisen begynner på rundt 5500 kroner. Den enkleste modellen leveres med en lagringsplass på 64 GB, og til en høyere pris kan du også velge modeller med 128 GB og 256 GB.

(Image credit: TechRadar)

Design og skjerm

iPhone SE 2020 har nøyaktig det samme designet og den samme skjermen som på iPhone 8 fra 2017. Ved å bruke den samme formen og den samme skjermen kunne Apple holde prisen for enheten nede, ettersom de ikke trengte å investere i en helt ny produksjonsprosess.

Men det merkes at det har gått fremover i Apples verden i disse tre årene. Den 4,7-tommers skjermen med de saftige kantene over og under oppleves som et gufs fra fortiden.

På denne tiden har designet til iPhone-serien ellers beveget seg til å ha en heldekkende skjerm, med et lite skjermhakk i toppen og nesten ingen innfatning. Men med mer førsteklasses aluminium i innmaten er også de nyere telefonene blitt en del tyngre.

Ved å hente frem designet fra iPhone 8 har Apple også skapt en lettere enhet. Alle som eventuelt oppgraderer fra den første iPhone SE-modellene vil oppleve forandringene som mindre enn om de for eksempel skulle velge den kjempemessige og imponerende iPhone 11 Pro Max.

Når du løfter opp den nye iPhone SE 2020 er det aller første du merker hvor lett den er. Det gjelder kanskje ikke om du kommer rett fra en fire år gammel modell, men tro oss: det kunne vært mye verre. De nyeste iPhone-modellene med heldekkende skjerm er mye tyngre.

Selv om valget av design fra iPhone 8 virker gammeldags til en ny modell, er det likevel fornuftig til en telefon som iPhone SE 2020. Og om du ikke er grenseløst opptatt av de aller nyeste funksjonene, vil dette velkjente designet være midt i blinken.

Hvis Apple heller hadde hentet frem den opprinnelige Apple SE-formen, med en mindre skjerm på 4 tommer og en klikkbar hovedknapp (iPhone SE 2020 har en haptisk knapp som ikke beveger seg, men simulerer følelse av å trykke med en liten vibrasjon), kan man lure på om den likevel ville ha solgt godt. Men den større 4,7-tommers LCD-skjermen er bedre tilpasset dagens apper, og dermed får du god nytte av den ekstra skjermplassen.

(Image credit: TechRadar)

Noe mange vil savne er den klassiske lydutgangen på 3,5 mm. Vi har lenge mast om at vi savner akkurat dette, og den første utgaven av iPhone SE og andre rimeligere telefoner som er 2-3 år gamle har nettopp dette. Og selv om enkelte telefonkjøpere sikkert har innsett dette nederlaget nå som de færreste telefoner leveres med en slik utgang, kan det likevel komme som et sjokk på alle som bruker noen år gamle telefoner. Tross det brede utvalget av helt trådløse ørepropper.

iPhone SE leveres med Apples EarPods, som gjør nytte av telefonens Lightning-tilkobling i stedet for den gamle lydutgangen, men for dem som allerede har kablede hodetelefoner de er tilfreds med, er det bare å punge ut for et adapter.

Skjermen på iPhone SE 2020 er nok ikke den mest funksjonsmettede, men den er bra nok. Med tanke på målgruppen for denne telefonen, altså de som ønsker seg en ny iPhone, men ikke vil betale en svimlende sum for en, er det vel heller ingen forventninger om en stilig OLED-skjerm her.

Skjermoppløsningen på iPhone SE er heller ikke i stjerneklassen. Den er langt mindre hvass enn på de nyere iPhonemodellene og på flere av de rimeligere Androd-modellene. Men den duker likevel i massevis til de fleste bruksområder.

Det vi gjerne skulle ha sett en forbedring av, er skjermens lysstyrke. I årene som er gått siden lanseringen av iPhone 8 er fargegjengivelsen og livaktigheten til telefonskjermene blitt kraftig forbedret. De ser også klarere ut selv med standardinnstillingene. Og tvinger man lysstyrken opp, har dette en tydelig og negativ effekt på batteritiden.

Lysstyrken må faktisk justeres opp litt for ofte. Det er ikke til å stikke under en stol at du med iPhone SE 2020 får en eldre skjerm. Det var ikke sjelden vi måtte skjerme telefonen for lyset for å kunne se hva som skjedde på skjermen. Dette er ikke et problem med nye iPhone-modeller.

(Image credit: TechRadar)

A13 Bionic-brikken

Den STORE endringen med iPhone SE 2020 er det som ligger under panseret. Der det utvendige nesten er en kopi av iPhone 8, har Apple turboladet det innvendige. Og hoveddrivkraften er den oppgraderte brikken.

Med denne ekstra kraften skal iPhone SE kunne konkurrere med iPhone 11-serien med tanke på hastighet, bytte mellom apper samt redigering av bilder og video. Den ekstra datakraften skal også kunne bedre kameraytelsen.

Det ser ut til at Apple har kjørt opp ytelsen kraftig, samtidig som de har klart å holde kostnadene nede. Det er også vår erfaring etter å ha testet iPhone SE mot iPhone 11 Pro Max, den kraftigste iPhone-modellen på markedet. De to telefonene eksporterte en iMovie, og komprimerte en fire og et halvt minutts 1080p-video med nærmest identisk hastighet.

Vi sammenlignet den også mot den eldre iPhone 8 med den samme testen. Da vi komprimerte og eksporterte en video i en mindre størrelse, utførte iPhone SE 2020 denne oppgaven utrolig mye raskere.

Hvis du presser telefonene helt til deres grenser, vil du oppleve at iPhone 11-modellene er mer kapable til å håndtere grafikkintensive oppgaver. Men da vi spilte et kraftkrevende spill som Pascal’s Wager, opplevde vi ikke den nye iPhone SE som ytelsesmessig svakere. En alminnelig bruker vil merke få ulikheter med mindre man med hensikt presser enheten til det ytterste.

Med iPhone SE opplevde vi svært sjelden at den forsinket oss. Med unntak av kameraet, der telefonen brukte et sekund eller to på å behandle hvert bilde vi tok. I det store og hele er ikke dette et stort problem, men hvis du er en ivrig fotograf som liker å sjekke bildene med én gang du har tatt dem, kan det være litt irriterende.

Det er vanskelig å vite hva mer man kan si om den oppdaterte brikken, særlig når vi ikke vet hvor mye RAM den jobber opp mot. Dette er noe som ha en viss innvirkning på flere apper i fremtiden. Men basert på sammenligninger side om side var det vanskelig å konkurrere mot den rene kraften i den nye, rimelige iPhone-modellen.

(Image credit: TechRadar)

Kamera

Etter vår mening er den avgjørende egenskapen for iPhone SE, og dermed også hovedfokuset i denne testen, kameraet til iPhone SE. Hvor godt presterer det i daglig bruk? Her snakker vi tross alt om «gammel» maskinvare. Apple har tatt er råsjans på at de kan forbedre bildekvaliteten ved bruk av prosessorkraften i den nye A13 Bionic-brikken.

Vi kan røpe at råsjansen har betalt seg helt greit. Når det gjelder vanlig fotografering er den nye iPhone SE jevnbyrdig med iPhone 11 Pro Max. Den sliter bare når det gjelder områder der maskinvaren er mangelfull.

Det skal vi forklare mer om litt, men vi har sammenlignet iPhone SE 2020 med iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max og iPhone 8 Plus, og den står seg svært godt.

Før vi går inn i detaljene om kameraytelsen, tar vi en titt på selve maskinvaren. I kameraet til iPhone SE finner vi omtrent de samme linsene og det samme antallet megapiksler som i iPhone 8. Kameraet er på 12 MP, linsen består av seks elementer og et beskyttende lag safirglass.

Vi vet ikke nøyaktig hvilken sensor som er benyttet. Apple har ikke bekreftet å ha oppgradert maskinvaren her, men ettersom kameraet på 12 MP og blenderen på f/1.8 er beholdt, later det ikke til å ha skjedd så mye med sensoren heller.

Apple har forresten beholdt se samme spesifikasjonene for den «normale» vidvinkellinsen til iPhone-serien helt siden iPhone 8, men samtidig forbedret bildekvaliteten betraktelig. Dette antyder at prosessoren gjør mye av grovarbeidet. Så hvor mye betyr det egentlig at iPhone SE har fått denne A13 Bionic-brikken, sammen med den forbedrede signalprosessoren under panseret?

Det korte svaret er: mye! Legger du for eksempel bilder tatt med iPhone SE 2020 ved siden av bilder tatt med iPhone 8 Plus, vil du øyeblikkelig oppdage at skarpheten er blitt betydelig bedre, at fargegjengivelsen er mer presis og at du alt i alt får «bedre» bilder både i kraftig og svak belysning.

Apples «oppjustering» av bildene i den nye iPhone SE er interessant. Her blir bildene slik de burde se ut, etter en prosessering som ser ut til å følge i fotsporene etter iPhone 11-serien. Fargetonene er generelt kjøligere.

Bilde 1 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 9 (Image credit: TechRadar)

Resultatet er bilder som ser litt mindre varme ut enn bildene fra blant annet en så ny telefon som iPhone XS fra 2018. Det kjøligere uttrykket er etter vår mening mer tiltalende, og bearbeidingen gir helt klart bilder med god skarphet og klarhet.

Ved en direkte sammenligning med iPhone 11 Pro Max, den mest fullspekkede telefonen Apple noen sinne har skapt, presterer ikke nye iPhone SE like godt, men det er forståelig med tanke på prisforskjellen. Det blir tydelig at iPhone SE har en tendens til å overeksponere i enkelte situasjoner. Det betyr at noe av fargespekteret og livligheten forsvinner i enkelte bilder.

Særlig et bilde tatt i skogen ble utsatt for kraftig overeksponering. Til tross for de svakt belyste omgivelsene, ble bildet altfor lyst. Det virket som om kameraet i nye iPhone SE kompenserte for kraftig. Vi opplevde ofte at bildene i søkeren ble langt lysere enn den virkelige situasjonen, noe som ofte innebar at vi måtte justere eksponeringen.

Men selv i en sammenligning med den beste iPhone-modellen på markedet, var forskjellen langtfra så stor som det store prisgapet skulle antyde. Du får ikke ting som nattmodus (en super funksjon, og noe du kan glede deg til hvis du skal kjøpe en iPhone 11), ekstra ultravidvinkel eller kamera med 2x zoom.

Når det gjelder selve bildekvaliteten, er forskjellen liten, men den synes likevel. Ikke alle knepene har fungert like godt. Blant annet blir ikke dybdeskarpheten så bra på iPhone SE. Dette skyldes at nevnte objektiv mangler.

Dermed klarer ikke alltid portrettmodus å forstå ansikters ytre avgrensing, og kameraet klarer bare å gjøre bakgrunnen uskarp rundt mennesker, og ikke rundt gjenstander.

Kameraet til iPhone SE kan av og til skape uskarphet rundt et menneske, noe som gjør at man ved bruk av noen av smarteffektene, som Stage Light Mono, tar seg merkelig ut. Deler av håret på sidene kan for eksempel forsvinne helt. Det er ikke helt forferdelig, men det er ikke lett å få til like friske portretter som Apple benytter i markedsføringen.

Bilde 1 av 2 Testfoto fra iPhone SE. Lysheten er konsentrert i nedre del av bildet. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Testfoto fra iPhone 11 Pro Max – statuen blir bildets hovedfokus, takket være en bedre belysningsprosess. (Image credit: TechRadar)

Selv om enhver telefon som algoritmisk kan finne ut av et ansikts avgrensning bare ved hjelp at maskinfinesser er imponerende, er det likevel en avgrunn mellom portrettbilder tatt av telefoner med to kameraer sammenlignet med de som bare har ett.

Ellers er ikke detaljeringen ved svak belysning så god, og fargegjengivelsen ligger tilbake for den du får med den kjempemessige iPhone 11 Pro Max.

Men når du tar med prisforskjellen mellom de to telefonene i betraktningen, og tenker på at iPhone SE koster omkring tredjeparten av 11 Pro Max, er det lett å tilgi noen av disse små svakhetene. I stedet kan man la seg imponere over at Apple har klart å gjøre så store forbedringer ved å slenge inn en ny motor i noe mange vil betrakte som en gammel telefon.

Bilde 1 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 11 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 12 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 13 av 14 iPhone SE – testbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 14 av 14 iPhone 11 Pro Max – testbilde (Image credit: TechRadar)

Frontkameraet er en sak på 7 MP som også har fått en oppjustering. Nå kan du ta de forannevnte portrettbildene, slik at bakgrunnen gjøres uskarp.

Her får du ingen «slofie»-bilder (altså selfier i langsom bevegelse), og vi må innrømme at vi ikke savner det heller. Det kan ha en sammenheng med at vi fremdeles føler en viss kvalme bare ved å høre ordet «slofie».

Bildene har høy kvalitet. De er skarpe og klare, og ser faktisk også bra ut tatt ved svak belysning. Apple har gjort god bruk av sine fotoalgoritmer her, og frontkameraet er blitt oppdratt til å ta flotte, velbelyste bilder.

Igjen må du regne med at bruk av portrettmodus vil gi deg tett beskårne bilder der håret blir litt unaturlig eller uskarpt. Men vanlige selfier ser bra ut.

Også på videofronten yter iPhone SE 2020 for det meste på samme nivå som du ellers opplever i Apple rekker av mobiltelefoner. Du kan gjøre videoopptak i 4K i opptil 60 fps (bilder i sekundet).

60 fps burde du bare prøve deg på ved god belysning, forresten. Det vil ta seg veldig mørkt ut ved svakere belysning. Bildegjengivelsen er utrolig polert, nesten for polert, men det skaper en viss eleganse ved gjengivelse av hurtige bevegelser.

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Batteri

Batterietkapasiteten til den nye iPhone SE er ikke blitt offentliggjort av Apple. Dette er en opplysning de aldri oppgir, men vi vet likevel at iPhone 8 ble levert med et batteri på 1821 mAh. Vi regner med at iPhone SE 2020 rommer noe tilsvarende.

Og hvis det faktisk er tilfellet, kan det til en viss grad bety problemer. iPhone 8 var ikke akkurat kjent for sin solide batterikapasitet. Ved normal bruk var du heldig om det varte en hel dag, og når det nærmet seg kvelden var det lurt å ha laderen innen rekkevidde.

Den nye utgaven av iPhone SE skulle i teorien ha lenger batterivarighet, ettersom selve motoren er langt mer effektiv. Dessuten er iOS 13.4 bedre til å håndtere energibruken.

Likevel oppgir Apple at iPhone SE «har omtrent samme batteritid som iPhone 8». Dette er overraskende, og det antyder at man må se for seg en varighet på 2-4 timer mindre enn med en iPhone 11, og opptil 25 timer mindre om du bruker til iPhone til avspilling av lyd.

I praksis opplevde vi en blandet ytelse på batterisiden fra nye iPhone SE. Her hadde man helt klart ikke den samme kraftreserven som den imponerende iPhone XR og iPhone 11-serien, og vi måtte ofte ty til laderen når det røynet på mot slutten av dagen.

Men de dagene vi brukte telefonen mindre, og ikke tok mange bilder eller surfet mye på nettet, kom vi til slutten av dagen med over 30 % igjen på tanken. Nattens energitap var også lavt, noe som antyder at iPhone SE er temmelig energiøkonomisk i dvalemodus.

Alt i alt opplevde vi iPhone SE som en gjensyn med de eldre 4,7-tommers iPhone-modellene, der vi opplevde at batteriet altfor fort ble tomt. Vi klarte ikke å etablere den samme tilliten til denne mobilen som vi har fått til andre nye iPhone-modeller.

(Image credit: TechRadar)

Hvis du imidlertid kommer fra den opprinnelige varianten av iPhone SE, eller en eldre iPhone-modell, vil du ikke merke noen problemer. Du vil heller oppleve en viss forbedring. Det er bare så synd at Apple har gitt slipp på denne muligheten til å gjøre en vesentlig forbedring.

En måte å omgå denne problematikken på er å gå til innkjøp av en hurtiglader. Alt som har USB-C PD eller en effekt på 18 W (slik som laderen som leveres med iPhone 11 Pro og også kan kjøpes separat) vil lade opp telefonen raskt. Da snakker vi om å hente deg opp fra tom til halvfull tank på en halvtime.

Ladetiden totalt er rundt én time og femti minutter for en full lading fra null til 100 %. 5 W-laderen som leveres med telefonen vil imidlertid gjøre denne jobben mye langsommere. Vi anbefaler at du skaffer deg en hurtiglader fra Apple eller Anker, slik at du får mer fart i sakene.

Du kan forresten velge å heller kjøpe en trådløs lader. iPhone SE 2020 er nemlig tilrettelagt for Qi-lading. Skaff deg en billig ladeplate eller to, slik at du har en hjemme, og (med tiden) en på jobben. Dermed kommer du ikke til å slite med energinivået.

Dette er ikke ideelt. Vi hadde heller sett at denne iPhone-modellen uanstrengt kunne holde ut en hel dag, slik at du også fikk litt pusterom til dagen etter – eller i nødstilfeller. Slik har man av en eller annen grunn ikke tenkt her.

Burde jeg kjøpe en iPhone SE?

(Image credit: TechRadar)

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en ny iPhone som gir deg mye for pengene

Dette er den iPhone-modellen så langt som gir deg overlegent mest for pengene. Den er ikke bare den rimeligste modellen, men den leveres med Touch ID, en kraftig motor som gjør den rask og responsiv under fingertuppen, samt et anstendig kamera. Og alt dette for under halve prisen av en iPhone 11.

Du vil bruke telefonen noen år

iPhone SE fra 2016 ble populær fordi den representerte noe nytt på den tiden. En ny iPhone til en lavere pris enn de eksisterende modellene – en tilnærming man også får med den nye modellen. Med iPhone SE 2020 vil du trolig få oppgraderinger og sikkerhetsfunksjoner i tre til fire år, noe som sikkert appellerer til mange som ikke er så opptatt av de aller nyeste funksjonene.

Du ønsker deg en lett telefon

Hvis du vil ha en ny iPhone uten å måtte bære rundt på noe tungt i lommen, er dette modellen du skal velge. Den er mye lettere enn de andre modellene, noe som kanskje delvis skyldes at batteriet er mindre. Den er også lettere å få et godt grep om enn mange av de andre modellene i serien for øyeblikket.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha de beste fotografiene en iPhone kan gi deg

Selv om iPhone SE 2020 har et godt kamera, er de langt fra det beste i serien. Det sliter på enkelte områder, blant annet med eksponeringsnivåer og effekter med dybdeskarphet. Uansett er den temmelig imponerende med tanke på prisen, og den vil gjøre inntrykk på alle som oppgraderer fra mye eldre telefoner.

Du verdsetter god batterikapasitet

Vi er fremdeles usikre på hvorfor Apple har beholdt batteritiden fra iPhone 8, men det har de. Det er helt greit, men med tanke på at de nyere modellene med letthet varer en hel dag i normal bruk, har vi også forventet mer her. Dette er ikke bedre enn helt middels.

Du liker å se filmer når du er på farten

Skjermen til iPhone SE 2020 begynner å bli noen år gammel, ettersom den er den samme som ble montert på iPhone 8. Den er ikke god i lyssterke omgivelser, og den mangler klarheten du får med de nyere skjermene. Men høyttalerne er det nok trøkk i til å bedre filmopplevelsen.

Først testet: April 2020