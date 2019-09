Test: iPhone 11

iPhone 11, etterfølgeren til iPhone XR, har gått fra å være «den andre telefonen» til å være i rampelyset. Her får man det meste av kamerateknologien fra iPhone 11 Pro, samt bra spesifikasjoner og en pris som er mindre enn mange forventet – dette er telefonen man bør gå for om man vil ha ny iPhone og mye for pengene.

Test på to minutter

iPhone 11 er på et vis overraskende – den tar med seg mer avansert teknologi (via kameraet og prosesseringskraften under panseret), men samtidig gjør den dette for mindre enn det iPhone XR kostet i 2018. Den kombinerer en stor skjerm på 6,1 tommer, et chassis som føles førsteklasses og man får den i en rekke forskjellige farger.



Det mest iøynefallende ved den nye iPhone-modellen er hva den har å fare med når det gjelder bildetakning: Den har to sensorer på baksiden, så nå kan man ta vidvinkelbilder i tillegg til de «vanlige» bildene. Sensorene bak glasset er på 12 MP hver, og står noe ut i forhold til resten av telefonen, inne i en firkantet glassområde – som vi ikke er spesielt visuelt fornøyd med.

Nattmodusen er den mest imponerende delen når det gjelder bildekvaliteten, med denne får man lysstyrke og klarhet ut av de mørkeste bilder; og portrettmodusen, som legger bakgrunnen ute av fokus, er også forbedret i den nye iPhone-modellen.



Designet har ikke blitt oppdatert noe særlig fra iPhone XR i 2018, selv om det nå er seks farger – inkludert de nye lilla- og grønnfargene. Kantene på iPhone 11 føles fortsatt ganske lik de på iPhone 6, 7 og 8, mens den noe større skjermen på 6,1 tommer i midten bruker opp mesteparten av plassen på fronten av telefonen (selv om det er relativt tykke kanter rundt skjermen.)

Skjermen er lys nok, og responderer bra på fingertrykk, den fungerer bra i sterk sol og er god på film- og videostrømming – men er ikke i samme liga som iPhone 11 Pro, med OLED-skjerm.

Apple hevder at batteritiden til iPhone 11 er en time lengre enn den imponerende batteritiden til iPhone XR, og våre tester viser at dette for det meste stemmer. Vi klarte å skvise 24 timer ut av batteriet uten å prøve altfor hardt – men dessverre er det ingen hurtiglader medfølgende i esken, så om du går tom må du vente omtrentlig tre timer før man har fullt batteri igjen.



Generelt sett er hastigheten og ytelsen til iPhone 11 robust – og særlig om man tar i betraktning prisen. Den er fortsatt en av de kraftigste telefonene på markedet ifølge våre ytelsestester.

I praksis vil dette si at opplevelsen av å gå frem og tilbake mellom apper og lignende føles solid – men vi la merke til at det tok litt tid å komme inn på kameraappen, og at bildeprosesseringen tok lenger enn forventet av en moderne smarttelefon.



Når det er sagt, gitt at man har muligheten til å redigere 4K-materiale i 60 FPS på en smarttelefon, så virker det likevel som en rimelig kraftig enhet å gå rundt med i lomma – særlig om du er en storforbruker av sosiale medier.



Jevnt over er iPhone 11 en seier for Apple – om ikke annet har selskapet klart å senke prisen. Vi føler at mange av oss kommer til å bli overbevist av arbeidshesten i enheten: kameraet (ta en titt på nattmodus-bildene nedenfor for å skjønne hva vi mener) samt tryggheten som ligger i å kjøpe en moderne smarttelefon.

Det skal være mulig å få flere års bruk av denne telefonen, og joda, man kan også vurdere å kjøpe en iPhone 11 Pro eller en iPhone 11 Pro Max hvis man er ute etter mer ytelse og bedre spesifikasjoner, men vi synes iPhone 11 var artig i bruk og hadde mer ytelse enn vi forventet utifra prisen – og det er slettes ikke hver dag man kan si det om et produkt fra Apple.

Vil du vite mer? Les videre for å få med deg hele testen.

iPhone 11 pris og tilgjengelighet

iPhone 11 annonseringsdato: 10. september

iPhone 11 lanseringsdato: 20. september

iPhone 11 pris: begynner på 8490 kroner

iPhone 11 slippes 20. september, hvilket er gode nyheter for alle som har lyst til å få fatt på Apples nye og rimelige variant, kontra iPhone XR, som kom på markedet senere enn XS i 2018.



Prisen til iPhone 11 er imponerende, 8490 kroner for 64 GB-modellen – det er ikke slik at vi kommer til å kalle den billig, men det er likevel en startpris som er 200 kroner billigere enn iPhone XR, og det er smått utrolig at Apple går ned i pris, når alle forventer at prisene skal fortsette å nærme seg skyene.

Som vanlig er det en rekke forskjellige modeller å velge mellom, der 64 GB-modellen er én av tre, hvor de andre to er på 128 GB (9090 kroner) og 256 GB (10 390 kroner), alternativer som kan være aktuelle om du er villig til å brenne av mer penger for ekstra lagringsplass.

Kamera

Dette er ikke noe vi normalt sett gjør, men vi rykker rett frem til det faktum at iPhone 11-kameraet er det soleklare aspektet som gjør at denne smarttelefonen er interessant.



Apple har doblet antall objektiver på baksiden: Der iPhone XR hadde én, porthullignende, åpning, er ting langt mer grandiost i 2019, med et helt vindu på baksiden som inneholder to sensorer på 12 MP.



Apple går helt tydelig for en ikonisk og uniform look med iPhone 11-serien, der Pro og Pro Max har akkurat den samme firkantede objektivhumpen på baksiden.



Det tar litt tid å bli vant med den, og den er nesten på kanten til å være vanskelig å bli venn med rent visuelt. Man merker den særlig når fingrene glir over humpen når man holder telefonen horisontalt, men den er faktisk ikke like irriterende som humpen fra iPhone-modellene i 2018, takket være at utveksten går over to «lag» – glasset rundt linsene går litt ut fra selve mobilen, mens objektivene i seg selv ligger litt høyere.

Man får mulighet til vidvinkel – det vil si, man får det «vanlige» kameraet man finner på enhver telefon, pluss et ultravidvinkelobjektiv som gir en en større andel av scenen man tar bilde av.



Det er et oppsett som er ganske lett å bruke: en knapp på bunnen av kamerabrukergrensesnittet gjør at man kan bevege seg mellom brennvidder, og man kan holde denne knappen nede slik at man aktiverer et scrollhjul som muliggjør en mer trinnløs zoom inn og ut.



Det er et lite hopp når man går mellom de to kameraene, og hvis man ser nøye etter kan man se at det er en forskjell i lyssensitiviteten mellom de to sensorene i søkeren.

Bilde 1 av 5 (Image credit: TechRadar) Detaljnivået både på ballen og himmelen er bra i dette bildet. Bilde 2 av 5 (Image credit: TechRadar) Skarpheten i bildet er bra, og de blasse fargene i høna representeres korrekt. Bilde 3 av 5 (Image credit: TechRadar) Detaljene i spindelvevet er klare og den naturlige bakgrunnen ute av fokus (dette er ikke portrettmodus) er sterk. Bilde 4 av 5 (Image credit: TechRadar) Den varierende mengden lys er bra her, men det kunne med fordel vært flere detaljer under ringen, i mørket. Bilde 5 av 5 (Image credit: TechRadar) De innebyggede filtrene som man slår på før man tar bilder lar en se på hvordan det hele kommer til å se ut før man fyrer av.

Resultatene er ganske forskjellige – man får et langt mørkere foto når man zoomer helt ut, så vi anbefaler at man kun bruker vidvinkelsensoren om man har nok lys å ta av, og bruker nattmodusen når man ikke har det.



En ting som skal være en smal sak å fikse er å «utvide» bilder som har blitt tatt med for stor brennvidde, altså å hoppe fra den ene til den andre sensoren i etterkant av at man tar bildet.



Vi så i en demo hvordan iPhone 11 klarer å hoppe mellom de to, men under testingen var vi ikke kar om å finne ut hvordan man skifter komposisjon via å finne vidvinkelbildet det er meningen telefonen skal ta samtidig med det vanlige bildet.

Vi aktiverte alle de riktige innstillingene, men å gjøre brennvidden mindre etter at bildet ble tatt er ikke noe som kommer til å være spesielt enkelt å gjøre for de fleste.



NB: iOS 13 gir oss en funksjon vi har vært ute etter i lange tider: muligheten til å forandre på sideforholdet når man tar bilder. Man kan velge firkantet, 16:9 og det vanlige 4:3. Uansett hva man velger ser man dog kun et 4:3-bilde på telefonen.)



La oss snakke om noe som fungerer bra – kameraet i dunkelt lys. Historisk sett har ikke Apples iPhone-kameraer vært det helt store på dette området, men med forbedrede AI-finurligheter klarer iPhone 11 å produsere noen smått utrolige nattbilder.

Det er likegyldig om du er i en smådunkel situasjon, eller om du har telefonen på en tripod rettet mot nattehimmelen, innstillingene gjør at det som normalt sett hadde vært et elendig bilde blir klart som, vel, ikke like klart som dagen, men ordentlig lyssterkt.



Dette fungerer ved at telefonen automatisk ber deg om å holde telefonen din rolig i 2-5 sekunder, slik at lukkeren kan holde seg åpen lenger, og slik at telefonen på denne måten kan ta en større mengde bilder med forskjellige eksponeringer, for så å sette sammen denne datamengden og produsere det beste bildet den klarer.



Hvis du har telefonen montert godt fast kan tiden telefonen fanger bilder settes helt opp til 30 sekunder — dette er for øvrig kun nødvendig når man tar bilder av nattehimmelen, og for generelle bilder tatt på natten så vi veldig liten forskjell på bilder tatt over 5 sekunder og 30 sekunder.

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Dette scenarioet representerer hvordan vi så treet på natten – det var ikke så mye lys i nærheten. Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Lar man telefonen fikse på bildet er effekten åpenbar, og selv himmelen har blitt betydelig forbedret. Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bruker man lang lukkertid kan man få bedre bilder, men man trenger å være stå på hånden. Dette bildet ble tatt uten nattmodus. Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar) ... og selv om vi holdt i kameraet med begge hender ble resultatet en hel del uklarhet, som ødela hele bildet.

Resultatene er forbløffende, og gjør at Apple nå er på nivå med Huawei, Samsung og Google når det gjelder å ta bilder i dårlig belysning – og på noen måter også går forbi sine rivaler. Nattmodusen kan få bilder tatt klokken ett på natten til å se ut som om de er tatt klokken ett på dagen, og klarer du å få folkene foran linsen til å stå stille kommer du til å ta skikkelig fine bilder.



Dog, prøver man å ta bilder av noe som beveger på seg – folk som danser på konsert, for eksempel – og det blir bare uskarphet. Man må skru nattmodusen av manuelt, og det kan være litt stressende når man prøver å ta et bilde kjapt.



Apropos hastighet, en fiffig ny funksjonalitet vi har fått i iOS 13 er at man i en fei kan spille inn en video om man holder inne knappen for å ta bilder, litt på samme måte som Instagram. Bildeserier kan man fortsatt ta ved å dra fingeren til venstre, hvis du istedenfor drar fingeren til høyre vil videoopptakmodusen låses, noe som gjør at man kan ta fingeren av knappen og justere eksponering og zoom.

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Er er et vanlig bilde (merk mengden overeksponering ved kantene.) Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Får man med mer informasjon fra ultravidvinkellinsen ser bildet plutselig mer fargerikt og skarpt ut. Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Her er et vanlig bilde – zoomer man inn på detaljene ser man at løvene kommer godt frem, og himmelen ser ut som den skal. Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar) Zoomer man ut føles det ut som om bildet skulle ha vært mer forvrengt, og selv om det er litt strekk her og der har Apple klart å rette godt på det.

Dette er funksjonalitet som kommer til å appellere til folk som raskt ønsker å dele klipp på sosiale medier. Du får ikke den samme ytelsen i dårlig lys når man tar videoklipp (mer om det snart), men den fungerer bra og bruker innstillingene man allerede har satt, så man kan ta opp 4K-materiale i løpet av sekunder.



Vi merket noen ganger at iPhone 11 viste en svart skjerm når vi gikk inn på kameraappen, noe som gjorde at vi måtte gå inn på en annen modus (som video eller slow motion) for å få søkeren til å vise et bilde. Vi holder et øye på dette, siden dette sannsynligvis er noe som kan fikses snart via en oppdatering. Det ser rett og slett ut som en bug som inntreffer når man starter appen.

Deep Fusion

Det var én funksjon som Apple snakket mye om på lanseringsevenementet, og det kan også være det som gjør iPhone til telefonen som topper vår liste over de beste kameratelefonene, eller i alle fall kommer veldig nær: Deep Fusion.



Denne funksjonaliteten tar ni fotoer før du trykker inn utløserknappen, går gjennom informasjonen i alle, og ser så på hver eneste piksel og bestemmer seg hvordan man best bør sette innstillingene og hvordan bildet best bør optimaliseres når du først tar det. Det ble kalt «mad science» på scenen — og hvis det fungerer er vi helt med på beskrivelsen.

Vi sier «hvis» fordi Deep Fusion ikke er tilgjengelig enda – merkelig nok skal Apple legge til denne funksjonaliteten senere i år, og man vil heller ikke merke at dette har blitt lagt til, bildene vil bare bli bedre, ifølge Apple.



Hvorfor er ikke dette tilgjengelig til lansering? Det er ukjent, særlig siden det later til at funksjonaliteten allerede ligger latent i telefonene. Uansett gleder vi oss til å ta en ny titt på iPhone 11-kameraet når vi får funksjonaliteten i hende.

Portrettmodus

Det at et kamera nummer to ble lagt til har gjort at portrettmodusen på iPhone 11 er langt bedre enn den som var i iPhone XR. Der programvaren i fjorårets modell ble brukt til å hjelpe telefonen å forstå hva som var i forgrunnen og hva som var i bakgrunnen har man i årets modell et ekstra kamera som fysisk hjelper på forståelsen.



Det er ikke perfekt – der en scene er delt opp i et subjekt i forgrunnen og en bakgrunn kan bildet noen ganger ha litt uskarphet rundt det som skal være i fokus (særlig om hår er involvert), men modusen kan likevel produsere bra bilder.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Stage Mono-modusen virker bra om du har en kontrasterende bakgrunn og et klart subjekt (og du har tversover.) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Den fungere mindre bra med andre ting enn personer – bruker man Stage Light-modusen ser man godt hva iPhone mener er forgrunn og bakgrunn. Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar) High Key Light Mono-modusen er generelt ganske nøyaktig, og lar deg figurere i din helt egne Calvin Klein-reklame.

Nytt i portrettmodusen er en iOS 13-spesifikk effekt. High Key Mono, som legges til de eksisterende Stage Light og Stage Light Mono ser tidvis kunstnerisk og profesjonell ut, men om ikke forgrunnen blir tatt presist ser det ikke helt bra ut.

Videoopptak

Apple snakker mye om hvordan iPhone 11 kan ta opp i 4K-oppløsning og 60 bilder i sekundet, og det er en god grunn til det: å ha en slik funksjonalitet på en telefon til denne prisen kommer til å være attraktivt for mange.



Det å skyte med 60 bilder i sekundet gjør at materialet får en viss flyt, selv om noen antageligvis ikke kommer til å like det, siden det ikke ligner bildene man er vant med å se på TV.



Vi la også merke til en klar oppgradering av eksponeringen og kontrasten, selv sammenlignet med fjorårets iPhone XS – mer definert og mer flere detaljer i skyggeområdene.

Den nye iPhone 11-modellen er et verktøy som kan være nyttig i hendene til personer som vet hvordan man redigerer video. Her er det muligheter for å fininnstille filtre, fargebalanse og så videre i Bilder-appen, før man eksporterer videre til iMovie. Dette er ikke like avansert som hos andre telefoner på markedet, men det er en god balanse mellom brukervennlighet og funksjonalitet her, og det kan være et god grunn til å vurdere iPhone 11 om man er interessert i videoopptak.

Slofies

Det finnes haugevis av irriterende selfie-kategorier, og med iPhone 11 har Apple introdusert nok en av slaget: slofie. Frontkameraet i den nye modellen kan ta opp video i sakte film, og «slow» + «selfie» blir, ja, «slofie». Takk, Apple. Vi synes det holdt i lange baner med «selfie».



Resultatene er dog ikke så verst, hvis du liker slikt. iPhone 11 finner ut, på en smart måte, hvor delen hvor det skal gå sakte skal begynne, eller du kan bestemme dette selv i redigeringsappen.

Design

Designet til iPhone 11 er ganske likt iPhone XR sitt. Faktisk, om du legger telefonen med skjermen ned og dekker til kameraet er det vanskelig å se at det ligger en ny telefon under hånden.



Man kan (muligens) se det på grunn av de nye fargene – grønn, lilla og en litt lysere gulfarge er tilleggene til modellene i Product (RED), svart og hvitt i år. Utover det ser iPhone 11 og XR identiske ut fra forsiden.



På baksiden er ting litt annerledes. Vi har allerede snakket om den mindre vakre kamerahumpen, men iPhone-logoen har også blitt flyttet nedover og – nytt for året – finner man ikke teksten «iPhone» noe sted.

Dette er noe vi forventet at kom til å forsvinne, og det kan være forsmaken på at modellnummeret og navnet forsvinner helt – iPhone 12 kan bli «nye iPhone», slik det har blitt med Apples iPad.



(Eller, det er egentlig overflødig. Hva ellers skal man kalle en telefon med en Apple-logo på? Faktisk synes vi det er rart at det har tatt så lang tid for Apple å droppe iPhone-navnet på baksiden.)

Hvis du leser denne testen og lurer på om du skal gå for iPhone 11 eller nye iPhone 11 Pro, så er det verdt å merke seg at den billigste av de to er litt tykkere – joda, bare 0,2 mm, men man merker definitivt forskjellen når man holder begge.



Tykkelsen har dog ingen innvirkning på følelsen av kvalitet man får av å holde den. Glasset og aluminiumet er kanskje litt gammelmodig, gitt at Apple har brukt det så lenge, men om man har prisen til iPhone 11 i mente så føles det virkelig verdt pengene.



På bunnen av telefonen finner man fortsatt den samme gamle Lightning-kontakten – vi kan ikke annet enn å tro at denne vil byttes ut med en USB-C-port i nær fremtid, siden denne muliggjør raskere lading.

Skjerm

Forskjellig fra den større 11 Pro-modellen har iPhone 11 en skjerm på 6,1 tommer som bruker LCD-teknologi snarere enn OLED, og navnet teknologien har fått er «Liquid Retina». Det betyr at man ikke får helt det samme spennet i fargene, ei heller det dype svartnivået og de lyse hvittonene som man får med telefoner med hakket mer avansert skjermteknologi.



Man får likevel en OK skjerm. Apple har gjort seg flid med å lage og kalibrere skjermen slik at den er klar, lys og skarp, selv om den bare har en oppløsning på 1792 x 828 piksler.

Det er lavere enn 2436 x 1125 hos iPhone 11 Pro, men man føler likevel ikke at man får en skjerm med lav oppløsning – lysstyrken og de nøyaktige fargene veier opp for det.



Det som er mindre attraktivt er likevel de litt tykke kantene rundt skjermen – i disse dager er vi borti mange telefoner, også de med snillere prislapp enn den som sitter på iPhone 11, som har skjerm som dekker hele fronten, og uten skjermhakk på toppen.



Det er tydelig at Apple fortsatt mener at det er nødvendig å ha frontkameraet og en avansert FaceID-sensor slik at brukerne raskt kan komme seg inn på telefonene sine.

I daglig bruk opplevde vi at iPhone 11s skjerm er klar, lyssterk og enkel å bruke selv utendørs på dager med mye sol. Den klarer opptil 625 nits lysstyrke ifølge Apple, og det er nok for de fleste scenarioer – og blendende hvis du har den på full skur og er det første du ser på om morgenen.



Når det gjelder filmatisk ytelse er det ingen mulighet for HDR her – men du får noe som kalles «Extended Dynamic Range» – hvilket ikke har samme kapabilitetene til en OLED-basert iPhone når det gjelder å spille av det gjeveste materialet.



Skjermen har en hvitt slør over seg om man for eksempel sammenligner den med skjermen som sitter i iPhone 11 Pro Max, noe som forårsakes av begrensningene i LCD-teknologien i Liquid Retina-skjermen. Den mangler også fargedybden og kontrasten man finner i de dyrere modellene, men skjermen fungerer helt greit til å strømme Netflix eller sport live, slik vi gjorde i vår test.

iOS 13 og ytelse

Som alltid vises Apples nye operativsystem fra sin beste side på nye iPhone-modeller – denne gangen er det iOS 13, og iPhone 11 får også da noen fiffige nye funksjoner.



Det første vi virkelig liker er at OS-et når har bedre og mer intelligente mini-varsler. Det betyr at når du setter telefonen på lydløs eller forandrer volumet vil det lille elementet som dukker opp og forteller deg hva som skjer vil være mer brukbar og også interaktiv.



Det betyr, for eksempel, at når man trykker på en volumtast får man en fjong volumkontroll som man kan kontrollere med én finger, snarere enn en boks som dekker hele skjermen. Det høres ikke ut som mye, men slike ting forbedrer måten man interagerer med telefonen på til daglig.

FaceID har også fått en sårt trengt oppgradering – bredden kameraet ser har blitt forbedret en god del, så nå kan man se på telefonen fra bilsetet og låse opp telefonen. Det kan hende du må bevege ansiktet ditt litt nærmere, eller løfte telefonen litt, men det er likevel en stor oppgradering fra løsningen på iPhone X for to år siden.



Denne funksjonaliteten er ikke resultatet av ny maskinvare, og det vil dukke opp på alle iPhone-modeller lansert de siste årene – dette er Apple som gjør bedre nytte av informasjonen som plukkes opp av eksisterende sensorer.



Et par andre nye funksjoner vi likte (ikke eksklusivt til iPhone 11, men like fullt bra): swipe-skriving når man bruker tastaturet, nye Memoji-stickers og kontroll over Wi-Fi samt Bluetooth fra kontrollsenteret.

Den nye måten å skrive på er supert når man prøver å knote ned noe med én hånd – når man er ute og handler, for eksempel. De nye Memoji-tilskuddene får man tilgang til via den ene siden av tastaturet når man forfatter avhandlingene (de er ikke så enkle å få øye på når man først åpner appen), og tilbyr noe mer personlig: et bilde av ditt eget ansikt som kan blandes inn i prosaen man deler med venner.



Muligheten til å forandre Wi-Fi-nettverk fra kontrollsenteret er særdeles nyttig – nå trenger man ikke lenger å åpne opp innstillingene for å bytte.



Det var iOS 13, men hva med selve iPhone 11? Den nye telefonen har Apples nye A13 Bionic-prosessor, og – ifølge lekkasjer av spesifikasjonene – kommer med 4 GB RAM.

Det er en kraftig kombinasjon, og vår Geekbench-test gav oss en skår på 3186, et faktisk hopp fra fjoråret. Denne ytelsen blir åpenbar under bruk, alt føles raskt under fingeren, akkurat som du håper at det skal være.



Likevel, dette er å slå inn vidåpne dører – smarttelefoner ble kraftige nok til å respondere lynraskt til alt man gjør for mange år siden, og det er i nyansene man ser forskjellen på telefonene som bare er bra og de som er aller best. Demo-spillet vi spilte på iPhone 11 – «Pascal's Wager» – så veldig bra ut, med allslags skygger og refleksjoner som danset rundt på skjermen, og hadde en fin flyt.



Vår erfaring med å spille andre, mindre krevende, spill på telefonen var akkurat som forventet: alt så lyst og klart ut, ingen antydninger til tregheter, heller ikke i bilspill der omgivelsene suste forbi i høy hastighet og visuelle elementer som vann sprutet rundt på en attraktiv måte.

iPhone 11 var ikke like rask i all bruk – det å lagre fotoer eller videoer til kamerarullen tok noen ganger et sekund eller to, men for all del, her prosesseres det mye data (særlig i nattmodus eller om man skyter 4K-video), så det er kanskje noe man må forvente. Likevel, noen kommer kanskje til å forvente at alt skal skje på flekken.



Vi fant ingen store problemer under våre tester av iPhone 11 – det er en smart og rask telefon, og leverer langt bedre ytelse enn telefoner med lignende pris, samtidig som den har en mer moden app-katalog som løfter opplevelsen ytterligere.



Det er en forandring vi har lyst til å fremheve: Som hos iPhone XR får man ingen 3D Touch med iPhone 11, så det er nytteløst å klemme stadig hardere på skjermen om man er ute etter mer funksjonalitet. Istedenfor kan man klemme og holde for å få frem nye menyer, eller forhåndsvisninger av ting som nettsteder eller Live-bilder.

Dette er OK, og implementeringen fungerer bra når man kommer inn i «rytmen», det at man må vente – men det betyr også at når man holder nede på ikoner på hjem-skjermen må man nå velge enten å forandre på hvor appene ligger (eller om man drar fingeren frem og tilbake litt), snarere enn at dette bare skjer naturlig.

iPhone 11 batteritid

En av høydepunktene hos iPhone XR var at det uten tvil var en av iPhone-modellene med aller best batteritid.



Vi var oppriktig bekymret for at testprosessen ikke hadde fungert som den skulle, så bra var ytelsen, men det viste seg å være slik det forhold seg — og iPhone 11 fortsetter over samme lest. Vi mener at årets modell er omtrentlig like bra som XR når det gjelder utholdenhet, og klarer med enkelhet en hel dag under våre tester.

På en dag med lite bruk holdt den ut 27 timer – vi tok telefonen ut av laderen klokka 08:20 og den måtte ikke kaste inn håndkledet før klokka 11:00 neste dag under en litt heftig seanse der den fungerte som Wi-Fi-aksesspunkt. Denne perioden uten lading inkluderte også omlag én time med videostrømming, noe avspilling av musikk og omtrent 45 minutter med fotografi.



Med hardere bruk, inkludert mye nedlasting av apper og musikkstrømming over Bluetooth, samt sjekk av e-poster gjennom hele dagen, døde vår venn rett etter klokken 23:00. Batteritiden til iPhone 11 imponerte ikke like mye som iPhone XR, men det er fordi vi på kort tid har blitt vant med at en telefon fra Apple ikke trenger å ha irriterende kort batteritid.

Dette betyr likevel ikke at den er best – hvis du vil ha en telefon med lang batteri bør du ta en titt på Android-siden, der man kan få fatt på en del telefoner med virkelig lang levetid. Men, om du er ute etter å holde deg til Apple gir iPhone 11 deg OK batteritid, særlig om man tar i betraktning prisen.



Man får ikke med hurtiglader i esken, hvilket helt tydelig er et trekk som er ment besparende, siden man med iPhone 11 Pro og Pro Max får en lader på 18 W i esken – som gir iPhone 11 strøm langt raskere enn den vanlige laderen som følger med.



For å gi deg en pekepinn på forskjellen i hastighet testet vi den trege og den raske laderen separat.

Med den vanlige trege laderen som følger med i iPhone 11-esken hadde batteriet nådd 10 % etter 20 minutter i støpselet, og etter det holdt den seg til «1 % hvert andre minutt»-rytmen til den var fulladet.



Med en hurtiglader hadde iPhone 11 ladet hele 35 % på 24 minutter, og innen 12:03 lå prosentandelen på 75 % når vi var nødt til å ta den ut, siden vi måtte gå. Å få et nesten fulladet batteri på under en time er tilfredsstillende, og vi anbefaler at du oppgraderer til en hurtiglader når du eventuelt kjøper telefonen.



Og, når vi likevel anbefaler ting, husk at iPhone 11 også støtter trådløs lading, så det å skaffe seg en ladeplate til både hjemmet og jobben gjør at man aldri trenger å engste seg over lite batteritid – det er en investering det er verdt å gjøre, selv om ladingen tar lengre tid.

Kjøp den om…

Du vil ha en billigere iPhone 2019-modell

OK, den er ikke billig, men den er uten tvil den mest kostnadseffektive telefonen vi har sett siden iPhone SE – og den er langt mer kraftig.

Du vil ha bedre batteritid

Batteritiden hos iPhone XR var bra, og det fortsettes i iPhone 11. iPhone 11 Pro Max er hakket bedre på dette punktet, men du kan kjøpe 11 uten å bekymre deg for batteritid.

Du vil ha en telefon med et veldig bra kamera

Nattmodusen, to objektiver og Deep Fusion utgjør en kombinasjon som er som skapt for å ta bilder – det er nesten så det begynner å nærme seg det man får med de langt dyrere Pro-modellene.

Ikke kjøp den om…

Du vil ha den kraftigste iPhone-modellen på markedet

iPhone 11 har riktignok nok av krutt under panseret, men den klarer ikke helt å tukte 11 Pro – vi tviler på at du kommer til å merke forskjellen, men det er verdt å ha i mente om man bryr seg om spesifikasjoner.

Du vil ha fremragende batteritid

Dette kan høres forvirrende ut, gitt at vi sier du bør kjøpe 11 om du vil ha bra batteritid, men det er altså slik at det finnes drøssevis av telefoner på markedet som er bedre på akkurat dette punktet.