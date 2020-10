Test: iPhone 12

Det er enkelt å avvise iPhone 12 som «mer av det samme», spesielt med tanke på at en ny og kompakt iPhone 12 Mini er på vei. Samtidig er det tydelig at 5G begynner å bli relevant for mange, og MagSafe-ladingen kan være et stort pluss. I tillegg får du også en bedre skjerm. Dessverre er den dyrere enn fjorårets iPhone 11, og det følger ikke med lader i esken. Dermed må du eventuelt regne laderen du kjøper ved siden av inn i totalprisen.

Kort oppsummert

iPhone 12 er dyrere enn fjorårets iPhone 11 – faktisk mellom 800 og hele 1700 kroner, avhengig av hvilken lagringskapasitet du velger. Heldigvis bringer den med seg noen nyvinninger som OLED-skjerm, litt bedre kamera og et nytt design, i tillegg til 5G og MagSafe-lading.

Den største nyheten er kanskje 5G som gir deg bedre hastigheter, forutsatt at du har tilgang til 5G-nett selvfølgelig. Det fungerer bra og vi fikk lett opptil 200 mbps, men dekningen er som kjent svært begrenset foreløpig.

Selv om 5G har begrenset nytte nå så er det i hvert fall greit å vite at du med iPhone 12 blir godt forberedt på fremtidens teknologi. Det er også positivt at den støtter et stort utvalg av frekvenser, så du burde være sikret 5G-dekning de fleste steder i verden.

Den nye MagSafe-løsningen er også spennende. Den gjør at du kan feste både en lader og andre ting til baksiden av telefonen, og den inneholder også en brikke som leser av hva som er koblet til.

MagSafe gjør det enklere å lade raskt og presist og Apple har allerede gjort flere typer ekstrautstyr tilgjengelig, men vi vil også anta at andre produsenter kommer til å produsere en rekke nye typer utstyr etter hvert.

Ytelsen er som vanlig oppgradert, og A14 Bionic er ifølge ytelsestestene den raskeste mobilbrikken på markedet.

Skal du kjøpe iPhone 12 bør du være klar over at den rimeligste utgaven med 64 GB lagring fort kan bli liten, så det kan være lurt å investere i 128 GB. Apples telefoner har som kjent ikke minnekortleser, og iPhone 12 er ikke noe unntak.

(Image credit: TechRadar)

Designet til iPhone 12 er justert med rette kanter som kan minne mye om iPhone 4 og 5. Fronten er også utstyrt med en ny keramisk overflate som skal være fire ganger mer robust enn før, uten at vi har gjort noe forsøk på å teste dette i praksis.

Skjermen er også ny, og den har nå fått den samme OLED-teknologien som sitter i iPhone 12 Pro. Den gir rikelig med farger og dypt sortnivå, og den støtter også HDR. Det du ikke får iPhone 12 er 90 eller 120 Hz oppdateringsfrekvens, slik Samsung, OnePlus, Huawei og flere andre tilbyr, men skjermen er i hvert fall skarp og fin.

På kamerasiden får du en kombinasjon av et hovedkamera og et vidvinkelkamera som begge har 12 MP. Førstnevnte leverer enda bedre resultater i svakt lys, og begge kan brukes i nattmodus. Sistnevnte funksjon kan gi veldig flotte resultater, men det må nevnes at den også er tilgjengelig på iPhone 11.

Når det gjelder video så kan du spille inn i Dolby Vision med 4K-oppløsning, noe som ser veldig flott ut, men dette har nok begrenset nytte for de fleste.

Batterilevetiden er kun gjennomsnittlig, og ved tung bruk holder den bare så vidt til en hel dag. Ved lett bruk holder den derimot gjennom både en dag og en natt, men er ikke på samme nivå som fjorårets modell på dette punktet.

iPhone 12 kjennes ut som en telefon som er full av potensial, men Apple overlater i stor grad til andre å gjøre den til en suksess. 5G blir nyttig når teknologien blir mer utbredt, mens andre produsenter må komme med MagSafe-utstyr for å virkelig dra nytte av mulighetene. Utover det er oppdateringene av skjermen og designet positive, men iPhone 12 kjennes ikke ut som en stor oppgradering og den klarer ikke helt å forsvare den økte prisen.

iPhone 12: lanseringsdato og pris

iPhone 12 er tilgjengelig for salg fra 23. oktober, og den kommer i tre varianter med henholdsvis 64, 128 eller 256 GB lagringsplass. Prisene på disse ligger på 9990, 10.690 og 11.990 kroner. Du kan velge mellom fargene hvit, svart, blå, grønn og rød.

Det er også verdt å nevne at iPhone 12 kommer i en mini-utgave med 5,4 tommer skjerm som begynner på 8990 kroner, men denne kommer ikke i salg før i begynnelsen av november.

Prisen på iPhone 12 er betydelig høyere enn for fjorårets modell, og hvis du vil spare noen kroner så kan iPhone 11 fortsatt være et godt altenativ som gir deg mye for pengene. Samtidig finnes det også svært mange gode Android-telefoner, inkludert nylig lanserte OnePlus 8T, som også kan være verdt en titt om du synes iPhone 12 rett og slett blir for dyr.

Design

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12 har mange likheter med iPhone 11 når det kommer til design, og den største forskjellen ligger i de rette kantene som skiller seg markant fra det avrundede designet Apple har gått for de siste årene.

Disse gjør at iPhone 12 er mer kantete å holde, og den ligger ikke like godt i hånden. Samtidig vil alle de som har brukt iPhone lenge, fort bli minnet på hvordan det var å holde iPhone 4 og 5 som hadde et lignende design.

Det er et interessant valg av Apple, og det er mulig at det er gjort for å sikre bedre 5G-signal. Ikke minst skal det bidra til å doble sjansen for at baksiden skal overleve et fall, tross at de har brukt samme glass som i iPhone 11.

Fronten er på sin side utstyrt med et såkalt Ceramic Shield som Apple hevder skal gjøre den fire ganger sikrere. Apple satser altså på robusthet i år.

Samtidig betyr ikke det at iPhone 12 er uknuselig, og den kan selvfølgelig også bli ripete. Dermed vi vil absolutt anbefale deg å bruke et deksel, hvis du vil sikre at telefonen skal holde seg hel og pen.

(Image credit: TechRadar)

Også IP68-sertifiseringen representerer en økning, og iPhone 12 skal tåle å være under 6 meter vann i 30 minutter. Det betyr i praksis at du kan være tryggere på at telefonen ikke blir skadet av vann.

En av de mest omdiskuterte endringene ved iPhone 12 handler ikke om selve telefonen, men om det som følger med (eller rettere sagt ikke følger med). Du får nemlig ikke med ladeadapter og hodetelefoner i esken, og Apple hevder dette er gjort for å spare miljøet ved å ikke selge folk ting de allerede har.

Problemet er bare at lightning-til-USB-C-kabelen som følger med i esken ikke passer med eksisterende iPhone-ladere som er utstyrt med USB-A-kontakt, og hvis du bruker en eldre kabel så får du tregere lading. Dermed må du likevel betale ekstra for å utnytte alt nye iPhone 12 har å by på.

I tillegg vil de fleste førstegangskjøper av iPhone bli nødt til å kjøpe en lader uansett.

Skjerm

(Image credit: TechRadar)

Skjermen til iPhone 12 representerer et stort steg frem for grunnmodellen til Apple. I motsetning til i fjor da det kun var Pro-modellene som hadde OLED-skjerm, så har nemlig også iPhone 12 fått Super Retina XDR-skjerm.

Forskjellen er merkbar, og spesielt når man ser på bilder, video og film i HDR. Du vil oppleve at innhold i høy kvalitet fremstår på sitt beste, men selv vanlig Netflix-innhold (HDR er kun tilgjengelig om du har det dyreste abonnementet), blir mer fargerikt og livaktig.

Oppløsningen er på 2532 x 1170 piksler, og det gir en flott skarphet. Skjermkantene er tynnere enn i fjor, og det gjør at hele telefonen er litt slankere selv om skjermen fortsatt er på 6,1 tommer.

Hadde Apple også lagt til oppfriskningsfrekvens på 120 Hz slik de har gjort på de nye iPadene, så hadde det gjort denne skjermen enda bedre, men utover det er skarpheten, fargereproduksjonen og HDR-kvaliteten svært god. Ikke minst er den også mer enn lyssterk nok.

5G vs. MagSafe – hva er den beste nye funksjonen?

(Image credit: TechRadar)

Vi kommer tilbake til alle de mindre oppgraderingene nedenfor, men først skal vi ta for oss de to nyvinningene som tiltrekker seg mest oppmerksomhet.

Den dårlige nyhetene er at ingen av disse vil imponere deg nevneverdig om du kjøper iPhone 12 ved lansering.

Den første store nyheten er at iPhone 12 støtter 5G, og Apple sier at den støtter flere frekvensbånd enn noen andre på markedet.

Dermed kan du potensielt få utrolig raske nedlastingshastigheter, men dekningen er som kjent ikke særlig utbredt ennå.

Samtidig skal vi heller ikke glemme at 4G fungerer mer enn bra nok for de fleste av oss, og du kan strømme både Netflix og Spotify i topp kvalitet. Dermed er ikke 5G egentlig noe du må ha ennå, og det blir mer snakk om å være fremtidssikret enn noe annet.

MagSafe

5G er nok det store trekkplasteret for mange av de som vurderer å kjøpe iPhone 12, men det er noe annen som fremstår som mer spennende for oss.

(Image credit: TechRadar)

Apple har nemlig gjeninnført merkevarenavnet MagSafe som de tidligere brukte om den magnetiske løsningen for å koble til ladekabelen på MacBook. I dette tilfellet er det imidlertid snakk om magneter som gjør det mulig å feste ulike typer ekstratutstyrt på baksiden av telefonen.

Ekstrautstyr som støtter MagSafe har en brikke i seg som iPhone kan lese av, slik at telefonen vet hva ekstrautstyret gjør. Ved lansering er utvalget begrenset til deksler og ladere fra Apple, men vi forventer at tredjepartsutviklere vil komme med nye produkter som støtter denne teknologien etter hvert.

Vi har også tidligere sett forsøk på å koble ekstrautstyr magnetisk til telefoner, deriblant fra Essential og Motorola. Motorolas Moto Mods fungerte spesielt godt, og ekstrautstyret inkluderte spillkontrollere, batteripakker, høyttalere og til og med et 5G-modem. Dessverre hadde ikke Motorola utberedelse nok til å skape skikkelig interesse blant tredjepartsprodusenter, og Moto Mods er ikke lenger støttet av Motorola.

Vi tror imidlertid at Moto Mods gir oss et innblikk i hva som er mulig med MagSafe, og med Apples enorme markedsandeler så er det godt mulig at mange flere vil være interessert i å utvide funksjonaliteten til iPhone med nytt ekstra utstyr.

Laderen støtter 15 W hurtiglading, noe som er dobbelt som mye som iPhone 11, og den festes magnetisk slik at du kan være trygg på at den sitter i riktig posisjon. Dette kan være en stor fordel, noe alle som har brukt en trådløs lader bare for å oppdate at telefonen har glidd ut av posisjon og ikke ladet i løpet av natten, vet veldig godt.

MagSafe bringer også med seg stilige finesser som at telefonen gjenkjenner fargen til dekselet du setter på, og bytter bakgrunn på skjermen så de står i stil. De nye dekslene støtter også trådløs lading, noe som til en viss grad forsvarer den økte prisen sammenlignet med Apples vanlige deksler.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

Kameraene i iPhone 12 fremstår ikke som en stor oppgradering når du bare ser på sensorene – du får fortsatt det samme hovedkameraet, mens vidvinkelkameraet gir deg større bildevinkel når du vil ha med landskap eller flere mennesker i et bilde.

Objektivene er imidlertid forbedret med en blender på f/1.6, noe Apple sier skal gi bedre ytelse i svakt lys. Og vår testing viser en liten forbedring.

Det som imponerte mest med iPhone 11 var nattmodusen, og denne er nå også tilgjengelig med ultravidvinkelobjektivet. Den merker automatisk svakt lys, og ber deg holde telefonen stille i opptil 15 sekunder, avhengig av forholdene.

(Image credit: TechRadar)

Resultatene er imponerende, og bilder som er tatt i veldig svakt lys ser nærmest ut som de er tatt i dagslys. Du må imidlertid passe på at du holder kameraet stille, og det skal ikke så mye til før bildene blir uklare. Klarer du det, vil du oppleve å fange bilder i mørket som du ikke ville tro var mulig å få til.

Det må sies at det fungerer best med hovedkameraet, og selv om det også fungerer med ultravidvinkelobjektivet så blir resultatet merkbart mindre skarpt og detaljert.

Det er fint at sistnevnte kamera har fått denne støtten, men vi hadde nok foretrukket at Apple i stedet hadde konsentrert seg om å gjøre mattmodus raskere med hovedkameraet i stedet.

Bilde 1 av 3 Her er nattmodus deaktivert. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 Slik blir samme motiv med automatisk modus (3 sekunder). (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Slik blir det hvis du lar kameraet jobbe i 10 sekunder. (Image credit: TechRadar)

Vi er kanskje litt kravstore, men med tanke på at nattmodus krever at du er tålmodig for at resultatet skal bli bra, så hadde det vært fint om Apple hadde gjort funksjonen enklere og raskere å bruke.

Bilde 1 av 2 Bildene kan fortsatt bli grøtete ... (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 ... men med tanke på utgangspunktet, så er det ikke så verst likevel. (Image credit: TechRadar)

Kameraet har enda en oppgradering i form av Smart HDR 3, som gjør det mulig for telefonen å analysere innholdet i bildene og justere dem etter behov. Kombinert med blenderen på f/1.6 fører dette til noen fantastiske bilder, og spesielt når det er snakk om blandede lysforhold.

Bilde 1 av 2 Slik kan utsnittet fra hovedkameraet se ut. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Og her er samme motiv fra samme sted med ultravidvinkelobjektivet. Du får med mer i bildet, og forvrengningen er mindre problematisk enn tidligere. (Image credit: TechRadar)

Det som er stilig, er at du kan se at bildene blir forbedret med mer lys og skarphet mens du tar dem. Det er snakk om mye prosessering, men resultatet blir også veldig bra. Samtidig er det ikke til å komme unna at prosessen føles litt for treg til bli utført av det som påstås å være verdens raskeste smarttelefonprosessor.

Bilde 1 av 9 Foto-appen lar deg justere innstillinger og legge på noen stilige effekter. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 9 Nattbilder krever litt innsats, men resultatene kan bli veldig bra. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 9 Dette bildet med sterkt motlys, inneholder imponerende mye detaljer i de mørke områdene. (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 9 Smart HDR bringer virkelig frem fargen på himmelen her. Du ser forbedringene skjer mens bildet tas. (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 9 Dette er et naturlig og ubehandlet bilde. (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 9 Når du legger på filter får det eksporte bildet 16:9-format, men forbedringen er merkbar. (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 9 Dette er et bilde uten filter. (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 9 Og slik blir det med 'Vivid Warm'-innstillingen. (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 9 Her er også detaljene i forgrunnen imponerende, med tanke på det sterke motlyset. (Image credit: TechRadar)

Frontkameraet har også fått en oppgradering, og det er nå på 12 MP. Blenderen på f/2.2 kunne godt vært en tanke raskere og nattbilder blir ofte vanskelig å få bra, men du kan i det minste bruke nattmodus på frontkameraet også.

Vi fikk til å ta noen gode selfies, men i svakt lys kan man få en del støy om man ikke bruker blitsen. Bildene tatt med portrettmodus i svakt lys imponerte derimot ganske mye.

Bilde 1 av 4 Frontkameraet er oppgradert igjen, og det viktigste for oss er at portrettmodusen gir bedre resultater. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 Med automatisk nattmodus aktivert. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 Slik kan full nattmodus se ut. Denne imponerte oss mest. (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 Slik ble resultatet under samme lysforhold når forbedringene var slått av. (Image credit: TechRadar)

Portrettmodusen til frontkameraet ser ut til å ha blitt bedre til å finne ut hvor håret ditt slutter og bakgrunnen begynner, og vi så ingen tilfeller av at uskarp bakgrunn førte til tåke rundt hodet vårt.

Det er også verdt å nevnte at videoytelsen er forbedret. Apple har gjort et stort poeng av at iPhone 12-serien støtter opptak i Dolby Vision og kan vise materialet frem i HDR på skjermen.

Vi har testet dette i ulike situasjoner, og konklusjonen vår er at dette ikke burde være en hovedgrunn til at du velger iPhone 12.

Det er absolutt forskjell på opptakene med og uten HDR, men den er ikke voldsomt stor. Du er også begrenset til å filme i 30 fps med 4K, så hvis videokvalitet er viktig for deg så bør du nok heller gå for iPhone 12 Pro eller Pro Max som støtter dette helt opp til 60 fps.

Batterilevetid

(Image credit: TechRadar)

Vår opplevelse er at iPhone 12 klarer seg fint en hel dag på én opplading, og det vil være noe for de fleste. Samtidig ser vi ikke noen forbedring fra i fjor, og faktisk vil vi heller si at batteritiden har blitt en tanke dårligere.

I løpet av en dag med normal bruk kan du faktisk oppleve å ha hele 50 prosent igjen ved slutten av dagen, men dager med tung bruk første til at vi kun fikk ut rundt 18 timer totalt.

Det er også verdt å nevne at Apple har satt ned den oppgitte videoavspillingstiden fra 18 til 17 timer i årets modell.

Samtidig opplevde vi at vår vanlige videotest der vi spiller av en HD-video i 90 minutter, kun tappet batteriet 8 prosent, noe som er et resultat som kan måle seg med de beste.

A14 Bionic-brikken skal være mer energieffektiv enn før, og det betyr nok at Apple har hatt mulighet til å gjøre batteriet mindre uten å miste noe særlig batterilevetid.

Bare vær klar over at hvis du spiller mye så risikerer du at den går tom etter bare 7-10 timer, noe som ikke er altfor ille til å være en moderne iPhone, men som er langt unna tiden da du gjerne fikk 24 timer uansett hva du gjorde med telefonen.

Er du iPhone-bruker fra før så vil du altså oppleve å få batterilevetid omtrent på nivå med det du er vant til, men hvis du er vant til andre telefoner så kan det være du vil bli skuffet her.

(Image credit: TechRadar)

Når det kommer til lading så må du som sagt sannsynligvis kjøpe en lader ved siden av for å få mest mulig ut av telefonen. Kabelen som følger med har USB-C til lightning, og dermed har du sannsynligvis ikke en adapter som passer.

Det kan være kjekt å ha en USB-C-til-lightning-kabel for tilkobling til datamaskiner, men det er rart at Apple har valgt å gjøre det slik at du må kjøpe lader ved siden av for å kunne få best mulig ladehastighet.

Vi testet lading med MagSafe-lader (vi brukte Ankers 18 W PowerPort Atom PD 1 fordi vi ikke hadde tilgang til Apples 20 W lader), og vi nådde 100 prosent etter 160 minutter. 20 minutters lading ga oss på sin side 28 prosent, og telefonen var halvfull etter en time.

Trådløs lading kan altså være nyttig, men det er ingen tvil om at lading med kabel fortsatt vil gå raskere.

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en stor skjerm iPhone 12 Mini er rimeligere, men hvis du vil ha mer plass på skjermen så er det denne modellen du skal gå for.

... du vil ha noe nytt Designet kan minne om eldre iPhone-modeller, men det er samtidig ingen tvil om at den kjennes ut som en ny telefon.

... du ser mye film Ser du mye film på Netflix, Prime Video og lignende, så vil du få stor glede av OLED-skjermen

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger den beste videokvaliteten som er tilgjengelig iPhone 12 fungerer fint til hjemmevideo, men hvis du vil ha det beste av det beste så kan det være du bør investere i iPhone 12 Pro.

... du mener hendene dine ikke er store nok Hvis du tror iPhone 12 blir vanskelig å bruke på grunn av størrelsen, så kan det være iPhone 12 mini er et bedre valg for deg.

... du vil ha topp batterikapasitet Det finnes massevis av telefoner på markedet som gir deg bedre batterilevetid. Du kan se på iPhone 11, eller ... gå over til den mørke siden (les: Android).

Først testet: oktober 2020