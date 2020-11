Test: iPhone 12 mini

iPhone 12 mini er laget for dem som ønsker seg en liten telefon uten å måtte gå på kompromiss med kvalitet. Den er ikke perfekt med sin middelmådige batterilevetid og en høy pris for kun 64 GB lagring, men utover det får du veldig mye i en veldig hendig innpakning. Kameraet er allsidig, skjermen er fantastisk, den har glimrende ytelse og du får med 5G og MagSafe på kjøpet.

Kort oppsummert

Apples iPhone 12 mini er en triumf, med topp spesifikasjoner og et premium-design som til sammen blir til en telefon som kan måle seg med de beste på markedet – men huset i et chassis som er mindre enn hva vi er vant til dem dagens toppmodeller.

Dette er i bunn og grunn en krympet utgave av iPhone 12, og den vil passe perfekt for dem som vi ha toppspesifikasjoner i en mindre innpakning.

Dette er den minste iPhone-modellen siden iPhone 5S, og det vil du merke så fort du plukker den opp. Selv sammenlignet med iPhone SE 2020 er den altså liten, men det betyr ikke at den mister noe av premium-følelsen fra iPhone 12.

iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max vil gi deg en litt bedre opplevelse takket være den sprekere innmaten, større batteri og en haug med andre småting, men hvis du vil ha en mindre iPhone så trenger du ikke å bekymre deg for at du går glipp av noe.

OLED-skjermen på 5,4 tommer er sylskarp, og den er betydelig bedre enn LCD-skjermen til iPhone 11. Dette vil du merke spesielt godt når du ser på film i HDR.

Ikke minst har designet et betydelig premium-preg, med glass og aluminiumskanter som trekker tankene til iPhone 4 så fort du plukker den opp. Du kan velge mellom de fem fargene sort, hvit, rød, grønn og blå.

iPhone 12 mini kan virke litt som en telefon for nostalgikere, men det betyr ikke at den virker gammel når det kommer til spesifikasjoner. Den er utstyrt med Apples nyeste A14 Bionic-brikke, og den takler alt av apper og spill uten problemer. Du får også et glimrende sett av kameraer med to 12 MP-sensorer på baksiden med samme kvalitet som i iPhone 12.

Du får også 5G-støtte, slik at du kan utnytte det kommende mobilnettet når det blir tilgjengelig der du bor.

Ikke minst er MagSafe på plass, slik at du kan bruke Apples nye magnetiske trådløse lader og annet tilleggsutstyr ved å feste dem på baksiden av telefonen.

iPhone 12 mini er ikke uten svakheter – batterilevetiden kunne vært bedre og 64 GB lagring er ikke spesielt mye i 2020 – men når det er sagt så ser ikke vi på dette som store problemer.

iPhone 12 mini er laget for deg som har savnet en mindre iPhone som kan brukes med én hånd, og hvis du vil ha Apples komplette smarttelefonopplevelse i en kompakt innpakning, så er dette modellen for deg.

iPhone 12 mini: pris og tilgjengelighet

iPhone 12 mini begynner på 8990 kroner om du velger 64 GB lagring, og derfra går prisen opp til 9690 for 128 GB lagring og 10.990 for 256 GB.

Til sammenligning begynner iPhone 12 på 9990 kr, så du sparer altså 1000 kroner på den mindre modellen.

Husk bare at 64 GB lagring fort kan bli lite og iPhone har som vanlig ikke minnekortleser, så det kan være lurt å velge 128 GB-utgaven som ikke koster så altfor mye mer.

Design

Designet til iPhone 12 mini er dens unike salgsargument, og dette er akkurat den telefonen alle som har irritert seg over at Apple har sluppet stadig større telefoner de siste årene, har ventet på.

Den er i bunn og grunn en mindre kopi av iPhone 12, med et chassis som er enklere å holde med én hånd. Samtidig får du likevel en stor 5,4 tommer skjerm, men det kommer vi tilbake til.

Med dimensjoner på 131,5 x 64,2 x 7,4 mm er dette den minste iPhone-modellen på lenge, og det inkluderer også iPhone SE som ble sluppet tidligere i år. Den er også lett uten å føles for lett – med 135 g ligger den fint i lomma, uten å virke billig.

Hvis du vil ha en liten iPhone og prisen ikke er en bekymring, så er det iPhone 12 mini du skal ha – uten tvil.

Utover telefonens størrelse (eller mangel på sådan), er det også verdt å legge merke til at iPhone 12 mini er utstyrt med flatere sider enn hva vi har sett på lenge på en iPhone. Det er alltid hyggelig å se designet utvikle seg, men denne endringen, som trekker tankene mot eldre modeller, vil nok ikke tiltale alle.

Vi opplever i hvert fall telefonen som enkel å holde, og den føles like premium som de andre telefonene i 12-serien. Mini er absolutt ikke et resultat av at Apple bruker billigere materialer for å nå et lavere prispunkt, og du får de samme designelementene og den samme byggekvaliteten, inkludert aluminiumsrammen.

Baksiden av telefonen er av glass, men den føles ikke like glatt som mange andre telefoner av glass gjør. Fingeravtrykk er den derimot like mottakelig for som man skulle vente.

Av/på-knappen sitter på høyre side av telefonen, mens volumknappene og dempebryteren sitter på venstre side. I bunnen sitter lightning-porten, en høyttaler og mikrofon.

Fargevalgene er sort, hvit, rød og grønn i tillegg til den blå som du ser bilder av i denne testen. Du får altså et greit utvalg av standardfarger og mer spennende valg om det er det du ønsker deg.

En stor nyvinning som følger med iPhone 12-serien er MagSafe – en rekke magneter som sitter på baksiden av telefonen, og som lar deg feste ulike typer tilleggsutstyr som en lader, deksler eller et bilfeste.

Apple tilbyr foreløpig en lader og deksler for denne løsningen, og vi forventer at det vil dukke opp massevis av nye produkter fra tredjepartsprodusenter etter hvert.

Skjerm

iPhone 12 mini har en glimrende skjerm, og den er blant de beste vi noen gang har sett på en iPhone. Selskapet har for første gang gitt alle sine nye telefoner OLED-skjerm, og forskjellen fra tidligere LCD-skjermer er betydelig.

Skjermen er på 5,4 tommer, og du kan lett nå hele skjermen mens du bruker telefonen med én hånd.

Oppløsningen er høyere enn på iPhone 11, og forskjellen er merkbar med en pikseltetthet på 476 piksler per tomme. Dette er faktisk den skarpeste skjermen vi noen gang har sett på en iPhone – til og med bedre enn iPhone 12 Pro og Pro Max, tross at den er mindre – og bildet er skarpt og klart med god lysstyrke.

Skjermen støtter også HDR10, noe som gir bedre detaljrikdom i møre og lys områder med materiale som støtter dette. Dermed kan du få mest mulig ut av HDR-innholdet på Netflix og iTunes.

Mange Android-produsenter satser nå på høyere oppdateringsfrekvens på sine skjermer, noe som gir jevnere flyt når du spiller eller ruller gjennom nettsider, men Apple har ikke valgt å satse på dette.

Dermed har 12 minis skjerm en oppdateringsfrekvens på 60 Hz og en bruksopplevelse som ikke imponerer like mye som mange andre – spesielt om du bytter fra en av disse nevnte modellene. Er du ikke vant til høyere oppdateringsfrekvens vil du nok heller ikke tenker over dette, men vi håper at Apple velger å satse på dette etter hvert.

Kamera

På papiret er kameraoppsettet til iPhone 12 mini veldig likt iPhone 11s, men vi opplever at forbedringene er mange nok til å forsvare det å kalle dette en ny modell. Det er ogs å verdt å merke seg at kameraoppsettet er akkurat det samme som iPhone 12, så du går ikke glipp av noe ved å gå for den mindre modellen.

Du får et hovedobjektiv på 12 MP med f/1.6, og et ultravidvinkelobjektiv på 12 MP med 120 graders bildevinkel og f/2.4 blender. Du får altså ikke teleobjektiv, slik iPhone 12 Pro og Pro Max har, så du får ikke de samme zoom-mulighetene.

Apples kameraer er blant de beste på å ta bilder i automatisk modus på markedet, og det samme gjelder også iPhone 12 mini.

Ytelsen i svakt lys er den største forberingen ifølge Appe, og årsaken er først og fremst den forbedrede blenderåpningen som har gått fra f/1.8 i iPhone 11 til f/1.6 i denne modellen. Dette viser seg også å stemme i virkeligheten, og du kan se et eksempel på det nedenfor.

Nattmodus er tilgjengelig både i bak- og frontkameraet denne gangen, og telefonen oppdager automatisk svakt lys og ber deg stå stille i et visst tidsrom mens den fanger mest mulig lys.

Ofte kan du oppleve å få beskjed om å holde telefonen stille i opptil 15 sekunder, men vi opplevde også at funksjonen fungerer fint så lenge du faktisk klarer det. Tar du bilder av noe som beveger seg som for eksempel et kjæledyr, så blir det selvfølgelig vanskelig.

Selv bilder tatt midt på natten kan blir overraskende lyse, og det er rett og slett imponerende å se hva kameraet kan få til.

Portrettmodus er også tilgjengelig, og telefonen gjør en god jobb med å gjøre bakgrunnen uskarp, uten at du må fikle med innstillinger.

Det kan noen ganger føles som telefonen bruker litt lang tid på å ta bilder, men årsaken er nok Apples Smart HDR 3-teknologi som automatisk slår inn noen ganger. Den bruker kunstig intelligens til å gjenkjenne motiver, og justerer innstillinger etter behov.

Videopptak med iPhone 12 mini blir også veldig bra, med opptak i 4K med 24, 30 eller 60 bilder per sekund. Du kan også velge å filme i Full HD og i sakte film.

Den største nyvinningen er likevel Dolby Vision HDR-opptak, og vår testingen viste at slike opptak ble betydelig bedre enn opptak i normal kvalitet med bedre farge og detaljrikdom. Likevel er ikke det en grunn til å oppgradere i seg selv, kanskje først og fremst fordi opptaket må vises på en skjerm som støtter Dolby Vision HDR for å gi deg denne kvaliteten.

Også kameraet i front er på 12 MP, og det leverer mer enn god nok kvalitet til selfies og videosamtaler. Portrettmodusen er også veldig god med dette kameraet, mye takket være dybdesensoren som også brukers til Face ID.

Frontkameraet representerer ikke en stor oppgradering fra forrige modell, men med tanke på hvor bra frontkameraet har vært gjennom disse siste iPhone-generasjonene så er det helt greit. Svakt lys er enn litt større utfordring enn vi skulle ønske, men det vil fungere godt nok for de fleste.

Kamerabilder

Spesifikasjoner og ytelse

iPhone 12 er kanskje liten, men den har ikke noen mangel på krefter av den grunn. Apples seneste prosessor A14 Bionic – altså den samme som sitter i de andre iPhone 12-modellene – en den sprekeste selskapet har laget til nå.

Den leverer like høy ytelse her, og brukeropplevelsen blir dermed i stor grad den samme. Uansett hva vi kastet på den av oppgaver, opplevde vi altså at den klarte seg fint, og det inkluderer også krevende spill.

iPhone 12 mini har 4 GB RAM, noe som er mindre enn mange andre på markedet, men vi opplevde aldri dette som noen svakhet. iPhone 12 Pro har 6 GB, noe som kan komme godt med ved tungt videoarbeid, men utover det er ikke dette noe du trenger å bekymre deg for.

Lagringen er derimot et potensielt problem, med tanke på at du kan velge mellom 64, 128 eller 256 GB. Vi du har mer enn det, må du gå for iPhone 12 Pro som kan fås med 512 GB, men et enda større problem er det kanskje at 64 GB vil være for lite for mange.

I løpet av en ukes bruk hadde vi nesten fylt opp den plassen, og med mindre du vil bruke masse tid på sletting av bilder og apper etter hvert som den blir full, så kan det være lurt å velge minst 128 GB.

Batterilevetid

Apple har ikke bekreftet størrelsen på batteriet i iPhone 12 mini, men ryktene sier at det skal være på 2227 mAh. Som vanlig med iPhone er batterilevetiden OK, men heller ikke mer.

Vår testing viser at iPhone 12 mini vanligvis klarer seg gjennom en hel dag, men vi opplevde innimellom at den begynte å nærme seg tom ved 22-tiden på dager der vi hadde brukt den spesielt mye.

På andre dager med mer gjennomsnittlig bruk, opplevde vi å ha rundt 20 prosent igjen. På en av disse dagene hadde vi 4 timer og 20 minutter med skjermtid, og bruken inkluderte også musikklytting i bakgrunnen og diverse varsler.

Det er også verdt å nevne at hyppig bruk av 5G og 4G første til høyere batteriforbruk, sammenlignet med dager da vi først og fremst bruke WiFi. Bruker du telefonen mye på mobilnettverk, kan du altså bli nødt til å lade den i løpet av dagen.

Apple lover at iPhone 12 mini skal holde til 15 timers videoavspilling, mot 11 timer fra iPhone 12 og 11. Vår testingen viser at dette stemmer, og vi antar at årsaken til forskjellen er den mindre skjermen.

Apple har forbedret hurtigladingsteknologien sin siden iPhone 11, og du kan nå lade med 20 W. I praksis betyr det at du kan lade fra 0 til 60 prosent på 30 minutter.

Husk imidlertid at det krever den rette laderen fra Apple, og denne må du kjøpe ved siden av for 229 kroner.

Det følger altså kun en ladekabel med i esken. Du kan selvfølgelig også bruke eldre ladere med iPhone 12 mini, men da vil du altså ikke få den samme ladehastigheten.

Trådløs lading er også på plass, og dette fungerte fint under vår testing. Det er imidlertid verdt å merke seg den offisielle MagSafe-laderen fra Apple som leverer 12 W, gas oss 12 prosent på en halvtime. Det er tregere enn de andre iPhone 12-modellene, og vi er usikre på hvorfor. Det er betyr ikke all verden, men det er verdt å huske på om dette er viktig for deg.

Bør du kjøpe iPhone 12 mini?

Kjøp den hvis …

... du vil ha en mindre iPhone Dette er telefonen for deg som vil ha iPhone, men synes de andre modellene blir for store. I tillegg er dette den minste 5G-telefonen på markedet

... du vil ha 5G 5G er er ikke spesielt utbredt i Norge ennå, men hvis du vil være forberedt på fremtiden så er iPhone 12 mini en god inngangsport.

... du vil ha den rimeligste inngangsbilletten til iPhone 12-serien Selv om iPhone 12 mini er liten, så har ikke Apples spart på spesifikasjonene. Dette er på alle måter enn toppmodell.

Ikke kjøp den hvis ...

... du må ha det beste av det beste fra Apple iPhone 12 Pro Max er Apples regjerende toppmodell, og hvis du vil ha topp spesifikasjoner og ytelse så der det den du skal ha.

... du vil ha den raskeste trådløse ladingen (til Apple) iPhone 12 mini lader tregere enn de andre modellene trådløst, så vis dette er viktig for deg så bør du velge en av de andre modellene.

... du er på jakt etter en rimelig telefon iPhone 12 mini er den rimeligste av iPhone 12-modellene, men det betyr ikke at den er billig. Både iPhone 12, iPhone SE og iPhone XR (og mange Android-modeller) er gode valg om du har trangt budsjett.

Først testet: november 2020