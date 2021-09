Den nye iPad-modellen for 2021 er blitt avduket. Dette er den nyeste generasjonen av Apples basis-nettbrett. Brettet er en oppfølger av iPad 10.2 (2020), som ble lansert for 11 måneder siden.

Nye iPad (2021) ble avduket under lanseringen av iPhone 13, og det vil trolig bli et populært brett for studenter, familier, eldre og andre ikke spesielt krevende teknologibrukere, takket være den lave prisen sammenlignet med iPad Air- og iPad Pro-modellene, som også har kraftigere spesifikasjoner.

Brettet representerer ikke så store nyvinninger sammenlignet med forgjengeren. Det er faktisk identisk på de fleste måter. Men det er gjort noen endringer som kan tiltale enkelte. Dessuten har det den samme startprisen som den forrige enheten, selv om det kan skilte med dobbelt så stor lagringsplass.

Rett på sak

Hva er dette? Apples nyeste basismodell av iPad

Apples nyeste basismodell av iPad Når kommer den? Kan forhåndsbestilles umiddelbart, i handelen 24. september

Kan forhåndsbestilles umiddelbart, i handelen 24. september Hva vil det koste? Startprisen er 3990 kroner

Nye iPad (2021) – lanseringsdato og pris

Vi har samlet alle prisene for nye iPad, og du kan få oversikt over dem i den hendige lille tabellen nedenfor. Startprisen er den samme som fjorårets brett, men den eldre modellen hadde i sin enkleste konfigurasjon en lagringsplass på 32 GB, mens tilsvarende tall for den nye er 64 GB.

2020-modellen ble levert i variantene 32 GB og 128 GB, mens arvtageren gir deg 64 GB eller 256 GB. Som med de fleste nettbrettene fra Apple, kan du kjøpe dem med WiFi-tilkobling, eller med WiFi- og mobiltilkobling.

Nye iPad 10.2 (2021) – priser Lagringsplass og tilkobling Pris 64 GB & Wi-Fi 3990 kroner 64 GB & LTE 5490 kroner 256 GB & Wi-Fi 5790 kroner 256 GB & LTE 7290 kroner

Nettbrettet kommer i handelen 24. september, men du kan allerede forhåndsbestille det fra Apples nettsider.

(Image credit: Apple)

Design og skjerm

Den nye iPad-modellen ser lik ut som den forrige, og forandringene er for det meste gjort under panseret. Ifølge Apple er årsaken til dette at det eksisterende tilbehøret også skal være kompatibelt med den nye modellen.

Dette er nå det eneste Apple-nettbrettet som ikke har tatt til seg den nye iPad-stilen, men skjermer som dekker hele fronten til enheten, og med Face ID, eller Touch ID integrert i en knapp på siden. Nei, her får du den samme gamle Touch ID-knappen på fronten.

Brettet leveres i fargenyansene sølv og grå. Dette er et merkelig par, for de er ikke akkurat så veldig forskjellige. Du vil sannsynligvis legge brettet i et etui uansett. Ifølge Apple er metall-chassiset utført i 100 % resirkulert aluminium.

Skjermen til nye iPad er en 10,2-tommers LCD-skjerm på 1620 x 2160 piksler, akkurat som på fjorårets modell. Den maksimale lysstyrken er på 500 nits. Det er ikke direkte fantastisk, men det går helt greit hvis den ikke utsettes for direkte sollys.

Den eneste egentlige forandringen er Apples TrueTone-teknologi, som gjør at bildet på skjermen justeres i henhold til omgivelsesbelysningen. Når du er utendørs vil skjermen eksempelvis bli lysere, og fargene vil bli justert.

Kameraer og batterikapasitet

Apple forteller at kameraet på fronten har fått en «betydelig oppgradering» sammenlignet med forgjengerens kamera. Nå får man et kamera på 12 MP med Apples Center Stage-funksjon. Den justerer utsnittet slik at du befinner deg midt i bilde under videosamtaler.

Kameraet på baksiden er det samme som sist, med sine 8 MP. Det er åpenbart foran man har gjort de vesentlige forandringene.

Vi har ikke hørt noe om batterikapasiteten, annet enn det utrolig vage «opptil 10 timers videotitting eller nettsurfing med Wifi». Vi får selv teste om dette representerer den faktiske batterikapasiteten når vi får muligheten.

Ladingen gjennomføres med en lader på 20 W som leveres i esken. Det er en ganske god hastighet til å være et nettbrett av denne typen, men det vil likevel ta over an tima å lade det helt opp.

(Image credit: Apple)

Spesifikasjoner, ytelse og programvare

Nye iPad er utrustet med A13 Bionic-prosessoren. Den er ikke like kraftig som M1-brikken i nye iPad Pro, men det betyr likevel at dette brettet har den samme kraften som iPhone 11. Ifølge Apple er denne nye iPad-modellen 20 % raskere enn forgjengeren.

Brettet støtter første generasjon av Apple Pencil. Det er nyttig når du skal ta notater eller tegne. Du må imidlertid lade den ved å koble den til brettets Lightning-port. Dette er fremdeles en av Apples merkeligste designmessige beslutninger, ettersom det innebærer at pennen blir liggende og dingle under opplading.

Du kan få WiFi- eller LTE-versjoner av den nye iPad-modellen. Det innebærer at det ikke finnes noen 5G-versjon. Det er egentlig helt greit, ettersom det bidrar til å holde prisen nede.

Brettet blir levert med iPadOS 15 forhåndsinstallert. Dette er en iPad-spesifikk variant av iOS 15, med noen ekstrafunksjoner som gjenkjennelse av håndskrift.