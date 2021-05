Test: iPad Pro 12,9" (2021)

Nye iPad Pro 12,9" (2021) er det neste nettbrettet man kan få for penger. Det har ytelse som overgår alle konkurrenter, en fantastisk skjerm, en hel rekke mindre oppgraderinger og tilbyr en generelt framifrå opplevelse, hvilket gjør det til et must for Apple-tilhengere og alle som trenger det absolutt gjeveste nettbrettet på markedet. Det passer dog ikke for alle, siden skjermen er svært stor og prisen høy. Det kan være at et mindre nettbrett med en snillere pris passer bedre for deg, men merk deg det følgende: Du får ikke et bedre nettbrett enn nye iPad Pro fra Apple. Dette er kremen av kremen.

Kort oppsummert

iPad Pro (2021) er et stort skritt i riktig retning for Apples gjeveste nettbrett, men er dette modellen du egentlig trenger? Hvis du vil ha det aller beste nettbrettet du kan få for penger, og en digital flate som kan gjøre nesten alt en datamaskin kan gjøre, så vil dette være et nærmest perfekt kjøp.

iPad Pro 12,9" (2021) er ikke for alle. De største aberne er at den er utrolig dyr og at den føles særdeles stor, særlig for alle som strengt tatt ikke trenger en skjerm på denne størrelsen.



For alle som takler både prislappen og den massive størrelsen er iPad Pro (2021) et fantastisk produkt som har virkelig fremtidsrettet ytelse, en fantastisk skjerm og alt annet man kan forvente av Apples aller beste nettbrett.



Den nye Liquid Retina XDR Mini LED-skjermen er beint frem nydelig, og den maksimale lysstyrken er noe man rett og slett ikke får med andre nettbrett – denne iPad-modellen ligger i samme sjikt som Samsung Galaxy Tab S7 Plus, som representerte en massiv oppgradering for nettbrett generelt i fjor. Skjermen er en av de aller beste for filmtitting, og fungerer utmerket til alle andre oppgaver.

I tillegg må vi snakke om ytelsen – mye har blitt sagt om Apples M1-prosessor, og dette er første gangen selskapet har brukt sin egenproduserte silisiumsbrikke i en iPad. Er det slik at du faktisk trenger en så kraftig prosessor? For de fleste vil svare være «nei», men om du ønsker en kruttsterk tablet som knuser et hvilket som helst annet nettbrett på markedet, så er det ingen tvil om at det er iPad Pro du vil ha.



Du kommer antageligvis ikke til å kunne sette pris på hvor ekstrem ytelsen faktisk er om du ikke kjører helt nymotens spill, bruker svært avanserte apper, bedriver innholdsproduksjon eller går helt bananas med antall samtidige apper i bruk. Med iPad Pro kan du starte apper som YouTube, Netflix og e-postklienter raskere enn noen gang før, men i de fleste tilfeller er forskjellen såpass liten kontra andre nettbrett at du antakeligvis ikke kommer til å merke den – og du kommer stort sett bare til å få bakoversveis hvis du laster ned de aller mest krevende appene fra App Store.



Når det gjelder andre oppgraderinger og nyvinninger, så er det ikke mange som er like viktige som prosessoren og skjermen, men det er noen detaljer det er verdt å nevne. Man får enda mer lagringsplass enn før om man velger å gå for 2 TB-versjonen, og den nye såkalte Center Stage-funksjonen (i kameraet) gjør at du kan sette fra deg iPad-en med opptaksfunksjonen påslått, og kameraet vil følge bevegelsene dine i rommet. Dette kan for eksempel være svært kjekt om man bruker videokonferansetjenester. I tillegg får man Thunderbolt 4-støtte via USB-C-porten. Dette er helt klart flotte nyvinninger, men de settes i skyggen av den utmerkede skjermen og den omveltende ytelsen i prosessoren.

(Image credit: TechRadar)

Batteritiden er solid – da vi testet batteriet i enheten fant vi ut at nettbrettet varer i omlag 10 timer etter en fullstendig lading. Dette vil selvsagt variere utifra bruk, men vi kan likevel slå fast at dette er et batteri som yter godt, og som de færreste vil bli skuffet over.



Alt dette er dog ikke billig. Dette er Apples hittil dyreste nettbrett. For grunnmodellen, med 128 GB lagringsplass og kun muligheter for Wi-Fi-tilkopling må man ut med 12 190 kroner. Hvis man vil meske seg med 2 TB lagringsplass øker prisen til hele 24 290 kroner – og det er for varianten uten støtte for bruk av mobildata.

iPad Pro (2021) er en fenomenal maskin, og er et must om man er Apple-evangelist, eller om budsjettet er romslig neste gang du skal handle nettbrett. Dette er ikke den perfekte enhet for alle, siden størrelsen er såpass røslig og prisen kan bli svimlende høy, men det er likevel, uten tvil, det beste nettbrettet på markedet.



Vi understreker at denne testen handler kun om iPad Pro på 12,9". Vi satser på å få testet 11"-modellen (med helt andre spesifikasjoner) om ikke så lenge.

Nye iPad Pro (2021) – lanseringsdato og pris

Apples nye iPad Pro (2021) vil være tilgjengelig for kjøp 21. mai, lanseringsdatoen er den samme over hele verden (og følgelig også i Norge.) Hvis man har hastverk, så er det mulig å forhåndsbestille det nye nettbrettet nå, både direkte fra Apple og fra andre forhandlere.



Om du faktisk vil kunne få fatt på en flunkende ny iPad Pro 21. mai er dog en annen sak. Det nye nettbrettet er allerede svært populært, og forhåndsbestillingene har rast inn. Ventetiden i enkelte land er allerede på opptil én måned.

Det kan være at du kan være heldig og råke på en enhet i en fysisk butikk den 21. mai, eller kort tid etter, men det kan være at disse vil forsvinne fort.



Administrerende direktør for Apple, Tim Cook, bekreftet at selskapet forventer at etterspørselen vil overgå tilbudet – antageligvis på grunn av mangelen på M1-prosessorer.



Prisen på iPad Pro 12,9" (2021) er som ovennevnt høy, og den er faktisk også langt høyere enn 2020-varianten av Pro-nettbrettet fra Apple. Vi nevnte prisen på grunnmodellen tidligere i teksten (12 190 kroner) , men skal man virkelig flotte seg med den maksimale mengden lagringsplass og støtte for både Wi-Fi og mobildata (5G) er det altså 26 090 kroner som er fasiten. Det er en smått utrolig pris for et nettbrett.

iPad Pro 12.9" (2021) – priser Modeller Priser 128 GB Wi-Fi 12 190 kroner 128 GB Wi-Fi + cellular 13 990 kroner 256 GB Wi-Fi 13 290 kroner 256 GB Wi-Fi + cellular 15 090 kroner 512 GB Wi-Fi 15 490 kroner 512 GB Wi-Fi + cellular 17 290 kroner 1T B Wi-Fi 19 890 kroner 1 TB Wi-Fi + cellular 26 190 kroner 2 TB Wi-Fi 24 290 kroner 2 TB Wi-Fi + cellular 26 090 kroner

Hvis du er ute etter noe billigere, så kan det være lurt å ta en titt på 11-tommersvarianten av iPad Pro (2021), siden denne har litt mindre hissige spesifikasjoner, og en startpris på 8 990 kroner.



Prisen for Apples aller gjeveste nettbrett kan, som ovennevnt, bli litt i overkant for mange, så man bør tenke seg godt om hvorvidt man faktisk trenger det absolutt beste nettbrettet på markedet.

Design

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar)

iPad Pro (2021)-designet har ikke forandret seg stort fra forgjengerne – det er fortsatt et nydelig produkt, med en elegant utforming som føles både utsøkt og standhaftig. Hvis du er på utkikk etter et nettbrett som er både funksjonelt og pent, så kan man vanskelig trå feil med Apples seneste.



Det er viktig å understreke at nye iPad Pro er stor. Skjermen, på 12,9 tommer, gjør at dette er litt av en brettkoloss, og mange vil nok foretrekke den noe mer beskjedne 11-tommersmodellen, eller kanskje noe enda mindre, som for eksempel iPad mini (2019). Hvis du synes store skjermer er stas, så vil man definitivt få mye for pengene her. Mer om det senere.

Nettbrettet har en bakside og en ramme laget av aluminium, og frontglasset er ikledd en ripesikker overflate – men du bør nok vurdere et etui, hvis du har lyst til å beskytte investeringen fra småskader og riper.



Inkludert i chassiset får man fire høyttalere, to på toppen av enheten og to på bunnen. Bunndelen huser også USB-C-porten, som også fungerer som Thunderbolt-port (vi utbroderer om tilkoplingsmulighetene senere i artikkelen.)



Sidene på nettbrettet er stort sett tomme og langstrakte, men på høyresiden er det et område som kan lade Apple Pencil (dette er magnetisk, så pennen vil feste seg til kanten) og helt i toppen på samme side sitter volumknappene.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Nettbrettet kan fås i enten sølv eller stellargrå, så fargevalget er mer begrenset her enn i en del av Apples ferskeste produkter. Begge farger tar seg godt ut, men nå som selskapet ekspanderer fargevalget med iMac-sortimentet (MacBook Air får antakeligvis også snart nye farger) med noen virkelig fargesprakende alternativer, så er det synd at vi ikke har muligheten til å kjøpe iPad Pro i rosa eller lilla.



iPad Pro 12,9" (2021) måler 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm, hvilket betyr at den er noe tykkere enn forrige generasjon, men dette er ikke noe vi la merke til under bruk. Varianten som kun støtter Wi-Fi veier 682 gram, mens den 5G-klare versjonen måler hårfint mer på vekten, nemlig 685 gram.



Man dermed slå fra seg tanken om et helt nytt utseende fra Apple denne gangen. Selskapet har fokusert helt og holdent på innmaten og skjermen.

Skjerm

(Image credit: TechRadar)

Skjermen er et aspekt ved iPad Pro (2021) der Apple virkelig har gjort seg flid. Ikke bare er størrelsen røslige 12,9 tommer, men skjermteknologien bak er også svært imponerende. Hvis du velger å gå for den mindre 11-tommersvarianten får man ikke bare mindre skjermstørrelse, men også et mindre imponerende skjermpanel.



Skjermen i 12,9-tommersversjonen har ny Mini LED-teknologi som gir et svært skarpt bilde og en kraftig forbedret lysstyrke. Selskapet har gitt det nye vidunderet navnet Liquid Retina XDR, og vi var svært fornøyd med bildene den produserte.

Den maksimale lysstyrken er nesten litt for overdådig. Det er snakk om hele 1600 nits, og når vi prøvde oss på på full styrke var det sjelden vi klarte å holde ut lenge. Skjermen har også en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som vil si at skjermbildet oppdateres dobbelt så fort som mange andre nettbrett, hvilket gir en følelse av at alt glir mer som det skal.



Det er særlig merkbart når man flyr og opp ned i sosiale medier eller spiller spill som krever kjappe bevegelser, der det er et must at skjermen klarer å holde følge med handlingene man utfører.

(Image credit: TechRadar)

Skjermen har et klart og skarpt bilde og fremviser framifrå bildekvalitet – vi mener at dette er en forbløffende god skjerm om man ofte ser film (eller titter på videoer), og den er like imponerende om man skal redigere video, noe som gjør at nettbrettet bør være svært attraktivt for alle som produserer medieinnhold.



Oppløsningen er på 2048 x 2732, noe som tilsvarer 265 piksler per tomme (PPI), hvilket ligger i samme sjikt som de beste Android-nettbrettene, som eksempelvis Samsung Galaxy Tab S7 Plus.



Testperioden har servert oss en av de beste visuelle opplevelsene vi har hatt med et nettbrett, så hvis skjermkvalitet er et viktig punkt på agendaen neste gangen du skal handle, så vil ikke iPad Pro (2021) på noen måte skuffe.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

Dette er et område hvor iPad Pro 12,9" virkelig imponerer stort. Apples seneste leverer helt enkelt den beste ytelsen vi har noensinne har sett i et nettbrett. Hadde vi snakket om tidligere iPad Pro-versjoner ville vi kanskje ha inkludert enkelte forbehold, og sagt at dette var blant de beste, men nye iPad Pro er simpelthen et godt hakk over noe annet vi har sett fra Apple og Android-produsentene.



Apple har som ovennevnt sett sitt snitt til å inkludere M1-brikken i dette nettbrettet, en prosessor som først ble introdusert med toppmodellene i Mac-sortimentet i 2020.

Hvis du er en mer typisk iPad-bruker, så er det ikke sikkert at du merker ytelseshoppet når du bruker nettbrettet til hverdagslige ting, men den nye silisiumsbrikken er ikke først og fremst laget for småtteri, men kommer mer til sin rett i hendene på brukere som faktisk trenger all kraften. Dette kan være snakk om folk som lager musikk, redigerer video, tegner eller driver med 3D-modellering og andre mer krevende oppgaver.



Nye iPad Pro (2021) kjører hverdagslige apper minst like bra som forgjengerne, men om du er ute etter et nettbrett som kan kjøre mer spesialisert programvare, så kommer du til å sette pris på M1-brikken mer enn de som har lyst på en iPad for å strømme Netflix, for eksempel.

(Image credit: TechRadar)

I Geekbench 5 klarte nettbrettet en gjennomsnittlig flerkjerneskår på 7297. Det er, for å si det forsiktig, langt bedre enn hva Samsung Galaxy Tab S7 Plus presterer – som, for ordens skyld, ligger på toppen av vår liste over de beste Android-nettbrettene, og altså fikk en skår på 2846.



Fjorårets iPad Pro klarte rundt 4700 i vår test, så M1-prosessoren har bidratt til et ekstremt hopp i ytelse, og du kommer til å merke stor forskjell med en gang du tar i bruk mer krevende programvare.

iPad Pro 12,9" (2021) – spesifikasjoner Vekt: 682 gram

Mål: 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Skjermstørrelse: 12,9 tommer

Skjermtype: Liquid Retina XDR Mini LED (LCD)

Oppløsning: 2048 x 2732

Oppdateringsfrekvens: 120 Hz

Prosessor: Apple M1

RAM: 8 GB / 16 GB

Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

OS: iPadOS 14.5

Kamera: 12 MP + 10 MP + ToF

Frontkamera: 12 MP

Batteri: Foreløpig ingen informasjon tilgjengelig

Sammen med M1-brikken vil det enten sitte 8 GB eller 16 GB RAM på innsiden av nettbrettet, avhengig av hvilken variant du går for. 128 GB, 256 GB og 512 GB-modellene har 8 GB arbeidsminne, mens de to dyreste modellene, med 1 TB og 2 TB lagringsplass har 16 GB.



Vi tester her modellen med 1 TB lagringsplass og 16 GB RAM, og etter vår erfaring er dette mer enn godt nok til våre formål, selv når vi sysler med krevende apper.



2 TB lagringsplass er det romsligste vi har vært borti i en iPad, og det er en imponerende mengde video, lyd eller andre filer man får plass til med denne modellen.

Med Apple får man ingen støtte for microSD-kort, så om man velger å gå for en variant med mindre lagringsplass, så er det viktig å huske på at man aldri kan oppgradere. 128 GB høres noe knapt ut, særlig hvis du har planer om å installere mange apper og lagre en del lyd- eller bildemateriale i tillegg, så det er verdt å ha bruksområdet i mente når man velger modell.



For første gang i iPad Pro-serien får man nå støtte for 5G, noe som vil si at du kan få fullt utbytte av raskt internett på mobilnettverket, hvis du velger å gå for den såkalte Cellular-varianten, vel å merke. 5G fungerte bra og som det skulle under vår testperiode.

USB-C-porten i nye iPad Pro er den første fra selskapet som også støtter Thunderbolt-standarden. Det betyr høyere hastigheter – ifølge Apple er det snakk om fire ganger så raskt – og det betyr også at en hel rekke høyhastighetsenheter kan koples til.



Det er gjerne snakk om ekstrautstyr som høyoppløselige skjermer, men det kan også innebære raskere ekstern lagring og andre mer komplekse enheter.

Hva gjelder kameraet, så finner man et kapabelt hovedkamera på 12 MP på baksiden av nettbrettet. Det kommer ikke til å gi deg bakoversveis, men det er godt nok til hverdagslige oppgaver, og etter vår erfaring fungerte det godt i en rekke apper.



Man får også et ultravidvinkelkamera på 10 MP hvis man trenger å få plass til mer i utsnittet, noe vi synes var nyttig enkelte ganger. Det sitter også en såkalt ToF-sensor på baksiden, som brukes til å måle dybde når man bruker portrettmodus.

(Image credit: TechRadar)

Fremsiden av nettbrettet har også et kamera på 12 MP, som sitter sentrert i chassiset på oversiden av skjermen. Dette kan være smått irriterende når man legger brettet i landskapsmodus, siden kameraet i denne posisjonen naturlig nok ikke er sentrert.



En oppgradering i programvaren har ført med seg en funksjon som heter Center Stage. Denne lar kameraet følge et subjekt rundt i rommet, om man eksempelvis bruker nettbrettet til videokonferanser. Noe lignende finnes allerede i Amazon-produkter, og fungerer svært godt i iPad Pro.

Etter vår erfaring fungerte sporingsfunksjonen godt. Den beskjærer bildet slik at du alltid er sentrert i bildet. Hvis du beveger deg for å plukke opp noe, eller er nødt til å gjøre et kjapt ærend i nærheten av nettbrettet vil du fortsatt være med i utsnittet. Dette kan føre til at man blir litt mer komfortabel foran kameraet, siden man slipper hele tiden å måtte følge med sin egen skjerm for å forsikre seg om at utsnittet er som det skal.

Tilbehør

iPad Pro 12,9" (2021) med Magic Keyboard og Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

Valgfritt tilbehør eksisterer til nye iPad Pro, slik som det har gjort til forgjengerne, og de to mest interessante i denne sammenheng er (den allerede eksisterende) Apple Pencil 2 samt en ny versjon av Apples Magic Keyboard.



Hvis du allerede eier Magic Keyboard til 2020-varianten av iPad Pro 12,9", så burde det fortsatt fungere med den nye modellen, men Apple informerer om at det nye nettbrettet er noe tykkere, slik at tastaturet kanskje ikke vil ligge helt i flukt med iPad-en. Vi har ikke hatt muligheten til å teste om dette er tilfellet, men om du vil ha en perfekt kumpan til det nye nettbrettet ditt, så kan det være lurt å vurdere den nye versjonen av tastaturet.

Magic Keyboard er ikke spesielt billig med sine 3590 kroner, men det er vel verdt det, og gjør at skriveopplevelsen på iPad Pro nærmer seg den man får med en laptop – vi skrev faktisk store deler av denne anmeldelsen på nettbrettet ved hjelp av Magic Keyboard, og vi synes det gikk feiende flott.



Tastaturet er noe mindre enn det man finner i de fleste bærbare PC-er, og iPadOS-programvaren er ikke like tilpasset tastaturbruk som den man finner i en MacBook, men det er et godt alternativ hvis du bare har tenkt til å gå for én av enhetene.



Apple Pencil 2 – dette er altså modellen med trådløs lading som ble lansert for et par år siden – er også kompatibel med dette nettbrettet, og den fungerer flott hvis du vil ha ekstrafunksjonaliteten den muliggjør, som for eksempel å ta notater for hånd eller tegne. Den er dog ikke inkludert i esken, og prisen er på 1499 kroner.

Batteri

Vi har ennå ikke klart å finne ut nøyaktig hvor stor kapasiteten til batteriet på innsiden av iPad Pro (2021) er, men batteritiden har vist seg å være god under testperioden. Enkelte rykter hevder at batteriet er større enn det som ble brukt i 2020-varianten, og at forrige generasjon iPad Pro hadde et batteri på 9720 mAh. Vi kommer nok ikke til å få fasiten før noen drister seg til å demontere hele enheten og tar en titt på innsiden.



Etter det vi har erfart klarer iPad Pro å holde ut i alle de 10 timene Apple hevder at den skal klare, og det inkluderer en rekke forskjellige bruksområder, som for eksempel surfing på nett, strømming av videoer, skrive i et skriveprogram, spilling av spill og generelt rote rundt i en hel masse apper.



Vi justerte også på lysstyrken på skjermen flere ganger under testingen, og som forventet hadde dette ganske stor innvirkning på hvor raskt batteriet brukes, særlig merkbart er det om man kjører lysstyrken helt til topps.

(Image credit: TechRadar)

I motsetning til Apples iPhone 12-sortiment, så får man med iPad Pro en lader med på kjøpet. Nøyaktig hvorfor Apple har valgt å inkluderer ladere med disse produktene, men ikke med iPhone 12, er vanskelig å si.



Hurtigladingen er ikke spesielt imponerende i iPad Pro (2021), hvilket betyr at det har litt lengre tid å lade dette nettbrettet enn enkelte Android-varianter, som for eksempel Galaxy Tab S7 Plus. Ladingen, som har en effekt på 18 watt, er merkbart tregere enn den man finner i Samsungs toppmodell, som støtter lading på 45 watt. Etter vår erfaring bruker Apple-brettet rundt 2 timer og 45 minutter på å lade fra helt flatt til hundre prosent med den medfølgende laderen.

Hvis du er ute etter solid batteritid som varer en hel arbeidsdag, og litt til, så burde iPad Pro 12,9" (2021) være et passende nettbrett. Er du av typen som bruker litt mer krevende apper og kanskje spiller litt mer enn den jevne nordmann, så kan du kanskje merke en litt raskere tæring på batteritiden, men brettet bør likevel klare å holde ut ganske mange av de 10 timene Apple lover.

Burde du kjøpe iPad Pro (2021)?

iPad Pro 12,9" (2021) med Magic Keyboard og Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

Kjøp det hvis…

Du vil ha et nettbrett som du kan bruke til alt iPad Pro (2021) tilbyr nesten mer enn du realistisk sett kan få utnyttet – dette produktet er laget som et alternativ til en laptop, samtidig som det er et bunnsolid nettbrett, med ytelse som kan tukte selv de gjeveste Mac-modellene. Hvis du er ute det aller beste, så er iPad Pro løsningen.

Skjermen på det gamle nettbrettet ditt er litt slapp En av de virkelige store trekkplastrene ved iPad Pro 12,9" er den fantastiske skjermen. Det nye Liquid Retina XDR Mini LED-panelet er merkbart bedre enn de man finner i alle andre nettbrett vi har prøvd, og ligger helt i toppsjiktet blant de aller beste skjermene vi har prøvd, uansett hva slags enhet det er snakk om.

Du trenger et nettbrett som også kan være laptop Apple har markedsført iPad Pro-serien som en laptoperstatter i årevis, og selv om det ikke alltid har vært tilfellet, så har Apple aldri vært nærmere sannheten med sitt seneste nettbrett. iPad Pro 12,9" er like kraftig som en MacBook, og om du er komfortabel med å bruke iPadOS-programvare fremfor programmer på macOS, så vil dette nettbrettet tilby en brukeropplevelse som ligger svært tett opptil det man får med MacBook.

Ikke kjøp det hvis…

Du er ute etter et vanlig nettbrett iPad Pro 12,9" vil være i overkant overdådig for mange. Hvis du bare trenger et nettbrett til å surfe på nettet og kjøre de fleste apper og spill, så er du antageligvis ikke i målgruppen for iPad Pro.

Du vil ha noe rimelig Dette er selvsagt et opplagt poeng, men nye iPad Pro er på ingen måte billig, og hvis du vil ha skjermkvaliteten og ytelsen som tilbys her, så må du betale for det – selv den rimeligste varianten med 128 GB lagringsplass er ikke enkel å få plass til i budsjettet.

Du er ute etter et lite nettbrett Ikke alle vil ha det aller største, og med sine 12,9 tommer er 2021-varianten av iPad Pro selve definisjonen på et stort nettbrett. Hvis du er ute etter noe med en mindre skjerm, så finnes det drøssevis av alternativer, både fra Apple og fra andre produsenter.

Opprinnelig testperiode: mai, 2021