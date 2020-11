De beste tilbudene på iPad under Black Friday

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Hvis du er på jakt etter de beste tilbudene på iPad for øyeblikket, kan vi bistå deg med denne oversikten over de laveste iPad-prisene. Dessuten skriver vi om alle iPad-modellene det fremdeles kan være mulig å oppdrive. Hvis du fortsatt er usikker på om du skal skaffe deg den nye iPad Air 4 eller heller vil velge en eldre iPad Pro på tilbud, har vi det du trenger. Vi gir deg også en gjennomgang av spesifikasjonene til hver enkelt modell i tillegg til litt objektiv informasjon om hva du kan vente deg av dem.

Nå er det Black Friday-feber, og ingenting er ved det normale. Her er det bare å henge med og følge med på tilbudene nedenfor:

Dette er en god tid for leting etter iPad, særlig ettersom vi nå har to helt nye enheter å leke oss med – nye iPad Air 4 og nye iPad 10.2. Begge disse er ypperlige valg, men en kanskje enda bedre nyhet for deg som jakter på gode iPad-tilbud er at det kan komme kraftige prisavslag for de eldre enhetene, og særlig iPad Pro.

Black Friday er dessuten rett rundt hjørnet, noe som vanligvis innebærer en rekke gunstige tilbud.

Her har vi samlet de beste tilbudene på iPad. Vi sammenligner prisene på alle de tilgjengelige modellene fra de mest kjente forhandlerne. Her finner du hele familien med iPad, Air, Mini og iPad Pro.

iPad 2020 Den nyeste iPaden gir deg mest for pengene Vekt: 490 g | Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | OS: iPadOS | Skjerm: 10,2" | Oppløsning: 2160 x 1620 | CPU: A12 Bionic med Neural Engine | Lagringsplass: 32/128 GB | microSD-spor: Nei | Batteritid: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP 4 990 kr Se tilbud hos Proshop.no Forbedret prosessor Samme prisnivå som forgjengeren Fortsatt ikke Face ID Støtter bare første generasjon av Apple Pencil

Apples septemberbegivenhet brakte store nyheter på iPad-fronten. 2020-flaggskipet er den åttende generasjonen av denne enheten, og begynner på samme prisnivå som forgjengeren fra 2019, men kan skilte med 40 % kraftigere prosessor. Dermed får du svært mye for pengene her, og vi vil anbefale at de som er ute etter en rimelig modell velger denne. Når det er sagt, byr 2019-utgaven på den samme 10,2-tommers skjermen, mens prosessoren er en eldre A10 Fusion uten Neural Engine. Sistnevnte vil nok gå ned i pris nå som arvtageren er på markedet.

Startprisen for iPad 2020 er kr. 3990,- for modellen med lagringskapasitet på 32 GB, mens du må ut med kr. 4990,- for 128 GB-utgaven.

iPad 10.2 (2019) Prisene kan komme til å falle nå som arvtageren er her Vekt: 483 g | Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | OS: iPadOS | Skjerm: 10,2" | Oppløsning: 1620 x 2160 | Prosessor: A10 Fusion | Lagringsplass: 32/128 GB | microSD-spor: Nei | Batteritid: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP 3 590 kr Se tilbud hos Elkjop Nye iPadOS Større skjerm enn foregående modell Støtte for Pencil og Smart Keyboard Tykke ytterkanter

Hvis du en stund har tenkt på å skaffe deg en rimelig iPad, kan dette være et bra sted å begynne. 2019-modellen av iPad 10.2 (7. generasjon) er priset ned til kr. 3299,- for 32 GB-modellen, men hvis du trenger mer plass, finnes 128 GB-utgaven priset til kr. 4299,-

Dette er nivået akkurat nå, og denne 2019-modellen gir oss iPad OS, en større skjerm enn forgjengerne og kompatibilitet med både Smart Keyboard-etuiet og første generasjon av Apple Pencil. Dette har inntil nå vært den mest populære iPad-modellen, ettersom den kombinerer en god pris og mange flotte funksjoner.

Modellen med 32 GB er litt beskjeden, særlig med tanke på at appene stadig krever mer plass. Hvis du bare er ute etter en billig iPad til strømming, nettlesing og å spille et par spill er dette absolutt en modell du kan vurdere. Men skal du arbeide med noe som krever større kapasitet, som spill eller Adobe-programmer, kan du enten vurdere 128 GB-modellen, eller kanskje iPad Air eller Pro.

iPad Pro-tilbud

iPad Pro 11" (2020) Den nyeste iPad Pro Vekt: 471 g | Mål: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skjerm: 11" | Oppløsning: 2388 x 1668 | Prosessor: A12X Bionic | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD-spor: Nei | Batteri: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 10 990 kr Se tilbud hos NetOnNet Støtte for mus og styreflate Energioppgradering Oppgradert støtte for AR-innhold Få nye funksjoner i forhold til tidligere modeller

To år etter at iPad Pro ble underlagt en oppgradering, har 2020-versjonen kommet med mer trøkk under panseret og en håndfull nye funksjoner. Apple har presset inn sin A12Z Bionic-brikke inn i denne iPaden, noe som gir den prosessering i turbofart, i tillegg til at lagringsenheten også er oppgradert. Dette gir deg helt klart et større og kraftigere nettbrett, men hvis ekstrafunksjonene ikke betyr noe for deg, kan du like gjerne se på en eldre iPad Pro-modell.

Selv om støtte for mus og styreflate kanskje er det mest forlokkende med denne iPad Pro-modellen, er det viktig å tenke på at akkurat denne egenskapen også blir tilgjengelig for de eldre modellene temmelig snart. Derfor kan du like gjerne velge en eldre modell hvis det er dette du helst vil ha.

Hvis det viser seg at modellene fra 2020 og 2018 ikke skiller seg så mye fra hverandre i pris, er det best å velge den nyeste modellen.

iPad Pro 12,9" (2020) Stor kraft, stor skjerm Vekt: 641 g | Mål: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skjerm: 12,9" | Oppløsning: 2732 x 2048 | Prosessor: A12X Bionic | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD-spor: Nei | Batteritid: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 12 189 kr Se tilbud hos Komplett Den nyeste og største skjermen Den kraftigste iPad-modellen så langt Noen av de mest fristende funksjonene kommer snart også på eldre modeller

iPad Pro 12,9 (2020) er den dyreste iPad-modellen på markedet akkurat nå, og det er det gode grunner til. Her er det mye kraft under panseret, og en stor skjerm som drar full nytte av alle den flotte teknologien. Hvis du er på jakt etter de nyeste funksjonene og egenskapene og den fullverdige iPad Pro-opplevelsen med Magic Keyboard og det hele, er denne modellen et glimrende valg – hvis du har råd til den.

Hvis prisen på over 12 000 kroner virker litt avskrekkende, kan du spare litt på å velge den noe eldre 2018-modellen. Sjekk tilbudene nedenfor!

iPad Pro 11" (2018) Topp ytelse til en litt lavere pris Vekt: 468 g | Mål: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skjerm: 11" | Oppløsning: 2388 x 1668 | Prosessor: A12X Bionic | Lagringsplass: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD-spor: Nei | Batteritid: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 8 890 kr Se tilbud hos Elkjop Utrolig kraftig Forbedret skjerm Pekepenn og tastatur er overpriset ekstrautstyr

iPad Pro (2018) utgjør den største forandringen på skjermfronten siden originalmodellen kom ut. Den heldekkende LCD-skjermen har man fått til ved å avrunde kantene og benytte en liquid retina-skjerm av samme type som på iPhone XR. Apple har klart å skape en 11-tommers skjerm mens de har beholdt den utvendige størrelsen til den 10,5-tommers forgjengeren takket være en dramatisk reduksjon av ytterkanten. 120 Hz-skjermen leveres nå også med Face ID til å låse opp enheten. Denne iPad Pro-utgaven har USB-C-tilkobling, men ikke lenger en klassisk hodetelefonutgang.

A12X Bionic-brikken gjør 2018-utgaven av iPad Pro utrolig rask. Her har Apple henvendt seg til kreative yrkesutøvere som kan verdsette hvor godt Photoshop fungerer her.

Denne modellen kan finnes for i overkant av 800-kroner, og i flere prisvarianter avhengig av kapasitet og tilkoblingsteknologi. Med 2020-modellen i hyllene kan de to år eldre modellene komme til å prises enda lavere.

iPad Pro 12,9" (2018) Den beste iPad-modellen for den kreative på billigjakt Vekt: 631 g | Mål: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skjerm: 12,9" | Oppløsning: 2732 x 2048 | Prosessor: A12X Bionic | Lagringsplass: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD-spor: Nei | Batteri: 9720 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 16 390 kr Se tilbud hos Elkjop Ypperlig for kreativ utfoldelse Stor kraft og stor skjerm Veldig dyr

12,9-tommersutgaven av iPad Pro (2018) fikk samme heldekkende skjermbehandling som den samtidige 11-tommeren, og den ser minst like flott ut. På grunn av de smalere kantene ble denne utgaven faktisk mindre omfangsrik enn forgjengeren, selv om skjermen er like stor. På innsiden er det samme type muskulatur som hos den nevnte 11-tommeren. Dette nettbrettet passer ypperlig til kreativ utfoldelse. Med USB-C-koblingen kan du lett knytte den til eksterne skjermer.

Denne 12,9-tommeren kom på markedet i Norge fra kr. 10 890, og modeller med større lagringsplass er langt dyrere. Etter lanseringen av 2020-modellen har imidlertid prisene begynt å bevege seg nedover.

Er iPad Pro-tilbudene verdt prisen?

Vi ser stadig flere iPad-modeller til nedsatte priser. Dette skyldes lanseringen av 2020-modellen, som på mange måter bygger videre på 2018-utgaven, uten å ha oppgradert ytelsen så veldig. Det betyr at du fortsatt kan få et utrolig bra nettbrett for enda lavere priser, nå som de kostbare 2020-modellene er kommet i hyllene.

Første generasjon av iPad Pro er dessverre ikke noe å satse på lenger. Prisene er omtrent som for 2018-modellen, men det kan man ikke si om kvaliteten. Dermed er det absolutt lurt å velge en nyere modell.

Men hvis valget står mellom 2020-modellene og de fra 2018, er det gode grunner til å velge de eldste og rimeligste blant disse. Kraft og omfang er omtrent på samme nivå, og hvis du ikke er så opptatt av de 2020-spesifikke egenskapene, kommer du greit fra å velge en iPad Pro fra 2018.

iPad Air-tilbud

iPad Air 2020 På halvveien mellom Air og Pro Vekt: 458 g | Mål: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | Skjerm: 10,9" | Oppløsning: 2360 x 1640 | Prosessor: A14 Bionic med Neural Engine | Lagringsplass: 64/256 GB | Batteritid: 10 timer | Baksidekamera: 12 MP vidvinkel | Frontkamera: 7 MP Større skjerm Ny plassering av fingeravtrykksleser USB-C Solid prishopp fra forrige modell

2020-modellen iPad Air er tilgjengelig fra forhandlerne. Dette er en modell som utmerket godt kan dekke akkurat dine behov. Hvis du er ute etter kraften til en Pro-modell til prisen av en Air, har Apple gjort forskjellen mer utydelig med denne utgivelsen. Her får du spesifikasjoner verdig en Pro, med forbedringer i både skjerm og prosessorytelse, mens andre egenskaper er nedjustert en smule for å legge prisen en god del lavere.

Her får du ikke Face ID og skjermen er ikke større enn 10,9 tommer, så du merker noen forskjeller mellom nye Air og de nåværende Pro-modellene man får kjøpt. iPad Air har imidlertid en startpris ved lansering på kr. 6990,-, noe som gjør den vesentlig rimeligere enn Pro utgavene, i tillegg til at den gir deg svært mye for pengene.

iPad Air (2019) Svært kraftig, og billigere enn Pro Vekt: 456 g | Mål: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Skjerm: 10,5" | Oppløsning: 2224 x 1668 | Prosessor: A12 | Lagringsplass: 64/256 GB | Batteritid: 10 timer | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 7 MP 2 495 kr Se tilbud hos Dustin home Kraftig Flott skjerm Kompatibel med Apple Pencil og Smart Keyboard

iPad Air (2019) var den første modellen i sin rekke siden iPad Air 2 fra 2014, og den var verdt ventetiden. Den fikk en vesentlig oppgradering av ytelsen , slik at den begynte å ligne mer på de langt dyrere iPad Pro-modellene. iPad Air (2019) har førsteklasses prosessorer og støtter Apple Pencil og Smart Keyboard. Pikseltettheten på retinaskjermen er veldig nær den du får på iPad Pro 11, og du får den samme True Tone-teknologien som justerer skjermens lysstyrke i forhold til omgivelsene.

Ved lansering fikk iPad Air (2019) en pris fra kr. 5790,- i Norge (64 GB), og nå ser vi at prisen begynner å krype under 5000.

iPad Mini-tilbud

iPad Mini (2019) Liten skjerm, mye kraft Vekt: 300 g | Mål: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | Skjerm: 7,9" | Oppløsning: 2048 x 1536 | Prosessor: A12 | Lagringsplass: 64/256 GB | Batteritid: 10 timer | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 7 MP 4 990 kr Se tilbud hos NetOnNet Lyssterk skjerm med detaljrike gjengivelse Oppgraderte spesifikasjoner innvendig Fortsatt tykke ytterkanter

iPad Mini fra 2015 fikk en ny oppgradering i 2019, med en modell som bare heter iPad Mini.

Designet later ikke til å være mye forandret over tid, men det er de forbedrede spesifikasjonene som røper at vi har å gjøre med en oppgradering. Den vakre retinaskjermen har en oppløsning på 2048 x 1536, noe som er temmelig intenst til å være en 7,9-tommer. Batteriet holder det gående i ti timer med nettsurfing og medieavspilling. A12 Bionic-brikken sørger for solid ytelse.

Hvis du synes de vanlige iPad-modellene er litt for omfangsrike, men likevel vil ha noe som er litt større enn mobilen, som egner seg til lange leseøkter, nettsurfing og videotitting, er iPad Mini (2019) en av de beste enhetene du kan få.

64 GB-versjonen hadde ved lansering i Norge en pris på kr. 4490,- og prisen har senere steget, noe som er litt uvanlig. Du kan likevel være heldig å komme over gunstige tilbud.

Hvilken iPad burde jeg kjøpe?

Hvis du er ute etter en billig iPad, kan 10,2-tommeren fra 2019 være noe for deg. Dette hverdagsbrettet leveres med superrask teknologi under panseret, er kompatibelt med en lang rekke tilbehør og en pris som gir deg svært mye for pengene.

Hvis du imidlertid skal bruke brettet til noe mer enn lett hverdagssurfing, strømming og ett og annet spill, vil du nok heller ta trinnet opp til Air. Dette skyldes at innstegsmodellen av iPad (2019) bare tilbyr en lagringsplass på 32 GB, og for det 128 GB-versjonen koster, kan du lett gå ned til 64 GB og en mye kraftigere Air-modell.

Hvis du er ute etter større lagringskapasitet og kraftigere spesifikasjoner, og for eksempel kjøre en del spill og et par Adobe-programmer, er iPad Air noe å satse på.

Hvis du satser tungt på kreativ utfoldelse, gaming, mediaredigering eller en arbeidsflyt preget av multitasking, er det best å punge ut for iPad Pro. Selv om 2020-utgaven bare kom med noen mindre oppgraderinger, hender det at den prises likt som forgjengeren. I slike tilfeller er det best å kjøpe den nyeste modellen, men kommer du over en langt rimeligere 2018-modell, er den et godt valg.

Når får man iPad til best pris?

Nedsatte priser på iPad inntreffer ofte når det akkurat er kommet en nyere modell, eller i månedene i forkant av en stor lansering, når mange forhandlere gjerne vil rydde hyllene for å gjøre plass til nyhetene. Lanseringsnyheter fra Apple kan fortelle deg når det er lurt å slå til, men det hender at det også dukker opp gunstige tilbud til andre tider av året.

Utenfor Apples egen sfære, dukker det også opp mange iPad-tilbud i forbindelse med den store salgsbegivenheten Black Friday og til jule- og nyttårssalget. Disse produktene er ettertraktet på den tiden av året, og de gode tilbudene forsvinner raskt. Da er det viktig å følge med og reagere fort.