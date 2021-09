Test: iPad 10.2 (2021)

iPad 10.2 (2021) er det Apple-nettbrettet som gir deg mest for pengene blant årets lanseringer. Det er raskere enn forgjengeren, det er brukervennlig og det rommer et oppgradert selfiekamera som gjør videosamtaler enklere enn aldri før. De øvrige oppgraderingene er relativt beskjedne, som for eksempel introduksjonen av True Tone-teknologien som justerer skjermen i henhold til omgivelsene. Men hvis du vil ha et rimelig nettbrett og ikke har behov for siste skrik innenfor teknologi, er dette er godt kjøp.

Kort sammendrag

Ved første øyekast ser ikke Apples nyeste iPad ut til å by på den store oppgraderingen fra Apple iPad (2020). Det har de samme brede ytterkantene øverst og nederst og benytter seg av Touch ID i stedet for Apples Face ID for å åpne enheten. Men hvis du ønsker deg noen av egenskapene fra Apples mer avanserte nettbrett uten å måtte strekke deg til dette prisnivået, gir det deg god verdi for pengene.

Den nye iPad-modellen kan benyttes med Apple Pencil og Smart Keyboard (som begge selges separat), i tilfelle du ønsker deg en laptop-aktig tilnærming. Den leveres med iPadOS 15 forhåndsinstallert, altså den nyeste versjonen av Apples eget nettbrett-OS. Her er det gode egenskaper for multitasking og tilgang til tusenvis av apper og spill via App Store. Og alt dette får du for en langt mer beskjeden sum enn både nye iPad mini 5, det mest kompakte nettbrettet fra Apple, samt Apple iPad Air 4, som befinner seg midt i familien.

Under panseret finner vi noen endringer som får iPad (9. generasjon) til å oppleves som et trinn opp fra iPad 8, selv om det er lite. Du kan velge mellom varianter på 64 GB og 256 GB, hvilket betyr at langringskapasiteten er doblet fra forrige utgaves 32 GB og 128 GB. Prosessoren er også blitt oppgradert, denne gangen til en A13 Bionic-prosessor. Apple hevder at den er 20 % raskere enn A12 Bionic.

10,2-tommersskjermen har fått den samme True Tone-teknologien som de andre iPad-modellene i serien. Denne teknologien justerer automatisk farger og lysstyrke i forhold til omgivelsesbelysningen, slik at det alltid er lett å se det som vises på skjermen – uansett hvor du bruker denne iPad-en.

Ansporet av den underlige perioden vi nå er på vei ut av, er det fremovervendte selfiekameraet kjørt opp til 12 MP. Det har dessuten den nyttige Center Stage, som vi første gang møtte på iPad Pro (2021). Center Stage panorerer og zoomer kameraet slik at du alltid er innenfor bilderuten under videosamtaler.

Den nye iPad-modellen har den samme batteritiden på 10 timer som forgjengeren. Det følger med en 20 W hurtiglader i esken, og når du bruker den sammen med den medfølgende USB-C-til-Lightning-kabelen, gir det rask opplading av brettet. iPadOS 15 sørger for en silkemyk opplevelse og gjør multitasking langt enklere, i tillegg til at du kan plassere widgets hvor du vil på skjermen.

iPad 10.2 (2021) er likevel ikke helt perfekt. Den byr ikke på Face ID, og den mangler de rekalibrerende høyttalerne Apples øvrige nettbrett er utstyrt med. Hvis du er ute etter en laptop-lignende opplevelse med styreflate og klikkbare taster (som på Apple Magic Keyboard), må du heller ta en titt på den dyrere modellen iPad Air, ettersom iPad 10.2 (2021) bare fungerer med første generasjons tilbehør.

Nye iPad 10.2 har en veiledende startpris på 3990 kroner, og passer utmerket for alle som skal kjøpe sin første iPad, eller som skal erstatte en eldre iPad som ikke er kompatibel med iPadOS 15.

Pris og tilgjengelighet

Veiledende minstepris. 3990 kroner

Apple iPad 10.2 (2021) kom i handelen 24. september. Den veiledende startprisen for modellen som bare har WiFI og 64 GB er 3990 kroner. Med en lagringsplass på 256 Gr økes prisen til 5790 kroner.

Hvis du i tillegg vil ha LTE-tilknytning, slik at du kan koble deg til nettet selv når det ikke er WiFi tilgjengelig, koster modellen med 64 GB 5490 kroner, mens varianten med 256 GB har en pris på 7290 kroner.

Til sammenligning var den rimeligste varianten av iPad 10.2 (2020) priset til 3990 kroner ved lansering i september 2020. Den hadde imidlertid bare 32 GB lagringsplass.

Design

Samme utførelse som tidligere utgaver av iPad 10.2

Touch ID, men ingen biometrisk sikring

Kompatibel med Apple Pencil (1. generasjon) og Smart Keyboard

Utvendig ser nye iPad 10.2 identisk ut som iPad 10.2 (2020). Enheten måler 25,06 x 17,41 x 0,75 cm og har den samme 10.2-tommers skjermen som fjorårsmodellen. Den har også de samme brede ytterkantene øverst og nederst. I årets modell finner man frontkameraet på 12 MP i den øvre kanten og hjem-knappen med innebygget Touch ID-sensor i den nedre.

Selv om designet tar seg litt utdatert ut sammenlignet med resten av iPad-familien, oppleves den likevel som en god og solid enhet, og bare det er imponerende med tanke på prisen. Her er det ingen Face ID, så du får nøye deg med Touch ID. Fingeravtrykksleseren registrerte raskt fingeravtrykket når vi åpnet maskinen.

Modellen som kun har WiFi veier 187 gram, og er dermed 3 gram lettere enn fjorårets iPad 10.2, mens WiFI/LTE-versjonen er med sine 498 gram 3 gram tyngre enn forgjengeren. Den leveres i bare to fargevarianter, nemlig sølv og grå. Dessverre får du ikke den gulltonen som var tilgjengelig med iPad 10.2 (2020). For å få en litt mer spennende variant, kan du ta en titt på iPad mini, som byr på varianter i rosa og lilla, i tillegg til gull og grå.

iPad 10.2 (2020) er den eneste iPad-modellen som fortsatt har Lightning-port, og ikke USB-C-port. Uttaket finner man nederst på enheten, sammen med to høyttalere. iPad mini har høyttalere som rekalibreres slik at lyden stemmer med hvordan enheten ligger, men dette kan ikke høyttalerne på iPad 10.2. Dermed er ikke lyden like imponerende, selv om den duger.

Nettbrettet er kompatibelt med første generasjon av Apple Pencil, og det går som en lek å skissere og ta notater. For å lade opp penne må du enten plugge den in i Lightning-porten, eller benytte den medfølgende adapteren med en Lightning-kabel. Med andre generasjons Apple Pencil er det langt enklere, ettersom den lades opp når den er festet magnetisk til nettbrettet.

iPad 10.2 fungerer også med Apples Smart Keyboard. Dermed kan enheten benyttes omtrent som en laptop. Selv om dette tilbehøret mangler de klikkbare tastene og styreflaten du får på Magic Keyboard, får du uansett en langt enklere skriveopplevelse enn ellers.

Skjerm

10.2-tommers skjerm

Oppløsning på 2160 x 1620

True Tone-teknologi

Som navnet forteller deg, har iPad 10.2 (2021) en 10.2-tommers skjerm. Apple økte først størrelsen på skjermen til innstegsmodellen i 2019, og den ekstra halve tommen med boltreplass er blitt normen for Apples rimeligste nettbrett.

Skjermen har en oppløsning på 2160 x 1620 og en lysstyrke på 500 nits, altså det samme som forgjengeren. Her er det ingen tegn til Apples Liquid Retina-teknologi, som gir klarere farger og har et antireflekterende belegg, men iPad 10.2 (2021) kan i det minste skilte med selskapets True Tone-teknologi, og det er første gang man møter denne teknologien på innstegsmodellen.

True Tone justerer automatisk skjermen slik at den passer til omgivelsesbelysningen. Dermed blir det enklere å se hva som vises på skjermen – når du bruker iPad-en utendørs i dagslys justeres lysstyrken opp. Dette opplevde vi som en kjærkommen oppgradering.

Oppdateringsfrekvensen holder seg på 60 Hz, mens nyeste utgave av iPad Pro har fått en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Dermed oppdateres bildet på skjermen raskere på den sistnevnte, noe som gir et jevnere og smidigere bilde. Men hvis du er på jakt etter en rimelig iPad, eller ikke pleier å bruke time etter time på å navigere deg rundt i sosiale medier, er ikke dette en egenskap du kommer til å savne.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

Oppgradert A13 Bionic-prosessor

Leveres med enten 64 GB eller 256 GB lagringsplass

12 MP ultravidvinkel i frontkameraet

Apple har gitt iPad 10.2 en ny prosessor i form av A 13 Bionic, en brikke som dukket opp første gang i 2019, i iPhone 11 og iPhone 11 Pro. Selv om dette ikke er produsentens aller nyeste prosessor (for den heter A15 Bionic, og finnes i iPhone 13 og iPhone 13 Pro), er den likevel en solid oppgradering fra A12 Bionic som finnes i iPad 10.2 (2020).

I daglig bruk er den nyeste iPad-modellen raskere. Apple hevder at den er 20 % raskere enn forgjengeren, men den er ikke like kjapp som iPad Air 4, som kan skilte med en A14 Bionic-prosessor. Den er heller ikke på det samme hastighetsnivået som iPad Pro (2021) og dens M1-brikke.

Uansett gikk det raskt å starte opp appene vi testet med, multitasking gikk smidig og vi opplevde ikke noe forsinkelse. Det antas at nye iPad 10.2 har 3 GB RAM, men Apple har ennå ikke kommet med noen offisiell bekreftelse av dette.

Som nevnt, har begge modellene av iPad 10.2 (2021) fått doblet lagringsplass siden fjorårets tilsvarende modeller. Du kan velge mellom modeller på 64 GB og 256 GB. Som med alle iPad-modeller mangler det støtte for microSD-kort. Dermed kan du ikke øke lagringskapasiteten på et senere tidspunkt.

Vi vil anbefale modellen med 256 GB hvis du har planer om å laste ned mange apper, eller tar mange fotografier eller videoopptak. Hvis du vil ha enda større lagringsplass, kan du heller ta en titt på iPad Pro-serien, som leveres med varianter på 512 GB, 1 TB og 2 TB.

Pandemien har forårsaket en eksplosiv vekst i antallet videosamtaler. Apple har tatt tak i dette ved å oppgradere selfiekamerat foran på enheten for første gang på flere år. Brettet har nå en ultravidvinkel på 12 MP foran, og mottagerne av våre FaceTme-oppringninger fortalte oss at de fikk tydelige og detaljerte bilder.

The iPad 10.2 drar også nytte av Center Stage, en funksjon som første gang dukket opp med iPad Pro (2021). Den panorerer og zoom er kameraet automatisk for å sikre at du alltid er innenfor bilderammen under videosamtaler. Det er samme type funksjon som på the Amazon Echo Show 10, og vi ble imponert over hvor godt dette fungerer og av hvor smidige kamerabevegelsene er.

På baksiden av nye iPad 10.2 har Apple beholdt 8 MP-kameraet med blenderåpning f/2.4. Kameraet på baksiden kommer neppe til å være enhetens store trekkplaster uansett.

Mens vi testet dette nettbrettet, opplevde vi bildene vi fikk som skarpe og klare. Kvaliteten er ikke overveldende, og bildene kan ikke måle seg med dem man får med en nyere iPhone. Men hvis du trenger å ha et kamera for hånden i produktivitetsøyemed der kvaliteten ikke er helt avgjørende, er iPad 10.2 mer enn tilstrekkelig.

Programvare

Leveres med iPadOS 15 forhåndsinstallert

Forbedrede egenskaper for multitasking

Forbedret widget-funksjonelitet

Akkurat som iPad mini (2021), leveres iPad 10.2 (2021) med iPadOS 15 forhåndsinstallert. Dette er Apples eget operativsystem for nettbrett. I tillegg til at du her får tilgang til mange av funksjonene fra iOS 15, er det også utviklet for å få mest mulig ut av nettbrettets utforming. Dermed er også evnen til multitasking forbedret.

Muligheten til å kjøre to apper samtidig, og manuelt styre hvor stor del av skjermen hver av dem opptar, ble introdusert med iPadOS 14. Denne funksjonen er imidlertid blitt enda enklere i bruk takket være den nye Multitasking-menyen som legger seg øverst i alle appene.

App Library gjør nå at alle appene er tilgjengelige fra dokken, og dermed kan alle benyttes i multitasking. Tidligere var dette mer begrenset.

Blant de andre nye funksjonene er muligheten til å flytte widgeter rundt på skjermen. Tidligere var disse låst til et panel på venstre side av hjem-skjermen. Det er også gjort forbedringer i notat-appen.

Vi opplever at iPadOS 15 opererer smidig på nye iPad 10.2. Dette er Apples beste så langt, og den utklasser nettbrettprogramvaren Android.

Batteri

Varer i opptil 10 timer på én opplading

Tar litt under tre timer å lade opp

Leveres med 20 W-lader

Nye iPad (2021) kan ifølge Apple holde det gående i opptil 10 timer mellom oppladingene. Dette viste seg også å være tilfellet da vi testet det, men rundt 10 timers videoavspilling før enheten måtte lades opp igjen. Selv om dette ikke er bedre enn den foregående modellen, er det likevel blant de nettbrettene vi har testet som har best utholdenhet.

Det tok like under tre timer å fullade denne iPad-en igjen ved bruk av den 20 W hurtigladeren som følger med i esken. Du får ikke trådløs lading med noen av iPad-modellene, og det er heller ikke vanlig blant andre nettbrett.

Burde jeg kjøpe iPad (2021)?

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en rimelig iPad

Apples innstegs-iPad er brukervennlig og gir deg mye for pengene. Hvis du har et stramt budsjett, eller du er ute etter å erstatte en eldre iPad som ikke støtter iPadOS 15 – og ikke trenger Apples heftigste funksjoner til nettbrett – kan du kjøpe deg dette.

… du har mange videosamtaler

Med et forbedret frontkamera og den nyttige Center Stage-funksjonen som sørger for at du alltid er i bilderammen, gjør nye iPad 10.2 videosamtaler til en fryd. Hvis du ofte bruker nettbrett til å holde kontakten med andre, er iPad 10.2 (2021) et ypperlig valg.

… du ofte bruker nettbrettet utendørs

Dette er første gang en innstegsmodell av iPad blir levert med True Tone-teknologien, som automatisk justerer skjermen på bakgrunn av omgivelsesbelysningen og sikrer at seeroplevelsen blir best mulig.

Ikke kjøp den hvis ...

… du allerede har iPad 10.2 (2020)

Det forbedrede selfiekameraet og True Tone-skjermen er ikke gode nok grunner til å oppgradere hvis du allerede har fjorårets modell. Da kan du få iPadOS 15 på ditt nåværende nettbrett, og utover den ekstra lagringsplassen er det ikke så mye mer å hente.

… du vil ha en iPad å skissere med

iPad 10.2 (2021) er kompatibelt med Apple Pencil (1. generasjon), men hvis du vil skissere og tegne på nettbrettet, vil den forbedrede skjermen til iPad Air 4 og det nettbrettets støtte for 2. generasjon av Apple Pencil (som er enklere å lade og oppbevare og som har en brukerdefinerbar knapp) være et langt bedre valg.

… du vil ha bedre lydgjengivelse

Denne iPad-modellen har to velfungerende høyttalere, men hvis du gjerne vil ha bedre lydgjengivelse kan du heller vurdere iPad Mini eller the iPad Air – alt etter budsjett. De har høyttalere som kalibreres automatisk i forhold til hvordan brettet ligger, slik at du får en bedre opplevelse ved gaming eller glaning.

Først testet: september 2021