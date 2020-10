Nye iPad 10.2 (2020)

Nye iPad 2020 gir deg mye for pengene til å være en helt ny iPad, til tross for at den bare utgjør en beskjeden oppgradering fra fjorårets versjon. Den har en raskere prosessor og leveres med en 20 W-lader, og den tar med seg fjorårets godsaker som Apple Pencil og Smart Keyboard videre. Det beste er at prisen ikke har endret seg år for år, noe som gjør denne den beste iPad-modellen for dem som ikke trenger Apples teknologisk beste iPad.

Tominuttersanmeldelse

Nye iPad 2020 er Apples beste versjon av deres innstegsmodell så langt. Selv om ikke mye er forandret siden fjorårets iPad 2019, spiller den en viktig rolle, ettersom iPad Air er blitt dyrere. Dermed er iPad 2020 den modellen det er greiest å anbefale for gjennomsnittlige brukere.

Verdi for pengene, og ikke bare prisen, er hovedårsaken til at man burde kjøpe 10,2-tommeren iPad 2020. Sørlig fordi den deler en hel del egenskaper med med langt dyrere iPad-modeller: adgang til de samme spillene og appene, kompatibilitet med Apple Pencil og Smart Keyboard og støtte for iPadOS 14.

Den står i skarp kontrast til den nye (men ennå ikke tilgjengelige) iPad Air 4, som kan skilte med et oppfrisket design, kunstnervennlig laminert 10,9-tommers skjerm og en overlegen ytelse. Alt dette virker utrolig fristende, men prisgapet mellom innstegsnivå og midtsjikt er blitt enda større enn tidligere år. Så selv om nye iPad 2020 kan virke litt lite inspirerende, gir den veldig mye for pengene.

Den har også fått et par nye finesser som gjør den til noe mer enn bare en gjenutgivelse av iPad 8. Den leveres med et 20 W-adapter for hurtiglading gjennom en USB-C-til-Lightning-kabel, mens enheten drives av en A12 Bionic-brikke, som representerer et solid hopp fra tidligere utgaver, slik at denne modellen vil kunne by på adekvat ytelse i flere år fremover.

Bruksverdien til iPad 2020 økes ytterligere av støtten for Apples Smart Keyboard og Apple Pencil (som selges separat) og av den glimrende batterikapasiteten som gir ti timers batteritid. Og så er det operativsystemet, da. iPadOS 14 er et stykke programvare som fortjener anerkjennelse. Flere nye funksjoner, og særlig Scribble, bidrar til å gjøre Apples penn verdt prisen.

I avdelingen for kompromisser kan vi nevne lagringsplassen, som i den enkleste modellen er på ynkelige 32 GB. Du vil nok vurdere 128 GB-modellen hvis du gjerne vil lagre og redigere foto og video. Men det er likevel vanskelig å ikke la seg imponere hvis modeller som iPad Pro eller iPad Air ligger langt utenfor ditt budsjett.

Din betraktning av nye iPad 10.2 (2020) vil preges av hvor tett du har fulgt iPad-utviklingen de seneste årene. Apple-fans vil klage over at den billigste modellen ikke er blitt så veldig oppgradert, ut over en kraftigere og mer effektiv prosessor.

Men der det er rimelig å kreve nye og revolusjonerende endringer av flaggskipserien iPad Pro, der flere modeller koster over 10 000 kroner, er nye iPad 10.2 utviklet for mindre forlangende brukere.

Dette er en iPad for deg som ikke har kjøpt iPad på en god stund, og som er ute etter en god og rimelig erstatter, eller for deg som kjøper din første iPad. Apples mål er at kundene kjøper deres nyeste modell, og derfor har de gitt den den nevnte prosessoren og hurtigladeren, heller enn at de kjøper en eldre modell til nedsatt pris fra en annen forhandler.

Nye iPad 2020 – pris og lansering

iPad 2020 er priset fra kr 3990,- for 32 GB-utgaven, og for 128 GB-modellen må du ut med kr. 4499,-.

Dette er ganske rimelig sammenlignet med iPad Pro-serien og den nye iPad Air 4, der prisene begynner på kr. 6990,-.

iPad 10.2 (2020) ble lansert fredag 18. september. Den kan kjøpes direkte fra Apple, eller fra andre forhandlere.

Design

Nye iPad 10.2 er egentlig ikke så ny på designfronten. Den både ser ut og føles omtrent som iPad-modellen fra 2019. Det er ikke nødvendigvis dumt. Selv om den oppleves som litt utdatert i forhold til Air og Pro-modellene, er utseendet helt greit med tanke på prisen.

Den har en skjerm på 10,2 tommer (mer om det i skjermavdelingen nedenfor) omgitt av brede ytterkanter. I øvre kant finner man selfiekameraet, mens hjem-knappen har en innebygget Touch ID-sensor og befinner seg i nedre kant.

Dette oppleves ikke like gjennomført som iPad Pros biometriske Face ID-sikkerhet, men det fungerer likevel godt og gir deg muligheten til å låse opp nettbrettet med et fingertrykk. Fingeravtrykksleseren fungerer raskt og greit, og den var presis i vår test.

Det er inngått visse kompromisser på designsiden, som på en del andre områder. Denne iPaden har to høyttalere, men de er begge plassert nederst og vender i samme retning. De fungerer greit, men som stereohøyttalere er de ikke imponerende. Lightning-uttaket på bunnen av brettet oppleves plutselig som gammeldags, ettersom nye iPad Air og iPad Pro begge benytter USB-C som en «skikkelig» datamaskin, noe som sikrer større kompatibilitet med andre enheter.

Air og Pro støtter begge det mer laptop-aktige Magic Keyboard med styreflate og klikkbare taster, i stedet for det langt mer primitive Smart Keyboard. Men hvis du er ute etter en iPad som lar deg skrive inn tekst, lese håndskrift, skissere digitalt og samhandle med en mus, får du gjort alt dette med nye iPad 10.2.

iPad 10.2 leveres i fargene Silver, Space Gray og Gold, som er den samme fargepaletten som har vært benyttet i noen år nå. Du må kjøpe Air hvis du er ute etter den nye, friske Sky Blue, Green eller Rose Gold. iPad 10.2 har målene 250,6 x 174,1 x 7.5 mm, og wi-fi-utgaven veier 490 gram, mens LTE-varianten er en tanke tyngre med sin e 495 gram.

iPad har ikke et design som utmerker seg, og på flere måter virker det litt utdatert. Med tanke på prisen er det ingen stor overraskelse at Apple har holdt seg til det samme uttrykket i enda et år. Og du blir nok heller ikke veldig skuffet.

Skjerm

Som vi har nevnt en hel del ganger allerede, er denne iPad-modellen utstyrt med en 10,2-tommers skjerm.

Det later til at Apple holder fast ved dette formatet til sitt rimeligste nettbrett, etter at de oppgraderte fra 9,7 tommer til 10,2 tommer til 2019-generasjonen. Du vinner en halv tomme med skjermflate hvis du oppgraderer fra 2018-modellen eller eldre.

Apple har også økt lysstyrken til 500 nits, og det var merkbart da vi sammenlignet årets utgave med fjorårets. Du oppdager det kanskje ikke om du ikke sammenligner dem, men dette er en nyttig oppgradering hvis du bruker iPad utendørs på dagtid.

Noe du ikke får er Apples elegante Liquid Retina-skjerm og laminert skjermprosess, slik du finner i dyrere iPad-modeller. iPad 2020 har en flott skjermoppløsning på 2160 x 1620, men oppdateringsfrekvensen er på 60 Hz, ikke 120, og LED-skjermen er ikke presset helt opp mot det beskyttende glasset.

Det er faktisk en tydelig avstand mellom skjermen og glasset, og dette gjør 10,9-tommeren Air og de 11- og 12,9-tommers Pro-modellene langt bedre egnet for bruk med Apple Pencil. Det er noe du ikke vil bry deg om hvis du bare er ute etter en rimelig iPad.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

iPad 10.2 har en oppgradert prosessor sammenlignet med de to foregående iPad-modellene, for den har fått Apples A12 Bionic-brikke. Dette er ikke den nyeste fra Apple, ettersom Z fikk sin debut i smarttelefonene iPhone XS og iPhone XR, men den er en solid erstatning for A10 Fusion-brikken, som var å finne i forrige generasjon av iPad.

Hva innebærer dette for deg? Det betyr forbedret ytelse på denne nye iPad-modellen, men det er ikke en dramatisk forbedring. Brettet vil ikke være like raskt som iPad Air 4, som kan skilte med den nye A14 Bionic-prosessoren, eller de nyeste iPhone-modellene.

Uansett opplevde vi den nye iPaden som rask nok til alt vi trengte å gjøre. Appene startet raskt, og vi opplevde aldri brettet som tregt.

Hvis du liker å gjøre flere ting parallelt, noe som nå er blitt mulig i iPadOS, vil du kanskje oppleve iPaden som litt langsommere, men den vil likevel ikke få større problemer. Vi antar at brettet har 3 GB RAM, men Apple har ikke bekreftet dette ennå.

Du kan velge lagringsplass på enten 32 GB eller 128 GB, og du har ingen microSD-støtte, så du vil aldri få mer lagringsplass enn det iPaden leveres med. Hvis du har tenkt å laste ned massevis av apper og ikke vil gå tom for plass, anbefaler vi deg å velge 128 GB-varianten.

Ser du etter enda mer plass, burde du heller ta en titt på iPad Pro-serien, der du kan få modeller med lagringsplass på 256 GB, 512 GB og til og med 1 TB. Nye iPad Air leveres med 64 GB og 256 GB.

Kameraet kommer nok aldri til å bli høydepunktet ved noe nettbrett, ikke fra Apple heller, for de har ikke gjort noen kameraoppgraderinger på den nyeste modellen.

Her får du ikke fotografier på samme nivå som fra en iPhone, men det er likevel godt nok til oppgaver som videostrømming, enkel fotografering og lignende.

Apple har satt inn et baksidekamera på 8 MP med blenderåpning f/2.4. Bildene du får, fremstår som skarpe og fargesterke, men du blir ikke overveldet hvis du er vant til det du får til med et relativt kraftig mobilkamera.

Foran finner du et selfiekamera på 1,2 MP, som vi helst hadde sett at Apple forbedret til denne generasjonen av brettet. Vi er blitt mye mer opptatt av videosamtaler, og da hadde øyeblikket vært det rette for å gjøre en solid oppgradering.

Uansett er dette likevel godt nok til å lose deg trygt gjennom videosamtalene, selv om det ikke er like godt som et dedikert webkamera.

Programvare

Brettet leveres med iPadOS 14, og dette er den beste programvaren Apple har laget til nettbrett så langt. Du kjører kanskje iOS på din forrige iPad, og den gode nyheten her er at dette fungerer på samme måte, med noen små nykker.

Multitasking fungerer langt bedre med iPadOS 14, og den generelle brukeropplevelsen er bedre på denne programvaren enn på Android-enheter. Appene er stort sett bedre optimalisert for iPad, og vi setter pris på mange av ekstrafunksjonene Apple har lagt til.

Batteri

Nye iPad 2020 har solid batterikapasitet. Det vil du nok oppleve som en lettelse, ettersom de fleste foretrekker at et nettbrett holder ut så lenge som mulig mellom oppladingene. Alle iPad-generasjonene har hatt god batterikapasitet, og det har ikke forandret seg. Denne iPaden holdt det gående i 10 timer på én opplading da vi kontinuerlig spilte av video på den.

Vi vet ikke hvor stort batteri iPad 10.2 har, men det fungerer godt, og det har trolig samme størrelse som de 8827 mAh man hadde i forgjengeren.

Her får du ingen trådløs lading, og det er heller ikke blitt vanlig for nettbrett. Dermed bruker man en tradisjonell lader. Vi opplevde at den 20 watts hurtigladeren brettet leveres med leverte rask opplading av iPaden.

Burde jeg kjøpe nye iPad 2020?

Kjøp det hvis …

Du trenger å erstatte en eldre iPad – billig

Har du en skadet iPad? En som går langsomt? Eller en iPad som ikke er kompatibel med iPadOS 14? Apple serverer en flott innstegsmodell som ikke vil blakke deg, og som gir deg mye for pengene.

Du vil lade iPaden raskt

Apple inkluderer et 20 w-adapter og en USB-C-to-Lightning-kabel med iPad 2020. Det passer utmerket for alle som opplever at eldre iPad-modeller tar en e-v-i-g-h-e-t å lade opp.

Du vurderer et billig Android-nettbrett

Kvaliteten til de fleste rimelige Android-nettbrettene er så som så. Apples enkleste brett er milevis foran innstegsmodeller som kjører Android. Det har mest å gjøre med at Apples stabile programvare er bedre optimalisert for større skjerm. De fleste Android-appene er bare oppsvulmede mobilapper.

Ikke kjøp det hvis ...

Du har en helt utmerket iPad som kjører iPadOS 14

Bare fordi dette er en «ny» iPad i 2020, betyr det ikke at den vil være dramatisk bedre enn en relativt ny modell. Har du en 2019-utgave, vil du ikke oppleve store forskjellen, mens iPad 2018, som har støtte for Smart Keyboard og Apple Pencil, også er en solid enhet.

Du er opptatt av å kunne tegne og skissere på en iPad

Selv om denne iPaden er kompatibel med Apple Pencil, tilfredsstiller den knapt minimumskravene til en som vil tegne og skissere. Air-serien har laminert skjerm, noe som gjør at det føles som om du tegner direkte på glasset. Denne iPaden har et merkbart mellomrom mellom glass og skjerm.

iPad Air 4 ligger innenfor budsjettet ditt

Selv om nye iPad gir deg mye for pengene, virker iPad Air 4 spektakulær i forhold. Den gir deg dessuten mer kraft og flere funksjoner. Den har en 10,9-tommers Liquid Retina med smalere ytterkanter, TouchID integrert i på-knappen på siden, kompatibilitet med Apples førsteklasses (og dyre) Magic Keyboard, støtte for Apple Pencil Gen 2, en rask A14-brikke og den leveres dessuten i nye, spennende farger.

Først testet: September 2020