Førsteinntrykk: Ny iPad (2019)

2019-utgaven av iPad var noe av en overraskelse. Vi ventet oss ikke at Apple skulle oppfriske sitt rimeligste nettbrett, men det vi har fått er noe som leverer bedre ytelse og en mye flottere skjerm til en gunstig pris.

Årets nye iPad har i grunn bare én viktig oppgradering: en større skjerm.

Den er forstørret opp til 10,2 tommer uten at selve brettet er blitt noe større (eller dyrere), og Apple har dermed gjort sitt billigste nettbrett langt mer fristende.

Det er dessuten laget av 100 prosent resirkulert aluminium, har langt flere piksler å glane på og gir deg muligheten til å koble til Apples smart-tastatur – så er det egentlig noen ulemper her?

Ny iPad: lanseringsdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Årets nye iPad lanseres 30. september, men du kan forhåndsbestille den på Apples nettsider.

Prisen på nye iPad begynner på 3990 kroner for den minste utgaven på 32 GB, mens 128 GB-utgaven går for 4990 kr. Vi du ha 4G, må du ut med henholdsvis 5490 eller 6490 kroner avhengig av lagringsstørrelse.

Og ikke glem tilbehøret. For Apple Pencil må du ut med rundt 999 kroner, og Smart Keyboard ligger fra 1600 kroner og oppover.

Detter er valgfritt tilbehør, så du trenger dem ikke for å få en flott opplevelse av iPaden, men de virker svært nyttige når det gjelder å få mest mulig glede av iPadOS.

iPadOS

(Image credit: TechRadar)

Noe av det viktigste ved nye iPad 10.2 er det nyinnvidde operativsystemet for iPad. Det er døpt iPadOS, og er i virkeligheten en avart av iOS 13-plattformen som kjøres på Apples smarttelefoner, men det er tilpasset denne mye større skjermen.

Og hva betyr dette i praksis? Vel, du får deg et hovedbilde som kan håndtere widgets, og muligheten til å trykke inn flere apper i vinduer omkring på skjermen.

Du kan også plugge inn minnepinner og SD-kort, og (hvis du er litt kreativ med tilgangsinnstillingene) kan du til og med koble til en mus.

Det forbedrer virkelig opplevelsen av den nye iPaden. For selv om den er litt mer komplisert, kan du se mer på skjermen av gangen, og du får lekt deg med en større skjerm på 10,2 tommer, noe som viser seg å være nyttig når du fordyper deg i noe.

Smart tilkobling og Pencil

(Image credit: TechRadar)

Noe av det viktigste med den nye iPaden i 2019 er at den nå leveres med Smart Connector. Den forrige versjonen hadde ikke det, noe som er rart, ettersom den var designet til å være mer velegnet for utdannelsesformål.

Apples smartttastatur er ganske dyrt, men det gir god arbeidsflyt når du bruker det, tross det korte nedslaget tastene gir når du skriver.

De gummierte tastene føles behagelige under fingerspissene, og magneten som holder iPaden på plass er kraftig, slik at det hele står fjellstøtt når du har satt det på plass.

Pencil-støtten er ikke ny, men den fungerer utmerket. Den er ganske følsom, og sammen med de nye produktivitetsverktøyene som nå er kommet på plass i iPadOS, gir det deg langt flere muligheter med dette nettbrettet.

(Image credit: TechRadar)

For eksempel gir et sveip oppover med pekepennen deg et skjermbilde, og du kan øyeblikkelig kommentere og markere i dette ved bruk av pennen.

Utvalget av tegneverktøy er blitt større, og de er forbedret grafisk slik at det hele gir et mer førsteklasses inntrykk (noe som vil appellere til barn i alle aldre som liker å skrible og drodle på nettbrettet).

Støtten for Apple Pencil er kjærkommen, selv om tilbehøret er litt vel kostbart. Vi opplevde pekepennens respons som god, og vi kunne notere hurtig med den – selv om vi ikke vet hvor nyttig den vil være om man ønsker å ta store mengder notater.

Tidlig vurdering

(Image credit: TechRadar)

Når vi ser bort fra den nye skjermen samt muligheten til å koble seg til Apples smarttastatur, er nye iPad 10.2 helt enkelt en oppfrisket modell av den rimeligste iPaden Apple avduker hvert år.

Den føles fremdeles glatt, nesten keramisk, i hånden, og den er velbalansert med tanke på designet. Skjermen er behagelig, nesten banebrytende, og støtten for pekepenn og tastatur vil nok lokke flere til å tilslutte seg iPad-samfunnet.

Det er ikke akkurat tidenes mest overveldende oppdatering, men det du får for denne prisen gjør det virkelig verdt å sjekke den ut.