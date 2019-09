iPhone 11 er lansert – her er alt du må vite

Apples årlige iPhone-lansering har gått av stabelen, og som ventet hadde selskapet tre nye telefonmodeller å vise frem: nemlig iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Det som kanskje overrasker litt er at telefonen som heter iPhone 11 faktisk kan ses som en arvtager til fjorårets iPhone XR, mens de to andre altså er Pro-modeller med flere funksjoner og enda bedre maskinvare.

Men det var ikke alt Apple hadde å by på, for som forventet ble også en ny Apple Watch 5 vist frem på scenen i Steve Jobs Theater, og i tillegg viste de også frem en ny iPad på 10,2 tommer.

Apple åpnet også presentasjonen sin med ny informasjon om både Apple Arcade og Apple TV+ – noe vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen – men vi må ta for oss de nye telefonene først.

(Image credit: Apple)

iPhone 11

iPhone 11 altså et faktum, og som ryktene har pekt mot er den å regne som en etterfølger til iPhone XR. Det kommer kanskje litt overraskende på noen, men forklaringen er nok ganske enkelt at iPhone XR var den av fjorårets modeller som solgte aller best.

Skjermen har samme størrelse som iPhone XR med 6,1 tommer, og iPhone 11 har et design som i stor grad minner om fjorårets modeller, med unntak av den nye kamerauthevingen på baksiden.

Som ventet er det kameraene som er den største nyvinningen, og på baksiden finner vi et 12 MP hovedkamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera som lover å få med dobbelt så mye i bildet.

En smart finesse er at nattmodus kommer på automatisk når det trengs, og selskapet lover selvfølgelig at den er enda bedre enn tidligere, men det gjenstår å se når vi får testet den skikkelig.

Vidvinkelkameraet kan også brukes til video, og du får samtidig såkalt cinematisk videostabilisering og utvidet dynamisk spekter.

iPhone 11 får også en ny funksjon kalt QuickTake, der du kan ta en kort videosnutt ved å holde inne utløserknappen.

Frontkameraet er nå oppgradert til 12 MP, og bildevinkelen skal også være utvidet. Ikke minst har Apple lagt til mulighet for selfie-videoer i saktefilm, og det kan sikkert bli en morsom ekstrafunksjon for mange. Om ordet "Slofies" kommer til å slå an, er vi derimot ikke like sikre på.

iPhone 11 får også en ny prosessor i form av A13 Bionic, og Apple lover at den gir en betydelig ytelsesforbedring sammenlignet med A12 og at det er den raskeste prosessoren noen gang i en smarttelefon.

Dette skal også gjelder for gaming, og spillet som ble demonstrert på scenen – et fantasy-actionspill som heter Pascal's Wager – så unektelig imponerende ut.

Apple lover også at iPhone 11 får en time lenger batteritid enn iPhone XR, altså den iPhone-modellen som har hatt lengst batteritid til nå.

På lydsiden er Dolby Atmos på plass, og Apple sier også at de har utviklet sin egen virtualiseringsteknologi som skal gi deg opplevelsen av å bli omgitt av lyd.

Prisen på iPhone 11 begynner på 8490 kroner for 64 GB-utgaven, og den kommer også i varianter på 128 GB for 9090 kroner og 256 GB for 10.390 kroner. Forhåndssalget starter 13. september, og den kommer i salg 20. september.

(Image credit: Apple)

iPhone 11 Pro og 11 Pro Max

Apple har altså snudd om på produktsortimentet sitt i år, og mens iPhone 11 er den rimeligste utgaven, er iPhone 11 Pro og 11 Pro Max de virkelige flaggskipene.

Disse modellene har alle de samme nyhetene som iPhone 11, men selvfølgelig også mer for deg som er villig til å betale.

Skjermen til Pro-modellene er det Apple omtaler som en Super Retina XDR-skjerm, og den skal være både mer lyssterk og mer strømsparende. iPhone 11 Pro er for øvrig på 5,8 tommer, mens iPhone 11 Pro Max er på hele 6,5 tommer.

En av fordelene Apple fremhever, er at iPhone 11 Pro skal gi deg 4 timer lenger batteritid, mens 11 Pro Max gir deg 5 timer lenger batteritid.

I tillegg til de to 12 MP-kameraene fra iPhone 11, har Pro-modellene også et telefotokamera med 2 x zoom.

Apple fremhevet også muligheten til å veksle sømløst mellom de tre kameraene mens man filmer, og programvaren forbereder hvert av kameraene i bakgrunnen slik at de alltid er klare med de rette innstillingene når du bytter mellom dem.

Apple viste også frem en ny funksjon de kaller Deep Fusion, og her brukes maskinlæring til å kombinere en rekke ulike bilder og sette sammen ett bilde med best mulig lys. Denne funksjonen vil komme med en programvareoppdatering senere i høst.

iPhone 11 Pro skal koste fra 11.990 kr, mens Pro Max-utgaven skal begynne på 12.990 kroner. Forhåndssalget for begge modeller starter 13. september, og de kommer i salg 20. september.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 5

Som ventet viste Apple også frem 5. generasjon av sin smartklokke Apple Watch.

En av de store nyhetene er at den har fått en skjerm som alltid er på. Dermed vil du alltid se hva klokka er, i tillegg til all den andre informasjonen som befinner seg på skjermen.

Skjermen er en såkalt LTPO-skjerm, og den sparer blant annet strøm ved å skru ned skjermoppfriskningsraten så lavt som til 1 oppfriskning per sekund. I tillegg dempes lysstyrken, og den skrus opp igjen når du vrir på håndleddet for å se på klokka.

Selskapet lover samtidig at klokka fortsatt har en batteritid på 18 timer.

Apple var også opptatt av å vise frem noen nye sikkerhetsfunksjoner, som blant annet lar deg ringe nødnummer ved å holde den fysiske knappen inn. Dette fungerer også selv om du ikke har telefonen tilkoblet, og det loves at det skal fungere internasjonalt. En annen finesse er at Apple Watch 5 har fått et innebygget kompass.

Apples nye smartklokke blir tilgjengelig i butikkene 20. september, og prisen er satt til 4690 kr.

(Image credit: Apple)

Ny iPad 10.2

Apple rakk også å avduke en ny iPad på 10,2 tommer som erstatter den gamle 9.7-tommervarianten -- altså den opprinnelige iPad-en.

Selskapet lover at den skal være dobbelt så rask som forrige modell, men dette gjenstår selvfølgelig å se når vi får testet den.

Den er også utstyrt med samme Smart Connector som iPad Pro, og den kan dermed brukes med Smart Cover-tastaturet. Ikke minst støtter den Apple Pencil, men det ser ut til å være snakk om førstegenerasjonsvarianten og ikke Apple Pencil 2.

Prisen på iPad 10.2 begynner på 3990 kroner for den rimeligste utgaven med 32 GB lagring, og går helt opp til 6490 kr for varianten med 128 GB lagring og 4G. Den kommer i butikkene 30. september.

(Image credit: Apple)

Apple Arcade og Apple TV+

Apple rakk så vidt innom de nye tjenestene Apple Arcade og Apple TV+ også får de raste videre til alle produktlanseringene, og nå kjenner vi pris og lanseringsdato for dem begge.

Apple Arcade blir tilgjengelig fra 19. september, og den norske prisen er satt til 59 kroner i måneden.

Apple TV+ blir på sin side tilgjengelig fra 1. november, og prisen er den samme med 59 kroner i måneden.

Begge disse abonnementene inkluderer også bruk for hele familien. Ikke minst er det verdt å få med seg at et års bruk av Apple TV+ inkluderes når man kjøper en iPhone, iPad, Mac eller Apple TV.