Kodenavn for Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 lekket sammen med en mystisk tredje modell

Det var allerede liten tvil om at vi vil få se en Samsung Galaxy Z Flip 7 og en Samsung Galaxy Z Fold 7 i 2025 – og all mulig tvil ser nå ut til å ha forsvunnet, ettersom kodenavnene for disse telefonene har blitt lekket.

I følge GalaxyClub (via GSMArena) skal disse telefonene være under utvikling med kodenavnet B7 (for Samsung Galaxy Z Flip 7) og Q7 (for Samsung Galaxy Z Fold 7). Så langt er alt som ventet, men GalaxyClub hevder også at det finnes en enhet med kodenavnet Q7M.

Hva kan dette være? Siden hevder ikke å være sikker, men foreslår to muligheter. Den ene er at det kan være den lenge omtalte tri-foldbare telefonen fra Samsung, selv om vi tror den vil bli lansert som en helt ny modell i stedet for en variant av Galaxy Z Fold 7.

Det andre forslaget fra GalaxyClub er at dette kan være en spesialutgave, lik det vi nylig så med Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, som for øyeblikket er eksklusiv for Sør-Korea. Men den telefonen fikk kodenavnet Q6A, og etterfølger Samsung Galaxy Z Fold 6 med kodenavnet Q6. Logisk sett burde en etterfølger ha fått kodenavnet Q7A, ikke Q7M.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition er en slankere og litt bedre Z Fold 6. (Image credit: Samsung)

Billig eller ultrapremium?

Men hva annet kan det være? De to andre mulighetene vi kan tenke oss er enten en relativt budsjettvennlig versjon av Samsung Galaxy Z Fold 7, eller kanskje en ultra-premiummodell som Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra.

Av disse alternativene virker sistnevnte mer sannsynlig, ettersom Samsung nylig kunngjorde at de ikke planlegger å lansere en billigere Galaxy Z Fold-modell. Men dette kan i utgangspunktet være hva som helst – eller ingenting i det hele tatt, hvis lekkasjen viser seg å være falsk.

Vi kan få mer klarhet i saken i juli eller august, når Samsung Galaxy Z Flip 7 og i hvert fall standardmodellen av Samsung Galaxy Z Fold 7 ventes å bli lansert.

