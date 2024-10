Apple Ring: Alle ryktene og hva vi ønsker oss

Kategorien smartringer er brennhet akkurat nå, men er Apple klar til å ta spranget inn på denne arenaen med et eget produkt?

De seneste månedene har vi sett lanseringer av Samsung Galaxy Ring og RingConn Smart Ring, mens Oura Ring, som nå er i sin tredje generasjon, lenge har ført an blant de beste smartringene. Rykter om at Apple kan være interessert i å bli med i kampen har sirkulert i mange år nå, og det ser ut til at det i det minste er noe på tegnebrettet hos Apple rundt denne formfaktoren.

Her har vi samlet alt vi vet og tror vi vet om den såkalte Apple-ringen: Lekkasjer og rykter som har dukket opp, forventet pris, mulig lanseringsdato med mer. Vi har også lagt til noen av funksjonene og spesifikasjonene vi ønsker å se fra Apple-ringen.

Apple Ring: Kjappe fakta

Hva er det? Angivelig en smartring produsert av Apple

Angivelig en smartring produsert av Apple Når kommer den på markedet? Uklart, men ikke før 2025

Uklart, men ikke før 2025 Hva vil den koste? Vent deg minst $399

Apple Ring: Pris og eventuell lanseringsdato

Vi har ikke mange ledetråder om hva Apple-ringen kan koste, men vi kan se på andre alternativer på markedet. Samsung Galaxy Ring koster fra 399 dollar (priser og tilgjengelighet i det norske markedet er fortsatt uavklart), mens Oura Ring 3 er tilgjengelig fra rundt 4000 kroner.

Det gir en viss ide om prisklassene vi snakker om. Apple ønsker sannsynligvis å være konkurransedyktige, men (som de beste iPhone-modellene viser) er de ikke redde for å sette gi produktene sine en høy pris. Hvis vi måtte gjette, ville vi nok si at Apple-ringen vil bli litt dyrere enn konkurrentene fra Samsung og Oura.

Det er også verdt å merke seg at de beste Oura Ring-funksjonene krever et månedlig abonnement som koster $6 per måned. Apple har allerede sitt Fitness Plus-program, som du kan abonnere på hvis du har en Apple Watch, så det er fullt mulig at dette blir et valgfritt tillegg for smartklokken deres også.

Når det gjelder lanseringsdatoer, virker 2024 og til og med 2025 usannsynlig, gitt tempoet på lekkasjer og rykter vi har sett så langt. Vi fikk ikke noen Apple-ring sammen med Apple Watch 10 på It's Glowtime-arrangementet i september 2024, men det er en liten sjanse for at den kan dukke opp sammen med Apple Watch 11 i september 2025, forutsatt at enheten blir lansert som forventet.

Apple Ring: Lekkasjer og rykter

Ryktene om en Apple-ring går langt tilbake, i hvert fall til 2020. Et patent innlevert av Apple det året viste en smartring som kunne brukes til å kontrollere andre enheter. Ideen er at du for eksempel kan endre kanal på din Apple TV med et trykk på ringen. Patenter er selvsagt ikke alltid garantier for fremtidige produkter, men de viser i det minste hva bedrifter tenker på og utforsker.

Vi spoler frem til 2023, da Apple nok en gang søkte patent på en smartring, og posisjonerte den mulige enheten som en slags kontrollenhet for andre dingser. Så det ser ut til at en mulig Apple-ring ikke bare vil fokusere på helse og trening – den vil også gi nye måter å kontrollere funksjoner på dine øvrige Apple-enheter.

Det virker ikke som om Apple begrenser seg til enheter som bæres rundt fingrene heller. Et annet patent fra 2023 avslørte planer for en form for Apple Anklet, som du kan ha rundt ankelen eller halsen. Suksessen til Apple Watch har åpenbart fått Apple til å tenke på hvordan de kan få deg til å gjøre flere helsemålinger.

En bransjerapport fra Sør-Korea tidlig i 2024 antydet at en smartring fra Apple var underveis for å konkurrere med Samsung og Oura. Men siden ingenting dukket opp i de påfølgende månedene, kan det være at kildene til rapporten var feil, eller at Apple ombestemte seg om lanseringsplanen for fremtidige produkter.

Vi har sett en annen indikasjon på at en Apple-ring kan være på vei, nemlig en undersøkelse sendt til Apple Watch-eiere som spør dem om de bruker en smartring sammen med smartklokken. Det kan være en langsøkt konklusjon å bruke dette som bevis på en Apple Ring, men det er i det minste en indikasjon på … noe.

Det er det lille vi har om Apple Ring-rykter så langt – ingen hint om pris, spesifikasjoner, design eller andre detaljer. Mangelen på konkrete detaljer i ryktene tyder på at en lansering fortsatt er et stykke unna, selv om det har vært nok spekulasjoner til å antyde at den i det minste vurderes.

Apple Ring: Hva vi ønsker oss

Apple Watch 10 (Image credit: Future/Jacob Krol)

Hvis en Apple Ring virkelig er på vei, hvordan vil den være og hvordan kan den utkonkurrere eksisterende modeller? Hvis noen Apple-ingeniører leser dette – her er det vi ønsker oss av en Apple-smartring.

1. Sterk batteritid

Dette er på hver eneste ønskeliste for hver eneste enhet, men god batteritid er obligatorisk – spesielt siden standard Apple Watch ikke kan vare mer enn en dag eller to uten lading. Faktisk kan dette være en nøkkelfunksjon i Apple-ringen: Å kunne fortsette å spore skrittene dine og andre aktiviteter mens Apple Watch lader.

2. Søvnsporing i toppklasse

Når vi snakker lading av Apple Watch, lader mange brukere den over natten. Dette betyr at smartklokken vanligvis ikke kan brukes til søvnsporing, og vi håper dette betyr at Apple-ringen vil bli veldig god på akkurat dette. I tillegg gjør den mindre størrelsen og lettere vekten til en smartring den mer egnet for å spore søvn uten å skape ubehag eller være i veien.

3. Mange programvarefunksjoner uten abonnement

Vi har allerede nevnt Apple Fitness Plus, men vi håper at mange av funksjonene til en Apple Ring vil bli tilgjengelig uten abonnement – ​​akkurat som med Apple Watch. For de som ønsker ekstra funksjonalitet, som treningsvideoer, tilpassede treningsplaner og mer detaljerte målinger, kan det være et ekstra abonnementsalternativ.

4. Et overlegent design

Det er egentlig bare et begrenset antall måter å designe en smartring på, men vi håper at Apple bringer den samme estetiske finessen til Apple-ringen som de har vist med iPhone, iPad og Apple Watch. Vi ser for oss en superslank og superlett formfaktor, et utvalg av forskjellige farger og en smartring som er en av de mest komfortable på markedet.

5. Sømløs integrasjon med Apples økosystem

Apple utmerker seg vanligvis på denne fronten, og iPhone, iPad, Mac og Apple Watche får stadig nye integrasjoner og tilkoblinger – så vi håper det strekker seg til Apple-ringen også. Det er usannsynlig at Apple vil at den smarte ringen skal erstatte Apple Watch, men den kan faktisk være et nyttig tillegg til den (husk at Oura også har en Apple Watch-app).