Test: Oura (Generation 3)

Den tredje generasjonen av Oura-ringen har gjort flere store forbedringer i forhold til forgjengeren. Her er pulsmåleren blitt oppgradert, man har syv temperatursensorer samt en nye SpO2-sensor, og alt dette bidrar til å gi et bredere og mer presist bilde av din helse og velvære. Den viktigste ulempen med denne nye ringen er at flere av egenskapene ikke var helt ferdig utviklet ved lanseringen. Den nye abonnementsmodellen vil trolig også skremme bort flere potensielle brukere, men hvis Oura kan utvikle en tilstrekkelig omfattende verktøykasse for medlemmer, kan dette i fremtiden utvikle seg til et godt alternativ til tjenester som Apple Fitness Plus eller Fitbit Premium.

Kort sammendrag

Tredje generasjon av Oura-ringen ligner en hel del på sin forgjenger, men på innsiden er det gjort noen store oppgraderinger som gjør enheten langt bedre egnet til å spore – og forbedre – dine daglige vaner.

Først må vi ta for oss litt bakgrunnshistorikk: Oura er en smartring full av sensorer som måler biometriske data døgnet rundt. Dette bruker den til å hjelpe deg med å finne den beste balansen mellom hvile og aktivitet. Ettersom dette er en ring, er du avhengig av den veldesignede mobilappen for å kunne sjekke statistikk, men det innebærer også at pulsmålingene er mer presise, ettersom blodårene i fingrene ligger nærmere overflaten enn dem som ligger i håndleddet.

Denne nyeste modellen av Oura ble lansert sent i 2021. Den har fått en ny, optisk pulssensor som nå henter inn data hele døgnet. Dermed kan du ta en kjapp sjekk av pulsen når som helst og enkelt følge med på endringene som skjer over tid. Det gjør også at appen har langt flere data å bygge analysene av dine vaner for aktivitet og restitusjon. Dermed er også veiledningen langt mer presis – og nyttig.

Her har man også fått en ny SpO2-sensor, som virkelig drar nytte av å befinne seg inntil fingeren, og ikke håndleddet. Nyttig er det også med de syv temperatursensorene som måler endringer i hudtemperaturen.

Oura-appen samler inn og analyserer alle dataene, men du får aldri tall uten at de er satt i kontekst. Uansett hvor dypt du dykker ned i grafene og diagrammene, får du alltid en detaljert forklaring på hvordan dette er blitt regnet ut, hva det betyr og hva du kan gjøre for å bedre balansen mellom aktivitet og hvile. Hvis pulsvariasjonen er lavere enn vanlig, kan det bety at du er stresset, og da kan det være lurt med en hvileøkt. Hvis du kom deg i seng i tide, men fikk mindre REM-søvn enn du burde, kan det være lurt å trappe ned på koffeinet.

Sammen med den nyeste ringen har Oura også lansert et abonnement. Det gir deg tilgang til ekstra verktøy og statistikk mot et månedlig beløp, Ringen leveres med seks måneders prøveabonnement, og eksisterende Oura-brukere som bestemmer seg for å oppgradere får et gratis livstidsmedlemskap.

Men før du bestemmer deg for å bestille, er det greit å vite at flere av ringens mest interessante funksjoner ikke var tilgjengelige ved lanseringen. Det gjelder for eksempel automatisk deteksjon av aktivitet, som ikke er tilgjengelig for Android-brukere, mens muligheten for å spore pulsen mens man trener skal komme tidlig i 2022. De fleste av Ouras funksjoner som bare skal være tilgjengelige for medlemmer er også fremdeles under utvikling.

Pris og lanseringsdato

Lansert i november 2021

Samme pris som for andre generasjon av Oura-ringen

Valgfri abonnementsløsning

Den tredje generasjonen av Oura-ringen ble lansert 16. november 2021. den kan bestilles direkte fra den finske produsentens nettsider for 299 USD. Denne gangen finnes det imidlertid ikke en eksklusiv, diamantprydet versjon å få tak i.

Ved kjøp av ringen inkluderes det et seks måneders Oura-medlemskap. Når dette utløper, må du betale 5,99 USD i måneden for å opprettholde tilgangen til de mest avanserte funksjonene. Hvis du oppgraderer fra den andre generasjonen av Oura-ringen, får du et gratis medlemskap for livstid.

Til sammenligning koster Apple Fitness Plus 9,99 USD i måneden, og det samme er prisen for Fitbit Premium. Begge disse tilbyr langt flere funksjoner enn Oura-medlemskapet, men de er også langt bedre etablert i markedet. Ouras medlemstjeneste er nettopp lansert, og der kommer det nok til en mengde ekstra verktøy de kommende månedene og årene.

Design

Enkelt og rent utseende

Velg mellom fire fargevarianter

Oppdatert fasong

Fra utsiden ser Oura ut som et enkelt metallbånd, men ved nærmere inspeksjon oppdager med at innsiden er full av sensorer som skal ligge inntil huden din.

Før du bestiller ringen, vil Oura sende deg noen plastmodeller, slik at du kan finne den størrelsen som passer deg best – og slik at du kan venne deg til å bære den på hånden under dagligdagse gjøremål. Oura har gitt oss det rådet at, til forskjell fra den andre generasjonen, egner den nye modellen seg best til å sitte på en annen finger enn tommelen. Heldigvis er den glatt og behagelig, noe som er viktig når det gjelder en enhet du vil bære døgnet rundt.

Ringen leveres i fire fargevalører – Silver, Black, Stealth (matt sort) og Gold. Overflaten er helt jevn, med unntak av et flatt område oppå fingeren. Den kan minne om en signetring. Dette er en ny egenskap ved den tredje generasjonen av ringen. Her har utviklerne skapt seg litt ekstra plass til innvendige komponenter. Den er likevel ikke tyngre enn forgjengeren, og veier fremdeles mellom fire og seks gram.

Laderen er et svart stativ i plast som tilkobles via en USB-kabel. En hvid LED-pære lyser opp når ringen er tilkoblet.

Funksjoner og egenskaper

Oppgradert pulsmåler

Syv temperatursensorer

Ny SpO2-sensor

En av de største fordelene til en smartring sammenlignet med en klokke, er at blodårene i fingrene ligger langt nærmere huden enn årene i håndleddet. Det skal kunne medføre at pulsmålingene blir mer presise. Derfor virker det fornuftig at den største oppgraderingen til Oura 3 er en nye optiske pulssensoren, som nå måler pulsen hele døgnet.

Den andre generasjonen av Oura-ringen utmerket seg med god velværemåling i søvne, men en kontinuerlig måling av pulsen også når du er våken innebærer at appen får tilgang til langt flere data til kartlegging av din aktivitet, velvære og restitusjon.

Den nye versjonen av ringen har også syv sensorer til måling av temperaturen i huden. Det gjør at den også kan måle endringer i grunntemperaturen som kan skyldes aktivitet, stress eller menssyklusen. Slik kan den forutsi menstruasjonen langt mer nøyaktig enn en vanlig kalender kan. Mensspådommene er foreløpig en betafunksjon for iOS-brukere, og den skal også bli tilgjengelig for Android i nær fremtid.

Det nyeste tilskuddet til ringen er en SpO2-sensor, som sporer oksygenmetningen i blodet hele natten. Akkurat som pulssensoren, som tjener på å ligge inntil huden på fingeren, der den ligger nær blodårene, skulle også denne sensoren kunne hente inn mer presise data enn dem man får fra en klokke.

Ytelse

Langvarig bruk gir mer presise resultater

Tydelig visning og forklaring av data

Kartlegging av trening er en langsiktig affære

For det første er det viktig å merke seg at du må bruke Oura-ringen i minst to uker for å kunne etablere de grunnleggende vanene dine. Jo lenger du bruker den, desto mer presise og nyttige vil rapportene dens bli.

Akkurat som sine forgjengere er Oura utviklet for å gi deg den rette balansen mellom aktivitet og hvile. Det er viktig å bevege seg nok til å opprettholde formen, men det er også viktig å få nok hvile og søvn for å lade opp til neste dag.

Ringen knyttes til Ouras mobilapp (som er tilgjengelig for Android og iOS), og dine biometriske data synkroniseres automatisk i hele dagen. All statistikken presenteres tydelig i et flott designet panel. Der kan du fordype deg i grundige analyser som bygger på tre kategorier, nemlig beredskap, søvn og aktivitet.

Hver dag får du en poengsum for din anslåtte beredskap. Den bygger på hvor godt du har klart å balansere aktivitet og hvile – og hvor mye energi du har på lager for dagen som venter deg. Dette er en funksjon som også Fitbit nylig har lagt til i sin app, men den er forbeholdt abonnenter på Fitbit Premium. Ouras poengsum tar dessuten med flere faktorer i betraktningen.

Som de fleste aktivitetsmålere og smartklokker, gir også Oura deg en søvnscore når du våkner. Den presenteres som en prosentsum sammen med en halvsirkeldiagram, slik at du raskt kan lese av poengsummen. Den tar ikke bare hensyn til hvor lenge du har sovet, og i hvilke søvnstadier (lett, dyp og REM), men tar også med puls og leggetid i betraktningen.

Endelig vil panelet gi deg et aktivitetsmål som du burde ta sikte på å oppnå i løpet av dagen. Du får vite hvor mange kalorier du burde ta sikte på å brenne i løpet av dagen – basert på alder, kjønn og daglig beredskap. Appen vil anslå omtrentlig hvor lenge du må spasere for å oppnå dette. Mer intense aktiviteter som løping eller sykling vil gjør at du når målet fortere.

I løpet av de første dagene og ukene du bruker ringen, vil Oura danne seg et bilde at aktiviteten og søvnvanene dine, samt basisnivået for kroppstemperatur og puls. Appen kan dermed identifisere og tolke eventuelle avvik fra normene som er etablert.

Heller enn å bare presentere dette som rå data, bearbeider Oura-appen materialet på flere spennende måter som gir deg en god forståelse av dine daglige vaner. Eksempelvis vil det å fordype seg i pulsdataene gi deng noe som kalles «restitusjonstid», altså de periodene i løpet av dagen der både kropp og sinn henter seg inn. Dette kalkuleres ikke bare på bakgrunn av pulsdataene, men også fra temperaturen i hendene dine. Hvis hendene dine er relativt varme og pulsen lav, antyder det at du hviler.

I våre tester ble vi spesielt imponert over ringens evne til å skille mellom tid tilbrakt i sengen og tiden man faktisk sover. Dette er noe mange dedikerte aktivitetsmålere sliter med. Vi verdsetter også evnen til å kartlegge små blunder. Mange aktivitetsmålere strever med å merke forskjellen på noen få minutters hvile på dagtid og en hel natts søvn. Dermed får du fort en lav poengsum hvis du skulle ta en liten ettermiddagslur.

Oura kjenner igjen en blund, og oppfordrer deg til å identifisere den i appen. Dermed integreres den i analysen av søvnmønsteret ditt. Slik vil den også tas med i beregningen av beredskapen din. Hvis du sliter med å sove god om nettene, kan du bli anbefalt å kutte ut ettermiddagsluren.

Vi opplever deteksjonen av aktiviteter som Oura-ringens svakeste punkt. Den døgnkontinuerlige pulsmålingen reflekterer temmelig presist endringene i aktivitetenes intensitet, men av og til fikk vi varsler om at vi hadde oppnådd vårt daglige aktivitetsmål mens vi for eksempel lagde mat eller børstet håret.

Oura kom med automatisk deteksjon av aktiviteter for iOS-brukere i februar 2021, men denne funksjonen ser ennå ikke ut til å ha nådd Android. Appen skal oppdage når du har fullført en intens aktivitet, og den vil regne denne opp mot det daglige målet ditt. Men hvis du vil ha større treffsikkerhet, må du legge inn aktivitetsdataene selv. For å gjøre dette, trykker du på pluss-ikonet på hovedskjermen og skriver inn starttidspunktet, typen aktivitet og varigheten. Appen vil deretter regne ut kaloriforbrenningen og ta med øvelsene i den daglige statistikken din.

Vi håper automatisk deteksjon av aktiviteter også vil bli tilgjengelig for Android om ikke så lenge. Og det burde være godt og raffinert når det endelig kommer. Hver gang en iOS-app oppdager en øvelse, vil den be brukeren bekrefte om dette var korrekt eller ikke. Slik kan algoritmen finjusteres.

Tidlig i 2022 planlegger Oura dessuten å komme med en funksjon som også kartlegger pulsen mens du trener. Dermed får du op statistikk over treningen når økten er avsluttet. I skrivende stund har vi få detaljer, men en forhåndsvisning av dette verktøyet viser et kart over en løperute. Dermed vil nok appen ta i bruk mobilens GPS-brikke for å spore hvor du er.

Medlemsfordeler

«Sleep sounds» tilgjengelige i appen

Mye mer innhold på vei

Oura-appen fikk massevis av nytt innhold samtidig som den tredje generasjonen av ringen ble lansert. Nå inneholder den mange flere verktøy for betalende medlemmer. For øyeblikket er dette for det meste verktøy for søvn og restitusjon, men selskapet lover at abonnentene kan se frem til «en stadig voksende samling av egenskaper, statistikk, brukertilpassede anbefalinger, veiledede, lydbaserte økter, vitenskapelig opplæringsinnhold med mer.»

Dette lyder som en ny konkurrent til tjenester som Fitbit Premium, Apple Fitness Plus og den nylig lanserte tjenesten Amazon Halo Fitness.

Som en forsmak på det vi har i vente, kan du trykke på menyknappen i det øvre venstre hjørnet i Oura-appen. Der vil du få opp en rekke tilvalg, for eksempel «Sleep sounds». Dette er veiledede meditasjonsøkter og beroligende fortellinger som skal roe deg ned før legging, eller når du ellers ønsker å slappe av. I skrivende stund er utvalget temmelig begrenset, med bare tre meditasjoner og tre fortellinger, men alle er flott presentert. De kan kombineres med beroligende bakgrunnslyder som hvit støy, bølger eller regn. Det er en god begynnelse, og vi ser frem til hva Oura ellers vil ha å by på de neste månedene til abonnentene.

Første testet i desember 2021.

Kjøp den hvis …

… du sliter med å opprettholde et godt energinivå

Hvis du ofte sliter med å holde deg våken hele dagen, eller du ligger våken om natten og stirrer i taket, kan Oura gi deg verdifull innsikt i hvordan du kan etablere en livsstil som vil gi deg een bedre balanse. Det innebærer ofte ikke radikale endringer, for ofte er det de små tingene som avgjør. Appen gir deg brukertilpasset veiledning underveis.

… du ønsker å sove bedre

Det er om natten Oura virkelig utmerker seg, og den tredje generasjonen av ringen har en forbedret søvnalgoritme som automatisk sporer periodene med lett søvn, dyp søvn og REM-søvn – samt eventuell tid i våken tilstand. Dette er en av de mest presise søvnmålerne vi har testet. Appen kartlegger søvnrutinene dine slik at du kan forstå og forbedre vanene dine.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil spore løpeturer

Skikkelige verktøy for kartlegging av treningsøkter er på trappene, og dette skal trolig gi den samme presisjonen som aktivitetsmålere uten GPS. Men hvis du virkelig vil ha noe som gir deg forbedring, er det bedre å satse på en skikkelig sportsklokke. Med den kan du også sjekke tiden, hastigheten og rundetider uten å måtte fiske opp mobilen av lomma.