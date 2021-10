Sportsklokkemerker: din komplette guide til Garmin, Polar, Suunto og Coros

Selv om smartklokker er blitt bedre til å spore løpeturer, svømmeturer og lange sykkelturer, er nok en sportsklokke mer pålitelig når det gjelder å holde orden på tiden du tilbringer med å kjøre opp pulsen.

en akkurat som med smartklokkene, finnes det massevis av sportsklokker på markedet. De fleste av dem dekker det grunnleggende, slik at du kan spore løpeturer ved hjelp av GPS, måle innsatsnivået med pulsmålere og dele data via tredjepartsapper.

Garmin, Polar, Suunto og nå også Coros tilbyr svært gode produkter i flere prisklasser. Dermed kan du bruke mye eller lite penger og uansett få noe som kan holde styr på løpeturene i parken eller hjelpe deg å finne veien når du er ute på langtur.

Hvis du er overveldet av alle valgmulighetene, viser vi deg hva du kan vente deg av de store navnene innenfor sportsklokker og hva du må regne med ved en overgang fra Polar til Garmin, eller om du prøver noe nytt fra Coros eler Suunto.

Garmin

Garmin er nok det mest kjente av alle sportsklokkemerkene, ettersom de har den overlegent bredeste kolleksjonen av tilgjengelige klokkemodeller. GPS og sporing av posisjon var Garmins viktigste kort da de entret elektronikkens verden, og deres klokker retter seg definitivt mot å skape større balanse mellom aktivitetssporing og smartklokkefunksjoner sammenlignet med konkurrentene.

Forerunner er utvilsomt den mest kjente serien, og der finnes det både rimelige og kostbare, mer velutstyrte modeller å velge mellom. I den rimeligere enden av skalaen finner du blant annet Forerunner 55 – en liten og lett klokke med de grunnleggende sporingsfunksjonene, som GPS, pulsmåling og programvarefunksjoner som Garmin Coach, som hjelper deg med treningen til distanser som 5 km og 10 km.

Forerunner 55 er Garmins innstegsmodell, til en rimelig pris. Hvis du betaler mer, får du en mer avansert modell med ekstra funksjoner som innebygget musikkspiller og mer avansert treningsstatistikk. (Image credit: Future)

Hvis du er villig til å punge ut litt mer, kan du skaffe deg en Forerunner 245. Dette er oppfølgeren til Forerunner 235, en av Garmins mest populære klokker. Her får du alt 55 tilbyr, i tillegg til smartklokkefunksjoner som Garmin Pay, en innebygget musikkspiller og mer avansert treningsstatistikk.

I midten av Garmin-spekteret finner du modeller som Vivoactive- og Venu-seriene. Dette er nok Garmins mest smartklokkepregede modeller, og de to seriene har mange felles egenskaper. Venu, den kvadratiske Venu Sq og Venu 2 er de eneste klokkene i Gramins sortiment som har berøringsskjermer i farger.

Garmin Venu 2 er en av få Garmin-klokker med berøringsskjerm i farger. (Image credit: Future)

Når du er mer opptatt av hvor mye du faktisk trener, når du trener og hvor lenge, burde du nok heller ta en titt på modeller som Forerunner 745 og 945. Disse gir deg Garmins mest omfattende analyser, med oversikt over treningsbelastning og treningsbelastning, slik at man beveger seg inn i territoriet for seriøse idrettsutøvere. Med 945 får du dessuten full kartstøtte der de rimelige modellene bare vil tilby enklere navigasjonsstøtte, der du ikke kan se hele kart, men bare laste opp ruter du kan følge.

Når du vil slå på stortromma og skadde deg noe mer robust til krevende øvelser som terrengsykling, terrengløp og svømming i åpent vann, kan du ta en titt på Fenix-serien og den nye modellen Enduro. Fenix viderefører i bunn og grunn det du får med Forerunner 945 og gir det en innpakning i mer kostbare og solide materialer. Den leveres også med solopplading, hvis du vil ha en klokke som holder ut enda lenger.

Garmin Fenix 6 er i bunn og grunn samme klokke som Forerunner 945, men i en mer førsteklasses kasse. (Image credit: Garmin)

Hvis du vil ha en klokke med solid utholdenhet, er det Enduro du vil ha. Den kan holde det gående i over én måned i smartklokkemodus og 70–80 timer med full GPS-batteritid. Den har stort sett de samme spesifikasjonene som Fenix, med unntak av musikkspilleren og de fullverdige topografiske kartene du får med Pro-versjonen av Fenix 6-serien.

Polar

Det fiske merkets særpreg ligger i pulsmålingen. Dette var det første klokkemerket som kom med en trådløs pulsmåler. De fortsetter å utvikle denne teknologien i sportsklokkene sine, og de gjør det også godt når det gjelder krevende funksjoner for trening og analyse som bygger på pulsen og andre målinger. Dette er noe for deg som har en mer profesjonell tilnærming til trening.

De har naturligvis også mer lettilgjengelige modeller som Polar Ignite og Ignite 2, som er utviklet for den generelle treningstypen. Her får du funksjoner som GPS og Polars pulsmålerteknologi Precision Prime for å måle anstrengelsesnivået under trening. Du får også tilgang til Polars FitSpark, med forslag til treningsøkter, samt søvnmåling, som inkluderer måling av kroppens nattlige opplading, slik at den kan vurdere om du er i form til å trene.

Polar Ignite 2 er en tilgjengelig og allsidig sportsklokke som tilbyr pulsmåling, søvnsporing og anbefalte treningsøkter. (Image credit: Polar)

Et trinn opp fra Ignite-serien finner du Vantage M2, som gir deg flere trenings- og analysefunksjoner enn Ignite. Det inkluderer Training Load Pro, der du kan vie mer oppmerksomhet til hvor hardt du belaster kroppen når du trener.

Så kommer du til Vantage V2 og Grit X, som befinner seg øverst i Polar-hierarkiet. Vantage V2 er utviklet for seriøse idrettsutøvere, som for eksempel maratonløpere, ultraløpere og triatleter. Her får du blant annet tilgang til funksjoner som Training Load Pro og Training Recovery Pro, slik at du kan fordype deg i treningsdataene dine og dermed ha bedre underlag til å sette opp treningsplaner og planlegge hviledager.

Her får du også tester av hvor restituert beinmuskulaturen er etter trening. Du får 40 timers GPS-bruk og smartklokkefunksjonene du også finner på Vantage M2 – som musikkstyring, værmelding og varsler.

Polar Grit X er en ekstra robust sportskokke som tilbyr turbasert navigasjon og ernæringsveiledning for utholdenhetsøvelser. (Image credit: Polar)

Grit X er Polars første friluftsklokke som har alle funksjonene man får i Vantage V2, men i en langt mer robust innpakning. Her kan du laste opp ruter og få gleden av tur-for-tur-navigasjon og FuelWise-anbefalinger – gjennomtenkte påminnelser om va slags næring du burde få i deg under utholdenhetsøvelser på bakgrunn av pulsmålinger og data som alder, vekt og kjønn.

Suunto

Akkurat som Polar er også Suunto et finsk merke. Selv om de er en stor produsent av dykkerur, har Suunto også en bredt spekter av multisportklokker i sin kolleksjon. De er litt beskjedne når det gjelder smartklokkefunksjoner, selv om nykommeren Suunto 7 er et signal om en retningsendring når det gjelder å tilby en sterkere blanding av sportsklokker og smartklokker.

Suunto 7 drives av Google Wear, og er selskapets første ekte smartklokke, og den byr i tillegg på treningsfunksjoner. (Image credit: Michael Sawh)

I den rimelige enden av Suuntos kolleksjon finner vi Suunto 3. Dette er helt opplagt en modell rettet mot nybegynnere, og den tilbyr grunnleggende modi for aktivitetssporing, og romer både GPS, pulsmåler, døgnkontinuerlig aktivitetssporing og søvnsporing. Her får du også tilpassede treningsplaner som genereres på bakgrunn av hvilken form du er i og registrert aktivitet. Planene vi justeres hvis du hopper over en økt.

Øverst i Suunto-hierarkiet finner vi Suunto 9 Peak. Den tar utgangspunkt i Suunto 9, og har gitt den en slankere og lettere utforming. 9eren gir deg alt Suunto kan tilby. Det inkluderer 190 timers batteri med aktiv GPS, samt intelligente batterimodi for deg som gjerne vil måle i flere dager i strekk. Du kan også måle oksygenmetningen i blodet for å kartlegge hvor godt du er akklimatisert til høyden du befinner deg på. Dette passer ypperlig for fjellklatrere.

Her får du også 80 sportsmodi, du kan laste opp rute via GPS-filer for å få adgang til navigasjonsfunksjoner som brødsmulenavigasjon i sanntid.

Suunto 9 Peak er bygget for deg som mener alvor med friluftstreningen. Den har ekstra god batterikondis og brødsmulenavigasjon i sanntid. (Image credit: Suunto, Shutterstock, Easy Camerse)

Et sted mellom de to forannevnte modellene finner vi Suunto 7, selskapets første ordentlige smartklokke. Den kjører Googles Wear OS, men det er ennå uklart om den vil kunne oppgraderes til den neste versjonen av operativsystemet, et system Google utvikler i samarbeid med Samsung.

For øyeblikket gir den deg alle de typiske Wear-egenskapene, som gjennomføring av betalinger, nedlasting av apper og tilgang til Google Assistant. Her får du dessuten Suuntos egen aktivitetssporing, der du blant annet får opp kart i farger som du kan lagre til lokal bruk. Du kan dessuten bruke varmekart for å finne populære løperuter eller sykkelruter. Til forskjell fra de andre Suunto-modellene, må du her nøye deg med et døgns batterivarighet med alle smartklokkefunksjonene aktivert.

Coros

Coros er et relativt nytt merke på sportsklokkefronten, og de har utviklet alle sine klokker slik at de er spesielt tilpasset triatleter. Noen modi passer ypperllig til løping, eller til deg som gjerne er ute og går tur eller klatrer.

Sammenlignet med Garmin har de mindre å tilby på smartklokkefronten, men de har heller prioritert sterke funksjoner for aktivitetssporing, god batterikapasitet med GPS og i standby-modus. Den knytter seg enkelt til tredjepartsapper som Strava og gir deg massevis av statistikk som du kan fordype deg i etter endt treningsøkt. Her får du stort sett alle de samme programvarefunksjonene på tvers av enhetene.

Coros Pace 2 er en rimelig sportsklokke som gir deg mye for pengene, med massevis av treningsmodi og avansert løpsstatistikk. (Image credit: Future)

Coros Pace 2 er den rimeligste klokken i det lille Coros-sortimentet, men den gir deg mye for pengene. Dette er den minste og letteste modellen og gir deg grunnleggende sporing av løping, sykling (innendørs og utendørs) og svømmeturer (i basseng og i åpent vann). Her finner du også modi for aktiviteter som SUP og innendørs roing. Coros byr også på styrketrening og repetisjonstelling, avansert løpsstatistikk og Evolab-verktøyet for analyse.

Her kan du ikke følge ruter på klokken, så du må ta trinnet opp til Coros Apex eller Apex Pro for å få disse funksjonene. Der får du også kraftigere batteri enn i Pace 2.