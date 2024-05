Vi testkjører Garmin HRM-Fit – et pulsbånd spesielt utviklet for kvinner

Garmin er et av våre absolutte favorittmerker innen treningsklokker og andre fitnesstrackere, så da vi fikk muligheten til å teste deres nye pulsklokke laget spesielt for kvinner, ble vi mildt sagt begeistret. Dette er en ny variant av merkets populære og premium HRM-Pro Plus pulsklokke, men med et mindre design med en spenne som kan festes direkte på sports-BH. Etter å ha vært storbrukere av HRM-Pro Plus pulsmåler, har vi i noen uker nå grundig testet den nye HRM-Fit under alle våre turer og treningsøkter. Her kan du lese hva vi synes om den.

Garmin HRM-Fit – pris og tilgjengelighet

Garmin HRM-Fit ble lansert tidlig i 2024 og er tilgjengelig for bestilling fra Garmins offisielle nettside samt de fleste norske forhandlere. På Garmins nettsider koster den 1 939 NOK, men hos forhandlerne som Amazon, Webhallen med flere kan du bestille den for 1 489 NOK. Det er dermed litt dyrere enn HRM-Pro Plus, som kan kjøpes for cirka 1180 NOK.

Garmin HRM-Fit – design og komfort

Fästs på framsidan av sportbehån

Tre enkla knappfästen

Dette nye pulsbåndet fra Garmin er litt annerledes sammenlignet med deres tidligere pulsbelter i HRM-Pro-serien. I stedet for å være en stropp som går hele veien rundt brystet, er dette pulsbåndet omtrent halvparten så langt og i stedet for en enkel klips på endene av pulsbåndet, fester du i stedet dette med tre trykknapper – to mindre i endene og en større i midten der alle sensorene sitter.

Garmin HRM-Fit er mye kortere enn Garmin HRM-Pro-modellen. (Image credit: Amanda Westberg)

Hensikten med denne utformingen er ganske enkelt at kvinner skal kunne feste den direkte på en sports-BH, noe som gir en mer komfortabel passform. I løpet av vår tid med vår HRM-Pro Plus har vi opplevd at den kan presse ganske hardt, spesielt hvis du bruker en litt strammere sports-BH. Det har til og med hendt at vi har tatt av pulsklokken under cardio, fordi trykket fra monitoren under BH-en gjorde det vanskelig å puste helt fritt. Med HRM-Fit er dette problemet heldigvis løst, og vi ønsker virkelig å gi Garmin æren for å tenke på dette.

Hvert feste åpnes med et lite deksel og kan deretter kiles inn under sports-BH, før du lukker båndet og klikker det på plass. Begynn med det store festet med sensorene og plasser det midt på brystet, klikk det på plass og strekk så endene av pulsremmen så langt det går og klikk inn de to mindre knappene på samme måte.

Garmin HRM-Fit – tilkobling og enheter

Lang liste over kompatible enheter

Rask og enkel tilkobling

Andre tilkoblede enheter kan forstyrre

Har du en Garmin-klokke og tidligere har koblet andre typer sensorer til Garmin Connect, gjelder samme prosess her. Åpne Garmin Connect-appen og klikk på enhetsikonet øverst til høyre og trykk på Legg til enhet. Deretter fester du pulsstroppen til sports-BH-en din, og appen vil oppdage den nye enheten og spørre om du vil koble til. Pulsmåleren henter automatisk kroppsdataene dine fra appen, som høyde, kjønn og vekt, for nøyaktige avlesninger.

Pulsbåndes små sidefester. (Image credit: Amanda Westberg)

Vi hadde litt problemer med å koble til pulsklokken, men det kan ha vært fordi vi hadde vår andre pulsklokke i nærheten. Da vi gikk et stykke, fant appen pulsklokken og etter to forsøk kunne den koble seg på. Så pass på at du ikke har andre tilkoblede enheter i nærheten når du kobler til pulsmåleren. Hvis pulsbåndet fortsatt ikke vil vises i appen, kan du også prøve å fukte elektrodene på baksiden av stroppen litt.

Pulsbåndet er ikke kompatibel med alle Garmin-klokker og andre enheter, men listen over kompatible enheter er veldig lang. Den er kompatibel med alt fra Garmin-klokker, sykkelcomputere, diverse treningsutstyr og til og med andre apper som TacX Training. Hvis du allerede har en Garmin-enhet du ønsker å pare med, er det en god sjanse for at den vil fungere, men vi anbefaler uansett at du sjekker at enheten din er på listen over kompatible enheter før du kjøper.

Garmin HRM-Fit – trening

Avanserte målinger for løping

Blandede resultater avhengig av aktivitet

Type sports-BH er veldig viktig

Som andre pulsmålere fra Garmin er dette en kraftig og allsidig løsning som er laget for alle typer trening – som løping, sykling, styrketrening og kondisjonstrening. Pulsmåleren er spesielt nyttig for ivrige løpere, siden den sporer løpsdynamikken din med beregninger som vertikal bevegelse, balanse for bakkekontakttid, skrittlengde med mer. Dette er uvurderlig for alle som ønsker å forbedre løpeteknikken. All data fra påbegynte treningsøkter lagres og synkroniseres med Garmin Connect, og selv om du skulle ta av klokken under økten og la den være utenfor rekkevidde, fortsetter pulsklokken å lagre data som deretter overføres til klokken når treningsøkten er lagret.

I løpet av tiden vår med pulsklokken gjorde vi en rekke ulike typer aktiviteter, som for eksempel turgåing, styrketrening, kondisjonsøkter bestående av sykling, løping og crossfit. Vi fikk blandede resultater, litt avhengig av type sports-BH og type aktivitet vi holdt på med. La oss forklare.

Slik sitter Garmin HRM-Fit på en sports-BH. (Image credit: Amanda Westberg)

Ettersom Garmin HRM-Fit festes direkte til sports-BH-en, i stedet for å festes rundt brystet, er pulsmåleren veldig avhengig av passformen til sports-BH-en for å få en tilstrekkeig fast og tett passform til nøyaktige avlesninger. Her oppdaget vi at pulsbåndet er veldig kresent. Bruker du en sports-BH som er for tynn eller for løs, vil pulsmåleren i utgangspunktet være ubrukelig. Den er altfor løs og beveger seg for mye under treningsøktene til å gjøre noe i nærheten av nøyaktige pulsavlesninger.

Det finnes en guide til hvilken type sports-BH som fungerer med pulsklokken på Garmins nettside. Du trenger en tettsittende, ganske kraftig sports-BH med middels til høy støtte. Sports-BH bør helst ha litt tykkere strikk nederst, ikke ha for tynne eller for tykke stropper og ikke ha glidelås opp til toppen. Hvis du foretrekker litt tynnere versjoner av sports-BHer, vil du ikke kunne regne med nøyaktige avlesninger fra pulsklokken. Selv sports-BH-er som sitter tett over brystet, men mangler en litt tykkere strikk nederst, vil få problemer med å logge treningsøktene riktig.

Vi forstår at det kan være vanskelig å oppnå, men vi skulle gjerne sett at Garmin HRM-Fit var litt mer allsidig her. Vi kan føle oss noe kvalt i klumpete og trange sports-BH-er, og hvis det er det som skal til for at pulsklokken skal fungere skikkelig, er vi tilbake til start med de samme problemene som HRM-Pro Plus hadde.

Garmin HRM-Fit – målinger

Noen ganger utmerkede resultater, andre ganger helt ubrukelige

Forsinkelser i målinger og store hopp i puls

Noen ganger savner pulsendringer helt

Etter å ha trent med HRM Pro-Plus i nesten to år, har vi en god ide om hvilke pulssoner vi vanligvis ligger i for hver type aktivitet og intensitetsnivå. Etter våre tester med Garmin HRM-Fit har vi konkludert med at pulsremmen fungerer best for lengre, vedvarende og jevne aktiviteter som gange og kondisjonstrening. Ved aktiviteter med høy intensitet og raske endringer i pulsen har måleren problemer med å følge med. Resultatene avhenger som tidligere nevnt litt av hvilken type sports-BH du bruker, men det er vanlig at pulsremmen ikke henger med med raske endringer og gjør ganske store pulshopp for å «hente seg inn» eller enda verre – bommer målingen av endringene fullstendig. Vi går gjennom noen eksempler nedenfor, hvor vi sammenligner målingene våre med HRM Pro-Plus kontra HRM-Fit.

En nærmere titt på det midtre festet. (Image credit: Amanda Westberg)

Ved tunge beinøkter med noen maks-sett på beinpress ligger vi vanligvis rundt 160 i puls (terskeltrening) umiddelbart etter at settet er ferdig, mens vi med HRM-Fit vanligvis holder oss ganske komfortabelt rundt 110-140 i puls. (lett trening & kondisjonstrening).

Under kondisjonsøkter med lav til moderat intensitet i jevnt tempo, gjorde pulsmåleren en mye bedre jobb. Her klatrer pulsen jevnt og trutt oppover og matcher stort sett resultatene vi får med vår pulsklokke HRM-Pro Plus. Det samme gjelder turer.

Under høyintensive intervalløkter har pulsbåndet igjen noen problemer. Vår erfaring er at den rett og slett ikke holder tritt med hjertefrekvenssvingninger så godt som HRM-Pro Plus. Under høyintensive spinningøkter hvor vi under de tøffeste intervallene vanligvis kommer opp i 160-180 i puls, holder HRM-Fit seg på rundt 140-150 i slag per minutt når intervallene er over. I løpet av de neste 15 sekundene begynner så pulsbåndet å klatre kraftig oppover i puls til det når rundt 160-170. Dette etterslepet er et stort problem under raske intervalløkter. For hvor nøyaktige kan egentlig målingene være, når vi allerede har satt oss på sykkelen og startet et hvileintervall?

Det samme problemet gjelder andre typer høyintensive intervalløkter og øvelser, for eksempel kettlebell-svingninger. Etter et sett med kettlebell swings frem til svikt, ligger vi som regel igjen rundt 160-180 i puls (som måles jevnt og i sanntid under settet), mens den med HRM-Fit ofte holder seg på komfortabel kondisjonstrening rundt 145 slag per minutt og andre ganger får en slags «hopp-variant», hvor pulsklokken hopper med 10-20 slag i minuttet for å «hente seg inn» igjen.

Er Garmin HRM-Fit god eller dårlig?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av et par faktorer. Hvis du bruker riktig type sports-BH, er denne pulsklokken fra Garmin en flott variant av den klassiske pulsmåleren, som vil gi en mye mer komfortabel passform enn modeller som HRM-Pro Plus, samtidig som den gir nøyaktige avlesninger, spesielt under vedvarende og jevn cardio som løping, sykling og gange.

Foretrekker du derimot litt tynnere og luftigere utgaver av sports-BH, bør du investere i en «vanlig» pulsmåler som HRM-Pro Plus. Ettersom HRM-Fit er ganske kresen når det gjelder passform og ikke vil kunne garantere nøyaktige avlesninger ved hver aktivitet. Dette gjelder spesielt hvis du hovedsakelig driver med styrketrening og høyintensiv intervalltrening.

Garmin HRM-Fit – andre alternativer

HRM-Pro Plus

Et av Garmins beste pulsbånd. Den har et tynt bånd som festes over brystkassen, med nøyaktige avlesninger for en rekke aktiviteter, over ett års batteritid og en litt lavere pris enn HRM-Fit.

HRM-Dual

Hvis du vil ha et litt rimeligere alternativ, kan du sjekke ut HRM-Dual. Dentte pulsbeltet fungerer utmerket til både innendørs og utendørs trening, er kompatibel med mye treningsutstyr, har en batteritid på 3,5 år og en pris som er godt under tusenlappen.