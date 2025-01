Samsung introduserer 2025-årgangen av mini-LED TV-er med «En ny æra av Samsung AI»

8K og 4K Neo QLED mini-LED TV-er fra 43 tommer til 115 tommer

Fantastisk Glare Free-teknologi i Samsungs beste mini-LED-TV-er

En trådløs 8K 120Hz tilkoblingsboks i toppmodellen

Samsung har kunngjort sine nye Neo QLED TV-er på CES 2025. 2025-serien inkluderer to 8K-modeller og tre serier med 4K-modeller med skjermstørrelser fra 43 tommer til 115 tommer. Ifølge selskapet representerer alle disse TV-ene «en ny æra av Samsung AI», med forbedringer som spenner fra 4K- og 8K-oppskalering til AI-basert innholdssøk.

Samsungs TVer rangerer generelt blant de beste TV-ene, og de nye Neo QLED-modellene ser ut til å videreføre den tradisjonen. AI Upscaling Pro, en funksjon som tidligere var begrenset til selskapets 8K-TV-er, vil nå være tilgjengelig på 4K-modeller. En Auto HDR Remastering Pro-funksjon bruker AI til å forbedre farger dynamisk, mens Real Depth Enhancer Pro analyserer bildedybden for å skape noe som oppleves mindre todimensjonalt.

Glare Free-teknologien som ble benyttet i fjorårets Samsung S95D OLED-TV for å effektivt eliminere skjermrefleks, har blitt overført til Samsungs beste 8K og 4K mini-LED-modeller, QN990F og QN90F, som virkelig burde gjøre dem til ideelle kandidater for vår liste over de beste TV-ene til sport. De samme modellene får en forbedring for gaming med 165Hz-støtte for PC-spilling, og opptil 4K 240Hz på QN990F. En ny Wireless One Connect Box vil også få sin debut med QN990F i 2025, noe som gir mulighet for trådløs 8K 120Hz overføring til TV-en fra opptil 10 meter unna.

De fleste Samsung TV-ene i 2025, inkludert Neo QLED-serien, vil nå få tilgang til portalen Samsung Art Store. Dette er en funksjon som tidligere var begrenset til Samsung The Frame TV-er, og den lar seere vise kunstverk fra museer i verdensklasse som New Yorks The Met og Paris' The Louvre på TV-skjermen.

Når det gjelder Dolby Atmos-lydplankene kan en ny «konverterbar» 3.1.2-kanals modell, QS700F, brukes til enten bord- eller veggmontering, der lydplanken automatisk oppdager installasjonsretningen. Det nye flaggskipet, Q990F-systemet, har en ny, ultrakompakt subwoofer-utforming som gjør bruk av to åtte-tommers aktive drivere for å redusere vibrasjoner, og Samsungs Q-Symphony-teknologi utvides til flere modeller og støtter nå trådløs tilkobling fra en TV til opptil tre separate enheter.

Samsung QN900F 8K TV

8K Neo QLED: Samsung QN990F og QN900F

QN990F er Samsungs beste 8K-TV i 2025-sortimentet og vil være tilgjengelig i 65- til 98-tommers størrelsert. Denne modellen har selskapets nye NQ8 AI Gen3-prosessor og har et Glare-Free skjermbelegg for å eliminere gjenskinn. Den bruker den nye 8K trådløse One Connect Box som gir en trådløs tilkobling fra kilder, med støtte for 8K 120Hz på opptil 10 meter. Samsung sier at QN900F kan yte opptil 2000 nits med maksimal lysstyrke – et nivå 8K-TV-er har problemer med å nå på grunn av den lille pikselhøyden, men som Samsung har kompensert for med en ny bakgrunnsbelysningsstruktur.

Denne bakgrunnsbelysningen støttes av en ny metallrammedesign for QN990F, som også gir plass til solide 6.2.4-kanals innebygde høyttalere med 90W effekt, og Object Tracking Sound (OTS) Pro-behandling for å plassere lydene i samsvar med handlingen på skjermen. For spill støtter QN990F både 8K ved 165Hz og 4K ved 240Hz.

QN900F-serien er tilgjengelig i 65-, 75- og 85-tommers størrelser og har Samsungs NQ8 AI Gen2-prosessor. En Ultra Viewing Angle-funksjon forbedrer bildekvaliteten utenfor aksen, og det er et 4.2.2-kanals innebygd høyttalersystem med 70 W kraft og OTS+-prosessering. QN900F-serien støtter opptil 8K 120Hz inngang for spilling.

4K Neo QLED: QN90F, QN80F, QN70F

Samsungs 4K mini-LED TV-sortiment anføres av QN90F-serien, som er tilgjengelig i skjermstørrelser fra 43 til 115 tommer. I likhet med 8K QN990F har QN90F-modellene Glare Free skjerm og 165Hz-støtte. En Ultra Viewing Angle-funksjon forbedrer bildekvaliteten utenfor aksen, og en kantfri skjerm gir QN90F en «flytende» effekt. Lyden i QN90F-modellene leveres av 4.2.2-kanals innebygde høyttalere med 60W effekt og OTS+-prosessering.

QN80F-serien er tilgjengelig i skjermstørrelser på 50 til 100 tommer . Den har mange av de samme bildebehandlingsfunksjonene som TV-er i QN90F-serien og har 4.0-kanals høyttalere drevet av 30W med OTS Lite og Active Voice Amplifier Pro.

Som avrunding på utvalget har Samsung en ny QN70F-serie mini-LED-TV på inngangsnivå, som vil være tilgjengelig i 55-, 65-, 75- og 85-tommers skjermstørrelser.

(Image credit: Samsung)

Samsungs lydplanker i 2025

Samsungs nye lydplankesortiment anføres av Q990F, et 11.1.4-kanalssystem med støtte for Dolby Atmos og DTS:X. Q990F har en ny kompakt subwoofer med doble 8-tommers aktive drivere i en motsatt konfigurasjon for å eliminere vibrasjoner. I motsetning til subwooferne som vanligvis leveres med lydplanker, har den et kubelignende design som ligner på modeller fra hi-fi-merker. Andre funksjoner inkluderer HDMI 2.1-innganger med 4K 120Hz pass-through, Samsung SmartThings Hub innebygd og Roon Ready-sertifisering.

Et annet lydplankemessig høydepunkt fra Samsung i 2025 er QS700F, en 3.1.2-kanal med et «konverterbart design» som muliggjør installasjon på vegg eller bord. En innebygd gyrosensor oppdager automatisk lydplankens orientering og konfigurerer utgangen for riktig levering av Dolby Atmos-høydeeffekter. QS700F har også en kompakt subwoofer med en 6,5-tommers driver og støtter Q-Symphony, som gir en forbedret presentasjon med kompatible Samsung-TVer.