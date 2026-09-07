IFA 2026 «Best in Show»-priser: Våre 25 favorittavsløringer på teknologimessen i Berlin

IFA, Berlins enorme årlige teknologimesse, er der noen av de største teknologiselskapene avduker sine nyeste innovasjoner – og i år er det et av de sterkeste vi har sett på lenge for interessante nye utgivelser.

IFA er et flott sted å finne fascinerende nye dingser og enheter, alt fra neste generasjons AR-briller til selvkjørende personlige mobilitetskjøretøy, og fra rare nye kjøkkenapparater til hærer av menneskelignende roboter.

Vi har valgt toppproduktene fra de som ble nominert til IFA 2026 «Best in Show»-prisene for å lage denne listen over våre 25 vinnere, basert på hvor innovative de er, hvor godt de tjener sin tiltenkte bruk, og i hvilken grad vi tror de vil påvirke deres område av teknologimarkedet.

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Det var mange flere produkter vi virkelig likte, selvfølgelig, men vi måtte være nådeløse – her er våre toppvalg fra IFA 2026.

Anker Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro

(Image credit: Anker)

Den beste teknologien gir praktiske fordeler, og hva kan være mer fordelaktig enn en god natts søvn? Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro bruker PPG-optiske sensorer i øret for å overvåke pulsen din, noe som er mer nøyaktig enn andre optiske sporingsmetoder takket være de rike kapillærene og den stabile plasseringen av øregangen. Denne overvåkingen leverer data til det smarte skjermen, det telefonfrie SleepHub-ladeetuiet.

Sleep Earbuds Pro har passiv isolasjon samt 30 dB aktiv støyreduksjon, og det etuibaserte snorkeovervåkingssystemet oppdager og maskerer lyden av partnerens snorking ved hjelp av de innebygde lydene. Til tross for at det er lagt til flere nye komponenter, er ytterskallet tynnere enn tidligere generasjoner, og enda mer komfortabelt for sidesovere.

Ankers dynamiske BioSync-lydsystem overvåker avslapning i sanntid, og justerer dynamisk lydinnholdet og strukturen for å hjelpe deg med å finne de mest effektive søvnlydene. Søvnørrepropper er noe som virkelig kan forbedre helsen og lykken din ved å forbedre søvnen din, og disse ser ut som en veldig smart oppgradering.

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Agibot A3

(Image credit: Agibot)

Agibot gjør noen fantastiske ting med menneskelignende roboter, og Agibot A3 i full størrelse kombinerer flere funksjoner i en lett og ekstremt dynamisk modell: Hvis du setter sammen en robotdansetropp eller planlegger en stor utstilling, er A3 roboten du burde kjøpe.

A3 veier bare 55 kg, har et effekt-til-vekt-forhold på 0,218 kW/kg og leverer opptil 12 kW umiddelbar toppeffekt, noe som gjør at den kan gjøre saltoer. Batteriet varer i opptil 10 timer og kan byttes ut på sekunder, så det er flott for bruksområder der den må kunne vare hele dagen. Den passer gjerne i en SUV for reiser også.

I tillegg til stemme- og appkontroll leverer A3 bransjeførende berøringssensor som legger til fysisk interaksjon med kontrollene. Den har også et 360-graders multi-array-mikrofonsystem for nøyaktig stemmegjenkjenning, selv i støyende omgivelser.

En av de mest spennende funksjonene til A3 er dens storskala svermkoordinering, som bruker presis UWB-posisjonering for å muliggjøre forestillinger fra opptil 100 individuelle roboter. Dette gjør det mulig å lage svært komplekse forestillinger med høy effekt for store arrangementer, samt gjøre det mulig for flere enheter å jobbe smart i miljøer som fabrikker eller lagerbygninger. Bevisstheten og oppetiden gjør dette til en flott ny tilnærming til robotikk.

Hypershell X Ultra S

(Image credit: Hypershell)

Hypershell X Ultra S-eksoskjelettet hjalp fjellklatreren Adriana Brownlee i -30°C på Mount Everest, støttet utøveren Aurélien Fontenoys 4037 km lange Route 66-reise mens han kom seg etter skade, og testes for tiden ut av redningsorganisasjoner over hele verden.

Før Hypershell kostet eksoskjeletter 100 000 dollar og mer. De samme funksjonene er nå tilgjengelige for forbrukere for under 2000 dollar, i en enhet som veier under 2 kg.

X Ultra S er et komplett AI-bevegelseskontrollsystem som bruker en AI-modell for å transformere rådata fra sensorer direkte til motormoment, noe som muliggjør raskere respons, jevnere tilpasning og mer naturlig synkronisering mellom menneske og maskin.

Det er 12 aktive modi, inkludert gange, sykling og løping, og en ny Gentle Assist-modus for eldre voksne og brukere med korte eller subbende skritt. Fitnessmodus legger til motstand, og gjør en gåtur om til en treningsøkt.

Men det er prisen som vant vårt hjerte her – dette kan være banebrytende for å få folk med begrenset mobilitet ut og gjøre flere ting de elsker, fra å gå på tur til bare å besøke de lokale butikkene.

JMGO IRIS Ultra Max

(Image credit: JMGO)

IRIS Ultra Max er en av verdens første ekte 4K 120Hz smarte flaggskipprojektorer, som leverer native 4K (i stedet for pikselforskjøvet) ved 120Hz fra inngang til utgang, alt fra det svært kompakte kabinettet.

Ultra Max' doble irissystem har 6+9 blader, det høyeste antallet i sin klasse, noe som lover å forbedre undertrykkelsen av strølys med 11,34 % for et mer nøyaktig bilde, samtidig som det leverer klasseledende kontrast, med et oppgitt forhold på 10 000:1. MALC 6.0 Triple-Laser Engine leverer imponerende 6500 ISO-lumen lysstyrke, noe som gjør den mer synlig under flere lysforhold, og med en lovet evne til å gjenskape 110 % av BT.2020-fargerommet, med en forbløffende fargenøyaktighet på delta-E på 0,7, noe som betyr at den virkelig er i stand til et fargespekter og en nøyaktighet på profesjonelt nivå.

IRIS Ultra Max introduserer også et bransjeførende 3-i-1 optisk system som integrerer 0,88–1,7:1 optisk zoom, fireveis linseforskyvning (V ±130 %, H ±53 %) og en AI-drevet gimbal (360° H, 150° V) i en enhetlig projeksjonsarkitektur. Dette gjør den mer fleksibel enn tradisjonelle projektorer når det gjelder posisjonering, fordi den har så mange forskjellige alternativer for å korrigere bildet. Den gir små hjemmekinoanlegg topp ytelse uten kompromisser.

DJI Osmo Pocket 4P

(Image credit: DJI)

Osmo Pocket 4P er designet for både vloggere og filmskapere, og er verdens første lommekamera med dobbel gimbal. Det leverer bilder i kinokvalitet i en lommevennlig form og har DJIs Oscar-vinnende Ronin-stabilisering.

Hovedobjektivet er et vidvinkelobjektiv tilsvarende 20 mm med en f/2.0-blenderåpning, og en ny 1-tommers CMOS-sensor som tilbyr 17 trinn med dynamisk rekkevidde og over én milliard farger via DJIs nye 10-bits D-Log 2-fargeprofil.

Dette suppleres med et 60 mm medium-tele-portrettobjektiv, som gir deg 3x optisk zoom og opptil 12x digital zoom. Blenderåpningen ƒ/1.8 er spesielt god for å lage bokeh-effekter ved å komprimere bakgrunnen og trekke den nærmere motivet.

Osmo Pocket 4P har også den nyeste versjonen av DJIs ActiveTrack, som bruker AI-algoritmer for å opprettholde sporingslåsen på opptil 12x zoom. Den kan aktivt spore opptil åtte personer, ramme inn grupper og sentrere alle nye som trer inn i synsfeltet.

RayNeo GT Max AR Glasses

(Image credit: RayNeo)

RayNeo GT Max AR er verdens første AR-briller som støtter Dolby Vision-avspilling som en del av å skape en virtuell kinoopplevelse. De leverer opptil 1200 nits opplevd lysstyrke, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og konvertering fra SDR til HDR i sanntid for å gi superklare bilder. Det optiske systemet er 29 % tynnere og lettere enn tradisjonelle design, og gir et bransjeledende synsfelt på 59 grader.

En av våre favorittfunksjoner er de justerbare virtuelle skjermstørrelsene, med et valg på 227 tommer, 267 tommer eller 307 tommer. Det er smart: den smalere størrelsen er ideell for regneark og produktivitetsapper hvis du bruker dem som en skjerm for en telefon eller bærbar PC, mens de større størrelsene gir altoppslukende spilling og video.

Modiene Steady, Pinned og Follow lar deg forankre skjermen eller la den bevege seg med deg, og 3DoF romlig sporing opprettholder skjermposisjonen uten å anstrenge øynene, og holder undertekster, oppgavelinjer og bildekanter innenfor visningsområdet mens du beveger deg. Disse ser ut som den mest avanserte måten å ta med seg en skjerm overalt, og de kan være uunnværlige for lange flyreiser.

TCL P80 Ultra

(Image credit: TCL)

Hvis du bruker like mye tid på telefonen som oss, vil du bli imponert over skjermen til TCL P80 Ultra. Det er den første telefonen som integrerer NXTPAPER øyekomfortteknologi, med en 1,5K skarp AMOLED-skjerm for refleksjonsfri lesing selv i sterkt sollys, og en knapp som umiddelbart forvandler P80 Ultra til en e-leser med papirlignende visning.

P80 Ultra har nano-etset antirefleksglass, som eliminerer overflategjenskinn uten å redusere lysstyrken. Den har også sirkulær polarisert lysteknologi, som endrer lysutbyttet for å gjenskape egenskapene til naturlig lys bedre, samt flimmerfri dimming.

Kameraet er også ganske spesielt. Det er et 50 MP 3x periskopteleobjektiv med en 50 MP 1/1,56-tommers storformatsensor, som fanger opp mer lys per piksel enn mindre sensorer og muliggjør 6x tapsfri zoom. Bildestabilisering eliminerer bevegelsesuskarphet i bilder og videoer, og TCLs MuseFilm-filtre lover bilder i kinokvalitet. Men det er den banebrytende skjermen som virkelig vant oss – mange vil synes den er mye snillere for øynene.

Lenovo ThinkBook 14x Gen 2

(Image credit: Lenovo)

Lenovos ultralette laptop får selv ultraportable PC-er til å se skikkelig kraftige ut: med en vekt på bare 990 g og en tykkelse på bare 12,9 mm er den en av de letteste og tynneste laptopene som finnes, noe som gjør den ideell for både forretningsreisende og studenter – spesielt hvis du velger det bakgrunnsbelyste tastaturet, som er veldig nyttig i svakt opplyste rom og fly.

Lenovo har på en eller annen måte klart å gi ThinkBook 14x den supertynne behandlingen uten å ofre tilkoblingsmuligheter. I tillegg til Wi-Fi 7 har den to 10 Gbps USB-C-porter, to 5 Gbps USB-A-porter og en HDMI 2.1-port, så du trenger ikke å drasse rundt med en hub. Den har også et ekstra M.2-spor som lar deg utvide lagringsplassen, noe som gjør dette til en solid langsiktig investering.

ThinkBook 14x Gen 2 er også en av de mest tilpassbare ultrabærbare PC-ene, drevet av Intel Core 7 (serie 3)-prosessorer og med skjermalternativer som inkluderer livlig OLED og LCD-berøringsskjerm. Den er også pen, med et utvalg av metalliske finisher, inkludert Luna Gray, Celestial White, Mystic Violet og Veil Blue.

EarFun Wave Pro X

(Image credit: EarFun)

EarFuns hodetelefoner leverer konsekvent førsteklasses ytelse uten den høye prisen, og Wave Pro X er merkets beste hittil. De har et patentert dobbeltdriversystem som plasserer en 40 mm diamantlignende karbondriver og en 10 mm flytende krystallpolymerdriver på en presist justert akse, noe som skaper en mer naturlig og detaljert lyd enn du vanligvis får fra design med flere drivere.

Wave Pro X har et 8-mikrofons AI-system som kontinuerlig optimaliserer hybrid-ANC-systemet, selv i kablet AUX-modus, og Qualcomm QCC3095-brikkesettet leverer Bluetooth 6.0, aptX Lossless, LDAC, USB-lyd og Auracast. Legg til AI-oversettelse og opptil 90 timers batteritid, og du har et virkelig utmerket par hodetelefoner – EarFun har jobbet med disse lenge, og til og med utsatt dem for å få til tuningen helt riktig.

Urevo CyberPad 3

(Image credit: Urevo)

CyberPad 3 er en tredemølle for hjemmet/kontoret som er designet annerledes enn tradisjonelle modeller. WalkFree Adaptive Speed ​​Control bruker trykksensorer innebygd i løpebrettet, som registrerer skrittbevegelsene dine for automatisk å starte og stoppe driften. Når du går eller løper, tar den data fra motoren for å beregne hastighetsjusteringer i sanntid.

Flerbrukerstøtten er også smart, og registrerer rå vekt og skrittfrekvensdata for å generere en strukturert brukerprofil som er direkte knyttet til hastighetskontrollalgoritmen.

Støttestrukturen er laget av Q235-stål med en sideramme av støpt aluminium, og den bruker en redesignet overføringsbane for å levere en usedvanlig kompakt konstruksjon: den ultraslanke kroppen er under 11 cm tykk. Til tross for sin lille størrelse har den en 15 % stigningsløftemekanisme og et 42 cm løpebånd, der størrelsen er basert på analyse av menneskelig skulderbredde.

Plaud One

(Image credit: Plaud)

Plaud One er en kroppsnær AI-ledsager som kombinerer tre hovedfunksjoner som vanligvis er separate: kroppsnære samtaleopptak, kontekst som bygger seg opp på tvers av daglige samtaler, og AI som kan analysere data og iverksette passende tiltak. Den kan fange opp nettmøter, ansikt-til-ansikt-diskusjoner og telefonsamtaler, og den har innebygd eSIM og 4G LTE for telefonfri drift.

Det som gjør Plaud One annerledes, er at den forstår kontekst. I stedet for å behandle hvert opptak som en frittstående transkripsjon, kan den beholde kontekst på tvers av flere diskusjoner – slik at en samtale fra ett møte kan kobles til en senere samtale.

Denne forståelsen gjør det mulig for Plaud Agent å hjelpe deg med å iverksette tiltak, identifisere neste trinn og fullføre oppgaver på tvers av verktøy som Gmail, Google Kalender, Notion og Slack.

Minisforum MS-S1 Max-P495

(Image credit: Minisforum)

MS-S1 Max-P495 leverer AI-databehandling i store modeller fra et usedvanlig lite fotavtrykk med svært høye spesifikasjoner. Den kombinerer AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 med opptil 192 GB enhetlig minne for å kjøre 128 GB+ LLM-er lokalt, og leverer opptil 126 TOPS, og den enhetlige minnearkitekturen eliminerer VRAM-flaskehalser samtidig som den reduserer latens.

Denne kraften kjøles ned av en høyytelses termisk løsning med en kobberbase, seks varmerør, doble vifter og faseendringskjøling, og den er innkapslet i et fullt skalerbart design, med et uttrekkbart kabinett for enkel oppgradering og en hylletilpasset formfaktor.

Med 4x PCIe-utvidelse, dobbelt 10 Gb Ethernet, dobbelt 40 Gbps USB4 v2, Wi-Fi 7 og en innebygd 320 W strømforsyning, leverer MS-S1 Max-P495 fremtidssikker kraft for både stasjonære systemer og skalerbare AI-klynger – det er et fantastisk beist laget for å møte et nytt type forsknings- og utviklingsbehov.

XPPen Magic Pro 13

(Image credit: XPPen)

XPPens Magic Pro 13 er en mobil tegneplate designet for profesjonelle kreatører. Den har en bransjeførende tegnevisningsmodus på maskinvarenivå som gir lav latens, naturlig fargeutgang og videooverføring med høyere båndbredde via en enkel tilkobling med én kabel. Dette gir deg en papirlignende opplevelse med 16K trykkfølsomhet og støtte for å holde musepekeren over.

Det er den første tegneplaten i sin kategori som har støtte for dobbel USB, slik at du kan dra nytte av en høyhastighets datatilkobling mens du lader Magic Pro 13.

Magic Pro 13 har det nye Shelf-systemet for digital ressursadministrasjon og XPPens Canvas-programvare, designet for å gi en enkel og intuitiv skisseopplevelse for å fange opp ideer når inspirasjonen slår til. Og for kreatører på farten tilbyr den to varmestyringsmodi, som balanserer ytelse og energieffektivitet basert på ulike kreative scenarier.

Strutt ev1c

(Image credit: Strutt)

Strutt ev1c gir oss en ny vri på rullestolen med tre store fremskritt: Strutts evSense-sensorsystem, en firedelt drivlinje og et modulært, tilkoblet design.

eVSense bruker to LiDAR-er, 10 time-of-flight-sensorer, seks ultralyder og to kameraer for å lage 3D-kart i sanntid, som driver Co-Pilot-kollisjonsunngåelsen for personer, kjæledyr og kanter, og Auto-Pilot, som lar deg velge destinasjoner på skjermen, eller bruke LLM-drevne stemmekommandoer som «Ta meg med på kjøkkenet» – i utgangspunktet er det et selvkjørende personlig mobilitetskjøretøy.

Drivlinjen har firehjuls uavhengig fjæring, ABS, aktiv styring og et integrert elektronisk stabilitetsprogram (ESP), som trygt håndterer 13-graders bakker, brostein og ulendt terreng uten å skli eller velte. Og når man ska ut og reise reise, kan den deles inn i fem moduler for enkel oppbevaring av bagasjerommet. Det ser ut som et skikkelig fremskritt for denne typen mobilitetshjelpemiddel.

xTool M2 Color Craft Laser

(Image credit: xTool)

xTool M2 er den første stasjonære maskinen som kombinerer CMYK-utskrift i fullfarge, lasergravering og laserskjæring i ett lukket klasse 1-system, og leverer en komplett skriv-og-skjær-arbeidsflyt. Bare skriv ut fullfargedesignet ditt på et trestykke, lær eller akryl, så skjærer eller graverer xTool M2 Color Craft Laser den nøyaktige konturen med kamerastyrt presisjon. Og det er en innebygd luftassistansepumpe, en bransjeførste for en halvlederlaser, som holder kuttekantene rene ved å redusere karbonisering og gulning.

Å ha disse tre funksjonene i én enhet er en enorm fordel: i stedet for å måtte skrive ut på én maskin og gravere eller skjære på en annen, kan du gjøre den rå ideen din om til et ferdig, profesjonelt utseende produkt i én operasjon. Den er ideell for klistremerker, etiketter, skilting, personlige gaver og småskalaprodukter – du kan starte en hel bedrift med denne ene enheten. Og fordi det er et lukket system, er det også veldig trygt.

Perlegear AX1 Smart Adaptive Mount

(Image credit: Perlegear)

Perlegear AX1 Smart Adaptive Mount svarer på et interessant spørsmål: Hva om TV-festet ditt var like smart som TV-en din? AX1 er et AI-drevet, motorisert TV-feste som automatisk kan justere høyden på TV-en til forskjellige visningsposisjoner, slik at du for eksempel kan ha det lavt for TV-titting alene, men hevet for å se på sport med venner, eller for å følge en treningsapp på skjermen eller et bevegelsesbasert spill.

AX1 kan styres via bevegelseskommandoer, mobilappen, via fjernkontroll eller via Alexa, Google Assistant eller Siri. Den kan skille mellom visning med én og flere personer, hvor sistnevnte beregner den beste skjermhøyden for gruppen, og den er i stand til å flytte en TV på 90 kg opptil 400 mm vertikalt, med hindringsdeteksjon i sanntid som stopper og reverserer bevegelsen hvis banen er blokkert.

Speediance Gym Monster 3

(Image credit: Speediance)

Den passende navngitte Gym Monster 3 leverer seriøs styrketrening for hjemmetrening. Den kombinerer opplevelsen av en Smith-maskin, vektstang, manualer, kabelmaskin, romaskin, trinsesystem og knebøystativ i ett strømlinjeformet oppsett med opptil 90 kg intelligent digital motstand.

To 800 W direktedrevne motorer gir jevn og konsistent motstand gjennom hver repetisjon, og den er justerbar i trinn på 0,45 kg, slik at du kan utvikle deg i ditt eget tempo, i stedet for å ta store hopp du kanskje ikke er klar for.

Gym Monster 3 styres via en smart Bluetooth-ringkontroll som lar deg gjøre justeringer uten å miste tempoet eller forstyrre flyten, og den har fire dedikerte treningsmoduser: Standard, Chain, Eccentric, og Fixed Speed. Den har også en innebygd AI-coach som kan veilede deg fra første økt og utover.

Midea GreenApex Dishwasher

(Image credit: Midea)

Den beskjedne oppvaskmaskinen har ikke forandret seg mye siden Josephine Cochranes oppfinnelse fra 1886 ble elektrisk på slutten av 1920-tallet og fikk spylearmer på 1950-tallet. Men Midea GreenApex er veldig forskjellig fra tradisjonelle fettfjernere. Det er et dobbelt varmepumpesystem som bruker en enkelt koordinert varmepumpeplattform for å levere vask, hurtigtørking og tørrlagring i ett enkelt apparat.

GreenApex er 50 % mer energieffektiv enn konvensjonelle oppvaskmaskiner, leverer 30 minutters hurtigtørking og 168 timer tørrlagring uten kontinuerlig systemdrift, og tilbyr skånsom varmepumpetørking ved rundt 45 °C, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at høye temperaturer skader mer delikate gjenstander. Det føles som et stort sprang fremover for en apparattype som ikke ofte knyttes til uttrykket «banebrytende».

Reolink OMVI 2i Ultra

(Image credit: Reolink)

Reolink OMVI 2i Ultra sikkerhetskamera har et innovativt, frakoblet sporingssystem med to linser der de individuelle linsene fungerer helt uavhengig av hverandre. I motsetning til andre sikkerhetskameraer med to linser eller hybridzoom, er de to linsene her ikke mekanisk koblet sammen, slik at det faste 130-graders 4K vidvinkelobjektivet aldri beveger seg, mens telefotokameraet kan rotere fritt hvor som helst, inkludert for å dekke områder utenfor hovedlinsens synsfelt.

Dette betyr at når 4K-kameraets innebygde AI oppdager en person, et kjøretøy eller et dyr, utløser det panoreringskameraet til å låse seg på og følge det motivet selv etter at de har forlatt vidvinkelkameraets synsfelt – men du mister ikke noe opptak fra vidvinkelkameraets synsfelt i løpet av den tiden.

Du kan også bruke vidvinkelvisningen til å omdirigere panoreringskameraet til et bestemt sted ved å ganske enkelt trykke på det punktet i live-kameravisningen, eller la vidvinkelkameraet og panoreringskameraet overvåke to forskjellige steder, for eksempel innkjørselen din og en sideport.

Navimow H510 Pro

(Image credit: Navimo)

Navimow H510 Pro har fire viktige innovasjoner: presis kantklipping, nullsvingstyring, adaptiv klippeintelligens og 3D-modellering.

I stedet for å klippe kant med trimmertråd, som kan være støyende og forårsake mindre skader, har H510 Pro en uttrekkbar robotarm som utfører tett kantklipping stille og trygt – det er den mest interessante og smarte versjonen av denne teknologien vi har sett.

Firehjulsdriftssystemet beskytter også plenen din, med et nullstyringssystem som unngår å dra hjulene over gresset under sideveis svinger. Og funksjonen Adaptiv klippeintelligens analyserer gressvekstmønstre for å bestemme den optimale klippefrekvensen, ved hjelp av 1/3-klipperegelen for å bevare plenens helse.

Med 3D-terrengmodellering i stedet for bransjestandarden 2D, og ​​en sensorgruppe som inkluderer infrarød samt LiDAR og visjon for pålitelighet i svakt lys, og trippelsensorunngåelse for å beskytte dyrelivet, er H510 en smart løsning for selv de mest utfordrende plenene.

DJI Romo 2 Series

(Image credit: DJI)

Romo 2 Series er en robotstøvsuger som ikke lar seg overvinne av hindringer som dype tepper, skyvedørskinner og andre barrierer. Det er fordi den har robotben som kan gå over hindringer så høye som 4 cm, og dobbelttrinnsterskler opptil imponerende 8,5 cm.

Den har også en innebygd LiDAR-styrt ultrabred svingende robotarm for å forlenge moppens rekkevidde, og det kraftige sugesystemet har en automatisk senkende plate som danner en halvforsegling på teppet for bedre avtrekk av støv og allergener.

Romo 2-serien drar også nytte av teknologien til DJIs flaggskipdroner, med en Structured Light-Speckle-projektor og doble fisheye-sensorer for full 3D-dybdeoppfatning. Den kan oppdage gjenstander som kabler og treningsputer så tynne som 2 mm, og AI-en kan skille mellom rusk og væske, samt håndtere gjennomsiktige hindringer som glassdører og speil.

Acer Vero 16

(Image credit: Acer)

Med så mange laptoper som ofrer enkelt vedlikehold og reparasjonsmuligheter for en superslank stil, er Acer Vero 16 et friskt pust. Selv om den ikke sparer på stil eller kraft – den er svært portabel, leverer opptil 180 plattform-TOPS med en Intel Core Ultra X9-prosessor 388H, og kan konfigureres med en imponerende 16-tommers 3K OLED-skjerm – er den laget med tanke på lang levetid.

En verktøyfri lås gir enkel tilgang til Veros innvendige deler, og batteriet og SSD-en er utskiftbare, mens systemet er designet for å støtte de neste to generasjonene prosessorer hvis du vil oppgradere. Hele 70 % av kabinettet består av en blanding av PCR (resirkulert materiale) og biobasert østersskallmateriale, og den oppfyller amerikanske militærstandarder for robusthet. Dette er en bærbar datamaskin som er bygget for å vare, på en måte som er sjelden å se – og veldig kjærkommen.

Asus ProArt GR1X

(Image credit: Asus)

Asus ProArt GR1X er liten og måler bare 150 x 150 x 51 mm. Men spesifikasjonene er ikke beskjedne. Den er designet for avansert innholdsproduksjon og lokale AI-arbeidsflyter, og leverer databehandling i datasenterklassen i en mini-PC. Dette fjerner behovet for å kjøre LLM-er eksternt, samtidig som den eliminerer bekymringer for skyforsinkelse, kostnader og IP-beskyttelse for profesjonelle skapere.

ProArt GR1X har den banebrytende Nvidia RTX Spark-«superbrikken», som betyr at du får en 20-kjerners Grace-CPU og en 6144-kjerners Blackwell GPU, som leverer opptil én petaflop med FP4 AI-inferensytelse. Med opptil 128 GB LPDDR5X enhetlig minne ved 9400 MHz lar den deg kjøre opptil 120 B-parameter LLM-er lokalt og gjengi hele 3D-scener på enheten i Windows 11.

Den typen kraft krever svært effektiv kjøling, og Asus har utviklet et avansert presisjonskjølesystem som leverer 1,6 ganger mer effektiv termisk dekning enn standard kompakte systemer. Asus løste også utfordringen med signaldemping i metallkapslinger ved å legge Wi-Fi 7-antennene bak et glasslignende signalgjennomsiktig materiale. Det er et ganske imponerende design, og et imponerende utstillingsvindu for Nvidias nye elitebrikke.

EcoFlow STREAM 5000 / STREAM AC 5000

(Image credit: EcoFlow)

EcoFlow Stream-serien er et plug-and-play-modulært system for generering og lagring av solenergi i boliger, designet for å være leietaker- og leilighetsvennlig. Det kan legge til batterilagring og smart strømstyring til eksisterende solcelleanlegg, samt brukes til å lage et nytt hjemmesystem fra bunnen av.

Stream-serien har EcoFlows Oasis 3.0-energistyringssystem for hjemmet, som forstår dynamiske energipriser, holder øye med værmeldingen og kontinuerlig analyserer hjemmets energibehov for å optimalisere generering, lagring og forbruk.

Det betyr at du kan gi EcoBot AI-agenten instruksjoner som «Jeg trenger at bilen min lades innen klokken 7 i morgen til lavest mulig kostnad», og den vil implementere de nødvendige trinnene, eller få energiplanene dine konfigurert automatisk når du har besøkende eller andre tilfeller med økt etterspørsel.

Fra oktober vil EcoFlow Stream-serien også få en ny funksjon: Lokal modus, som gir deg uavbrutt drift og lokal appkontroll selv om det er sky- eller tilkoblingsbrudd. Det er et veldig kraftig system som er designet med tanke på den virkelige verden.

Tapo D260

(Image credit: Tapo)

Det kablede/trådløse sikkerhetskameraet Tapo D260 er en videoringeklokke som gir alle fordelene med avansert sikkerhet uten potensielle ulemper: den lagrer ansiktsgjenkjenningsdata lokalt for å beskytte personvernet, og ingen funksjoner er låst bak et abonnement. Den er avansert, men likevel helt gratis når du kjøper den.

Den har 4K-oppløsning, et bredt 180-graders synsfelt som dekker hele døråpningen, og leverer skarpe detaljer i motiver opptil 9 meter unna.

D260 har flere intelligente deteksjons- og gjenkjenningsfunksjoner, inkludert radar samt den obligatoriske infrarøde bevegelsessensoren. Disse gjør det mulig å se bort fra falske varsler fra ting som bevegelige grener eller passerende frontlykter, mens AI på enheten kan gjenkjenne personer, pakker, kjøretøy og dyr.

Hvis du ønsker det, kan du velge å bygge et bibliotek med familie og venner ved hjelp av ansiktsgjenkjenning, og det finnes til og med en stemmeveksler for å skjule stemmen din når du snakker med ukjente innringere. I en verden der folk er lei av abonnementer, tilbyr dette en flott sikkerhetsoppgradering uten månedsavgiften.

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