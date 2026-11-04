Test av iPhone Duo: Flott skjerm til lesing, ujevn appstøtte

iPhone Duo har gitt oss blandede følelser, betinget av hva vi ønsket å bruke den til. Vi kunne brette ut telefonen midt i et avsnitt og fortsette nøyaktig der vi slapp – med mer tekst på skjermen og svært lite gjenskinn. Men da vi prøvde å åpne et kart, viste det seg at appen ennå ikke var tilpasset; ved lansering ble grensesnittet for mobiltelefon vist med tomrom på begge sider.

Vi har testet Apples første brettbare telefon, og her er våre viktigste erfaringer. Vekten, plasseringen av knappene og fraværet av et teleobjektiv er noen av svakhetene som vil bestå, selv etter at appene har blitt oppdatert. Hva er bra med den? Les hele anmeldelsen her for å se hva vi mener om den.