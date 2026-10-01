Apple har offisielt inntatt markedet for brettbare telefoner med iPhone Duo – en svært stilig modell som omtrent har samme størrelse som et pass når den er sammenbrettet. Vi trodde nok alle at den ville få navnet Ultra, men kanskje sparer Apple det navnet til en senere anledning eller et annet produkt.

På enkelte måter er iPhone Duo akkurat slik vi ventet oss. Den har en ekstern skjerm på 5,4 tommer og en stor hovedskjerm på 7,6 tommer når den er brettet ut. Størrelsen, formen og spesifikasjonene minner en del om Samsung Galaxy Z Fold 8. Det er imidlertid også flere spennende forskjeller.

We've tried the iPhone Duo - is it better than the Galaxy Z Fold 8? - YouTube Watch On

Når jeg holder iPhone Duo i hånden i sammenbrettet tilstand, føles den virkelig ikke som noen tidligere iPhone. Apple har til og med redesignet iOS for å tilpasse grensesnittet til skjermenes uvanlige sideforhold, for eksempel ved å plassere dokken og andre kontroller på høyre side. Det er foreløpig uklart om disse kan flyttes til den andre siden. På større skjermer kan denne løsningen gjøre det enklere å nå alt med tommelen.

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Den ytre skjermen på 5,4 tommer er lyssterk og skarp. Den har også et «Center Stage»-kamera – som til tross for navnet ikke er plassert midt på skjermen.

Akkurat som med Galaxy Z Fold 8 krever formfaktoren litt tilvenning, men Apples valg om å bruke avrundede kromkanter og myke konturer langs høyre side fungerer svært godt. I åpnet tilstand har telefonen fire avrundede hjørner og ligger godt i hånden.

Jeg klarte ikke helt å slå telefonen sammen og brette den ut med én hånd, men med begge hender gikk det helt uanstrengt. Jeg la også merke til hvor solid hengslet føles, og at telefonen kan åpnes og lukkes i ulike vinkler. Det er nesten vanskelig å tro at enheten også har IP68-sertifisering for støv- og vannbestandighet – selv om Apple jo liker en utfordring.

Den store hovedskjermen på 7,6 tommer er imidlertid noe helt spesielt. Apple har virkelig lagt vekt på konstruksjonen og kombinerer flere lag med spesialutviklede polymermaterialer, et OLED-panel, et par glasslag og en bakside av titan. Alt holdes sammen av et fleksibelt lim som lar lagene gli mot hverandre når telefonen brettes. Men det mest spennende er det øverste laget.

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Den spesielle overflatestrukturen

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Når jeg snakker med folk som er nysgjerrige på brettbare telefoner, får jeg alltid det samme spørsmålet: «Er det en brett i skjermen?»

Jeg pleier å forklare at dette tross alt er brettbare enheter, og at konstruksjonen må tillate skjermen å brettes uten at noen av de ulike lagene – inkludert det tynne glasset – går i stykker. Dermed blir det værende en svak bue, selv når skjermen er helt utbrettet.

Selv på den fremragende Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra er bretten synlig under visse lysforhold.

På iPhone Duo er imidlertid bretten borte. Jeg kan fortsatt kjenne den med fingeren, men jeg kan ikke se den. Dette skyldes at Apple har valgt å utstyre hovedskjermen med et spesielt nanostrukturert belegg. Det sprer lyset, spesielt i områdene der bretten vanligvis ville vært synlig.

Belegget gir også den store skjermen en matt finish som både ser annerledes ut og føles annerledes enn det vi er vant til med mobiltelefoner. Dette er noe vi ikke har sett tidligere på en brettbar telefon, og resultatet er virkelig imponerende. Jeg ble faktisk svært imponert.

Tid for testing

Jeg fikk ikke så mye tid med denne spennende nye enheten, men det jeg så, virker lovende for Apples første brettbare telefon.

Apple har for eksempel tydeligvis tenkt grundig gjennom overgangen fra den ytre skjermen til hovedskjermen. Jeg testet dette med både et spill og Netflix ved å åpne appen på den ytre skjermen først, for så å brette ut iPhone Duo sakte. Overgangen mellom skjermene er så godt som sømløs. Alt skjer med en presisjon og flyt som brukerne sannsynligvis vil sette pris på – og som kanskje til og med kan overbevise dem som tidligere har lurt på hvorfor noen i det hele tatt ville kjøpe en brettbar telefon.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jeg fikk også en kort anledning til å spille et spill av konsolltypen, noe som demonstrerte kraften i den nye A20 Pro-brikken, produsert med 2-nanometerteknologi. I tillegg tok jeg bilder med alle kameraene – inkludert hovedkameraet på 48 MP og ultravidvinkelkameraet på 48 MP, som har støtte for 2x optisk zoom.

Når det gjelder zoomen, er jeg ikke spesielt imponert over at vi bare får 2x forstørrelse, selv om det tross alt dreier seg om optisk zoom. Det er også ganske åpenbart at en telefon som er tynnere enn iPhone Air når den er utslått, sannsynligvis mangler plass til et kraftigere teleobjektiv.

Det finnes flere innstillinger for hvordan den ytre skjermen og kameraene samhandler; du kan for eksempel bruke den ytre skjermen som søker når du tar selfier med telefonens beste kamera.

Hovedskjermen skjuler også et nytt FaceTime-kamera – et kamera jeg la merke til at praktisk talt forsvinner av syne når det ikke er i bruk.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Jeg liker veldig godt at iPhone Duo kan brukes som bordklokke, selv om det ikke var umiddelbart åpenbart hvordan man aktiverer StandBy-modus uten å sette telefonen i en dokkingstasjon eller sette den i dvalemodus.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hovedskjermen er også stor nok til multitasking. Jeg testet å dele visningen mellom Bilder og Meldinger. Du drar ganske enkelt en app til en dokk på siden, så åpnes den på den ene halvdelen av skjermen. Da jeg hadde både Bilder og Meldinger åpne, kunne jeg dra et bilde direkte fra bildebiblioteket og slippe det inn i en melding. Alt fungerte svært sømløst.

Omorganiseringen av iOS-grensesnittet kan nok virke forvirrende for enkelte brukere i starten, men for meg føltes det intuitivt da jeg testet iPhone Duo. Jeg la imidlertid merke til at Kontrollsenteret fortsatt fungerer på samme måte som på andre iPhone-modeller.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Nemlig, Apple Pencil!

Det er to andre ting som er verdt å nevne. Den første er at iPhone Duo blir den første iPhone-modellen som fungerer med Apple Pencil med USB-C. Dette er virkelig store nyheter. Jeg har lenge kritisert at Samsungs ellers fantastiske Galaxy Z Fold-serie mistet laget i skjermen som muliggjorde bruk av penn (stylus).

Jeg ser virkelig frem til å teste Apple Pencil på den store skjermen. Dessverre var det ingen penner tilgjengelige i demo-området. Jeg mistenker også at nanobelegget vil påvirke følelsen av å bruke pennen mot skjermen. Foreløpig vet jeg ikke om iPhone Duo også vil fungere med Apple Pencil Pro, men jeg håper virkelig det.

Det andre punktet er at iPhone Duo faktisk støtter MagSafe. Telefonen har for øvrig to batterier som, ifølge Apple, gir batteritid som varer hele dagen.

Dette er også Apples dyreste iPhone til nå, med en startpris på 26 995 SEK for modellen med 256 GB lagringsplass. Apple vil naturligvis fremheve at telefonen blir betydelig rimeligere hvis man bytter inn den gamle enheten eller velger det nye leasingalternativet. Med sistnevnte betaler man en fast månedsavgift i to år, for så å levere tilbake telefonen og oppgradere til en ny modell.

Alt i alt er dette en svært spennende start på Apples inntog i markedet for brettbare telefoner. Selv om selskapet utvilsomt bygger videre på arbeidet andre produsenter allerede har gjort, har Apple – som så ofte før – valgt å gjøre ting på sin egen måte. I dette tilfellet ser det ut til å være svært positivt.

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