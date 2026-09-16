Nå vet vi hvilken iPhone Apple virkelig vil at du skal kjøpe

Det er en uvanlig sesong for Apple iPhone. Ikke siden de tidlige dagene med iPhone for snart 20 år siden har vi sett et så begrenset utvalg. Ingen grunnmodell, ingen supertynn modell, ingen Plus-modell, ingen Mini-modell. I stedet har vi to kraftige Pro-modeller og den uvanlige, brettbare iPhone Duo. Uten at alle Apples vanlige kort for neste generasjons iPhone er lagt på bordet, skulle man tro at selv Apple ville slite med hvordan eller hvor de skal styre forbrukerne. Men takket være Apples toppsjef John Ternus vet vi nå nøyaktig hvilken iPhone Apple håper du kjøper.

Det er iPhone Duo, ikke sant?

Apple har ikke sagt dette – og ville ærlig talt heller ikke gjort det – men noen ganger skal det bare et lite signal eller et enkelt valg til for å avsløre det som egentlig burde ha vært åpenbart fra starten av.

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Mandag kveld, midt i Hollywood-glamouren under den 78. utdelingen av Primetime Emmy-prisene, sto Apples ferske toppsjef John Ternus på den røde løperen. Han så stilig ut – om enn kanskje litt utilpass i smokingen – og mens mikrofonene ble holdt opp mot ansiktet hans, svarte han på spørsmål om Apple TVs utrolige suksess gjennom sju år og den enorme mengden priser til serier som Shrinking og nykommeren Windows Bay, som vant flere Emmy-priser for første sesong enn noen annen serie tidligere.

Han nærmest tryllet den frem

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Så begynte en reporter fra Deadline å spørre om de nye telefonene. Uten å nøle trakk Ternus den imponerende nye iPhone Duo opp av brystlommen, mens reporteren hvinte av begeistring.

Man kan vel tilgi henne den overstrømmende reaksjonen. Tross alt har man ikke sett mye til den pass-store telefonen siden Apple avduket sin første brettbare modell som en «one more thing» under «Surprise & Shine»-arrangementet. Den kommer i salg nesten en måned etter iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max, som er de eneste andre nye iPhone-modellene på markedet akkurat nå.

Likevel var det altså Ternus som bar på den – tilsynelatende som sin foretrukne telefon. Eller i det minste den han hadde valgt for kvelden. Han kunne selvsagt ha avfeid spørsmålet og heller funnet frem en burgunderrød iPhone 18 Pro, men det gjorde han ikke.

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Det var vanskelig å høre hva Ternus sa over reporterens hvin, men vi tror han sa noe sånt som «sånn ja... se på den», mens han brettet ut telefonen for å vise frem den uvanlige, matte skjermen som var så godt som helt uten brettekant.

Å gjøre dette på en av underholdningsverdenens største scener var utvilsomt et kalkulert trekk. Apple retter nå alles blikk mot iPhone Duo, som koster fra 25 990 kroner.

Man kan kanskje kalle det et kynisk forsøk på å øke inntektene gjennom den kostbare telefonen, men vi tror det ligger noe mer bak.

Derfor må Apple anstrenge seg mer med Duo

Ved å komme såpass sent inn i markedet for brettbare telefoner tar Apple en risiko. Det er en kalkulert risiko, men likevel en risiko. Markedet for slike telefoner er lite, og Samsung dominerer det meste av det; de har et bredt utvalg av enheter, fra den enkle Flip-modellen til den større og kraftigere (i hvert fall når det gjelder kameraet) Galaxy Z Fold 8 Ultra. De har også Galaxy Z Fold 8, som har omtrent samme størrelse som et pass.

Apple er ikke først ute, og vi har ennå ikke avgjort om de er best. Likevel: Hvor ofte har Samsung hatt muligheten til å vise frem maskinvaren sin på et stort underholdningsarrangement som angivelig følges av millioner av mennesker?

De har riktignok promotert sine nyeste brettbare telefoner i Spider-Man: Brand New Day, men i denne actionfilmen vises telefonene bare frem uten at de egentlig får noen reell oppmerksomhet. Ingen bruker dem aktivt foran kameraet for å demonstrere nye funksjoner.

Hva ville Samsung ha gjort?

Vi husker imidlertid da Samsung sponset Oscar-utdelingen i 2014 og delte ut Samsung-telefoner til kjendisene i salen. Med en av disse telefonene tok Ellen en av tidenes mest berømte og stjernespekkede selfier. Likevel var det sosiale medier som virkelig vant folks gunst, ikke selve Samsung Galaxy-telefonen.

Situasjonen under Emmy-utdelingen var annerledes. Her hadde man en engasjert og teknologinteressert reporter, samt Ternus, som tilfeldigvis hadde Apples nyeste og viktigste produkt i lomma. Det er lite sannsynlig at hun ville ha spurt – eller at han ville ha vist den frem – dersom han bare hadde hatt med seg en iPhone 18 Pro.

Dette var ikke det eneste øyeblikket der noen nevnte den brettbare telefonen for Ternus. En annen underholdningsreporter kalte den «Flip», og Ternus lot det passere (uten å ta frem telefonen). For Apple var dette en gyllen mulighet til å lede forbrukerne mot det nye iPhone-formatet og gi det enda bedre sjanser til å lykkes.

Vi vet at det bare dreide seg om noen få sekunder – og på ingen måte en fullverdig reklamefilm for iPhone Duo – men Ternus fortjener ros for å ha utnyttet situasjonen maksimalt og sendt et tydelig signal om hvor Apple håper du vil bruke pengene dine på din neste iPhone.

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