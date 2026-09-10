15 erfaringer fra Apples store lansering av iPhone Duo og iPhone 18 Pro – fra deres aller første brettbare telefon til nye AirPods

Apples nye toppsjef John Ternus har ledet sitt aller første lanseringsarrangement – ​​vi kommer til å savne deg, Tim Cook – og han hadde mye å presentere. Vi fikk se Apples første brettbare telefon, iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max, to nye smartklokker og mye mer.

For å hjelpe deg med å få oversikt over det 78 minutter lange arrangementet, får du her en oppsummering av alt det viktigste Apple presenterte. I tillegg til hovednyhetene er det noen mindre kunngjøringer du kanskje gikk glipp av.

1. iPhone Duo er Apples første brettbare

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Den største nyheten først: Etter mange år med rykter og motstridende meldinger har Apple lansert sin første sammenleggbare telefon, klar til å konkurrere med modeller som Samsung Galaxy Z Fold 8 og Google Pixel 11 Pro Fold. I likhet med Galaxy Z Fold 8 har den et bredere format – i stil med et pass – som gir en opplevelse mer lik et nettbrett (med en skjerm på 7,6 tommer diagonalt) når den er brettet ut.

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iPhone Duo leveres i fargene «Star White» og «Night Sky». Forhåndsbestillingen starter fredag ​​16. oktober, og telefonen blir tilgjengelig for salg fredag ​​23. oktober. Forhåpentligvis har du spart opp penger: Prisen starter på 25 990 kroner for modellen med 256 GB lagringsplass.

2. iOS 27 har lært seg noen unike triks for iPhone Duo

(Image credit: Apple)

Apple har tydeligvis tenkt grundig gjennom brukeropplevelsen på iPhone Duo, og dette gjelder også iOS 27 og de innebygde appene som kjører på systemet. Når telefonen er brettet sammen, flyttes for eksempel de viktigste navigasjonsknappene til høyre side av skjermen, slik at de er enkle å betjene med tommelen.

Du kan plassere apper ved siden av hverandre på den store skjermen og låse sammen par av apper, slik at det blir enklere å gå tilbake til dem. Apple har også inkludert noen smarte kamerafunksjoner, blant annet en forhåndsvisning for selfies som bruker den ytre skjermen i kombinasjon med kameraene på baksiden.

3. Duo knytter Apple Pencil til iPhone for første gang

(Image credit: Apple)

Hvis du myser litt, ligner iPhone Duo på en iPad mini når den er brettet ut. Inntrykket forsterkes av støtten for Apple Pencil – dette er første gang man kan bruke en penn sammen med en iPhone.

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Apple Pencil følger ikke med iPhone Duo, og det finnes heller ikke noe eget oppbevaringsrom slik det gjør på Samsung Galaxy S26 Ultra, men du kan bruke tilbehøret på begge skjermene til å gjøre valg eller utfolde deg kreativt.

4. De to skjermene på Duo har samme sideforhold

(Image credit: Apple)

En annen fin detalj vi har lagt merke til ved iPhone Duo, er at både den ytre skjermen på 5,4 tommer og skjermen på 7,6 tommer har samme sideforhold. Ifølge Apple sørger dette for «visuell kontinuitet» når man åpner og lukker telefonen.

Sideforholdet det er snakk om, er 1:1,4, noe som skal hindre at overgangen mellom skjermene oppleves som brå eller ubehagelig. Den store hovedskjermen kan dessuten brukes i både stående og liggende format, der appene tilpasser seg deretter.

5. iPhone 18 Pro og Pro Max har fått betydelige kameraforbedringer

(Image credit: Apple)

Da Apple presenterte iPhone 18 Pro og Pro Max, var det kameraene som sto i sentrum. Telefonene har et hovedkamera på 48 megapiksler som for første gang på en iPhone har variabel blenderåpning (for bedre lyskontroll), samt en ny sensor.

Apple trekker også frem en ny prosess for bildebehandling («computational imaging pipeline»), forbedrede fotostiler og flere profesjonelle innstillinger i kameraappen, slik at du får større kontroll over hvordan bildene tas.

6. iPhone 18 Pro Max er den ultimate iPhone-modellen når det gjelder batteritid

(Image credit: Apple)

Et annet pluss ved iPhone 18 Pro Max er at dette er telefonen du burde velge hvis batteritid er det aller viktigste for deg. Med eSIM-versjonen av iPhone 18 Pro Max kan du få opptil 45 timers videoavspilling mellom hver lading – en ny rekord for iPhone.

iPhone 18 Pro er heller ingen sinke når det gjelder batteritid; den klarer opptil 36 timers videoavspilling på én lading hvis du bruker eSIM-versjonen. Ladehastigheten er også økt sammenlignet med fjorårets modeller.

7. A20 Pro-brikken er et stort sprang fremover

I kjernen av iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max finner vi den helt nye A20 Pro-brikken. Den har en 6-kjerners prosessor (CPU), en 7-kjerners grafikkprosessor (GPU) og to 16-kjerners Neural Engine-enheter som håndterer alle AI-oppgavene dine.

Legg til et oppgradert kjølesystem med dampkammer (vapor chamber), så kan vi forvente betydelige ytelsesforbedringer sammenlignet med 2025-modellene. Apple opplyser at iPhone 18 Pro får en økning i vedvarende ytelse på hele 40 % sammenlignet med iPhone 17 Pro.

8. De nye standardmodellene av AirPods 5 er utstyrt med ANC

Så over til de nye «open-ear»-modellene AirPods 5, som leveres i to ulike versjoner – begge med aktiv støyreduksjon (ANC) som Apple omtaler som «best i klassen». Takket være endringer i utformingen av øreproppene og algoritmene som brukes, kan du forvente opptil 50 % mer støydemping sammenlignet med AirPods 4 med ANC.

Forbedringene stopper ikke der; også gjennomsiktighetsmodusen (Transparency mode) er oppgradert, slik at stemmer og lyder i nærheten gjengis mer nøyaktig når du hører dem gjennom AirPods-enhetene.

9. Siri Recap er en småskummel lydfunksjon for Apple Watch 12 som alltid er aktiv

(Image credit: Apple)

Her er en funksjon vi er litt mer usikre på: Apple Watch 12 er utstyrt med en «Siri Recap»-funksjon som i praksis lytter til samtalene dine og lar deg se et sammendrag av dem senere, i tilfelle det er detaljer du trenger å huske.

Dette kan være nyttig i visse situasjoner, men vi ser for oss at enkelte brukere kan ha visse betenkeligheter. Apple opplyser at Siri Recap behandler lyd i sanntid og aldri gjør opptak, samt at ingen – ikke engang Apple – har tilgang til lydstrømmen.

10. iOS 27 lanseres 14. september med Siri AI

(Image credit: Apple)

Vi har måttet vente lenge på iOS 27 siden Apple først kunngjorde oppdateringen i juni, men nå rulles den endelig ut til millioner av iPhone-brukere verden over – med oppstart mandag 14. september.

Den viktigste nyheten er naturligvis den store AI-oppgraderingen av Siri – noe vi har ventet enda lenger på. Du kan forvente en digital assistent som i større grad kan måle seg med ChatGPT og Gemini, og som er i stand til å samhandle med appene dine og gi utfyllende svar.

11. De nye Apple Watch-modellene har et system for helsemåling

(Image credit: Future / Apple)

Apple glemte heller ikke smartklokkene sine under arrangementet, og de hevder at både Apple Watch 12 og Apple Watch Ultra 4 tilbyr «den mest nøyaktige pulsmålingen i en kroppsnær enhet» – en ganske dristig påstand.

Dette oppnås gjennom målinger av puls og hjertefrekvensvariabilitet (HRV) med høyere frekvens, ved hjelp av nye optiske og elektriske hjertesensorer. Funksjonen inngår i et mer omfattende system for helsemåling som gir brukerne et mer detaljert innblikk i egen form.

12. Helse-appen er også redesignet

For å tilpasse seg de nye funksjonene på de nyeste Apple Watch-modellene, samt andre endringer (inkludert oppgraderinger knyttet til Apple Intelligence), får Helse-appen på iPhone en ny utforming – deriblant en ny «Innsikt»-fane med «relevant helseinformasjon».

Det kommer også en ny «Lang levetid»-fane, som gir deg dypere helseinnsikt over lengre tid. Her finner du blant annet en verdi for «helsealder», som viser hvordan visse trenings- og helsedata står i forhold til din faktiske alder.

13. Vi må vente lenger på en ny Apple TV 4K

(Image credit: Future)

En av nyhetene som uteble fra «Surprise and Shine»-arrangementet, var en ny Apple TV 4K. Til orientering ble den forrige modellen (tredje generasjon) lansert allerede i 2022, så det er på tide med en ny utgave.

Ryktene i forkant av arrangementet tydet på at Apple ville oppdatere strømmeboksen, men foreløpig har ingenting skjedd. En ny enhet har imidlertid dukket opp i Apples programvarekode, så det bør ikke ta lang tid før den lanseres.

14. Det finnes ingen ny standardmodell av iPhone 18 (ennå)

Lurer du på hvor iPhone 18 blir av? Vel, vi tror ikke den er kansellert. Det har gått rykter hele året om at lanseringen av standardmodellen kan bli utsatt til rundt mars, slik at den kan lanseres samtidig med iPhone Air 2 og iPhone 18e.

Ifølge lekkasjene er det flere grunner til dette: Apple ønsker å fordele inntektene jevnere utover året, redusere presset med å måtte lansere både maskinvare og programvare hver september, og dessuten konkurrere bedre med produsenter som lanserer telefonene sine tidligere på året (vi ser på dere, Samsung).

15. Apple sparte oss i stor grad for større prisøkninger

(Image credit: Apple)

Prisene på Apple-arrangementet var en blandet affære, men det er rimelig å si at prisøkningene ikke var fullt så kraftige som man kunne ha fryktet, gitt den pågående minnemangelen som rammer hele bransjen.

Både iPhone 18 Pro og Pro Max har en startpris i Norge som ligger på samme nivå som forgjengerne, og de nye Apple Watch-modellene beholder samme prisnivå som tidligere; AirPods 5 er faktisk rimeligere enn det AirPods 4 var ved lansering.

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