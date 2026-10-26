Jeg sammenlignet Apple Watch Ultra 4 med en billig retroklokke fra Casio som har skritteller – og resultatene var overraskende like, til tross for den store prisforskjellen
Overraskende liten forskjell i antall registrerte skritt.
Hvis du har fulgt med på TechRadars dekning av trening og helse de siste månedene, har du sannsynligvis hørt om Casio F-B100W.
Det er en rimelig digital klokke med Bluetooth, som koster rundt 800 kroner. Selv om den ligner veldig på den klassiske – og ekstremt billige – F-91W, er det noen forskjeller. Den er litt større, har en ekstra knapp, støtter to tidssoner, og – viktigst for denne anmeldelsen – inkluderer den noen smarte funksjoner takket være Bluetooth-tilkoblingen: en «Finn telefonen»-funksjon og en skritteller.
Denne forenklede varianten av en smartklokke passer perfekt for dem som ønsker å bli mer aktive, men som ikke vil betale for en fullverdig smartklokke eller trenger alle funksjonene til en avansert aktivitetsmåler. Den minner faktisk om de aller første Fitbit-modellene – enkle, kompakte skrittellere med Bluetooth som kunne festes på klærne.
Jeg likte virkelig å bruke denne klokken. Jeg falt for retrodesignet, og den bød på akkurat nok smartfunksjonalitet til å være genuint nyttig. Siden jeg stadig legger fra meg telefonen på feil sted, er «Finn telefonen»-funksjonen helt uunnværlig for meg på en smartklokke. Samtidig er skrittelling – en av de mest grunnleggende indikatorene for fysisk aktivitet – fortsatt svært nyttig. I appen vises antall skritt i stolpediagrammer som dekker en uke, en måned eller et år, slik at du kan analysere aktivitetsmønstrene dine over tid.
Men med tanke på hvor utrolig rimelig klokken er, begynte jeg å lure på hvor nøyaktig skrittelleren egentlig er. Derfor bestemte jeg meg for å sammenligne den med årets beste smartklokke, Apple Watch Ultra 4. Den har en veiledende pris på 10 490 kroner – betydelig mer enn Casio-klokken – og er utstyrt med avanserte treningsfunksjoner og målinger for nesten enhver tenkelig situasjon.
Til å begynne med er det verdt å merke seg at jeg ikke kan skille Casios daglige skrittelling fra individuelle treningsøkter. Da jeg hadde tatt på meg begge klokkene, gått opp og ned trappene for å hente skoene, lett etter nøkler og hodetelefoner, og kommet frem til startpunktet for løpeturen, hadde jeg derfor allerede tatt 269 skritt. Dette gjenspeilet seg i Casio-klokkens skritteller – ikke akkurat den beste starten på eksperimentet.
Da løpeturen var over, sjekket jeg umiddelbart resultatene i begge appene. Da treningsøkten på Apple Watch ble markert som fullført, sluttet den å telle skritt for den spesifikke økten. For å unngå å gjenta samme feil og utilsiktet inkludere ekstra skritt i Casio-klokkens total, tok jeg skjermbilder av begge appene i det øyeblikket jeg avsluttet økten på Apple Watch.
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Resultatene var virkelig imponerende. Casio-klokken hadde registrert 4 910 skritt. Trekker vi fra de 269 skrittene som ble tatt før løpeturen, ender vi på totalt 4 641 skritt for Casio F-B100W.
Apple Watch Ultra 4 registrerte 4 679 skritt – en forskjell på bare 38 skritt. Dette er et utrolig lite avvik mellom to vidt forskjellige klokker i helt ulike prisklasser, som begge beregner antall skritt ved hjelp av innebygde sensorer. Jeg er oppriktig imponert over resultatet.
Hva betyr dette i praksis? Vel, hvis du bare er interessert i å telle skritt, og tilfeldigvis liker følelsen av en digital retroklokke – retroteknologi har tross alt opplevd et comeback en god stund nå – kan jeg bekrefte at den enkle Casio F-B100W fungerte like godt som skritteller som den dyreste Apple Watch-modellen på markedet. Dette gjør meg enda tryggere på anbefalingen min; det er en virkelig god klokke.
Den mangler riktignok de andre avanserte sporingsfunksjonene man finner i Apple Watch – faktisk mangler den stort sett alle andre former for måledata. Men formålet med denne testen var å undersøke hvor godt Casio-klokkens skrittellerfunksjon fungerer, ikke å gjennomføre en objektiv og omfattende sammenligning mellom de to klokkene. Og på det punktet besto Casio-klokken med glans.
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Matt is TechRadar's expert on all things fitness, wellness and wearable tech.
A former staffer at Men's Health, he holds a Master's Degree in journalism from Cardiff and has written for brands like Runner's World, Women's Health, Men's Fitness, LiveScience and Fit&Well on everything fitness tech, exercise, nutrition and mental wellbeing.
He is the author of the upcoming book The Health Data Heist, set to be published by Bloomsbury in 2027. When he’s not training or writing about health and fitness, he can be found reading doorstop-thick fantasy books with lots of fictional maps in them.