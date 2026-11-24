Hvis du nettopp har sikret deg en av de beste Mac-ene eller MacBook-ene under Black Friday-salget, har du sikret deg en av de beste laptopene som er å oppdrive – enten du valgte en kraftig stasjonær maskin eller en laptop.

Men det betyr ikke at Apple-enheten din ikke kan løftes til et nytt nivå med et veloverveid utvalg av nyttig tilbehør. Med noen smarte tilleggsprodukter kan du få enda mer ut av maskinen din. Det er nettopp dette denne guiden skal hjelpe deg med – vi har valgt ut noen av de beste Mac-tilbehørene på markedet, så les videre for å finne ut hvordan du kan gi din nye, skinnende Mac et skikkelig løft.

Mus: Logitech MX Master 4

(Image credit: Future)

Logitechs MX Master-serie har i årevis vært det foretrukne valget for Mac-brukere, og den nyeste versjonen er intet unntak. Med MX Master 4 får du alt som har gjort serien så god: en behagelig, ergonomisk utforming, et fantastisk MagSpeed-rullehjul som automatisk veksler mellom trinnvis og fri rulling, en smart knapp for bevegelsesstyring med haptisk tilbakemelding, behagelig stillegående klikk og enestående batteritid.

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Det er lett å forstå hvorfor denne musen er så populær blant en hærskare av Apple-tilhengere, og hvorfor den er en av de beste musene man kan kjøpe. Den er et verdig tilskudd til ditt nye Mac-oppsett.

Skjerm: BenQ MA320U

(Image credit: Collin Probst // Future)

Uansett om du har en stasjonær Mac eller en MacBook, kan du alltid ha nytte av en oppgradering av skjermen. BenQ MA320U er et utmerket valg i så måte, og er en av de beste skjermene for Mac på markedet akkurat nå. Med 4K-oppløsning og en skjermstørrelse på 32 tommer får du en romslig skjermflate som leverer et skarpt bilde – enten du jobber, spiller eller redigerer bilder og video.

Når det gjelder redigering, kan skjermen skilte med 97 % dekning av fargerommet P3, noe som gir enestående fargenøyaktighet – et «must» for både profesjonelle og entusiaster innen foto og video. Skjermen har dessuten 90 W USB-C Power Delivery for lading av din MacBook, og med den medfølgende programvaren Display Pilot 2 er det svært enkelt å justere skjermens innstillinger.

Mikrofon: Logitech Yeti 2

(Image credit: Future)

Logitech Yeti (tidligere kjent som Blue Yeti) er legendarisk, selv blant de beste skrivebordsmikrofonene. Etterfølgeren – Logitech Yeti 2 – viderefører denne arven med et fremragende produkt som løfter opplevelsen på alle områder.

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For det første leverer den noe av den klareste lyden du kan finne i en USB-mikrofon. I tillegg er den utstyrt med en ny OLED-skjerm, som lar deg justere innstillinger underveis uten å måtte åpne den tilhørende appen. Takket være retningskarakteristikker og forsterkning (gain) som tilpasser seg automatisk mens du snakker, får du alltid best mulig lyd med minimal innsats.

Hodetelefoner: Sony WH-1000XM6

(Image credit: Future)

Apples datamaskiner er kjent for høyttalerkvaliteten, men ingenting slår den omsluttende opplevelsen man får med et par hodetelefoner av typen «over-ear» når man lytter til musikk, spiller spill eller ser på film. Vårt valg her er Sony WH-1000XM6 – dette er etter vår mening de beste hodetelefonene som er å få tak i i dag.

Hva er det som gjør Sony WH-1000XM6 så gode? En stor del av svaret ligger i den klasseledende aktive støyreduksjonen, som hjelper deg med å stenge omverdenen ute og fokusere på det som skjer på skjermen på din Mac. Legg til et lett og portabelt design, intuitive berøringskontroller og enestående lydkvalitet, så er det få konkurrerende produkter som i det hele tatt kommer i nærheten.

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