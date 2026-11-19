Kodestrenger tyder på at Google jobber med noe som kalles Android Fast Switch.

Dette vil tilsynelatende gjøre det mulig å dele ett telefonnummer mellom to Android-telefoner.

Det er imidlertid uklart hvor utbredt funksjonen vil bli, ettersom den kanskje ikke støttes av alle telefoner, SIM-kort eller mobiloperatører.

Hvis du ønsker å veksle mellom to telefoner, trenger du vanligvis enten to telefonnumre, eller så må du ha tålmodighet til å flytte SIM-kortet frem og tilbake mellom dem. Men å bruke to ulike Android-telefoner kan snart bli både enklere og langt vanligere.

Android Authority har funnet tekststrenger i koden til Googles «SIM Manager»-app som tyder på at en ny funksjon, kalt «Android Fast Switch», er under utvikling. Denne skal gjøre det mulig å bruke ett og samme telefonnummer sømløst på to ulike enheter, forutsatt at begge er logget inn på den samme Google-kontoen.

Dette minner mye om Apples nylig lanserte «Handoff»-funksjon for iPhone, som lar deg dele ett nummer mellom to ulike iPhones. Denne funksjonen krever imidlertid eSIM, og støttes foreløpig kun av et fåtall mobiloperatører.

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Begrenset kompatibilitet

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Jason Cipriani)

Det gjenstår å se om Android Fast Switch vil ha lignende begrensninger, men det virker sannsynlig; enkelte tekststrenger tyder faktisk på at visse SIM-kort ikke vil fungere med funksjonen.

Det er også andre spørsmål knyttet til Android Fast Switch, for eksempel om den vil fungere på alle Android-telefoner eller bare enkelte av dem – kanskje blir den for eksempel begrenset til Googles egne Pixel-telefoner?

Det vi lurer mest på akkurat nå, er imidlertid rett og slett når den lanseres. Men ettersom disse tekststrengene allerede har dukket opp, håper vi at vi slipper å vente altfor lenge.

For oss som liker både iOS og Android, ønsker vi oss muligheten til å dele et telefonnummer på tvers av operativsystemer. Det er kanskje et nokså spesielt bruksområde, men det er noe vi virkelig ville verdsatt. Samtidig vil dette kreve et tett samarbeid mellom Google og Apple, så vi tør ikke å ha for store forventninger.

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