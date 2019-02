Beste gaming-laptop i 2019: De ti beste bærbare spillmaskinene vi har testet

Hvis du hadde spurt oss om å finne de beste bærbare gaming-PC-ene for et par år siden ville vi simpelthen bedt deg om å søke etter en maskin med en Intel Core i7-prosessor, dedikert skjermkort og 8 GB RAM. Mye har dog forandret seg de siste årene, og man får de beste bærbare gaming-maskinene i alle størrelser og fasonger. Siden det nå er vanskeligere enn noen gang å finne de beste gaminglaptopene, har vi plukket ut noen favoritter.

Det finnes flust av flotte bærbare for gaming som ser ut som bestefars laptop – de bør ikke ignoreres. Takket være Nvidias Turing Max-Q for bærbare, som ble avslørt på CES 2019-messen, har det blitt klart at man ikke skal skue hunden på hårene. Noen av de beste bærbare gaming-maskinene i 2019 ligner ikke på gamingmaskiner – ta en titt på MSI GS65 Stealth, for eksempel. Det er dog ikke slik at de store og tunge desktop-erstatterne har forsvunnet helt, om man vil ha en slik kan det fortsatt la seg gjøre.

Slik er det, altså – uansett hvilke spill du liker å spille, og uavhengig av budsjett er det mulig å finne både tradisjonelle tjukkas-maskiner og billige gaming-laptoper til under ti tusen (som for eksempel Dell G3). Dette er guiden som viser deg alle de beste bærbare maskinene til spill, og fordi vi har testet alle maskinene selv, så kan du være sikker på at du vil få fatt på noe som er verdt pengene.

1. MSI GS65 Stealth

Tynn. Vakker. Kraftig.

CPU: Intel Core i7 | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) antirefleksjon, wide-view 144 Hz panel | Lagring: 512 GB M.2 SSD

Nydelig og nedtonet design

Fantastisk ytelse

Undersiden blir noe varm

MSI GS65 Stealth er maskinen for de av oss som er ute etter å spille noen av de beste PC-spillene, fortsatt være mobil, men med mulighet for å unngå at alle rundt deg skjønner at du sitter og spiller. Maskinen er bare 1,75 cm tykk og har et imponerende innhold, som for eksempel Intel Coffee Lake-prosessor og Nvidia GeForce GTX 10-serie GPU – nå også med RTX 20-serie-kort, som sett på CES-messen. Dette er med andre ord tonnevis av kraft i en snerten innpakning. Du finner ingenting som klarer å sakke ned dette lille beistet, og takket være et noe nedtonet design kan man ta med seg denne kraftpakka hvor som helst – noe som gjør at den er den absolutt beste gaming-maskinen på markedet akkurat nå.

Les hele testen: MSI GS65 Stealth

2. Asus ROG Zephyrus GX501

En knapp tomme tykk og fortsatt helt rå

CPU: Intel Core i7 | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) antirefleksjon, wide-view 120 Hz panel med G-Sync | Lagring: 512 GB M.2 PCIe x4 SSD

32 990 kr View at Dustin home

Bemerkelsesverdig kraftig

Innovativ og stillegående kjøling

Latterlig batteritid

Mindre bra tastatur og ergonomi

Nvidias Max-Q-teknologi ble sparket i gang på riktig måte med Asus Zephyrus GX501. Denne lille godsaken kombinerer den smekre tykkelsen til fordums Ultrabook-maskiner med en gaming-PCs ytelse, slik at det beste av begge verdener ligger ved dine føtter. På tross av at maskinen ikke kom helt heldig ut av vår batteritest er denne nette dynamittkubben en for historiebøkene når det gjelder både stil og mobilitet. I tillegg er den nær sagt helt stillegående, hvilket kan være viktig om man er av typen som lar seg distrahere av den slags.

Les hele testen: Asus ROG Zephyrus GX501

3. MSI GT75 Titan

En virkelig kjempe

CPU: 8th-generation Intel Core i7-i9 | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: Up to 32 GB | Skjerm: 17,3-tommer FHD - UHD (1920 x 1080 - 3840 x 2160) | Lagring: 1 TB, 1 TB HDD

Kraftig

G-Sync-skjerm

Veldig dyr

Hvis du er ute etter en gaming-maskin som trår gasspedalen gjennom bilgulvet og litt til, og som kan kjøre et hvilket som helst spill uten å ofre en tanke på hvilke krav det stiller til maskinvare, ta en titt på MSI GT75 Titan. Dette er en gigant, en desktop-erstatter med 6-kjerners Intel Coffee Lake-CPU, tonnevis med minne og GTX 1080-GPU. Du kommer ikke til å klare å bære den lange stubben, og den tar seg ikke spesielt godt ut på kaféen, men om du er ute etter rå styrke kan du avslutte søket. Det eneste aberet er at sparegrisen etter all sannsynligvis må bøte med livet.

Les hele testen: MSI GT75 Titan

4. Asus ROG G703GI

Kraftkaren

CPU: Intel Core i7-i9 | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: 64 GB | Skjerm: 17,3-tommer FHD (1920 x 1080) 144 Hz | Lagring: 3 x 512 GB SSD (M.2, RAID 0), 2 TB HDD

Utenomjordisk ytelse

Stor skjerm

Ekstremt dyr

Tynne og lette bærbare gaming-maskiner er overalt for tiden, men om du ikke bryr deg om trendene, og heller vil ha en ordentlig lubben en – et tungt monstrum som kjører ethvert spill som smør – så er Asus ROG G703GI som skreddersydd for deg. Dette er en massiv (og dyr) bærbar PC, men den veier opp for størrelsen og prisen ved å gi en gaming-ytelse som er farlig nære de aller beste gaming-PC-ene. Tro bare ikke at du kommer til å ville drasse den med deg til den lokale kaféen uten dens to(!) transformatorer – ei heller uten at den tiltrekker seg en viss mengde oppmerksomhet.

Les hele testen: Asus ROG G703GI

5. Razer Blade

En gaming-klar MacBook Pro-rival

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5 VRAM) | RAM: 16 GB | Skjerm: Opptil 15,6-tommer UHD (3840 x 2160) 60 Hz | Lagring: 512 GB M.2 SSD

Imponerende batteritid

4K-skjermvalg

Viftene støyer ved harde oppgaver

Få oppgraderingsmuligheter

Razer Blade har fremdeles et ordentlig fjollete navn, men nå som 2018-versjonen er på markedet må vi nesten innrømme at navnet er passende – denne maskinen er skarpere enn de fleste. Ikke bare grenser innmaten til galskap, den har også et nydelig design som klarer å få plass til en UHD (4K)-skjerm samtidig som den har maskinvare kvass nok til å fôre den. For ikke å nevne at Razer Core X åpner for oppgraderinger. Dyrt er det riktignok, men hvis du er en fan av Razer og samtidig er ute etter den beste gamingmaskinen på markedet, så kan dette være valget for deg.

Les hele testen: Razer Blade

6. Dell XPS 15 2-in-1

Gjør ytelse mobil

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafikk: Radeon RX Vega M GL Graphics with 4 GB HMB2 Graphics Memory | RAM: 8 GB | Skjerm: 15,6-tommer, 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge, antirefleksjon, berøringsskjerm | Lagring: 512 GB PCIe SSD

14 999 kr View at Dustin home

Imponerende ytelse

Ultratynt design

Noe dyr

Hvis du er ute etter en av de beste bærbare gaming-maskinene, men ikke er villig til å ofre mobilitet, kan Dell XPS 15 2-i-1 være et alternativ. En Intel Kaby Lake G-serie-prosessor bekler innsiden, hvilket betyr at denne gaming-laptopen kan holde følge med konkurrenter som har et dedikert GTX 1050-kort uten å faktisk ha et dedikert skjermkort selv. Kombinerer man så denne mengden hestekrefter med et design som tar seg såpass bra ut som dette, så har man en vinner – selv om man må tåle litt viftestøy.

Les hele testen: Dell XPS 15 2-in-1

7. Asus ROG Strix GL502

Det er vanskelig ikke å elske en så bra gaming-bærbar

CPU: Intel Core i7 | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070 | RAM: 16 GB DDR4 | Skjerm: 15,6-tommer full HD 1920 x 1080 IPS | Lagring: 128 GB - 256 GB SSD, 1 TB HDD

Fantastisk til gaming i FullHD

Deilig fargesterk skjerm

Batteritiden er midt på treet

Den har kanskje ikke det mest innovative designet, der den sedvanlige svarte og røde estetikken blir droppet til fordel for noe som gjør at man får Halloween-stemning året rundt (ikke at vi klager). Likevel er det slik at denne maskinen utvilsomt er en av de beste vi har testet når det gjelder gaming i 1080p. Faktisk klarte vi å kjøre «Overwatch» med alle grafikkinnstillinger satt i gjeveste konfigurasjon uten at vi noensinne var under 60 FPS. Batteritiden er ikke overstadig imponerende, men skjermen, ytelsen og høyttalerne trekker opp nok til å glatte over et litt skuffende batteri.

Les hele testen: Asus ROG Strix GL502

8. Dell G3 15

Gaming-storhet til en grei pris

CPU: Intel Core i5 8300H - Core i7-8750H | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1050 - GTX 1060 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer, FHD (1920 x 1080) | Lagring: 1 TB SSHD - 512 GB PCIe SSD

Rimelig

Knallytelse for pengene

Ingen USB-C

Når du begynner å lete etter en god bærbar PC til spilling er antageligvis en av de første tingene du merker deg hvor høye prisene faktisk kan vokse. Heldigvis er Dell G3 15 ikke bare ekstremt rimelig, men den bokser også over sin vektklasse med framifrå ytelse i 1080p. Man kan få den med opptil et Nvidia GTX 1060, hvilket gjør at nær sagt alle spill vil kjøre som smør i 1080p, om enn ikke med alle innstillinger satt til det absolutt maksimale. I tillegg er blå og svart en fargekombinasjon som ikke er helt ueffen, om du liker en slik type estetikk.

Les hele testen: Dell G3 15

9. Gigabyte Aero 15

Tynn. Lett. Kraftig.

CPU: Intel Core i7 8750H | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer, FHD (1920 x 1080) antirefleksjon | Storage: 512 GB SSD

Supertynne kanter

Urovekkende tynn og lett

Problematisk webcam-plassering

Det pleide å være slik at gaming-laptoper var tykke og uhåndterlige enheter som simpelthen måtte til for å kunne oppleve de beste PC-spillene mens man var på farten. Den æraen er (heldigvis) over. Gigabyte Aero 15 har klart å få plass til en sekskjerneprosessor, type åttendegenerasjons Intel Core i7 samt et GTX 1060 i en pakke som er såpass liten at den kan karakteriseres som en Ultrabook. Takket være den røslige CPU-en med 6 kjerner er ikke Aero 15 bare en av de beste bærbare PC-ene til gaming – det er en av de beste bærbare PC-ene overhodet.

Les hele testen: Gigabyte Aero 15

10. Alienware 17 R5

Knuser konkurrentene med i9

CPU: Intel Core i9-8950HK | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: 32 GB | Skjerm: 17,3-tommer QHD (2560 x 1440) 144 Hz | Lagring: 256 GB PCIe M.2 SSD, 1 TB 7200 RPM HDD

Ytelse som ikke ligner grisen

Nydelig skjerm på 17 tommer

Veier nesten 4,5 kg

Helt siden Intel avslørte sin i9-8950HK har vi vært sikre på at den på et eller annet tidspunkt ville finne veien til en av de råeste gaming-bærbare, og vi fikk rett! Alienware 17 R5 er et beist. Det har den ovennevnte prosessoren, men også et overklokket (!) GTX 1080. Hvis du er villig til å drasse rundt på et anker på nærmere 4,5 kg er det ingen tvil om at denne maskinen kommer til å synes at alle spill som kastes i dens retning er rene barnematen. Forvent bare ikke at man kan kaste selve maskinen i sekken uten å få lumbago.

Les hele testen: Alienware 17 R5

