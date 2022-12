Beste Windows laptop 2022

Included in this guide:

De beste Windows laptopene har en perfekt balanse mellom kraft og allsidighet. Ikke bare kan de håndtere daglig rutinearbeid, de har også robuste spesifikasjoner for å mestre mer krevende oppgaver.

MacBook (Åpnes i ny fane) og Mac-maskiner er attraktive valg med sine kraftige M1 og M2 chipper, men de har ikke samme fleksibilitet som mange Windowsmaskiner tilbyr. Sistnevnte har et bredere utvalg av programvare og ekstrafunksjoner som touchskjerm. De beste 2-i-1-laptopene (Åpnes i ny fane) er gode eksempler.

Mange av våre utvalgte favoritter har gode funksjoner for flere ulike behov: bærbarhet, produktivitet, programmering, musikk og gaming.

Pris er også en vesentlig faktor, spesielt nå som levekostnadene fortsetter å stige.

1. Microsoft Surface Laptop 4 Den beste Windows laptopen Spesifikasjoner Prosessor: 11th-generation Intel Core i5 – i7 /AMD Ryzen 5 - 7 Grafikk: Intel Iris Xe / AMD Radeon RAM: 8 GB – 32 GB Skjerm: 13.5" PixelSense (2256 x 1504) berøringsskjerm Lagring: 256 GB – 1 TB SSD Grunner til å kjøpe + Komfortabelt tastatur + Nydelig skjerm Grunner til ikke å kjøpe - For få utganger - Alcantara-stoffet kan bli stygt med tiden

Etter at Apple blåste oss av banen med den nyeste modellen av MacBook Air, er vi også blitt imponert av erkerivalen Microsoft og deres nyeste Surface Laptop 4. Som med tidligere Surface-modeller, er konstruksjonen og designet av ypperste klasse. Med den vakre PixelSense-berøringsskjermen skiller den seg virkelig ut fra konkurrentene. Microsoft liker å påminne oss om at Apple ennå har til gode å komme med en berøringsskjerm.

Den leveres dessuten med et glimrende tastatur det er en fryd å skrive på. Man får også med seg noen kraftige spesifikasjoner i pakken. Batteriet er av dem imponerende sorten – det holdt det gående i over 13 timer i våre tester. Prisen er dessuten svært konkurransedyktig. Hvis du er på jakt etter den beste laptopen som kjører Windows, har du den her.

Les vår test av Microsoft Surface Laptop 4 (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. Asus Zephyrus G14 Leder an AMDs jakt på bærbar dominans Spesifikasjoner Prosessor: AMD Ryzen 7 4800HS Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti — RTX 2060 RAM: Opp til 32 GB Skjerm: 14" full HD (1920 x 1080) IPS-level panel, opp til 120Hz – 14" WQHD (2560 x 1440) IPS-level panel, 60Hz Lagring: 512 GB / 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 OS: Windows 10 Home Grunner til å kjøpe + Beste batteritid for en gaming-laptop + Suveren ytelse + Slank og lett Grunner til ikke å kjøpe - Har ikke webkamera - Støyende vifter

Asus Zephyrus G14 har kanskje design som en gaming-laptop, men fungerer utmerket som en generell laptop. G14 har glimrende batteritid, rask skjerm og et slankt og lett chassis. Det gjør den til et suverent valg uansett om du vil ha en maskin for gaming eller seriøst arbeid.

Ytelsen er fabelaktig, takket være AMD Ryzen 9 4900 HS som viser seg å være lynrask i våre tester.

G14 koster, men du får veldig mye for pengene. Om du liker AMD vil du sette pris på hva du finner under panseret.

Les vår test av Asus Zephyrus G14 (Åpnes i ny fane)

3. Razer Blade 15 (2022) Premium Windows laptop for gaming og krevende oppgaver Spesifikasjoner Prosessor: 12th-gen Intel Core i7 – i9 Grafikk: Nvidia GeForce RTX 3060 – Nvidia GeForce RTX 3080 Ti RAM: 16 GB – 32 GB Skjerm: 15.6" FHD (1920 x 1080) 360Hz – 15.6" 4K UHD (3840 x 2160) display Lagring: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD OS: Windows 11 Home Grunner til å kjøpe + Banebrytende maskinvare + Fantastisk spillytelse + Klassisk Razer-stil Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Elendig batteritid

Razer Blade 15 (2022) er den nyeste oppgraderingen av Razers ikoniske gaming-laptop. Den er utvilsomt en av årets beste modeller, selv om prisen er blitt drøyere enn noensinne. Ytelsen er kraftig forbedret sammenlignet med forgjengeren, men de saftige komponentene bidrar til at batteritiden er forsvinnende kort. Men hvis du har mye penger og enkelt kan koble maskinen til et strømuttak, er dette et suverent alternativ.

Les vår test av Razer Blade 15 (2022) (Åpnes i ny fane) på svensk

4. Samsung Galaxy Book2 360 En glimrende 2-i-1-PC i mellomsjiktet – med en nydelig skjerm Spesifikasjoner Prosessor: 12th-gen Intel Core i5 – i7 Grafikk: Intel Iris Xe RAM: 8 GB – 16 GB Skjerm: 13.3" diagonal, FHD (1920 x 1080) AMOLED berøringsskjerm Lagring: 256 GB SSD – 512 GB SSD OS: Windows 11 Home Grunner til å kjøpe + Nydelig AMOLED-skjerm + God batterikapasitet + Lettvektig og konvertibel Grunner til ikke å kjøpe - Beskjedent integrert skjermkort - Webkamera på bare 720p

Samsung Galaxy Book2 360 er et godt valg for yrkesutøvere på jakt etter en god 2-i-1-laptop som ikke går for hardt ut over sparegrisen. Batteriet har god kapasitet, og den konvertible utformingen er solid.

Ettersom dette er en laptop fra Samsung, har den naturligvis en nydelig AMOLED-skjerm. Tross den moderate oppløsningen på 1920 x 1080, opplever vi skjermen som en sann fryd, særlig til videoglaning eller fotoredigering. Ytelsen er dessuten solid når det gjelder produktivitetsarbeid og en smule gaming.

Dette er en allsidig, bærbar og rimelig 2-i-1-laptop med super batterikapasitet og en enda bedre skjerm.

Les vår test av Samsung Galaxy Book2 360 (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. Lenovo Yoga 9i Gen 7 Beste rene 2-i-1 Windows laptop Spesifikasjoner Prosessor: 12th-gen Intel Core i7 Grafikk: Intel Iris Xe RAM: 8 GB – 16 GB Skjerm: 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS berøringsskjerm Langring: 512 GB PCIe SSD – 1 TB PCIe SSD OS: Windows 11 Home Grunner til å kjøpe + Glimrende ytelse + Nydelig skjerm med støtte for Dolby Vision + Fenomenale høyttalere med støtte for Dolby Atmos Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Støyende vifter

Lenovo Yoga 9i Gen 7 er oppfølgeren til en av de beste laptopene fra 2021. Og denne versjonen er enda mer imponerende. 2-i-1-formatet er ikke for alle, men har du råd er dette en glimrende investering.

Om du velger Yoga 9i Gen 7 med OLED berøringsskjerm vil du få en fantastisk skjerm med støtte for Dolby Vision. Høyttalerne er fra Bowers & Wilkins med støtte for Dolby Atmos - og de låter aldeles fantastisk.

Ellers har laptopen ergonomisk tastatur, lettvektsramme og en formfaktor som holder den slank uansett om du er i laptop eller nettbrettmodus.

Les vår test av Lenovo Yoga 9i Gen 7 (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. Samsung Galaxy Book2 Pro Lettvekter-laptop med suverent batteritid Spesifikasjoner Prosessor: 12th-gen Intel Core i7 Grafikk: Intel Iris Xe RAM: 8 GB – 16 GB Skjerm: 13.3" FHD (1920 x 1080) AMOLED berøringsskjerm – 15.6" FHD (1920 x 1080) AMOLED berøringsskjerm Lagring: 256 GB PCIe SSD – 1 TB PCIe SSD OS: Windows 11 Home Grunner til å kjøpe + Ultra-lettvektsdesign + Nydelig AMOLED skjerm + Solid batteri Grunner til ikke å kjøpe - Samsung bloatware er irriterende - Blir dyr med de beste spesifikasjonene

Med Samsung Galaxy Book2 Pro signaliserer produsenten at de ikke trenger å finne opp hjulet på nytt - de har allerede funnet det som fungerer. Her får du fullskala tastatur, en massiv styreplate og et slankt, ultralett rammeverk.

Testene våre viser at den nye 12. gen chippen gjør maskinen lynrask og responsiv, men også temperaturkontroll og høyttalere er suverene.

Batteritiden er helt fantastisk, her får du ikke et batteri som holder en arbeidsdag - vi testet den med kontinuerlig avspilling av film og fikk 16 timer. Med normal bruk vil du få enda mer.

Les vår test av Samsung Galaxy Book2 Pro (Åpnes i ny fane) på engelsk

7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 Beste Windows laptop for seriøst arbeid Spesifikasjoner Prosessor: 11th-gen Intel Core i5 - i7 Grafikk: Intel Iris Xe RAM: 8 GB - 32 GB Screen: 14", 16:10 (1920 x 1200p) - (3840 x 2400), berøringsskjerm Lagring: 256 GB - 1 TB SSD Grunner til å kjøpe + Suveren ytelse + Fantastisk batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Grafikkortet sliter med tunge oppgaver

Lenovo X1 Carbon Gen 9 er ikke bare en fantastisk ultrabook, men også en toppklasse Windows laptop for arbeid. Maskinen er kraftig, full av sterke komponenter i en slank, lett og stilig innpakning.

De tyngste grafiske oppgavene er litt for krevende, men oppgaver som krever mye kraft (men litt mindre grafikkytelse) går utmerket. 11. gen Intel Core prosessoren og 8 GB til 32 GB RAM gir deg masse muskler.

Batteritiden er glimrende og Evo-sertifiseringen garanterer høy kvalitet på maskinvaren.

Les vår test av Lenovo X1 Carbon Gen 9 (Åpnes i ny fane) på engelsk

8. MSI Creator Z17 Suveren 17" Windows laptop for foto- og videoredigering Spesifikasjoner Prosessor: 12th-gen Intel Core i7 – i9 Grafikk: Nvidia GeForce RTX 3070 TI – Nvidia GeForce RTX 3080 TI RAM: 8 GB – 16 GB Skjerm: 17" QHD+ (2560 x 1600) berøringsskjerm Lagring: 1 TB NVMe SSD – 2 TB NVMe SSD OS: Windows 11 Pro Grunner til å kjøpe + Solid design + Glimrende ytelse + Nydelig 17" skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Svake høyttalere

MSI Creator Z17 gir deg en fantastisk skjerm med 16:10 og oppdateringsfrekvens på 165 Hz - med støtte for en stylus! På innsiden finner du kraftfulle komponenter som blant annet en Intel Core i9-prosessor fra 12. generasjon, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 64 GB DDR5 RAM og 2 TB lagring. Alt dette innebærer at du får en enormt kraftig laptop som passar utmerket for innholdsproduksjon og multitasking, takket være støtte for stylus - men vær forberedt på at du må betale en hel del for maskinen.

Les vårt test av MSI Creator Z17 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Hvordan velge den beste Windows laptopen

Det kommer selvsagt an på hva du skal bruke maskinen til - og hva du har råd til.

Om ytelse er en prioritet må du lete etter laptoper med kraftige komponenter som rask prosessor, god mengde RAM - 16 GB er et bra utgangspunkt - og gode grafikkort. Om du kun skal bruke laptopen til lette daglige oppgaver, kan du gå for en langt rimeligere modell uten de beste komponentene. Men du bør ha et minimum av maskinvare for at laptopen skal holde i flere år. Prosessoren bør være av nyere dato og 8 GB RAM bør være minimum.

Er du ofte på farten bør du lete etter en laptop som er slank og veier lite. Her blir batteritid også viktig, noen modeller er sterke her, mens andre bør helst aldri kobles fra strømadapteret.

Skjermstørrelse blir viktig om du skal bruke laptopen til gaming eller foto- og videoredigering. Da kan 17" være det beste valget, mens mindre skjermer passer bedre for transport eller mindre krevende arbeidsoppgaver.

Porter er viktig om du er avhengig av eksterne enheter som skjerm, tastatur og mus.