Beste 2-i-1 PC i 2019: Vi hjelper deg til å finne riktig hybrid-laptop for deg

Måten vi bruker laptoper på har forandret seg dramatisk det siste tiåret, og det skal 2-i-1-maskiner ha mye av æren for. Disse hybridmaskinene kommer i alle former og størrelser, og det er ingenting som å flippe den bærbare maskinen din over i teltmodus og lene deg tilbake med en film etter at du er ferdig med arbeidsdagen.

Mange 2-i-1-maskiner som for eksempel Dell XPS 15 2-i-1 er utstyrt med de beste prosessorene på markedet, og det gjør at de også er blant de beste laptopene du får kjøpt generelt. Vi gleder oss til å se hvordan dette produktsegmentet utvikler seg videre.

De fleste av dagens 2-i-1-laptoper er konverterbare, og det betyr at tastaturet kan flippes rundt slik at enheten i praksis blir til et litt tykt nettbrett. Enkelte har imidlertid løst det hele litt annerledes, som for eksempel Surface Book 2 er tastaturet er avtagbart, slik at du faktisk blir sittende igjen med et ekte nettbrett i hendene.

Mange av disse maskinene har også støtte før pekepenn, men det er sjeldent at disse følger med i esken.

Det er ikke bare lett å velge mellom alle de ulike hybridmaskinene på markedet, og det er derfor vi har sett sammen denne listen der går vi gjennom alle fordelene og ulempene til de beste maskinene på markedet.

1. Asus Chromebook Flip

En 2-i-1 Chromebook-maskin androidbrukere vanskelig kan avslå

CPU: Intel Pentium – Core m7 | GPU: Intel HD Graphics 510 – 515 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 12,5-tommer FHD (1920 x 1080) LED-baklys, antirefleks-skjerm | Lagring: 32 GB – 128 GB eMMC

5 773 kr View at Dustin home

Elegant nettbrett-modus

Nydelig og livlig skjerm

Ingen medfølgende Android app-støtte

Mindre bra høyttalere

Asus Chromebook Flip C302 er utstyrt med en glimrende skjerm, et svært godt tastatur og et stilig design som fungerer like godt i nettbrettmodus som det gjør som tradisjonell laptop.

Med introduksjonen av touchskjerm og hybriddesign til Googles cloudbaserte Chrome OS legger Asus Chromebook Flip også støtte for Android-apper i potten. Det stemmer, i likhet med Pixelbook kan Asus Chromebook Flip bruke Google Play-apper. Riktignok ikke før man installerer en ikke-medfølgende oppdatering.

Les hele vår test av Asus Chromebook Flip

2. Dell XPS 15 2-in-1

En hybridmaskin uten kompromisser

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafikk: Radeon RX Vega M GL med 4 GB HMB2-minne | RAM: 8 GB | Lagring: 512 GB PCIe SSD

14 990 kr View at Dustin home

Imponerende ytelse

Ultratynt design

Ganske dyr

Hvis du er på jakt etter en skikkelig hybridmaskin som samtidig ikke går på kompromiss med ytelsen, så har du flaks. Dell har nemlig gjort om XPS 15, som allerede er blant de beste ultrabookene du får kjøpt, til en 2-i-1-maskin, og den har til og med diskret Radeon RX Vega-grafikk. Dermed får du alle fordelene en hybrid bringer med seg, og samtidig all ytelsen du trenger til å utføre tunge oppgaver. Det betyr riktignok at denne maskinen har en ganske stiv pris, men hvis dette er noe du trenger så er det verdt det.

Les hele vår test av Dell XPS 15 2-in-1

3. Microsoft Surface Book 2 (13-tommer)

Et regelrett ess i 2-i-1-segmentet

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,5-tommer, 3000 x 2000 PixelSense-panel | Lagring: 256 GB – 1 TB

Veldig bra batteritid

Kraftig

Veldig dyr

Surface Pen er ikke inkludert

Selv om mange naturlig nok vil ha øynene klistret til 15-tommersmodellen i disse dager, siden Microsoft nylig slapp sin aller første store bærbare maskin, så er Surface Book 2 på 13,5 tommer verdt din oppmerksomhet. For det første kommer den med enten syvende- eller åttendegenerasjons Intel Core i5 eller i7-prosessorer, avhengig av hva du trenger. Likevel, som vanlig er det ikke slik at det forlokkende med Surface-enhetene er innmaten, men snarere hvordan utsiden kan transformeres. Ikke bare kan man separere skjermen fra tastaturet, men nettopp på grunn av dette gir den deg også lengre batteritid.

Les hele vår test av Microsoft Surface Book 2 (13-inch)

4. Lenovo Yoga 920

Multifasettert hendighet som knuser konkurrentene

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 – 16 GB | Skjerm: 13,9-tommers FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) multitouch IPS med integrert kamera | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Skjønn design

Tynn

Mangler litt kraft på grafikkfronten

Tastaturet er fortsatt irriterende i nettbrett-modus

De som liker å spille bør holde seg unna, men for alle andre er Lenovo Yoga 920 et relativt bra alternativ, for eksempel sammenlignet med den latterlig dyre Surface Book 2. For de som ikke er interesserte i å betale i dyre dommer for en avtakbar skjerm, så har Lenovo Yoga 920 mye å tilby. Designet er for eksempel mindre skrikende, og mer presist, som hos en mer tradisjonell Ultrabook. Samtidig er den både tynn og kraftig.

Les hele vår test av Lenovo Yoga 920

5. Microsoft Surface Book 2 (15-tommer)

To tommer nærmere perfeksjon

CPU: Intel Core Core i5 – i7 | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 16 GB | Skjerm: 15-tommer, 3240 x 2160 PixelSense-panel | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Ville mengder batteritid

Ekstremt kraftig

Høyttalerne peker ikke opp

Liten styreflate

Det må sies, vi elsket allerede 13-tommersversjonen av Surface Book, så da vi hørte at en 15-tommers Surface Book 2 var på vei ble det vanskelig å stagge forventningene. Til syvende og sist er ikke Microsofts andre 2-i-1-bærbar perfekt, men den er likevel imponerende, på tross av et håndfull (nødvendige) svakheter. Likevel, maskinen har flunkende nye åttendegenerasjons Intel-prosessorer, samt grafikkort fra Nvidia sin 10-serie, kjekt både om man er gamer eller om man er av det kreative slaget. Sammen med en ordentlig hendig konverteringsfunksjon er vinneroppskriften klar.

Les hele vår test av Microsoft Surface Book 2 (15-inch)

6. HP Spectre x360

En fasjonabel 2-i-1-maskin

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) IPS touchskjerm | Lagring: 256 GB – 1 TB

13 490 kr View at Dustin home

Styrepinne inkludert

Overveldende mengde bra egenskaper

Svake hengsler

Irriterende tastatur-layout

En ordentlig kjekkas av en 2-i-1-laptop, med en bemerkelsesverdig tynn ramme, og på innsiden har HP Spectre x360 kraften til Intels åttendegenerasjons Kaby Lake-arkitektur. På tross av et syltynt skall, og en vekt på kun 1,26 kg, er denne versjonen av Hewlett-Packard-toppmodellen ikke bare klar for streaming av 4K-video, men den kan også med enkelhet kjøre dine favorittspill i 720p ved hjelp av det integrerte grafikkortet. Hvis du er av det kreative slaget vil du bli glad for den medfølgende styrepinnen «HP Pen», hvilket skiller den fra mange andre hybrider, hvor styrepinner ikke medfølger.

Les hele vår test av HP Spectre x360

7. Lenovo Yoga 720 (15-tommer)

MacBook Pro-likheter i en Windows 10-hybrid

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 630 – Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer, Full HD (1920 x 1080) – Ultra HD (3840 x 2160) IPS LED-bakbelyst multitouch | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Førsteklasses 2-i-1-ytelse

Konkurransedyktig batteritid

Ingen HDMI-tilkoplinger eller SD-kortleser

Nedadvente høyttalere

Hvis 13-tommersversjonen av Lenovo Yoga 720 er en larve, er 15-tommersversjonen en majestetisk sommerfugl. Når det gjelder innmat kan man velge blant kun de beste firekjernesversjonene i Core i5- og i7-serien, og er på resten av spesifikasjonene konkurransedyktig med 15-tommersutgaven av MacBook Pro, til en brøkdel av prisen på Apples flaggskip. I tillegg har den alle portene som kan forventes, i tillegg til de fortsatt gryende USB-C-tilkoplingene.

Les hele vår test av Lenovo Yoga 720 (15-tommer)

8. HP Spectre x360 15 2018

Eleganse og topp ytelse

CPU: Intel Core i7-8550U | Grafikk: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 16 GB | Skjerm: 15,6 tommer UHD (3160 x 2140) LCD med berøring | Lagring: 512 GB SSD

Elegant design

Imponerende ytelse

Litt tung

HPs Spectre-serie av ultrabook- og 2-i-1-maskiner har satset på både ytelse og eleganse i mange år, og årets Spectre x360 15-tommer er ikke noe unntak. Den er utstyrt med Core i7-prosessor, Nvidia MX150-grafikk og 16 GB RAM, og alt dette vil sikre at du får gjort alt det skulle være av arbeid og til og med litt lett spilling. Spectre x360 er litt tung til å være en hybridmaskin, så du kommer nok ikke til å bruke den som nettbrett så veldig ofte, men du kan fint sette den i «telt»-modus i stedet og se film på en glimrende 4K-skjermen.

Les hele vår test av HP Spectre x360 15 2018

Gabe Carey har også bidratt i arbeidet med denne artikkelen.