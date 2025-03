Nye rykter spår at en brettbar iPhone vil lanseres neste år – og koste nesten dobbelt så mye som iPhone 16 Pro Max

Den brettbare iPhonen ventes fremdeles å lanseres i 2026

En amerikansk startpris på $2300 er spådd

Det er usannsynlig at den blir avduket i år

Mens rykter om en brettbar iPhone har versert i årevis, er tegnene på at Apple endelig er i ferd med å virkeliggjøre en brettbar telefon stadig mer overveldende. To nye lekkasjer gir oss en klarere idé om når den kommer og den skremmende prislappen som følger med den.

For det første har analytiker Jeff Pu fra GF Securities (via 9to5Mac) antydet at 2026 vil bli året da vi for første gang får møte en brettbar iPhone. Det samsvarer med tidligere spådommer fra andre kilder og betyr at en lansering i år nå er svært usannsynlig.

Så er det en selvstendig rapport fra analytiker Tim Long fra Barclays (via MacRumors), som anslår at den brettbare iPhonen vil koste $2 300 eller mer, avhengig av lagringsplass. Det er nesten det dobbelte av startprisen på $1 199 for iPhone 16 Pro Max (med en veiledende startpris på 17 990 kroner i Norge).

Hvis lanseringen faktisk skjer innen de neste 18 månedene eller så, kan det være lurt å begynne å spare.

Brettbart koster

Oppo kom før Apple til den brettbare arenaen. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Et nyttig sammenligningsnivå for den antydede prisen for en brettbar iPhone vil være prisen på en Samsung Galaxy Z Fold 6. Denne brettbare mobilen ble lansert i juli i fjor med en veiledende startpris på $1 899 (24 990 i Norge).

Det er et stort hopp derfra til den angivelige prisen på Apples brettbare modell, men vi har tidligere sett at noen forbrukere er villige til å betale svært høye priser for eksklusive enheter – og for enheter med Apple-merket på.

Dette prisryktet er ikke nødvendigvis en overraskelse heller. Tidligere spådommer har antydet at den første brettbare iPhone-modellen vil koste betydelig mer enn $ 2000. For slike beløp håper vi på en usynlig fold og en selvhelbredende skjerm.

Selvfølgelig er ingenting av dette offisielt: analytikere som Pu og Long gir spådommer basert på kilder som jobber i industrien og forsyningskjeden, men det er først når Apple kommer med sin kunngjøring at vi kan være sikre på hva som kommer.

